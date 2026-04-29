Majówkowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 30 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Minister uderza w Orlen

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 12:36
[aktualizacja dzisiaj, 16:21]
Benzyna 95 drożeje u progu majówki. Ceny paliw w górę/Tomasz Sewastianowicz
8 zł za litr – tyle płacilibyśmy dziś za paliwo, gdyby nie rządowa tarcza. To jednak marne pocieszenie. Czwartek, 30 kwietnia, przynosi podwyżki, których nie sposób przeoczyć. Sprawdziłem stawki na stacjach Orlen, BP, Circle K oraz Amic i pylony nie kłamią: tanie tankowanie właśnie się skończyło. Tymczasem minister finansów zapowiada nowy podatek, który ma uderzyć w paliwowego giganta.

Mamy najnowsze zestawienie: Benzyna 95 w górę o 24 grosze, diesel o 34

Ostatnie dni kwietnia to koniec tańszego tankowania i powrót do wysokich cen. Jak wynika z najnowszego raportu e-petrol.pl, tylko w ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95 podrożała średnio o 24 grosze, a olej napędowy aż o 34 grosze na litrze. Tak gwałtownego skoku nie widzieliśmy od dawna. Jedynym "wygranym" pozostaje gaz LPG, który jako jedyny oparł się trendowi i potaniał średnio o 5 groszy.

Potwierdzają to moje zdjęcia. Na większości stacji (BP, Circle K, Amic) cena popularnej "95-ki" zatrzymała się już na poziomie 6,23 zł/l. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda z dieslem – o ile na Orlenie można znaleźć jeszcze ON za 7,19 zł, to na pozostałych obiektach króluje już stawka 7,22 zł/l.

Minister Domański: Orlen pod lupą. 4 mld zł z nowego podatku?

W samym środku paliwowej gorączki głos zabrał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W rozmowie z Radiem ZET zapowiedział wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków. Rząd chce w ten sposób odzyskać pieniądze od firm, które korzystają na niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

– Planujemy wprowadzenie dodatkowych podatków dla firm, które korzystają na tej sytuacji. Orlen z całą pewnością może zostać nim objęty – przyznał szef resortu finansów. Wpływy do budżetu mają przekroczyć 4 mld zł. Czy to oznacza, że państwowy koncern zostanie zmuszony do ograniczenia marż? Kierowcy na to liczą, bo hurtowe ceny benzyny 95 tylko w ostatnich dniach podskoczyły o 45 zł za metr sześcienny.

Stacja paliw BP

Mapa paliwowa Polski: Gdzie tankujemy najtaniej?

Mimo ogólnopolskiego trendu wzrostowego, sytuacja zależy od regionu. Jeśli ktoś planuje majówkową trasę, powinien poznać mapę paliwową:

  • Najtaniej: Wielkopolska i Pomorze to obecnie regiony z najniższymi cenami benzyny 95 (średnio 6,12 zł/l). Na Pomorzu najmniej zapłacą też właściciele diesli – średnio 7,01 zł/l.
  • Najdrożej: Mazowsze, Łódzkie i Podlasie to miejsca, gdzie ceny diesla bolą najbardziej, osiągając średnio 7,09 zł/l (choć nasze zdjęcia z Warszawy pokazują już stawki rzędu 7,22 zł).
  • Wyjątek LPG: Najtańszy gaz znajdziesz na Śląsku (3,74 zł/l), podczas gdy na Opolszczyźnie zapłacisz za niego nawet 3,86 zł/l.

Paliwowe trzęsienie na Majówkę. Tyle zapłacimy za litr paliwa. Resort podał stawki

Mamy już najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii. Od jutra zapomnij o dzisiejszych pylonach – litr benzyny 95 ma kosztować 6,28 zł, benzyny 98 – 6,77 zł. W obu przypadkach wchodzą podwyżki, a rząd oficjalnie akceptuje ruch cen w górę. To sprawia, że podróże podczas majówki będą znacznie droższe.

Ulgę odczują kierowcy aut z silnikiem Diesla. 30 kwietnia cena maksymalna oleju napędowego będzie odrobinę niższa i wyniesie 7,17 zł/litr.

Stacja paliw Circle K

Co po 15 maja? Minister daje nadzieję

Największą zagadką pozostawała data 15 maja – to wtedy kończy się obecna tarcza podatkowa (VAT 8% zamiast 23%). Do tej pory eksperci wieszczyli bolesny powrót do cen na poziomie 8-9 zł za litr. Jednak minister Domański wlał nieco optymizmu w serca kierowców.

Pytany o przyszłość programu CPN i obniżonych podatków, odpowiedział krótko: – Analizujemy sytuację. Być może będą obowiązywać po 15 maja. To kluczowa deklaracja, która oznacza, że rząd rozważa przedłużenie ochrony przed drastycznymi podwyżkami również na okres wakacyjny.

Stacja paliw Amic
Stacja paliw Orlen
