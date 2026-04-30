To koniec diesla w polskich miastach. Chiński gigant świętuje wielki sukces

Chiński gigant rusza na podbój polskich miast

Yutong to chiński producent autobusów i autokarów, który kontroluje ponad 10 proc. światowego rynku. W czterech fabrykach koncernu dziennie powstaje nawet 445 pojazdów, co w skali roku przekłada się na imponujący wolumen produkcji liczony w dziesiątkach tysięcy sztuk. Firma wytwarza autobusy elektryczne, hybrydowe, wodorowe oraz zasilane tradycyjnym paliwem. W 2025 roku Yutong zanotował na swoim koncie 50 000 zakontraktowanych pojazdów zero- i niskoemisyjnych, a łącznie dostarczył już przeszło 197 000 autobusów. Także w Europie marka stała się najpopularniejszym dostawcą autobusów zasilanych w 100 proc. energią elektryczną.

W Polsce pojazdy te są dostępne dzięki firmie Busnex Poland. Przez 7 lat działalności przedstawiciel azjatyckiej marki dostarczył i zakontraktował autobusy elektryczne dla 39 samorządów z 11 województw. Równolegle z rozwojem floty powstały trzy punkty serwisowe: w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce działa nowoczesny magazyn części zamiennych. Teraz Busnex otwiera nowy rozdział.

Przełomowa umowa: 400 "elektryków" zamiast diesla

Jeszcze kilka lat temu widok elektrycznego autobusu w średniej wielkości mieście był wydarzeniem. Dziś to nowa norma. Busnex właśnie podpisał umowę na dostawę sześciu kolejnych pojazdów dla Siedlec. To kamień milowy w działalności dystrybutora: jeden z tych egzemplarzy będzie numerem 400, jaki firma wprowadziła na polski rynek.

– Przekroczenie granicy 400 dostarczonych autobusów pokazuje, jak szybko polskie miasta dojrzewają do realnych zmian w transporcie publicznym. Siedlce są świetnym przykładem odwagi inwestycyjnej i konsekwencji w działaniu – mówi Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland. – Dla nas to sygnał, że elektromobilność nie jest już eksperymentem, ale trwałym kierunkiem rozwoju. Cieszy nas, że możemy współtworzyć tę zmianę nie tylko w dużych aglomeracjach, ale też w miastach regionalnych – dodaje.

Autobusy elektryczne Yutong U12 trafią do Siedlec / Busnex Poland

Siedlce dołączają do grona miast, które nie tylko inwestują w zeroemisyjny transport, ale robią to konsekwentnie i z wyprzedzeniem. Miasto podpisało umowę z Busnex Poland na dostawę 6 kolejnych autobusów elektrycznych marki Yutong

Siedlce przed szeregiem

Dlaczego to właśnie Siedlce stały się "twarzą" tego święta? Miasto konsekwentnie buduje swoją flotę, nie oglądając się na unijne terminy. Podczas gdy metropolie powyżej 100 tysięcy mieszkańców od 2026 roku będą miały ustawowy obowiązek kupowania wyłącznie pojazdów zeroemisyjnych, Siedlce wdrażają te standardy już teraz.

To drugie podejście miasta do chińskiej marki. Pierwsze Yutongi wyjechały na siedleckie ulice pod koniec 2025 roku. Co ciekawe, poprzednia dostawa dotarła do bazy MPK aż osiem miesięcy przed planowanym terminem, co w branży transportowej – borykającej się z opóźnieniami w łańcuchach dostaw – jest rzadkością.

Od Polkowic po Warszawę

Busnex operuje dziś w skali, która jeszcze niedawno wydawała się nieosiągalna. Wcześniej symbolicznym momentem był 100. autobus dostarczony do Polkowic. Dziś sukcesem jest numer 400 dla Siedlec. Nowoczesnej technologii zaufały zarówno duże metropolie, jak Warszawa czy Białystok, średnie ośrodki (Jelenia Góra), jak i mniejsze miasta powiatowe, m.in. Wałcz, Pułtusk czy Sochaczew.

Czy to sprawdza się w praktyce?

Kluczem do popularności "elektryków" nie są już tylko dotacje, ale twarde dane z trasy. W Warszawie jeden z modeli testowych w ciągu roku pokonał blisko 80 tysięcy km. Rekordowego dnia autobus przejechał ponad 400 km na jednej zmianie, co ucina dyskusję o tym, czy napęd bateryjny poradzi sobie z całodniową pracą w korkach. Dla pasażerów w Siedlcach nowe zamówienie oznacza cichszy transport i nowoczesny tabor, który staje się wizytówką miasta, zanim jeszcze wymuszą to urzędnicy z Brukseli.

Autobusy elektryczne Yutong U12 trafią do Siedlec / Busnex Poland

400 km zasięgu i akumulatory bez grama kobaltu

Model Yutong U12 zapewnia ponad 400 km zasięgu na jednym ładowaniu. Ten wynik jest możliwy dzięki bezkobaltowym bateriom LFP o pojemności 423 kWh. Kluczową rolę odgrywa też wydajna rekuperacja, która umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania – co jest szczególnie istotne w cyklu miejskim.

Zaletą konstrukcji jest brak pantografów; ładowanie odbywa się wyłącznie za pomocą wtyczki (plug-in). Pojazd wyposażono również w systemy zapewniające 24-godzinny, zdalny monitoring stanu baterii.

Autobusy elektryczne Yutong U12 trafią do Siedlec / Busnex Poland

Realna alternatywa dla diesla

– Yutong ma już ponad 30 lat doświadczenia w produkcji autobusów elektrycznych, które wyróżniają się bardzo dużymi zasięgami, niezależnymi od warunków pogodowych. Jeśli zestawimy dużą pojemność pasażerską z możliwością przejechania 400 km, możemy mówić o rzeczywistym zastąpieniu tradycyjnego autobusu z silnikiem Diesla – wskazuje Kucharski.

Masaż w fotelu i widok 360 stopni. Luksus w MPK

Wyposażenie U12 wykracza poza standardy komunikacji miejskiej. Pasażerowie mają do dyspozycji automatyczną klimatyzację, elektryczne ogrzewanie oraz siedzenia z ładowarkami USB. Wnętrze wykończono nowoczesną tapicerką ze skóry ekologicznej i nastrojowym oświetleniem LED.

Zadbano również o komfort pracy kierowcy – jego fotel posiada funkcję masażu. Szofer dysponuje zestawem kamer z 360-stopniowym widokiem oraz pełną, zdalną kontrolą nad kluczowymi parametrami pojazdu z poziomu smartfona.

