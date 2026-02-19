Audi RS 5 - premiera

Tradycyjnie dla Audi - sportowy model wjeżdża na rynek nieco później. Półtora roku po premierze A5, światło dzienne ujrzało RS 5 - najostrzejszy i najmocniejszy wariant w gamie modelu. Warto było czekać? Specjaliści Audi Sport zapewniają, że nowość nie tylko oszałamiająco wygląda, ale i jeździ lepiej od poprzedników.

Potwierdziły się też przypuszczenia dotyczące napędu. Pod maską RS 5 pracuje zelektryfikowany układ plug-in hybrid. W odróżnieniu od M i AMG, Audi Sport po raz pierwszy sięga po napęd z dużą baterią i możliwością ładowania z gniazdka. Jaką moc generuje hybryda i czym zaskoczyli inżynierowie z Ingolstadt?

Tak wygląda nowe RS5

Sportowa nowość Audi prezentuje się nieziemsko. Designerzy stanęli na wysokości zadania, bo choć linie "zwykłego" A5 zostały zmiękczone i wygładzone względem poprzednika, nowe RS 5 prezentuje cały stylistyczny arsenał Audi Sport, bez półśrodków. Nadwozie zostało poszerzone, a masywne nadkola rzucają się w oczy niezależnie od tego, pod jakim kątem oglądamy samochód. Z przodu dominuje trójwymiarowy grill singleframe o wzorze plastra miodu, a dodatkowe wloty przy błotnikach nie są tu dla ozdoby. Z tyłu - wyrazisty dyfuzor z pionowymi „żebrami”, a także wydech RS z owalnymi końcówkami w matowym wykończeniu. W dyfuzorze pojawia się też pionowy czerwony reflektor - detal inspirowany światem motorsportu.

Nowe RS 5 może też być wyposażone w przyciemniane reflektory Matrix LED, a sygnatura świateł dziennych ma motyw szachownicy. Występuje on też w światłach tylnych z dynamicznymi kierunkowskazami. Standardowo auto oferowane jest w dziewięciu kolorach, ale gama Audi exclusive dorzuca do tego garść efektownych lakierów. Na liście znalazły się prawdziwe klasyki - niebieski Ascari, zielony Goodwood czy czerwony Progressive. Matowy odcień szary Plateau jest zarezerwowany wyłącznie dla RS 5. Wybór felg obejmuje 20 i 21-calowe obręcze ze stopów lekkich.

Nowe Audi RS 5 - wnętrze

Kokpit nieco bardziej przypomina "cywilne" wersje A5. Oznacza to duży, zakrzywiony ekran MMI Panorama display (11,9-calowy wirtualny kokpit i 14,5-calowy ekran dotykowy) wykonany w technologii OLED. Do tego standardem jest 10,9-calowy ekran pasażera. Kierowca ma do dyspozycji nowe układy cyfrowych zegarów, które prezentują m.in. przeciążenia, temperatury i ciśnienie opon, czasy okrążeń, parametry napędu oraz przyspieszenia. Opcjonalny wyświetlacz head-up może pokazywać m.in. obroty, bieg i wskazania do zmiany przełożenia.

Jak na topowy model przystało, imponujące są tu możliwości personalizacji wnętrza. Kabina standardowo występuje w wariancie pozbawionym skóry i wykończona tworzywem Dinamica, ale lista opcji obejmuje tapicerkę wykonaną z naturalnego surowca - m.in. w odcieniach czerwieni lub szarości. Zyskujemy wówczas wentylowane fotele i kontrastujące przeszycia, a charakterystycznym akcentem pozostają kolorowe pasy bezpieczeństwa dopasowane do wybranej konfiguracji wnętrza oraz logotypy RS na matach i podświetlanych listwach progowych. Fotele sportowe z charakterystycznym pikowaniem w strukturze plastra miodu, zapewniają mocne trzymanie boczne i mają elektryczną regulację oraz masaż oferowane bez dopłaty.

Nowością jest funkcja Audi driving experience czyli wbudowany trener jazdy. Pozwala zapisywać i analizować czasy okrążeń i sektory, a nawet tworzyć profile nowych torów na podstawie zarejestrowanego przejazdu. W trybie RS torque rear system potrafi też pokazywać statystyki, takie jak osiągnięty kąt poślizgu. Na opcji znalazła się kamera zintegrowaną w lusterku wstecznym, która nagrywa przejazdy.

Audi RS 5 - silnik, osiągi, dane techniczne

Najważniejszych nowości w RS 5 nie zobaczymy gołym okiem. Choć pod maską pracuje hybryda plug-in, producent chwali się, że elektryfikacja dodatkowo zaostrzyła charakter modelu. Na przedniej osi umieszczono udoskonaloną jednostkę 2.9 V6 TFSI biturbo, która rozwija 510 KM i 600 Nm. Zastosowano tu dwie turbosprężarki o zmiennej geometrii, nowy, zoptymalizowany układ dolotowy i po raz pierwszy w RS 5 chłodzony cieczą intercooler, dzięki któremu napęd ma lepiej znosić brutalne traktowanie. Zmodyfikowano też układ wtrysku - wyższe ciśnienie ma poprawiać spalanie i ograniczać emisje.

Silnik elektryczny dostarcza 177 KM i 460 Nm i jest zintegrowany z ośmiobiegową skrzynią tiptronic. Cały układ pracuje w instalacji 400 V i współpracuje z baterią o pojemności 25,9 kWh (22 kWh netto). Pokaźny akumulator ma zapewnić zasięg do 84 km w trybie EV (do 87 km w mieście), a ładowanie AC do 11 kW pozwala uzupełnić energię do 100% w około 2,5 godziny.

Pod względem osiągów, i parametrów, nowa odsłona modelu RS w klasie średniej deklasuje poprzednika. 639 KM mocy systemowej, 825 Nm momentu obrotowego i sprint od 0 do 100 km/h w 3,6 s.

Tak jeździ nowe Audi RS 5

Pierwszoplanową rolę w nowym RS 5 gra całkowicie nowy układ przeniesienia napędu. Audi pęka z dumy opowiadając o elektromechanicznym torque vectoringu, który potrafi korygować podział momentu obrotowego 200 razy na sekundę. W tym układzie pracuje chłodzony wodą silnik elektryczny o mocy 8 kW i 40 Nm oraz klasyczny mechanizm różnicowy. Całością zarządza sterownik, który przelicza optymalny rozdział momentu co 5 ms biorąc pod uwagę m.in. kąt skrętu kierownicy, pozycję pedału gazu, ciśnienie w układzie hamulcowym, przeciążenia wzdłużne i poprzeczne, prędkość, poślizgi czy szacowany współczynnik przyczepności.

W teorii - efektem ma być połączenie trzech cech, które zazwyczaj nie występują wspólnie: wysokiej stabilności przy dużych prędkościach, dużej ochoty do uślizgu nadsterownego w zakrętach i świetnej trakcji przy wyjściu z łuku. System potrafi działać zarówno przy przyspieszaniu, jak i przy odjęciu gazu czy nawet podczas hamowania. Producent zapewnia, że RS 5 jest pierwszym seryjnie wytwarzanym modelem, w którym zastosowano tak zaawansowany układ.

Za wszechstronność nowego RS 5 odpowiadać ma też nowe zawieszenie pięciowahaczowe z przodu i z tyłu. Zmienna charakterystyka tłumienia ma oferować pełne spektrum wrażeń z jazdy - znakomite tłumienie nierówności, ale i sztywny, ograniczający przechyły tryb dynamiczny. Standardowo RS 5 ma hamulce stalowe (tarcze 420 mm z przodu i 400 mm z tyłu), a opcjonalnie ceramiczne (440/410 mm). Ceramika jest lżejsza o około 30 kg i bardziej odporna na przegrzanie. Audi podaje, że auto hamuje ze 100 km/h na dystansie 30,6 m.

Ile kosztuje nowe Audi RS 5? Cena

Produkcja nowych RS 5 Sedan i RS 5 Avant niebawem ruszy w Neckarsulm w Niemczech. Na rodzimym rynku marki ceny startują od 106 200 euro za RS 5 Sedan i od 107 850 euro za RS 5 Avant, co w przeliczeniu daje około 448 tys. złotych. Dla porównania, schodzący z rynku model katalogowo oferowany był za 463 400 zł.

Zamówienia dla klientów w Europie mają ruszyć w pierwszym kwartale 2026 roku, a dostawy pierwszych egzemplarzy planowane są na lato tego roku.