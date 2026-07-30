Najpopularniejsze auto w Polsce mocno staniało. Mamy nowy cennik modelu 2026

Skoda Octavia depcze po piętach Corolli. Wystarczyły trzy miesiące
Skoda Octavia świętuje 30. urodziny i idzie w Polsce jak burza. Czeski model już trzeci miesiąc z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu Top 10 najchętniej kupowanych aut. Tylko w lipcu jego sprzedaż podskoczyła o 6%. W tym samym czasie Toyota Corolla zanotowała spadek o ponad 7%. Japoński konkurent – z wynikiem 12 000 rejestracji – co prawda wciąż utrzymuje koronę w ujęciu rocznym, ale Octavia odrabia straty w błyskawicznym tempie (od lidera dzieli ją już niespełna 1000 egzemplarzy). Co istotne, oficjalne statystyki CEPiK nie uwzględniają pojazdów zamawianych przez służby mundurowe – wojsko czy policję – a to oznacza, że rzeczywista skala sprzedaży czeskiego auta jest jeszcze wyższa.
Apetyt na fotel lidera rośnie. Czesi właśnie wprowadzają do salonów nowe cenniki całej gamy oraz bogato wyposażoną wersję Drive. W efekcie za bardzo rozsądne pieniądze kierowcy dostają przestronne i praktyczne auto rodzinne. Prawdziwym hitem może okazać się jednak nowa odmiana Octavia Sportline Tech. Ale po kolei…
Octavia z nową twarzą. Inteligentne reflektory LED Matrix
Skoda Octavia w najnowszym wydaniu zyskała ostro zarysowane reflektory LED Matrix drugiej generacji. To najbardziej zauważalna zmiana wizualna. Lampy składają się teraz z zewnętrznego modułu bi-LED (dla świateł mijania i drogowych) oraz sekcji wewnętrznej z dwoma rzędami 36 pojedynczych segmentów matrycowych – to o 12 więcej niż wcześniej.
W praktyce oznacza to, że komputer potrafi precyzyjnie sterować każdym punktem świetlnym z osobna. Efekt? Nocą można stale jeździć na "długich" bez ryzyka oślepiania innych kierowców, a znaki drogowe są doświetlone z chirurgiczną precyzją. Z tyłu uwagę przyciąga napis SKODA z nową czcionką oraz lampy z dynamicznymi kierunkowskazami. Co ciekawe, za sprawą nowych zderzaków nadwozie wydłużyło się o centymetr, osiągając blisko 4,7 m długości.
Wnętrze jak w Superbie. Ile masz wzrostu?
Zmiany widać i czuć również w kabinie. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje teraz 10-calowy wirtualny kokpit oraz ekran centralny o tej samej przekątnej. Na życzenie można go zastąpić imponującym, 13-calowym wyświetlaczem znanym z Superba. System multimedialny błyskawicznie reaguje na dotyk, a całość dopełnia konfigurowalny pasek skrótów i przejrzyste menu z dużymi polami wyboru.
Pod względem przestronności Octavia wciąż gra we własnej lidze. Mam 186 cm wzrostu i za każdym razem bez trudu znajduję tu idealną pozycję za kierownicą. A z tyłu? Można poczuć się niemal jak w kinie. Miejsca na nogi i nad głową jest pod dostatkiem – nawet pasażer mierzący 190 cm nie dotknie podsufitki. Skoda dorzuciła też kilka praktycznych rozwiązań na co dzień:
- Phone Box: 15-watowa, chłodzona ładowarka indukcyjna (telefon nie przegrzewa się podczas pracy z Apple CarPlay/Android Auto).
- Mocne porty USB-C: 45 W mocy pozwala na nawet trzykrotnie szybsze ładowanie smartfona lub laptopa.
- Ulepszony system Kessy: Auto automatycznie odblokuje zamki, gdy tylko znajdziemy się w odległości 1,5 metra od drzwi.
Rekordowe bagażniki. Nikt w tej klasie nie daje więcej
Praktyczność wnętrza pozostaje zresztą największym atutem czeskiego modelu. Skoda Octavia kombi oferuje bagażnik o pojemności aż 640 litrów, z kolei liftback mieści aż 600 litrów. Żaden konkurent w segmencie C nie proponuje tak potężnej przestrzeni ładunkowej.
Silnik 1.5 TSI mHEV. Dlaczego jest hitem w Polsce?
Pod maską Octavii znajdziemy szeroki wybór napędów, ale to benzynowa jednostka 1.5 TSI (dostępna w wariantach 115 KM i 150 KM) z technologią miękkiej hybrydy (mHEV) i skrzynią DSG jest najczęstszym wyborem kierowców w Polsce. Jak to działa w praktyce?
System wykorzystuje instalację 48 V oraz niewielki akumulator litowo-jonowy. Silnik elektryczny wspomaga jednostkę spalinową podczas ruszania, dodając extra moment obrotowy. Największą zaletą jest jednak funkcja "żeglowania" – przy odpuszczeniu gazu lub spokojnej jeździe auto potrafi całkowicie wyłączyć silnik spalinowy, co realnie obniża zużycie paliwa.
Jak jeździ Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Wyniki spalania zaskakują
Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV przekonuje świetnym zbalansowaniem zwinności i komfortu – w czym duża zasługa m.in. adaptacyjnego zawieszenia DCC z możliwością wyboru trybów jazdy.
Turbodoładowany silnik spontanicznie reaguje na dodanie gazu w szerokim zakresie obrotów i sprawnie dogaduje się z 7-biegową przekładnią DSG. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 8,5 sekundy.
Jednak to apetyt na paliwo robi największe wrażenie. Podczas spokojnej trasy z czterema dorosłymi osobami i bagażem na pokładzie Octavia zużyła średnio zaledwie 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny klasycznych hybryd i mocny argument przeciwko dopłacie do droższego diesla 2.0 TDI/150 KM. Silnik 1.5 TSI pracuje przy tym niezwykle cicho i kulturalnie, a system żeglowania pozwala zaoszczędzić nawet litr paliwa na każde 100 km. To w mojej ocenie optymalna konfiguracja do jazdy na co dzień.
Ile kosztuje nowa Skoda Octavia? Sprawdziłem nowy cennik
Przeanalizowałem najnowsze cenniki czeskiej marki. Okazuje się, że obniżki nawet do 21 000 zł obejmują auta z roku modelowego 2026 – i to we wszystkich wersjach.
Najtańsza Skoda Octavia Essence z silnikiem 1.5 TSI o mocy 115 KM kosztuje od 101 300 zł. Zdecydowanie korzystniej wypada jednak nowa wersja Drive. Ta odmiana specjalna to powrót do korzeni – kierowcy dostają niedrogi, praktyczny i przestronny samochód z kompletem udogodnień do codziennej jazdy. Jak urodzinowa oferta wygląda w praktyce?
Skoda Octavia Drive Essence (1.5 TSI/115 KM) kosztuje teraz od 103 000 zł, czyli zaledwie o 1700 zł więcej od wariantu bazowego (kombi Drive Essence wyceniono od 107 100 zł). Mówimy tu o wersji z 6-biegową skrzynią manualną. Miękka hybryda skojarzona z 7-biegowym automatem DSG podnosi cenę do 112 200 zł. Z kolei mocniejszy wariant 1.5 TSI/150 KM to wydatek od 111 700 zł (kombi od 115 800 zł).
Octavia Drive Essence z najpopularniejszym silnikiem 1.5 TSI/150 KM mHEV kosztuje od 118 800 zł. Trudno dziś o rywala, który oferowałby taką przestrzeń, osiągi i wyposażenie w tej cenie. Konkurencja z Chin – nawet jeśli na papierze bywa wyceniona podobnie lub ciut niżej – pod względem dopracowania i właściwości jezdnych z reguły zostaje w tyle.
Skoda Octavia Drive Essence oferuje wyposażenie wersji Essence wzbogacone o takie elementy jak m.in.:
- Pakiet Light&View (kamera cofania, tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami),
- Pakiet Fleet (SmartLink – połączenie przewodowe/bezprzewodowe dla urządzeń Apple iO, podłokietnik z przodu, 4 porty USB-C oraz gniazdo USB przy lusterku wstecznym, schowek w konsoli centralnej),
- Czujniki parkowania przód/tył,
- Schowki w przestrzeni bagażowej.
Chińczykom brakuje takiego silnika
Octavia oferuje także coś, czego producenci z Chin wciąż nie dają kierowcom w Europie – silnik Diesla. Sprawdzona jednostka 2.0 TDI to złoty środek między dynamiką a apetytem na paliwo ograniczonym do minimum. Octavia Drive Essence z bazowym turbodieslem 2.0 TDI/115 KM kosztuje od 118 400 zł (kombi od 122 500 zł). Z kolei szybsza odmiana 2.0 TDI/150 KM połączona z 7-biegowym automatem DSG w specjalnej wersji urodzinowej wyceniona została od 130 800 zł (kombi od 134 900 zł).
Lepiej wyposażona Skoda Octavia Drive Selection z silnikiem 1.5 TSI/115 KM jest droższa o zaledwie 1250 zł od wersji standardowej – jej ceny startują od 120 850 zł (kombi od 124 250 zł). Mocniejszy wariant 1.5 TSI/150 KM to wydatek od 129 550 zł (kombi od 132 950 zł).
Skoda Octavia Drive Selection oferuje standard wersji Selection wzbogacony o takie elementy jak:
- Pakiet Light & View Plus w tym reflektory TOP LED Matrix, spryskiwacze reflektorów przednich, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner,
- Adaptive Cruise Control,
- Tylko dla wersji kombi: zagłówki z funkcją spania na tylnej kanapie.
Nowa Skoda Octavia Sportline Tech. Takie auta zdarzają się raz na 30 lat
Skoda z okazji 30. urodzin Octavii wprowadza również nową wersję Sportline Tech. Taki samochód z silnikiem 1.5 TSI mHEV kosztuje od 149 300 zł (kombi od 154 900 zł). Wyposażenie to:
- 18-calowe alufelgi Lerna,
- Skoda Infotainment 13 cali z nawigacją),
- Kamera Area View 360,
- Reflektory TOP LED Matrix,
- Skórzana sportowa 3-ramienna kierownica wielofunkcyjna,
- Progresywny układ kierowniczy,
- Sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami,
- Elementy stylistyczne Sportline.
Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.