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Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 15 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
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Tankowanie na stacji Orlen. Zbliżenie na dłoń trzymającą zielony pistolet dystrybutora podczas tankowania benzyny do samochodu
Odliczanie ruszyło. Poniedziałek to ostatni dzień, kiedy możemy zatankować na starych zasadach. Już jutro, 16 czerwca, ceny benzyny i diesla pójdą w górę/Tomasz Sewastianowicz
Mieliśmy płacić za benzynę i diesla nawet o 25 groszy mniej, tymczasem już od jutra na stacjach czeka nas bolesne zderzenie z rzeczywistością. Decyzja Ministerstwa Finansów o ucięciu tarczy akcyzowej w ramach pakietu CPN oznacza nieuchronne podwyżki od wtorku, 16 czerwca. Jak to możliwe, skoro ceny ropy na świecie właśnie mocno spadły? Pojechałem na stacje, żeby sprawdzić realne cenniki Orlenu, BP, Circle K, Amic i Auchan. Ile dokładnie zapłacisz za benzynę 95, diesla i LPG? Oto najnowsze zestawienie...

Rządowe limity vs. rzeczywistość. Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K, Amic i Auchan

Dziś, w poniedziałek, za benzynę 95 zapłacisz jeszcze maksymalnie 6,04 zł/l, a za diesla do 6,40 zł/l. Tak wynika z oficjalnego obwieszczenia, które obowiązuje już tylko do końca dnia. To oznacza, że rządowe limity cen poszły w górę w porównaniu z końcówką zeszłego tygodnia.

Zdjęcia, które zrobiłem dziś rano, potwierdzają jedno: Orlen, BP, Circle K, Amic czy Auchan na razie trzymają się wyznaczonych limitów, a nawet delikatnie schodzą poniżej tego sufitu. Tak wyglądają realne koszty tankowania tuż przed wtorkową zmianą cen:

  • Benzyna 95: Na stacji Auchan kosztuje 5,68 zł/l i to najniższa cena w moim zestawieniu – wygląda niemal jak promocja. Orlen i BP trzymają się sztywnego maksimum na poziomie 6,04 zł/l. Amic zszedł o grosz niżej (6,03 zł/l), z kolei Circle K wyłamało się z klanu potentatów i oferuje "95-kę" za 5,97 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,08 zł/l (Auchan), przez 6,33-6,37 zł/l (w zależności od lokalizacji stacji Circle K) oraz 6,36 zł/l (Amic), aż po 6,39 zł/l na stacjach BP.
  • LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,69 zł/l (Amic) do 3,73 zł/l (Orlen).
Stacja paliw Auchan
Niedzielny poranek na stacji Auchan. Benzyna 95 w cenie 5,68 zł za litr to obecnie najniższa stawka, jaką znalazłem w Warszawie/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Orlen
Na Orlenie ceny twardo trzymają się wyznaczonego sufitu – za litr benzyny 95 płaciłem dziś równe 6,04 zł/Tomasz Sewastianowicz

Paliwo premium w cenie zwykłego. Ta okazja zniknie we wtorek

Podczas objazdu po stacjach zauważyłem wyjątkowo korzystną dla kierowców anomalię. Na stacjach sieci BP zwykły diesel oraz uszlachetniony Ultimate kosztowały dokładnie tyle samo: 6,43 zł/l. Taka okazja potrwa jednak tylko do końca poniedziałku. Ponieważ we wtorek wejdą w życie nowe ceny maksymalne Ministerstwa Energii, to najlepszy moment, by zalać do pełna paliwo wyższej jakości bez dopłacania.

Stacja paliw BP
Anomalia na BP, którą zauważyłem podczas porannego objazdu. Zwykły diesel i Ultimate kosztują dokładnie tyle samo: 6,43 zł/l/Tomasz Sewastianowicz

Mogliśmy płacić nawet 25 groszy mniej. Paradoks tarczy

I tu dochodzimy do paradoksu, który obnaża najnowsza analiza biura Reflex. Na rynkach międzynarodowych ceny ropy i paliw realnie spadły – baryłka ropy zanotowała jednodniowy spadek w okolice 87 dolarów. Eksperci Reflexu stawiają sprawę jasno: Gdyby polski rząd utrzymał pakiet CPN na dotychczasowych zasadach, od wtorku ceny benzyny mogłyby spaść o 10-15 groszy na litrze, a diesla nawet o 25 groszy.

Jednak, globalne spadki cen stały się dla rządu idealnym pretekstem do wycofania wsparcia. – Zaczynają się realizować warunki, przy których minister energii zapowiadał stopniowe wycofywanie się z pakietu CPN – zauważają analitycy. – Czy zatem wystarczy jednodniowy spadek cen ropy w okolice 87 dolarów i kolejna zapowiedź porozumienia USA – Iran, aby w całości wycofać się z programu CPN? – stawiają pytanie.

Odpowiedź brzmi: Tak, wystarczyło. Z ustaleń PAP w Ministerstwie Finansów wynika, że na przedłużenie niższej akcyzy nie ma już szans. Od dzisiaj (15 czerwca) do końca miesiąca zostaje nam jedynie okrojona tarcza – obniżona stawka VAT z 23 do 8 proc. oraz dzienne limity cenowe wyznaczane przez ministra energii.

Stacja paliw Circle K
Stacja paliw Circle K/Tomasz Sewastianowicz

Tarcza pęka. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję

Jak wyliczone ograniczenia przełożą się na rzeczywistość? Przed weekendem swoje prognozy opublikowali eksperci z e-petrol.pl. Zakładali oni, że w rozpoczynającym się tygodniu (15-21 czerwca) średnie stawki detaliczne powinny kształtować się następująco:

Rodzaj paliwa

Prognozowana cena min.

Prognozowana cena max.

Benzyna 95

5,84 zł/l

5,97 zł/l

Diesel (ON)

6,21 zł/l

6,34 zł/l

Autogaz (LPG)

3,42 zł/l

3,51 zł/l

Ceny wystrzelą już od wtorku. Wyższa akcyza zmieni wszystko

Haczyk tkwi w tym, że te wyliczenia ujrzały światło dzienne przed ostateczną decyzją resortu finansów o ucięciu tarczy akcyzowej. Biuro Reflex potwierdza niekorzystny scenariusz: skoro przedłużenia pakietu w pełnej wersji nie będzie, już od wtorku 16 czerwca benzyna i diesel po prostu podrożeją. Przypomnijmy – powrót do starych zasad oznacza, że znika ulga wynosząca 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze ON.

Co ciekawe, w tym całym zamieszaniu pojawia się wyjątek. Kierowcy samochodów z instalacją gazową mogą zacierać ręce. Według prognoz Reflexu, w przypadku braku przedłużenia pakietu, na przekór benzynie i dieslowi, ceny LPG powinny spaść o około 6 groszy na litrze.

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Premier Tusk stawia sprawę jasno: W wakacje pożegnamy tanie paliwo

Premier Donald Tusk oficjalnie potwierdził, że w trakcie lata rząd całkowicie wygasi projekt osłonowy dla cen paliw.

– Myśmy zakładali, i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę – i to zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem – poinformował szef rządu.

Jak dodał premier, nadzieję na wyhamowanie globalnych wzrostów cen ropy dają m.in. pierwsze informacje o postępie w rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu funduszy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jeśli globalna dyplomacja zadziała, ceny na światowych rynkach mają szansę wrócić do normy.

Od 1 lipca paliwo droższe o złotówkę?

Z początkiem wakacji kierowcy mogą spodziewać się drugiej, znacznie bardziej bolesnej fazy wygaszania programu CPN. Już 1 lipca 2026 roku stawka podatku VAT na paliwa wzrośnie z obecnych "promocyjnych" 8 proc. do standardowych 23 proc.

W praktyce oznacza to skokowy wzrost cen na stacjach: za litr benzyny 95 zapłacimy średnio o 83-85 groszy więcej, a w przypadku diesla podwyżka sięgnie nawet 90-95 groszy na litrze. Dla przeciętnego kierowcy tankującego do pełna bak o pojemności 45 litrów kalkulacja jest jasna – każdy pojedynczy rachunek wzrośnie o blisko 40 zł.

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Stacja paliw Amic
Stacja paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz
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Źródło dziennik.pl
Tematy: cenalpgpaliwobenzyna
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