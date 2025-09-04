rozwiń

Nowy Fiat Grande Panda z silnikiem 1.2 już dostępny w Polsce. Jest co świętować

Fiat przez ostatnie lata zaniedbywał kierowców. Marka znana z praktycznych, niedrogich aut stała się w Europie właściwie niewidoczna. Dwa auta elektryczne i "stare" modele spalinowe to za mało, żeby błyszczeć na tle rywali. Szczęśliwie Włosi wzięli się w garść. Producent z Turynu wraca do gry z mocą nowych modeli i nowych układów napędowych.

Reklama

Pierwszym owocem nowożytnej strategii jest Fiat Grande Panda, który ma przywrócić firmie świetność ze złotych czasów, kiedy Fiat był synonimem prostych, niedrogich, przemyślanych aut. I wygląda na to, że jest na dobrej drodze – w ciemno sprzedało się ponad 15 000 sztuk tego auta. Teraz Fiat wprowadza najtańszą odmianę z silnikiem benzynowym 1.2. Na co mogą liczyć kierowcy w Polsce?

Tak wygląda Fiat Grande Panda. Powstał na platformie dla tanich samochodów

Reklama

Fiat Grande Panda wykorzystuje nową platformę STLA Smart stworzoną specjalnie z myślą o całej serii popularnych i tanich samochodów. W oparciu o tę architekturę do 2027 roku producent wprowadzi co najmniej 5 nowych modeli. Co ciekawe, konstrukcję pomyślano tak, by stosować w niej napęd elektryczny, hybrydowy albo silnik spalinowy. Do tego platforma jest niezwykle skalowalna, dzięki temu można na niej budować auta o różnym rozstawie osi i w najróżniejszych nadwoziach.

Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 / Fiat / AFPH

Modułowa technologia pozwoli składać samochody z niemal identycznych klocków – inżynierowie przewidują wykorzystanie nawet 80 proc. wspólnych części, w tym wnętrza. Takie podejście ma obniżyć koszty produkcji i przełożyć się na przystępną cenę.

Nowy Fiat Grande Panda jest o 31 cm dłuższy od starego modelu

Fiat Grande Panda ma 3,99 m długości czyli jest o 31 cm większy od poprzedniego modelu. Pudełkowate nadwozie odwołuje się do pierwszej generacji z 1979 roku zaprojektowanej przez Giorgetto Giugiaro. Nowy język stylistyczny czerpie także z Lingotto w Turynie – historycznego i ważnego dla Fiata miejsca, w którym w 1923 roku powstała pierwsza fabryka włoskiego producenta z niezwykłym torem testowym La Pista 500 na dachu budynku zakładów. Stąd reflektory składające się z opalowych kostek, nawiązują do okien fasady fabryki Lingotto. Dodatkowo światła do jazdy dziennej zamieniają się w kierunkowskazy i podświetlają niektóre kostki, które wyglądają jak poziome piksele ułożone we wzór szachownicy. Tłoczony na bokach auta napis PANDA ma przypominać klasyczną Pandę 4x4.

Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 / Fiat / AFPH

Nowy Fiat Panda zaskoczy wnętrzem. Jaka pojemność bagażnika?

Wnętrze od progu wita pomysłowością i prostotą. Nowy Fiat Grande Panda dostał m.in. 10-calowy zestaw wskaźników oraz 10,25-calową stację multimedialną wkomponowane w kokpit radio cyfrowe w kształcie słynnego toru La Pista – na łuku ramki jest nawet wkomponowany mały Fiat Panda. Wysoka pozycja za kierownicą plus wyraźny zarys karoserii ułatwiają manewry w mieście. Fiat twierdzi, że na pokładzie nowej i większej Pandy może wygodnie podróżować 5 osób.

Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 / Fiat / Marco Alpozzi

Bagażnik zapewnia od 412 l pojemności do 1366 l po złożeniu oparcia tylnej kanapy. Elektryczna Grande Panda to mniejsze możliwości transportowe – 361/1315 l. Do tego są jeszcze najróżniejsze skrytki i półki, w tym aż 13-litrowy organizer.

Nowy Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid Nowy Fiat Grande Panda 1.2 / Fiat / AFPH

Nowy Fiat Grande Panda jako tani samochód spalinowy. Silnik 1.2 Turbo spala 5,6 l/100 km

W polskich salonach właśnie debiutuje Fiat Grande Panda w najtańszej odmianie benzynowej. Silnik 1.2 Turbo o mocy 100 KM (205 Nm) jest połączony z 6-biegową skrzynią manualną. Ten prosty układ napędowy ma zużywać 5,6 l paliwa na 100 km. Świetny wynik

Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 / Fiat / AFPH
Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 / Fiat / Marco Alpozzi

Fiat Panda 1.2 Hybrid - jak jeździ?

Droższa opcja to SUV z 48-woltową technologię hybrydową tzw. miękką hybrydę. Taki zelektryfikowany napęd ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w zespole gra trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 Turbo o mocy 100 KM. Dobrze znana konstrukcja przeszła modernizację i teraz rozrząd jest napędzany łańcuchem. Jednostkę połączono z nową 6-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów. A głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 28 KM łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 432 Wh. ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem 55 Nm momentu obrotowego. Taki napęd sprawdzi się w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens. Silnik elektryczny umożliwi również jazdę w trybie elektrycznym. Jako 100-proc. EV przejedzie nawet 1 km, ale pod warunkiem delikatnego traktowania gazu np. podczas manewrowania lub przy prędkości poniżej 30 km/h). Fiat Grande Panda 1.2 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 10 sekund. Zużycie benzyny ma być na poziomie 5,4 l/100 km.

Nowy Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid Nowy Fiat Grande Panda 1.2 / Fiat / AFPH

Nowy Fiat Grande Panda z silnikiem elektrycznym o mocy 113 KM

Alternatywą dla wersji benzynowej i hybrydowej jest elektryczny Fiat Grande Panda. Model na prąd dostał akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 44 kWh, zapewniający zasięg do 320 km. Silnik 113 KM pozwoli przyspieszyć od 0 do 50 km/h w 4,2 sekundy, a od 0 do 100 km/h w 11 sekund.

Funkcja szybkiego ładowania prądem stałym DC z mocą 100 kW umożliwi uzupełnienie energii z 20 do 80 proc. pojemności w 27 minut – parametry są więcej niż wystarczające, jak na samochód miejski. Przemyślane jest to, że nowy Fiat został wyposażony w dwa porty ładowania – z przodu mamy wbudowany chowany kabel do ładowania prądem zmiennym (AC),(oprócz tylnego portu ładowania). Podpięcie z przodu umożliwia ładowanie prądem zmiennym o mocy do 7 kW – uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. zajmie 4 godziny i 20 minut. Tylny port o mocy 11 kW skraca ładowanie do 2 godzin i 50 minut.

Nowy Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid Nowy Fiat Grande Panda 1.2 / Fiat / AFPH

Nowy Fiat Grande Panda z silnikiem 1.2/100 KM kosztuje od 72 300 zł

Ceny? Nowy Fiat Grande Panda z silnikiem 1.2 Turbo/100 KM w bazowej wersji POP kosztuje od 72 300 zł. Wyposażenie to: zestaw systemów wspomagania ADAS (m.in. system wykrywania zmęczenia kierowcy, tempomat), klimatyzacja manualna, 10-calowy ekran wskaźników, automatyczna skrzynia biegów eDCT, elektryczny hamulec postojowy, uchwyt na telefon ze specjalną stacją dokującą.

Fiat Granda Panda w wersji Icon to wydatek od 78 300 zł. Wyposażenie obejmuje system multimedialny z 10,25-calowym ekranem, reflektory i tylne światła w technologii LED, oparcie tylnej kanapy składane w proporcji 60/40, podłokietnik i tapicerowana deska rozdzielcza. Samochód można wzbogać o pakiet Tech lub Styl.

Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 / Fiat / AFPH

Nowy Fiat Grande Panda La Prima 1.2/100 KM. Cena od 89 300 zł

Fiat Grande Panda La Prima to najlepiej wyposażona wersja. Standard obejmuje elementy zawarte w pakietach Tech i Styl plus 17-calowe felgi aluminiowe i specjalną tkaninę zawierającą prawdziwe włókna bambusowe, z którego wykonana jest powłoka deski rozdzielczej BAMBOX Bamboo Fiber Tex. Fiat Grande Panda La Prima z silnikiem 1.2/100 KM kosztuje od 89 300 zł.

Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 / Fiat / Marco Alpozzi
Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 Fiat Panda z silnikiem benzynowym 1.2 / Fiat / AFPH

Ile kosztuje Fiat Grande Panda E? 40 000 zł taniej

Elektryczny Fiat Grande Panda E kosztuje od 110 000 zł w bazowej odmianie Red. Najbogatsza wersja La Prima to już wydatek 125 000 zł. Drogo? Sytuacja zmienia się po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto. Dzięki rządowej dotacji cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł – odpowiednio do 70 000 zł i 85 000 zł. Czyli do nawet taniej od 100-konnej Grande Pandy z silnikiem 1.2.

Fiat Grande Panda Fiat Grande Panda z dopłatą 40 000 zł dla osób fizycznych / Fiat
Koncern odleciał ze stylem i ceną. Oto nowe auto dla ludu. Ile kosztuje? Nowy Fiat Grande Panda / Fiat / MACIEJ LUBCZYNSKI

Fiat Grande Panda z dopłatą 40 000 zł dla osób fizycznych

Jeśli ktoś kupi ten samochód z maksymalną dopłatą 40 000 zł na jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas nowy Fiat wyniesie go finalnie ok. 56 900 zł netto. Tak wynika z wyliczeń na stronie producenta (zdjęcie niżej).

Fiat Grande Panda z dopłatą 40 000 zł dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Cena netto - 56 911 zł Fiat Grande Panda z dopłatą 40 000 zł dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Cena - 56 911 zł netto / Fiat

Najtańszy – po dopłacie – Fiat Grande Panda E w wersji RED w standardzie oferuje, m.in. 16-calowe felgi stalowe lakierowane w kolorze białym, pikselowe reflektory LED, klimatyzację manualną, tylne czujniki parkowania, system multimedialny z ekranem o przekątnej 10,25 cala, w pełni cyfrowy panel wskaźników o przekątnej 10 cali, autonomiczny system awaryjnego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów czy system wykrywania zmęczenia kierowcy.

Fiat Grande Panda Fiat Grande Panda / Fiat / AFPH

Tak wygląda nowy pikap Fiata z podwójną kabiną

Następny w kolejce do debiutu jest futurystycznie stylizowany pikap. Dziś Fiat Strada to najpopularniejszy tego rodzaju samochód w Brazylii. Włoski producent wierzy, że nowy model nie tylko powtórzy sukces, ale też podbije serca kierowców w Europie. Auto z podwójna kabiną łączy praktyczność otwartej skrzyni ładunkowej z funkcjonalnością lekkiego dostawczaka i komfortem miejskiego SUV-a.

Fiat pikap Fiat pikap / Fiat
Fiat pikap Fiat pikap / Fiat

Tak wygląda następca Fiata Tipo, czyli nowy Fiat Fastback

Kierowców w Polsce ucieszy nowy Fiat Fastback. Włosi przedstawiają go jako następcę popularnego Tipo. Mocno przeszklone nadwozie w kształcie podwyższonej limuzyny coupe zapewni mnóstwo miejsca w kabinie, pojemny bagażnik i będzie alternatywą dla zwalistych SUV-ów. Jednym ze smaczków stylistycznych są cztery paski przypominające logo marki z 1980 roku powtórzone na każdym błotniku.

Fiat Fastback. Włosi przedstawiają go jako następcę popularnego Tipo Fiat Fastback. Włosi przedstawiają go jako następcę popularnego Tipo / Fiat

Nowy SUV dla dużej rodziny. Oto Fiat Giga-Panda

Czwarta nowość to rodzinny SUV roboczo nazwany Fiat Giga-Panda. Duże nadwozie zapewni przestronną i podatną na aranżację kabinę oraz pojemny bagażnik.

Fiat Giga-Panda Fiat Giga-Panda / Fiat

Nowy Fiat Camper. Tak wygląda skrzyżowanie SUV-a i vana

Nowy Fiat Camper to skrzyżowanie SUV-a i vana ustawione na wielkich kołach. Wyciągarka zabudowana w przednim zderzaku ma pomóc w zdobywaniu bezdroży. W ocenie Włochów ich dzieło jest uniwersalne jak Panda z lat 80., która równie dobrze sprawdzała się w mieście i podczas wypadów na łono natury.

Nowy Fiat Camper Nowy Fiat Camper / Fiat