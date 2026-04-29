Majówkowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 30 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Minister uderza w Orlen

Mamy najnowsze zestawienie: Benzyna 95 w górę o 24 grosze, diesel o 34

Ostatnie dni kwietnia to koniec tańszego tankowania i powrót do wysokich cen. Jak wynika z najnowszego raportu e-petrol.pl, tylko w ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95 podrożała średnio o 24 grosze, a olej napędowy aż o 34 grosze na litrze. Tak gwałtownego skoku nie widzieliśmy od dawna. Jedynym "wygranym" pozostaje gaz LPG, który jako jedyny oparł się trendowi i potaniał średnio o 5 groszy.

Potwierdzają to moje zdjęcia. Na większości stacji (BP, Circle K, Amic) cena popularnej "95-ki" zatrzymała się już na poziomie 6,23 zł/l. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda z dieslem – o ile na Orlenie można znaleźć jeszcze ON za 7,19 zł, to na pozostałych obiektach króluje już stawka 7,22 zł/l.

Minister Domański: Orlen pod lupą. 4 mld zł z nowego podatku?

W samym środku paliwowej gorączki głos zabrał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W rozmowie z Radiem ZET zapowiedział wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków. Rząd chce w ten sposób odzyskać pieniądze od firm, które korzystają na niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

– Planujemy wprowadzenie dodatkowych podatków dla firm, które korzystają na tej sytuacji. Orlen z całą pewnością może zostać nim objęty – przyznał szef resortu finansów. Wpływy do budżetu mają przekroczyć 4 mld zł. Czy to oznacza, że państwowy koncern zostanie zmuszony do ograniczenia marż? Kierowcy na to liczą, bo hurtowe ceny benzyny 95 tylko w ostatnich dniach podskoczyły o 45 zł za metr sześcienny.

Stacja paliw BP

Mapa paliwowa Polski: Gdzie tankujemy najtaniej?

Mimo ogólnopolskiego trendu wzrostowego, sytuacja zależy od regionu. Jeśli ktoś planuje majówkową trasę, powinien poznać mapę paliwową:

Najtaniej : Wielkopolska i Pomorze to obecnie regiony z najniższymi cenami benzyny 95 (średnio 6,12 zł/l) . Na Pomorzu najmniej zapłacą też właściciele diesli – średnio 7,01 zł/l.

: Wielkopolska i Pomorze to obecnie regiony z najniższymi cenami . Na Pomorzu najmniej zapłacą też właściciele diesli – średnio 7,01 zł/l. Najdrożej : Mazowsze, Łódzkie i Podlasie to miejsca, gdzie ceny diesla bolą najbardziej, osiągając średnio 7,09 zł/l (choć nasze zdjęcia z Warszawy pokazują już stawki rzędu 7,22 zł ).

: Mazowsze, Łódzkie i Podlasie to miejsca, gdzie ceny diesla bolą najbardziej, osiągając średnio 7,09 zł/l (choć nasze zdjęcia z Warszawy pokazują już stawki rzędu ). Wyjątek LPG: Najtańszy gaz znajdziesz na Śląsku (3,74 zł/l), podczas gdy na Opolszczyźnie zapłacisz za niego nawet 3,86 zł/l.

Paliwowe trzęsienie na Majówkę. Tyle zapłacimy za litr paliwa. Resort podał stawki

Mamy już najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii. Od jutra zapomnij o dzisiejszych pylonach – litr benzyny 95 ma kosztować 6,28 zł, benzyny 98 – 6,77 zł. W obu przypadkach wchodzą podwyżki, a rząd oficjalnie akceptuje ruch cen w górę. To sprawia, że podróże podczas majówki będą znacznie droższe.

Ulgę odczują kierowcy aut z silnikiem Diesla. 30 kwietnia cena maksymalna oleju napędowego będzie odrobinę niższa i wyniesie 7,17 zł/litr.

Stacja paliw Circle K

Co po 15 maja? Minister daje nadzieję

Największą zagadką pozostawała data 15 maja – to wtedy kończy się obecna tarcza podatkowa (VAT 8% zamiast 23%). Do tej pory eksperci wieszczyli bolesny powrót do cen na poziomie 8-9 zł za litr. Jednak minister Domański wlał nieco optymizmu w serca kierowców.

Pytany o przyszłość programu CPN i obniżonych podatków, odpowiedział krótko: – Analizujemy sytuację. Być może będą obowiązywać po 15 maja. To kluczowa deklaracja, która oznacza, że rząd rozważa przedłużenie ochrony przed drastycznymi podwyżkami również na okres wakacyjny.

Stacja paliw Amic