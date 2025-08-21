Wielkie ruchy wojsk w Polsce. Specjalna wytyczne dla kierowców

Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega kierowców, że do 30 września na drogach niemal całego kraju wystąpi wzmożony ruch pojazdów wojskowych w ramach ćwiczeń "Żelazny Obrońca-25". Sprzęt będzie przemieszczać się po autostradach, drogach ekspresowych i krajowych.

– Przemieszczanie się kolumn jest koordynowane tak, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Kolumny są eskortowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu, we współpracy z policją i władzami lokalnymi. Przejazdy kolumn będą także elementem szkolenia – informuje wojsko.

Wojsko na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych. Na co uważać?

Jak rozpoznać kolumny pojazdów militarnych? Wojskowi podają wskazówki dla kierowców:

Kolumna może liczyć maksymalnie 20 pojazdów,

Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m,

Kolumnę liczącą 6 i więcej pojazdów rozpoczyna i kończy pojazd z pomarańczową tablicą z piktogramem 3 ciężarówek,

Pojazdy w kolumnie mają chorągiewki: niebieską na pierwszym pojeździe i zieloną na ostatnim,

Włączone są światła mijania lub drogowe.

Nie wrzucaj zdjęć wojska do sieci

Sztab ma też prośbę o ochronę danych. – Nie należy publikować zdjęć, lokalizacji, dat ani godzin przejazdów kolumn ani danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, aby nie narazić państwa na niebezpieczeństwo – przestrzegają wojskowi.

Policja ostrzega: Nie wjeżdżaj przed transporter wojskowy

– Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Pod żadnym pozorem nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Transportery opancerzone czy ciężarówki to ogromna masa w ruchu, przez co ich droga zatrzymania jest znacznie dłuższa.

– Sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne – przestrzegł policjant.

Nowe znaki drogowe MLC

Na drogach mogą pojawić się specjalne znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia, klasy MLC (Military Load Classification W1 - W7), które mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów (mosty, wiadukty, tunele). Skala MLC różni się od tej stosowanej dla pojazdów cywilnych w Polsce. Znaki zamontowane przy drogach dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają znaczenia.