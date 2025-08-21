Nowa Kia EV4 już w produkcji. Cenowa rewolucja w Polsce

Pierwsza Kia EV4 hatchback w matowym lakierze Ivory Silver i na 19-calowych felgach GT-Line zjechała z taśmy produkcyjnej w fabryce w Żylinie na Słowacji. Co ciekawe, na tej samej linii powstaje Kia XCeed i Kia Sportage - w tym oba modele jako hybryda i hybryda plug-in, które w 2024 roku stanowiły 25 proc. całkowitej produkcji obu aut.

Rocznie fabryka może wyprodukować 350 tys. samochodów i 540 tys. silników. Do tej pory z taśm zjechało ponad 5 mln aut, które wyeksportowano do 83 krajów. To ok. 11 proc. produkcji samochodów Kia na świecie. Zakład zatrudnia ok. 3700 pracowników i korzysta z ponad 600 zaawansowanych robotów. Koreańczycy w uruchomienie nowej linii zainwestowali 108 mln euro, stąd w halach pojawiły się m.in. nowoczesne przenośniki akumulatorów na linii montażu podwozia. Żylina będzie jednym miejscem wytwarzania najnowszego modelu EV4 hb na potrzeby rynków całego świata (sedan będzie produkowany w Korei). Ile kosztuje ten samochód w Polsce i czego mogą spodziewać się po nie kierowcy?

Tak wygląda nowa Kia EV4 hatchback i fastback. Jakie wymiary?

Kia EV4 jako 5-drzwiowy hatchback o długości 4,4 m i 4,73-metrowy sedan to pierwsze samochody elektryczne koreańskiej marki o klasycznych nadwoziach. Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" (Digital Tiger Face) wpisana między pionowe reflektory. Innowacyjne światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją.

Czterodrzwiowa Kia EV4 wyostrzona spoilerem dachowym imponuje rozmachem sylwetki osadzonej na 19-calowych kołach. Głównym rywalem nowego elektryka jest Tesla model 3. Z kolei Kia EV4 jako hatchback z sedanem współdzieli części nadwozia aż do czarnego, pionowego słupka C. Od tego momentu to zupełnie inny samochód. Tylną część bryły przypominającej SUV-a tworzy duży spoiler dachowy, pochylona szyba, prosto ścięta klapa bagażnika i ostro zarysowane lampy. Świetna stylistyka. Tesla model Y nawet po ostatniej modernizacji wypada przy EV4 jak kapeć przy sportowym bucie.

Kia EV4 rekordowo aerodynamiczna. Nie ma wstydu przed Mercedesem

Kia EV4 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc.

Nowa Kia osiąga współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,23. To najbardziej aerodynamiczny model w gamie koreańskiej marki (dla porównania Kia EV3 to 0,268, Volvo EX30 - 0,28, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). Tak znakomity rezultat osiągnięto dzięki zastosowaniu kilku technicznych sztuczek, w tym osłon 3D pod podwoziem, aerodynamicznie ukształtowanych felg i specjalnych kurtyn w przednim zderzaku.

Gładkie jak stół płaty drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o jak najniższy opór. Tylna część auta też jest ciekawostką – żeby nie zakłócać powierzchni wycieraczka szyby sprytnie schowano pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, sterują przepływem powietrza i pomagają wydłużyć zasięg EV4. Jednak zanim zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Wnętrze EV4 podatne na aranżację i 30-calowy ekran. Jaka pojemność bagażnika?

Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. Potężny 30-calowy bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości łączy zestaw wskaźników przed kierowcą i wyświetlacz systemu multimedialnego na konsoli środkowej. Obydwa mają przekątną po 12,3 cala. Jakości prezentowanych grafik nie powstydziłoby się marki premium. Niżej także dotykowy 5,3-calowy panel sterowania klimatyzacją. Między siedzeniami przycupnęła konsola z ogromnym schowkiem i portami USB-C. Przełączniki są na wyciągniecie ręki, a ich rozmieszczenie intuicyjne. Skórzanej tapicerki nie dostaniesz tu za żadne pieniądze. Zamiast tego są materiały pochodzące w 100 proc. z recyklingu.

Szczodre wymiary, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego) sprawiły, że EV4 oferuje obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Podczas przerwy na ładowanie z fotela można zrobić leżankę i odpocząć. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Rozstaw osi wynosi 2820 mm, to aż 17 cm więcej niż oferuje spalinowy Ceed. Dzięki temu pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje mnóstwo luzu. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie. Na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca – nawet lepiej niż w tradycyjnym aucie klasy średniej. Bagażnik sedna zapewnia 490 litrów. Kia EV4 hatchback daje szersze możliwości i standardową pojemność 435 litrów można powiększyć do 1415 l po złożeniu siedzeń.

Nowa Kia EV4 w dwóch wersjach napędowych. Jakie osiągi?

Kia EV4 jest dostępna z akumulatorem 58,3 kWh lub 81,4 kWh. Umieszczony z przodu silnik o mocy 204 KM zapewni przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,4 i 7,8 sekundy. Prędkość maksymalna to 170 km/h. Auto z baterią 58,3 kWh pociągnie przyczepę hamowaną o masie własnej 500 kg, a z większą – 1000 kg.

Sedan z podstawowym akumulatorem zapewni 456 km zasięgu. Większa bateria to 633 km podróży do kolejnego ładowania. EV4 hatchback oferuje odpowiednio 440 km i 625 km zasięgu. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa 29 minut. Kia EV4 jest wyposażona w 11-kilowatową ładowarkę pokładową, która umożliwia ładowanie jednofazowe i trójfazowe.

Wyposażenie? Kia ma szeroki gest

Kia nie żałuje jeśli chodzi o elektroniczne wsparcie człowieka. Systemy bezpieczeństwa z rodziny ADAS obejmują: monitorowanie zmęczenia kierowcy, system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowanie na skrzyżowaniach oraz aktywne wspomagani ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji. Do tego jest asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu z funkcją wykrywania rąk na kierownicy, inteligentny ogranicznik prędkości i system zdalnego parkowania obsługujący funkcję wjazdu i wyjazdu z miejsca parkingowego. Dostępny jest też 12-calowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie.

Ile kosztuje nowa Kia EV4? Oto ceny i wyposażanie

Najtańsza Kia EV4 hatchback w wersji Air kosztuje od 173 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 133 000 zł, a to już poziom cenowy spalinowego Ceeda. Kia EV4 z większym akumulatorem 81,4 kWh wymaga przynajmniej 193 900 zł. Wyposażenie standardowe odmiany Air to:

7 poduszek powietrznych,

asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu z funkcją wykrywania rąk na kierownicy,

inteligentny ogranicznik prędkości,

asystent jazdy po autostradzie,

aktywny tempomat,

panoramiczny potrójny wyświetlacz (12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, 5,3-calowy ekran do sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego),

bezprzewodowe Android Auto / Apple CarPlay,

przednie reflektory LED,

przednie i tylne czujniki parkowania,

regulacja wysokości foteli,

automatyczna klimatyzacja dwustrefowa,

czujnik deszczu,

system bezkluczykowy Smart Key,

17-calowe obręcze kół z lekkich stopów.

Bogatsza odmiana EV4 Earth staruje z poziomu 185 900 zł (z NaszEauto - od 145 900 zł). Z kolei Kia EV6 z akumulatorem 81,4 kWh to wydatek od 205 900 zł, ale rządowa dopłata może obniżyć cenę do 165 900 zł.

Kia EV4 fastback jest dostępna od wersji Earth. Samochód wyposażony w akumulator 58,3 kWh kosztuje od 192 900 zł (z NaszEauto - od 152 900 zł). Wariant 81,4 kWh to wydatek na poziomie 212 900 zł (172 900 zł). Wyposażenie w obu modelach to dodatkowo do wersji Air:

system monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy,

monitorowanie ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją zatrzymania,

automatycznie chowane i odchylane klamki zewnętrzne,

podgrzewane kierownica oraz fotele z 3-stopniową regulacją,

fotochromatyczne lusterko wewnętrzne,

przyciemniane szyby tylne,

ładowarka bezprzewodowa,

technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V).

Kia EV4 standardowo z pompą ciepła w wersji Business Line

Kia EV4 w wersji Business Line jest dostępna wyłącznie z większym akumulatorem 81,4 kWh. Taki hatchback kosztuje od 217 900 zł (z NaszEauto - od 177 900 zł); fastback wymaga224 900 zł. Wyposażenie dodatkowo do odmiany Earth:

pompa ciepła,

inteligentne światła adaptacyjne mijania i drogowe wykonane w technologii LED w stylistyce kostek,

funkcja świateł powitania,

elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy,

fotel kierowcy regulowany elektrycznie,

podgrzewane skrajne siedzenia tylnej kanapy,

elektrycznie sterowana klapa bagażnika,

zagłówki foteli przednich typu Mesh,

tapicerka materiałowo-skórzana (skóra wegańska),

19-calowe obręcze kół z lekkich stopów,

kolorowy wyświetlacz Head-up Display,

kluczyk cyfrowy Digital Key 2.0.

Nowa Kia EV4 GT-Line jest wyposażona po sufit. Ile kosztuje?

Nowa Kia EV4 GT-Line akumulatorem 81,4 kWh kosztuje od 230 900 zł (fastback - 237 900 zł). W tej cenie samochód wyróżnia: