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Najpopularniejsze auto w Polsce mocno staniało. Mamy nowy cennik modelu 2026

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:05
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Nowa Skoda Octavia
Skoda Octavia wjechała na najwyższe podium i jest najpopularniejszym autem w Polsce. Nowy cennik napędza sprzedaż czeskiego modelu/dziennik.pl
Polacy zmienili upodobania. Skoda Octavia nie zamierza oddawać pola konkurencji i ma na to genialnie prosty sposób – czeski hit z rocznika 2026 właśnie dostał nowy cennik. Teraz ten uwielbiany nad Wisłą samochód z silnikiem 1.5 kosztuje mniej niż rywale z Chin. Sprawdziłem, na co dokładnie kierowcy mogą liczyć w salonach czeskiej marki…

Skoda Octavia depcze po piętach Corolli. Wystarczyły trzy miesiące

Skoda Octavia świętuje 30. urodziny i idzie w Polsce jak burza. Czeski model już trzeci miesiąc z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu Top 10 najchętniej kupowanych aut. Tylko w lipcu jego sprzedaż podskoczyła o 6%. W tym samym czasie Toyota Corolla zanotowała spadek o ponad 7%. Japoński konkurent – z wynikiem 12 000 rejestracji – co prawda wciąż utrzymuje koronę w ujęciu rocznym, ale Octavia odrabia straty w błyskawicznym tempie (od lidera dzieli ją już niespełna 1000 egzemplarzy). Co istotne, oficjalne statystyki CEPiK nie uwzględniają pojazdów zamawianych przez służby mundurowe – wojsko czy policję – a to oznacza, że rzeczywista skala sprzedaży czeskiego auta jest jeszcze wyższa.

Apetyt na fotel lidera rośnie. Czesi właśnie wprowadzają do salonów nowe cenniki całej gamy oraz bogato wyposażoną wersję Drive. W efekcie za bardzo rozsądne pieniądze kierowcy dostają przestronne i praktyczne auto rodzinne. Prawdziwym hitem może okazać się jednak nowa odmiana Octavia Sportline Tech. Ale po kolei…

Octavia z nową twarzą. Inteligentne reflektory LED Matrix

Skoda Octavia w najnowszym wydaniu zyskała ostro zarysowane reflektory LED Matrix drugiej generacji. To najbardziej zauważalna zmiana wizualna. Lampy składają się teraz z zewnętrznego modułu bi-LED (dla świateł mijania i drogowych) oraz sekcji wewnętrznej z dwoma rzędami 36 pojedynczych segmentów matrycowych – to o 12 więcej niż wcześniej.

Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4
Skoda Octavia/MACIEJ LUBCZYNSKI

W praktyce oznacza to, że komputer potrafi precyzyjnie sterować każdym punktem świetlnym z osobna. Efekt? Nocą można stale jeździć na "długich" bez ryzyka oślepiania innych kierowców, a znaki drogowe są doświetlone z chirurgiczną precyzją. Z tyłu uwagę przyciąga napis SKODA z nową czcionką oraz lampy z dynamicznymi kierunkowskazami. Co ciekawe, za sprawą nowych zderzaków nadwozie wydłużyło się o centymetr, osiągając blisko 4,7 m długości.

Nowa Skoda Octavia
Nowa Skoda Octavia/Maciej Lubczyński

Wnętrze jak w Superbie. Ile masz wzrostu?

Zmiany widać i czuć również w kabinie. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje teraz 10-calowy wirtualny kokpit oraz ekran centralny o tej samej przekątnej. Na życzenie można go zastąpić imponującym, 13-calowym wyświetlaczem znanym z Superba. System multimedialny błyskawicznie reaguje na dotyk, a całość dopełnia konfigurowalny pasek skrótów i przejrzyste menu z dużymi polami wyboru.

Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4
Skoda Octavia/MACIEJ LUBCZYNSKI

Pod względem przestronności Octavia wciąż gra we własnej lidze. Mam 186 cm wzrostu i za każdym razem bez trudu znajduję tu idealną pozycję za kierownicą. A z tyłu? Można poczuć się niemal jak w kinie. Miejsca na nogi i nad głową jest pod dostatkiem – nawet pasażer mierzący 190 cm nie dotknie podsufitki. Skoda dorzuciła też kilka praktycznych rozwiązań na co dzień:

  • Phone Box: 15-watowa, chłodzona ładowarka indukcyjna (telefon nie przegrzewa się podczas pracy z Apple CarPlay/Android Auto).
  • Mocne porty USB-C: 45 W mocy pozwala na nawet trzykrotnie szybsze ładowanie smartfona lub laptopa.
  • Ulepszony system Kessy: Auto automatycznie odblokuje zamki, gdy tylko znajdziemy się w odległości 1,5 metra od drzwi.
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4/MACIEJ LUBCZYNSKI
Skoda Octavia
Skoda Octavia/MACIEJ LUBCZYNSKI

Rekordowe bagażniki. Nikt w tej klasie nie daje więcej

Praktyczność wnętrza pozostaje zresztą największym atutem czeskiego modelu. Skoda Octavia kombi oferuje bagażnik o pojemności aż 640 litrów, z kolei liftback mieści aż 600 litrów. Żaden konkurent w segmencie C nie proponuje tak potężnej przestrzeni ładunkowej.

Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4
Skoda Octavia/MACIEJ LUBCZYNSKI
Nowa Skoda Octavia
Nowa Skoda Octavia/Maciej Lubczyński

Silnik 1.5 TSI mHEV. Dlaczego jest hitem w Polsce?

Pod maską Octavii znajdziemy szeroki wybór napędów, ale to benzynowa jednostka 1.5 TSI (dostępna w wariantach 115 KM i 150 KM) z technologią miękkiej hybrydy (mHEV) i skrzynią DSG jest najczęstszym wyborem kierowców w Polsce. Jak to działa w praktyce?

System wykorzystuje instalację 48 V oraz niewielki akumulator litowo-jonowy. Silnik elektryczny wspomaga jednostkę spalinową podczas ruszania, dodając extra moment obrotowy. Największą zaletą jest jednak funkcja "żeglowania" – przy odpuszczeniu gazu lub spokojnej jeździe auto potrafi całkowicie wyłączyć silnik spalinowy, co realnie obniża zużycie paliwa.

Jak jeździ Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Wyniki spalania zaskakują

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV przekonuje świetnym zbalansowaniem zwinności i komfortu – w czym duża zasługa m.in. adaptacyjnego zawieszenia DCC z możliwością wyboru trybów jazdy.

Turbodoładowany silnik spontanicznie reaguje na dodanie gazu w szerokim zakresie obrotów i sprawnie dogaduje się z 7-biegową przekładnią DSG. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 8,5 sekundy.

Jednak to apetyt na paliwo robi największe wrażenie. Podczas spokojnej trasy z czterema dorosłymi osobami i bagażem na pokładzie Octavia zużyła średnio zaledwie 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny klasycznych hybryd i mocny argument przeciwko dopłacie do droższego diesla 2.0 TDI/150 KM. Silnik 1.5 TSI pracuje przy tym niezwykle cicho i kulturalnie, a system żeglowania pozwala zaoszczędzić nawet litr paliwa na każde 100 km. To w mojej ocenie optymalna konfiguracja do jazdy na co dzień.

Nowa Skoda Octavia
Nowa Skoda Octavia
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4/MACIEJ LUBCZYNSKI

Ile kosztuje nowa Skoda Octavia? Sprawdziłem nowy cennik

Przeanalizowałem najnowsze cenniki czeskiej marki. Okazuje się, że obniżki nawet do 21 000 zł obejmują auta z roku modelowego 2026 – i to we wszystkich wersjach.

Najtańsza Skoda Octavia Essence z silnikiem 1.5 TSI o mocy 115 KM kosztuje od 101 300 zł. Zdecydowanie korzystniej wypada jednak nowa wersja Drive. Ta odmiana specjalna to powrót do korzeni – kierowcy dostają niedrogi, praktyczny i przestronny samochód z kompletem udogodnień do codziennej jazdy. Jak urodzinowa oferta wygląda w praktyce?

Skoda Octavia Drive Essence (1.5 TSI/115 KM) kosztuje teraz od 103 000 zł, czyli zaledwie o 1700 zł więcej od wariantu bazowego (kombi Drive Essence wyceniono od 107 100 zł). Mówimy tu o wersji z 6-biegową skrzynią manualną. Miękka hybryda skojarzona z 7-biegowym automatem DSG podnosi cenę do 112 200 zł. Z kolei mocniejszy wariant 1.5 TSI/150 KM to wydatek od 111 700 zł (kombi od 115 800 zł).

Octavia Drive Essence z najpopularniejszym silnikiem 1.5 TSI/150 KM mHEV kosztuje od 118 800 zł. Trudno dziś o rywala, który oferowałby taką przestrzeń, osiągi i wyposażenie w tej cenie. Konkurencja z Chin – nawet jeśli na papierze bywa wyceniona podobnie lub ciut niżej – pod względem dopracowania i właściwości jezdnych z reguły zostaje w tyle.

Skoda Octavia Drive Essence oferuje wyposażenie wersji Essence wzbogacone o takie elementy jak m.in.:

  • Pakiet Light&View (kamera cofania, tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami),
  • Pakiet Fleet (SmartLink – połączenie przewodowe/bezprzewodowe dla urządzeń Apple iO, podłokietnik z przodu, 4 porty USB-C oraz gniazdo USB przy lusterku wstecznym, schowek w konsoli centralnej),
  • Czujniki parkowania przód/tył,
  • Schowki w przestrzeni bagażowej.
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4
Skoda Octavia/MACIEJ LUBCZYNSKI

Chińczykom brakuje takiego silnika

Octavia oferuje także coś, czego producenci z Chin wciąż nie dają kierowcom w Europie – silnik Diesla. Sprawdzona jednostka 2.0 TDI to złoty środek między dynamiką a apetytem na paliwo ograniczonym do minimum. Octavia Drive Essence z bazowym turbodieslem 2.0 TDI/115 KM kosztuje od 118 400 zł (kombi od 122 500 zł). Z kolei szybsza odmiana 2.0 TDI/150 KM połączona z 7-biegowym automatem DSG w specjalnej wersji urodzinowej wyceniona została od 130 800 zł (kombi od 134 900 zł).

Lepiej wyposażona Skoda Octavia Drive Selection z silnikiem 1.5 TSI/115 KM jest droższa o zaledwie 1250 zł od wersji standardowej – jej ceny startują od 120 850 zł (kombi od 124 250 zł). Mocniejszy wariant 1.5 TSI/150 KM to wydatek od 129 550 zł (kombi od 132 950 zł).

Skoda Octavia Drive Selection oferuje standard wersji Selection wzbogacony o takie elementy jak:

  • Pakiet Light & View Plus w tym reflektory TOP LED Matrix, spryskiwacze reflektorów przednich, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner,
  • Adaptive Cruise Control,
  • Tylko dla wersji kombi: zagłówki z funkcją spania na tylnej kanapie.

Nowa Skoda Octavia Sportline Tech. Takie auta zdarzają się raz na 30 lat

Skoda z okazji 30. urodzin Octavii wprowadza również nową wersję Sportline Tech. Taki samochód z silnikiem 1.5 TSI mHEV kosztuje od 149 300 zł (kombi od 154 900 zł). Wyposażenie to:

  • 18-calowe alufelgi Lerna,
  • Skoda Infotainment 13 cali z nawigacją),
  • Kamera Area View 360,
  • Reflektory TOP LED Matrix,
  • Skórzana sportowa 3-ramienna kierownica wielofunkcyjna,
  • Progresywny układ kierowniczy,
  • Sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami,
  • Elementy stylistyczne Sportline.
Skoda Octavia
Skoda Octavia/MACIEJ LUBCZYNSKI
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4
Skoda Octavia/MACIEJ LUBCZYNSKI
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4/MACIEJ LUBCZYNSKI
Copyright
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Źródło dziennik.pl
Tematy: silnikcenaskodaSkoda Octavia
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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