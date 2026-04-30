Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4 i S6 już działa. Gdzie uważać?

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, nieoznakowane radiowozy i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to cztery typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Przy czym za lwią część zarejestrowanych wykroczeń odpowiadają właśnie urządzenia OPP.

W 2025 roku żółte kamery zamontowane w 73 lokalizacjach przyłapały na przekroczeniu limitów ponad 470 tys. zmotoryzowanych. Dlatego GITD nie zwalnia tempa rozbudowy sieci CANARD. Do ponad 80 już działających instalacji właśnie dołączyły dwa kolejne systemy OPP...

Kamery już odliczają czas przejazdu. Włączyli dwa nowe OPP przed majówką

Najdłuższy z dwóch nowych odcinków zaczął rejestrować wykroczenia na drodze ekspresowej S6, między węzłami Dobrzyca i Stare Bielice w woj. zachodniopomorskim. Kamery monitorują odcinek o długości 12,2 km. Zasady są jasne – limit dla samochodów osobowych wynosi 120 km/h, a dla ciężarowych 80 km/h.

Niewiele krótszy, bo 10-kilometrowy, jest odcinkowy pomiar prędkości uruchomiony na autostradzie A4, między węzłami Krzyżowa i Krzywa (na jezdni w kierunku Zgorzelca) w woj. dolnośląskim. Co ciekawe, limit dla samochodów osobowych to tutaj 110 km/h, a dla ciężarowych 80 km/h. Czy teraz każda próba nadrobienia czasu na tych trasach zakończy się automatycznym mandatem?

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na S6 węzeł Dobrzyca – węzeł Stare Bielice w woj. zachodniopomorskim

Fotoradar to przy OPP przeżytek. System wyłapuje niemal każdego

Odcinkowy pomiar prędkości automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca auta, który przekroczył limit, zobaczy szereg danych, takich jak:

miejsce,

datę i czas pomiaru,

długość odcinka pomiarowego,

maksymalną dozwoloną prędkość.

Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Rozwiązania techniczne umożliwiają rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w nocy. Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem inaczej niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Mandat z OPP w 2026 roku. Kiedy system "odpuszcza", a kiedy sypią się kary?

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje margines błędu. W przypadku systemów OPP zasady są jasne:

Próg tolerancji wynosi 10 km/h. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.

Przekroczenie o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę.

Najwyższy mandat wynosi 2500 zł (za przekroczenie o co najmniej 71 km/h). W warunkach recydywy kwota ta rośnie do 5000 zł.

Punkty karne: za zbyt szybką jazdę można dostać nawet 15 punktów, co oznacza, że dwie wpadki mogą skutkować pożegnaniem się z prawem jazdy.

Jeden przycisk i po problemie. Tak najskuteczniej pokonasz odcinkowy pomiar prędkości

Wielu kierowców niepotrzebnie kombinuje: najpierw dociskają gaz, a potem stoją chwilę na poboczu albo drastycznie zwalniają przed samą bramką. Teoretycznie to zadziała, bo system liczy średnią, ale w praktyce to najkrótsza droga do kłopotów.

Gwałtowne hamowanie przed końcem pomiaru czy bezpodstawne zatrzymywanie się na pasie awaryjnym to proszenie się o wypadki i mandat z zupełnie innego paragrafu. Jak więc przetrwać kilkanaście kilometrów pod okiem kamer bez stresu?

Tempomat to najlepszy przyjaciel: Choć wydaje się to banalne, to właśnie korzystanie z tempomatu to najskuteczniejszy, masowo odkrywany przez kierowców sposób na OPP. Jednym przyciskiem ustawiasz dozwoloną prędkość i zdejmujesz nogę z gazu. Auto samo pilnuje limitu, a końcową bramkę mijasz z czystym sumieniem i pełnym portfelem. Aplikacje jako wsparcie: Jeśli nie masz pewności, jaki limit obowiązuje na danym fragmencie, rzuć okiem na Mapy Google, Waze czy Yanosika. Nawigacje w czasie rzeczywistym pokazują Twoją średnią prędkość na mierzonym odcinku. Pamiętaj o progu tolerancji, ale nie ryzykuj: Systemy mają zazwyczaj 10 km/h marginesu, jednak jazda "na krawędzi" bywa zgubna – wskazania licznika w aucie nie zawsze pokrywają się idealnie z GPS-em. Krótki postój: Niektórzy kierowcy decydują się na zjazd na MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) lub stację benzynową, jeśli znajdują się one wewnątrz mierzonego odcinka. Postój wydłuża czas przejazdu, co skutecznie obniża średnią prędkość.

Najprostsza rada? Przepisowa jazda na OPP to nie tylko brak mandatu, ale przede wszystkim święty spokój. Na 10-kilometrowym odcinku różnica między jazdą 120 km/h a 140 km/h to zaledwie kilkadziesiąt sekund zysku – gra zupełnie niewarta ryzyka wysokiej kary

Taryfikator mandatów 2026 – ile zapłacisz za prędkość?

Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości? W przypadku tzw. recydywy (drugie to samo wykroczenie w ciągu 2 lat), stawki kar od 31 km/h w górę są podwójne.

Przekroczenie prędkości Mandat Punkty karne do 10 km/h 50 zł 1 pkt 11–15 km/h 100 zł 2 pkt 16–20 km/h 200 zł 3 pkt 21–25 km/h 300 zł 5 pkt 26–30 km/h 400 zł 7 pkt 31–40 km/h 800 zł / 1600 zł (recydywa) 9 pkt 41–50 km/h 1000 zł / 2000 zł 11 pkt 51–60 km/h 1500 zł / 3000 zł 13 pkt 61–70 km/h 2000 zł / 4000 zł 14 pkt ponad 70 km/h 2500 zł / 5000 zł 15 pkt