Nowa Skoda Octavia to popis projektantów czeskiej marki

Nowa Skoda Octavia kryje się pod nazwą modelu Skoda Vision O. Czesi właśnie ujawnili pierwsze fotosy swojego dzieła oraz szczegóły nowego języka projektowania. I już można stwierdzić, że to będzie najładniejszy samochód oferowany przez Grupę Volkswagen. Jak do tego doszło?

Nowa Octavia zmieniła proporcje i wygląd. Zyskała spłaszczony grill Tech-Deck Face oraz wąskie reflektory połączone pasem świetlnym biegnącym tuż pod krawędzią maski. Nawozie stawia na czyste formy, chromowane ramki to już przeszłość. Smaczkiem stylistycznym jest nowy kształt słupka B, który płynnie przechodzi w poszycie tylnych drzwi otwieranych pod wiatr. Opadająca linia dachu niczym w coupe jest zakończona dzielonym spojlerem. Tylne lampy w kształcie litery T nawiązują do charakterystycznego dla marki motywu "czterech oczu". Na elektrycznie sterowanej klapie bagażnika jest napis SKODA zamiast znaczka z uskrzydloną strzałą. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość.

Nowa Skoda Octavia - jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Czesi liczą, że lekko podniesione auto o długości ponad 4,7 m i przypominające proporcjami crossovera stanie się hitem przynajmmniej takim jak aktualna Octavia. Stąd duży nacisk na przestronne i przemyślane wnętrze. W kabinie Skoda stawia na materiały z recyklingu oraz minimalistyczny styl z prostymi liniami. Kokpit tworzą czytelne cyfrowe interfejsy, a jego układ – z wirtualnymi zegarami i dużą stacją multimedialną – wprowadzi nową ergonomię miejsca kierowcy. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana chłodzona ładowarka na dwa smartfony.

Drukowane w technologii 3D zagłówki o lekkiej i ażurowej formie nie tylko wyglądają atrakcyjnie, ale także podnoszą komfort. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Obecna Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności od 640 do 1091 litrów, to rekord w klasie i nie ma powodów by następca był pod tym względem gorszy.

Nowa Skoda Octavia kombi na nowej platformie SSP. Rewolucja pod maską

Napęd? Nowa Skoda Octavia będzie pierwszym elektrycznym kombi w gamie marki. I jako pierwsza z Grupy VW powstanie na najnowocześniejszej platformie SSP (Scalable Systems Platform), która zastąpi stosowaną dziś architekturę MEB.

Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że nowa Skoda Octavia Combi zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa. Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowa Skoda Octavia kombi ma być w cenie spalinowego odpowiednika.

Nowa Skoda Octavia już 8 września. Tania Skoda Epiq wjeżdża do produkcji

Skoda Vision O, czyli Skoda Octavia kombi zadebiutuje na 8 września podczas salonu samochodowego w Monachium. Na tej samej wystawie pojawi się 4,1-metrowy model Epiq w wersji gotowej do produkcji. Ten B-SUV wjedzie do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq. Stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd. Kabina stanowi ponad 70 proc. nadwozia. Rozplanowaniem części pasażerskiej Epiq dowodzi swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z wyższej klasy. Producent zapowiada mnóstwo miejsca dla pięciu osób.

Nowa Skoda to będzie hit większy niż Fabia

Wnętrze nowej Skody Epiq wita symetrycznym układem minimalistycznego kokpitu i zupełnie nową koncepcją urządzeń pokładowych. Tu wszystko zaskakuje prostotą obsługi. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca – jakby projektanci czytali w myślach przyszłych użytkowników. Mamy dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik.

Nowa Skoda Epiq bardziej praktyczna niż Volkswagen Golf. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Epiq zapewni bagażnik o pojemności 490 litrów. To wynik o 110 litrów lepszy niż w autach kompaktowych (Golf jest dłuży o 20 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l). Pomysłowości czeskiej marki dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem, haczyki mocujące i ukryty pod podłogą schowek.

Nowa Skoda Epiq z dużym zasięgiem i mocnym silnikiem

Napęd? Skoda Epiq to samochód elektryczny, którego akumulator ma zapewnić 400 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można będzie uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Samochód zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń. Osiągi? Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Skoda Epiq za 67 000 zł to będzie hit

Nowy SUV od 2025 roku będzie produkowany w hiszpańskim zakładzie Grupy Volkswagen w Pampelunie na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Skoda Epiq ma kosztować ok. 25 000 euro (107 000 zł). Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 67 000 zł. Rewelacja!