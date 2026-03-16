Sprawdź, jak ochrona NNW zapewnia wsparcie finansowe w postaci wypłaty świadczenia za doznany uszczerbek na zdrowiu, dbając o bezpieczeństwo Twoje oraz Twoich pasażerów.

Jak można pomóc poszkodowanym pasażerom po wypadkach lub kolizjach?

Kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, należy przede wszystkim udzielić pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym. To podstawy, aby ochronić pasażerów przed poważniejszymi urazami i zadbać o ich stan aż do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Kolejne problemy pojawiają się w momencie, gdy skutki zdarzenia drogowego wiążą się ze stałym uszczerbkiem na zdrowiu, długotrwałą niezdolnością do pracy i rehabilitacją.

Wtedy może zadziałać ubezpieczenie NNW, które obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez kierowcę lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, które wynikają z jego używania. Taka ochrona, w zależności od wybranego wariantu, może gwarantować pomoc w przypadku:

złamania, zwichnięcia lub skręcenia kończyn,

pojawienia się poważnych konsekwencji wypadków i kolizji drogowych, np. uraz kręgosłupa,

długotrwałej hospitalizacji po wypadkach,

śmierci kierowcy lub pasażera.

NNW komunikacyjne obejmuje też trwałe uszczerbki na zdrowiu, czyli takie jak utrata kończyny, trwała niesprawność fizyczna albo obrażenia narządów wewnętrznych, które prowadzą do defektów w organizmie.

Na skutek wypadku drogowego pasażer może doznać poważniejszych urazów, które mogą spowodować utratę wzroku czy nawet niepełnosprawnością. Wtedy ubezpieczenie NNW pomaga uzyskać środki potrzebne na rehabilitację i specjalistyczne leczenie.

Co wziąć pod uwagę przed zawarciem umowy NNW?

Zanim wybierzesz konkretną ofertę ubezpieczenia, która będzie chronić albo samego kierowcę albo kierowcę i pasażerów, należy wziąć pod uwagę: sumę ubezpieczenia, podstawowy zakres ubezpieczenia objęty umową, ewentualne ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności, wysokość składki ubezpieczeniowej oraz zakres terytorialny, na którym obowiązuje ochrona.

To podstawowe parametry, które pomogą Ci ocenić atrakcyjność oferty i podjąć rozsądną decyzję. Warto kierować się dobrem pasażerów i wybierać kompleksową ochronę. Wtedy nawet w przypadku poważnych skutków wypadków lub kolizji drogowych żadna z poszkodowanych osób nie zostanie bez pomocy finansowej (np. potrzebnego do pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji).

Dlaczego NNW kierowcy i pasażerów to dobre rozszerzenie podstawowej ochrony auta?

Takie rozwiązanie zapewnia solidne zaplecze finansowe na wypadek zdarzeń, których nie da się przewidzieć podczas codziennej jazdy. Ubezpieczenie stanowi pomoc nie tylko w trakcie podróży, ale również podczas rutynowych czynności przy aucie, takich jak wsiadanie, wysiadanie czy wymiana żarówki na postoju.

Gdy zdecydujesz się na NNW komunikacyjne dla siebie lub dla siebie i pasażerów, zyskasz spokój podczas podróżowania, dodatkowe pieniądze na leczenie po nieszczęśliwych wypadkach, a przy okazji nie ma ryzyka, że stracisz tzw. zniżki za bezszkodową jazdę.

Koszt ubezpieczenia NNW z sumą ubezpieczenia 10 tys. zł dla samego kierowcy to tylko 18 zł rocznie. To niewysoka kwota, na którą można sobie pozwolić, chociażby po to, aby zyskać dodatkową pomoc finansową.

Jak uniknąć poważnych wypadków i kolizji na trasie? Zdrowy rozsądek to podstawa

Ostrożności nigdy za wiele, a z tego powodu warto oprócz ubezpieczenia NNW dla kierowcy i pasażera zadbać o zdrowy rozsądek podczas prowadzenia pojazdu. Aby zmniejszyć ryzyko uczestnictwa w kolizjach i wypadkach:

dostosuj prędkość jazdy do warunków panujących na drodze i stosuj się do ograniczeń wynikających ze znaków i przepisów drogowych,

dokładnie sprawdzaj stan techniczny auta przed każdą trasą, aby nie doszło do nagłej awarii rzutującej na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów,

nie prowadź pojazdu w stanie dużego zmęczenia lub niewyspania się, bo opóźniona reakcja to większe ryzyko, że dojdzie do wypadku albo kolizji.

Bezpieczeństwo na drodze wynika z codziennych nawyków, a nie jednorazowych decyzji. Świadoma jazda, kontrola stanu pojazdu i dbałość o własną koncentrację realnie ograniczają ryzyko zdarzeń drogowych. Traktuj te działania jako element rutyny – tak samo naturalny, jak zapinanie pasów, bo to właśnie konsekwencja i rozsądek wspierają ochronę zdrowia Twojego i pasażerów.

Jak sprawdzić koszt ochrony dla Ciebie i bliskich?

Jeśli chcesz sprawdzić koszt kompleksowej ochrony NNW, możesz skorzystać z kalkulatora online podczas wybierania ubezpieczenia OC lub AC. Wystarczy, że po podaniu podstawowych informacji o pojeździe i właścicielu zaznaczysz NNW jako dodatkowy wariant umowy. W kilka minut poznasz wysokość składki i wybierzesz zakres wsparcia, który zapewni pomoc finansową Tobie i Twoim pasażerom w razie nieprzewidzianych zdarzeń na drodze.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mtu24.pl dostępnych na stronie www.mtu24.pl.