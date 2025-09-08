Nowa Skoda Octavia to popis projektantów czeskiej marki, czyli Skoda Vision O

Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O, czyli spektakularnego auta ujawnionego w Monachium. To nie tylko najważniejsza premiera 2025 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich 10 lat. Tym samym czeska marka przyspiesza z największą rewolucją od wejścia w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu. Rozmach imponuje.

Reklama

Strategia przewiduje inwestycje na poziomie 6 mld euro i transformację nie tylko pod względem designu, ale też jeśli chodzi o technologię napędu oraz cyfryzację. Lista premier rozpisanych na najbliższy czas obejmuje kilka modeli, a nowa Octavia jest oczkiem w głowie czeskiej marki. Co i kiedy dostaną kierowcy?

Tak wygląda nowa Skoda Octavia. Najładniejszy samochód Grupy VW. Jakie ma wymiary?

Reklama

Najpopularniejsza Skoda zmieniła proporcje i wygląd – zapowiada kolejną generację języka stylistycznego Modern Solid. Ma 4,85 m długości (o 15,2 cm więcej niż obecna Octavia kombi), 1,9 m szerokości i 1,5 m wysokości. Zyskała spłaszczony grill Tech-loop oraz wąskie reflektory Cyber Lights połączone pasem świetlnym biegnącym tuż pod krawędzią maski. Animowane kierunkowskazy pełnią także funkcję sygnalizacji trybu autonomicznego. Gdy samochód przechodzi w tryb jazdy bez udziału kierowcy, cały system oświetlenia zmienia układ i kolor, informując otoczenie. W takiej sytuacji również pas Tech-loop uruchamia osobną sekwencję świetlną w specjalnym odcieniu.

Tylne lampy w kształcie litery T nawiązują do charakterystycznego dla marki motywu "czterech oczu". Na elektrycznie sterowanej klapie bagażnika jest napis SKODA zamiast znaczka z uskrzydloną strzałą.

Nawozie stawia na czyste, ostro zarysowane formy. Za to lakier mieni się niesamowicie - od barwy niebieskiej do piaskowego beżu. Czarny dach dodaje elegancji. Słupek B w kształcie haka jest pochylony do przodu i wtapia się w bryłę nadwozia. Opadającą linię nadwozia niczym w coupe zamyka dzielony spojler.

Nowe kombi szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Wszystko dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików. Przedni pas wyposażono w aktywne żaluzje, które dostosowują ilość powietrza docierającego do układu w zależności od warunków jazdy. Boczne kanały kierują strumień powietrza w stronę kół, co pozwala zmniejszyć opory i poprawić stabilność. Kształt felg również został zaprojektowany z myślą o ograniczeniu oporu powietrza. Wysuwane klamki oraz dwa otwory wentylacyjne zintegrowane z maską dodatkowo usprawniają przepływ powietrza i odpowiadają za odprowadzanie wody z przedniej szyby. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość. Można stwierdzić, że nowa Skoda Octavia będzie najładniejszym autem oferowanym przez Grupę Volkswagen.

Ekran o długości 1,2 m w kabinie

Wnętrze to zupełnie nowy rozdział w stylistyce czeskiej marki. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 1,2-metrowy wyświetlacz Horizon Display, który biegnie przez całą szerokość deski rozdzielczej. Pionowy ekran centralny umożliwia płynne przełączanie się między poziomami informacji oraz personalizację treści wyświetlanych na Horizon Display. Wyświetlacz można obsługiwać dotykowo lub pokrętłem na tunelu środkowym. Przyciski na kierownicy umożliwiają regulację głośności, zmianę stacji radiowej, odbieranie połączeń czy włączenie tempomatu. Fotele są obszerne i miękkie. Użyte do nich materiały powstały na zamówienie, tak by idealnie dopasować się do unikatowego kształtu siedzisk. Popisem są też ażurowe zagłówki. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 3-metowemu rozstawowi osi nowe kombi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu.

Duża część wnętrza Vision O, w tym konsola środkowa, podłokietniki, deska rozdzielcza i kierownica, została wykończona materiałem Ultrasuede NU, w którego składzie 65 proc. stanowią składniki pochodzenia roślinnego. Powierzchnie spryskano przezroczystą warstwą z dodatkiem perłowego pigmentu, co nadaje im delikatny, zmienny odcień. Podłogę pokrywa materiał NABORE, wykonany ze skóry z odzysku.

Nowa Skoda Octavia – jaka pojemność bagażnika? Za pomocą aplikacji złożysz fotele

Bagażnik nowego kombi Skody zapewnia ponad 650 litrów pojemności (1700 po złożeniu siedzeń). Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie. Obecna Octavia pomieści o 10 litrów mniej. Dodatkowe rozwiązania to m.in.: przenośny głośnik Bluetooth, zintegrowana lodówka, cztery parasole czy czyścik do ekranów. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana wydajna ładowarka na dwa smartfony.

Niezwykłym rozwiązaniem jest asystent załadunku oparty na AI, który pomaga kierowcy zdalnie złożyć tylne siedzenia i przygotować przestrzeń bagażową do transportu dużych lub nieporęcznych przedmiotów. Również przez aplikację można przyciemnić szyby.

Nowa Skoda Octavia kombi na nowej platformie SSP. Rewolucja pod maską

Napęd? Nowa Skoda Octavia będzie pierwszym elektrycznym kombi w gamie marki. I jako pierwsza z Grupy VW powstanie na najnowocześniejszej platformie SSP (Scalable Systems Platform), która zastąpi stosowaną dziś architekturę MEB.

Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Ile kosztuje nowa Skoda Octavia? Cena to będzie sensacja

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że nowa Skoda Octavia Combi zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa.

Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowa Skoda Octavia kombi ma być w cenie spalinowego odpowiednika. Dziś Octavia kombi z silnikiem benzynowym 1.5 TSI kosztuje od 112 400 zł.