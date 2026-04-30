Czarny czwartek na stacjach. Od 30 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle. Oto najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:13
Ceny paliw w górę. Kierowcy samochodów z silnikiem benzynowym 30 kwietnia szczególnie nie mają powodów do radości
Czwartek, 30 kwietnia, przynosi podwyżki, których nie sposób przeoczyć – alarmują analitycy e-petrol.pl. Z najnowszych danych wynika najgorszy scenariusz: czas taniego tankowania dobiegł końca. Sprawdziliśmy, ile dokładnie zapłacimy za benzynę 95, diesla i LPG w majówkę i dlaczego prognozy ekspertów stały się tak pesymistyczne.

Koniec taniego tankowania. Analitycy nie mają złudzeń

Polski rząd może wprowadzać systemowe obniżki cen paliw, ale prawa światowego rynku, w połączeniu z wielką polityką, są bezlitosne. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie nieustannie podbija ceny ropy na światowych giełdach. Efekt?

Koniec kwietnia to powrót do wysokich cen na stacjach. Niekorzystna dla tankujących sytuacja na rynku jest wynikiem postępującego w drugiej połowie miesiąca wzrostu notowań ropy naftowej i cen paliw podstawowych – wyjaśniają analitycy e-petrol.pl.

Benzyna 95 w górę o 24 grosze, diesel o 34. Ile za LPG? Mamy najnowsze zestawienie

Z najnowszego raportu ekspertów wynika, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95 podrożała średnio o 24 grosze, osiągając poziom 6,19 zł/l. Diesel wystrzelił aż o 34 grosze i kosztuje obecnie 7,09 zł/l.

Tak gwałtownego skoku nie notowano od dawna. Jedynie LPG oparł się trendowi i potaniał średnio o 5 groszy – obecnie kierowcy płacą za niego średnio 3,79 zł/l.

To będzie czarny czwartek na stacjach. Tyle zapłacimy za paliwo, 30 kwietnia

Z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w czwartek, 30 kwietnia, litr benzyny 95 ma kosztować 6,28 zł, a benzyny 98 – 6,77 zł. W obu przypadkach wchodzą podwyżki, a rząd oficjalnie akceptuje ruch cen w górę. To sprawia, że podróże podczas majówki będą znacznie droższe.

Ulgę odczują kierowcy aut z silnikiem Diesla. 30 kwietnia cena maksymalna oleju napędowego będzie odrobinę niższa i wyniesie 7,17 zł/l.

Mapa paliwowa Polski: Gdzie tankujemy najtaniej?

Mimo ogólnopolskiego trendu wzrostowego sytuacja zależy od regionu. Jeśli ktoś planuje majówkową trasę, powinien poznać mapę paliwową:

  • Najtaniej: Wielkopolska i Pomorze to obecnie regiony z najniższymi cenami benzyny 95 (średnio 6,12 zł/l). Na Pomorzu najmniej zapłacą też właściciele diesli – średnio 7,01 zł/l.
  • Najdrożej: Mazowsze, Łódzkie i Podlasie to miejsca, gdzie ceny diesla bolą najbardziej, osiągając średnio 7,09 zł/l.
  • Wyjątek LPG: Najtańszy gaz znajdziesz na Śląsku (3,74 zł/l), podczas gdy na Opolszczyźnie zapłacisz za niego nawet 3,86 zł/l.

Minister Domański: Orlen pod lupą. 4 mld zł z nowego podatku?

W samym środku paliwowej gorączki głos zabrał minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański. W rozmowie z Radiem ZET zapowiedział wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków. Rząd chce w ten sposób odzyskać pieniądze od firm, które korzystają na niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

– Planujemy wprowadzenie dodatkowych podatków dla firm, które korzystają na tej sytuacji. Orlen z całą pewnością może zostać nim objęty – przyznał szef resortu finansów. Wpływy do budżetu mają przekroczyć 4 mld zł. Czy to oznacza, że państwowy koncern zostanie zmuszony do ograniczenia marż? Kierowcy na to liczą, bo hurtowe ceny benzyny 95 tylko w ostatnich dniach podskoczyły o 45 zł za metr sześcienny.

Co po 15 maja? Minister daje nadzieję

Największą zagadką pozostawała data 15 maja – to wtedy kończy się obecna tarcza podatkowa (VAT 8% zamiast 23%). Do tej pory eksperci wieszczyli bolesny powrót do cen na poziomie 8-9 zł za litr. Jednak minister Domański wlał nieco optymizmu w serca kierowców.

Pytany o przyszłość programu CPN i obniżonych podatków, odpowiedział krótko: – Analizujemy sytuację. Być może będą obowiązywać po 15 maja. To kluczowa deklaracja, która oznacza, że rząd rozważa przedłużenie ochrony przed drastycznymi podwyżkami również na okres wakacyjny.

Tomasz Sewastianowicz
