Nowa Skoda Epiq to modny SUV w cenie Skody Kamiq

Nowa Skoda Epiq w matowym kolorze kaszmiru i na 21-calowych kołach wyskoczyła z pudełka podczas specjalnego pokazu w Monachium. W ten sposób czeska marka przyspiesza z największą rewolucją od wejścia w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu. Rozmach finansowy imponuje. Strategia przewiduje inwestycje na poziomie 6 mld euro i transformację nie tylko pod względem designu, ale też jeśli chodzi o technologię napędu oraz cyfryzację.

Reklama

Najnowszy Epiq wjeżdża do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq. Na dzień dobry wyróżnia się praktycznością i atrakcyjną ceną. A to tylko skromna próbka argumentów, które mają stanowić o sile czeskiego auta w walce z konkurencją z Chin czy resztą rynku. Czym chce przekonać do siebie kierowców? Embargo minęło i oto pierwsze wrażenia...

Tak wygląda nowa Skoda Epiq w stylu Modern Solid

Reklama

Skoda Epiq jako pierwsza została w całości stworzona zgodnie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd oraz niespotykane dotąd w autach czeskiej marki proporcje. Masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face łączy w sobie zespół czujników odpowiedzialnych za prowadzenie auta oraz zupełnie nowy układ oświetlenia. Żebra grilla zostały zastąpione ciemnym szkłem, które skrywa w sobie najróżniejsze sensory.

Wąskie reflektory Matrix LED na krawędzi auta rozmieszczono w dwóch rzędach, jeden nad drugim. Swoim ustawieniem tworzą kształt litery T, podobnie jak lampy z tyłu. Światła do jazdy dziennej rozciągają się na boki przypominając skrzydła. Tuż pod krawędzią maski biegnie pas świetlny. Osiem wlotów powietrza w dolnej części zderzaka dodaje pazura i łapie powietrze do chłodzenia hamulców oraz innych układów. Czarna listwa boczna optycznie obniża nadwozie i daje ciekawy akcent.

Wnętrze to nowa ergonomia miejsca kierowcy

Wnętrze to nowy rozdział w stylistyce czeskiej marki. Epiq od progu wita jasną tapicerką i minimalistyczną formą oraz przyjemnymi w dotyku materiałami. Na kierownicy w miejscu słynnego logo z uskrzydloną strzałą jest napis SKODA. Deska rozdzielcza z szerokim centralnym ekranem na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy. Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Za sterowanie audio, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane klasyczne przełączniki. Takie same przyciski są na spłaszczonej kierownicy w zasięgu palców. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana wydajna ładowarka na dwa smartfony.

Skoda Epiq przestronna jak Octavia. Wymiary nadwozia

Nowy SUV ma 4,1 m długości, 1,8 m szerokości i 1,6 m wysokości. Do tego jest aż 2,6-metrowy rozstaw osi, czyli niemal identyczny jak w Octavii. Stąd czeska nowość we wnętrzu oferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach z wyższych segmentów. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Skoda Epiq bardziej praktyczna niż VW Golf. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Epiq jest też rodzinnie pakowna i zapewnia dwa bagażniki. Schowek pod przednią maską, czyli frunk to 25 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu oferuje 450 litrów regularnie uformowanej przestrzeni (to 69 l więcej niż VW Golf). A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa. Pomysłowości dopełniają rozwiązania z serii Simply Clever, czyli haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem czy lampki LED po obu stronach. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie. Nośność haka na poziomie 75 kg sprawia, że Epiq może holować przyczepy o masie 1,2 t lub przewozić bez problemu na haku dwa rowery elektryczne.

Nowa Skoda Epiq z mocnym silnikiem. To szybki SUV

Wreszcie napęd. Skoda Epiq skrywa w podłodze akumulator, który ma zapewnić 425 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Samochód zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń. Nowy silnik elektryczny o mocy aż 211 KM zapewni dynamiczne osiągi. Prędkość maksymalną ograniczono do 175 km/h.

Ile kosztuje nowa Skoda Epiq? Cena zmiata z planszy

Nowa Skoda Epiq na rynku zadebiutuje w połowie 2026 roku i ma kosztować na poziomie spalinowej Skody Kamiq, czyli w przedziale od 89 900 zł do 110 000 zł. To oznacza, że po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto czeski SUV stanieje do 49 900-70 000 zł. To rewelacyjna oferta. Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.