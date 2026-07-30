Dziennik.pl logo

Oto nowy hit dla rodziny. Ma napęd na tył i 116 KM. Ile kosztuje?

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
Ten tekst przeczytasz w 10 minut
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Geely E2 wjeżdża na polski rynek. Rozstaw osi 2,65 m sprawia, że w środku jest zaskakująco przestronnie/Tomasz Sewastianowicz
Nowe Geely E2 ma 4,1 m długości, 5-drzwiowe nadwozie, zaskakująco przestronne wnętrze i aż dwa bagażniki. Do Polski wjeżdża w trzech wersjach: Pro, Max oraz Ultra. Ile kosztuje? Cena nowego hatchbacka z Chin pokazuje, jak daleko odjechał nasz rynek motoryzacyjny...

Majątek wart miliardy. To on stoi za potęgą Geely i nowym życiem Volvo

Geely Auto to kluczowa marka należąca do Zhejiang Geely Holding – największej prywatnej chińskiej grupy motoryzacyjnej. Jej założycielem jest Eric Li, czyli 151. najbogatszy człowiek świata, którego majątek "Forbes" wycenia na niemal 19 mld dolarów. Koncern zatrudnia ponad 50 tys. osób, dysponuje 12 zakładami produkcyjnymi i pięcioma centrami badawczo-rozwojowymi (w Hangzhou, Ningbo, Göteborgu, Coventry i Frankfurcie). Nad samą stylistyką aut pracuje ponad tysiąc projektantów w czterech studiach na świecie. Do miliardera należą również takie marki jak Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr czy Proton.

W pierwszym półroczu 2026 roku Grupa Geely dostarczyła klientom ponad 1,9 mln samochodów (wzrost o 30% r/r). W Polsce za dystrybucję marki odpowiada spółka Jameel Motors Poland. Dotychczasowymi lokomotywami sprzedaży były SUV-y: elektryczny EX5 oraz hybrydowy Starray EM-i. Jednak już po wakacjach to właśnie nowe Geely E2 (w Chinach sprzedawany jako Geome Xingyuan) ma szansę stać się prawdziwym bestsellerem. Czym chce przekonać polskich kierowców?

Tak wygląda Geely E2. Nowy hatchback jest większy, niż myślisz

Geely E2 wjeżdża do segmentu samochodów miejskich, w którym dziś rządzą Toyota Yaris i Skoda Fabia, a swoich sił próbuje BYD Dolphin Surf. Przewagę E2 widać już w wymiarach: auto ma 4135 mm długości, 1805 mm szerokości i 1580 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2,65 m, dzięki czemu chińska nowość oferuje przestronność spotykaną zwykle w autach kompaktowych, takich jak Skoda Scala czy Kia Ceed.

Geely E2
Geely E2

Mam 186 cm wzrostu i bez trudu znalazłem właściwą pozycję za kierownicą. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 6-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 4-stopniową, w obu dla wersji Max i Ultra jest podgrzewanie.

A jak sytuacja wygląda z tyłu? Sprawdziłem to: trudno uwierzyć, że w tak zwartym nadwoziu pasażerowie tylnej kanapy mają tyle swobody na nogi – można się tam rozsiąść niemal jak w kinie. To zasługa płaskiej podłogi i odpowiedniego wyprofilowania siedzisk. Co ważne, mimo miejskich gabarytów, nad głowami również nie brakuje miejsca.

Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2

Kabina E2 zaskakuje przestronnością. Taki jest komfort w wersji mini.

W kabinie widać dbałość o detale. Mięsista kierownica pokryta mikrofibrą świetnie leży w dłoniach, a jasna skórzana tapicerka potęguje wrażenie obcowania z autem droższym niż jest faktycznie. Projekt kokpitu oparto na cyfrowych interfejsach. Centralny punkt stanowi duży, 14,6-calowy ekran, pod którym umieszczono nawiewy. System multimedialny działa błyskawicznie, choć rozplanowanie menu z dużymi ikonami wymaga chwili przyzwyczajenia – liczba opcji i ustawień może zaskoczyć osoby nawykłe do systemów europejskich czy japońskich. Geely E2 oferuje m.in. zaawansowane sterowanie głosowe oraz system kamer 540 stopni.

Geely E2
Geely E2

Praktycznym dodatkiem jest szybka ładowarka indukcyjna do smartfonów (50 W; wersja Ultra). Producent wygospodarował też aż 36 schowków, w tym 20-litrowy w konsoli centralnej, 10-litrową szufladę przed pasażerem oraz 28-litrowe pojemniki pod tylną kanapą.

Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2

Rodzinna rewolucja w 4-metrowym nadwoziu. Dwa bagażniki i 36 schowków.

Auto dysponuje dwoma bagażnikami. Przedni (tzw. frunk) ma 70 litrów – idealnie nadaje się na kable do ładowania lub mokre rzeczy po treningu. Tylny oferuje 375 litrów, co jest wynikiem godnym większych hatchbacków segmentu C. Po złożeniu asymetrycznie dzielonej kanapy przestrzeń transportowa rośnie do 1320 litrów. Regularne kształty i praktyczne haczyki ułatwią codzienne zakupy.

Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2 w Chinach jest sprzedawany jako Geome Xingyuan

Dwa silniki do wyboru i napęd na tył. Konkurencja zostaje na światłach

Geely E2 wykorzystuje akumulatory LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) dostarczane przez CATL. Ich konstrukcja nie zawiera kobaltu, co przekłada się na wysoką żywotność i brak efektu pamięci. Lepiej znoszą częste ładowanie dużą mocą i szybciej przyjmują energię. W Polsce auto dostępne będzie w dwóch wariantach napędu:

  • Silnik 82 KM (150 Nm), akumulator 35 kWh, zasięg 252 km (wersja Pro).
  • Silnik 116 KM (150 Nm), akumulator 47 kWh, zasięg do 345 km.

Choć na papierze parametry te nie zapowiadają sportowych emocji, to start spod świateł jest dynamiczny – sprint do 50 km/h zajmuje 4,6 sekundy. Napęd na tylną oś gwarantuje przy tym dobrą trakcję. Szybkie ładowanie (30-80%) trwa około 19 minut, a zaledwie 10 minut pod kablem DC pozwala zwiększyć zasięg o 120 km. To wyniki, których nie powstydziłoby się wielu europejskich konkurentów.

Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2

Wersje wyposażenia Geely E2 w Polsce: Pro, Max i Ultra

Geely E2 w Polsce zadebiutuje po wakacjach. Nowicjusz będzie dostępny w trzech wersjach: Pro, Max i Ultra.

Najtańszy model Pro wyróżnia się bogatym pakietem systemów bezpieczeństwa i multimediami. Standard to:

  • Automatyczna klimatyzacja z nawiewami na drugi rząd;
  • Ekran multimediów 14,6 cala oraz 8,8-calowy wyświetlacz wskaźników;
  • 70-litrowy bagażnik z przodu (frunk);
  • Pełny pakiet asystentów kierowcy (ADAS): adaptacyjny tempomat (ACC), monitoring martwego pola (BSD), ostrzeganie o ruchu poprzecznym z przodu i z tyłu (FCTA/RCTA), asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA) oraz centralna poduszka powietrzna;
  • Elektrycznie regulowane fotele przednie (kierowcy w 6 kierunkach, pasażera w 4);
  • Tapicerka ze skóry ekologicznej i skórzana kierownica wielofunkcyjna;
  • Nawigacja i muzyka online z obsługą Apple CarPlay / Android Auto oraz aktualizacjami OTA;
  • Kamera cofania, czujniki parkowania i automatyczne reflektory LED;.

Wersja Max obejmuje pełne wyposażenie wersji Pro i dodaje kluczowe elementy podnoszące komfort w chłodniejsze dni:

  • Podgrzewane fotele przednie (kierowcy i pasażera);
  • Podgrzewana kierownica (pozostałe elementy wyposażenia, w tym koła i multimedia, jak w wersji Pro).

Najbogatsza odmiana Geely E2 Ultra zapewni lepsze wykończenie, detale stylistyczne oraz mnóstwo gadżetów. Standard to:

  • System kamer panoramicznych 540°;
  • Elektrycznie sterowana klapa bagażnika;
  • Ładowarka bezprzewodowa do telefonu;
  • 16-calowe felgi aluminiowe (zastępują obręcze stalowe);
  • Dwukolorowe nadwozie;
  • Oświetlenie ambientowe;
  • System nagłośnienia z 6 głośnikami (zamiast 4);
  • Metalowe nakładki progowe.
Nowy Mercedes trzęsie rynkiem. Jest elegancki, szybki i wygodny. Jaka cena?
Nowy Mercedes trzęsie rynkiem. Jest elegancki, szybki i wygodny. Jaka cena?
Geely E2
Geely E2

34 600 zł za nowe auto. Czy polski cennik wytrzyma różnicę?

Geely E2 kosztuje w Chinach katalogowo od 64 800 juanów, czyli około 36 300 zł (przy obecnym kursie walut). Model ten stał się tam hitem – w 2025 roku był najlepiej sprzedającym się autem; łącznie na drogi wyjechało 465 000 egzemplarzy. W kwietniu 2026 r. ponownie był najpopularniejszy w Chinach, osiągając niemal 35 tys. sprzedanych sztuk i wyprzedzając m.in. Teslę Model Y oraz Xiaomi SU7.

W Polsce głównymi rywalami EX2 będą m.in. Cupra Raval czy Volkswagen ID. Polo, które kosztują od 99 900 zł. Cena nowości od Geely powinna być od nich odczuwalnie niższa. Szacuje się, że podstawowy wariant zadebiutuje w Europie w granicach 18-20 tys. euro, co na naszym rynku oznaczałoby kwotę rzędu 79 000-87 000 zł. Ze względu na cła importowe i koszty transportu nie uda się jednak zasypać przepaści dzielącej nas od oferty za Wielkim Murem. Sytuację dodatkowo komplikuje też fakt, że program dopłat "NaszEauto" już nie istnieje.

Najpopularniejsze auto w Polsce mocno staniało. Mamy nowy cennik modelu 2026
Najpopularniejsze auto w Polsce mocno staniało. Mamy nowy cennik modelu 2026
Geely E2
Geely E2 w Chinach jest sprzedawany jako Geome Xingyuan

Z drugiej strony, na rynku zdominowanym przez przerośnięte SUV-y brakuje poręcznych i dopracowanych aut elektrycznych. E2 zapewnia praktyczny zasięg, wygodne nadwozie z pojemnym bagażnikiem i jednocześnie dobrze wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną przedstawiciel elektrycznej rodziny Geely może stać się przepustką świata aut zasilanych prądem. Jednocześnie z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego może być atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie.

Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 30 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 30 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2 w Chinach jest sprzedawany jako Geome Xingyuan
Geely EX2
Geely EX2
Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2
Geely E2/RODOLFO BUHRER
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: silnikcenasamochódChiny
Powiązane
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Nowy Mercedes GLA - światowa premiera w Warszawie
Nowy Mercedes trzęsie rynkiem. Jest elegancki, szybki i wygodny. Jaka cena?
Policja kierowca kontrola quiz
Czy jesteś dobrym kierowcą? Wynik 7/10 tylko dla orłów, sprawdź się
Nowe Renault Clio 6. generacji w kolorze Czerwień Absolutna, zbliżenie na nowoczesny przedni reflektor LED i grill
Nowe Renault zapewnia 1450 km zasięgu. Mechanik: Tankujesz za 21 zł i śmiejesz się z elektryków
Nowa Toyota Corolla 13. generacji
Nowa Toyota Corolla to ósmy cud świata. Wygląda świetnie, hybryda 1.5 sensacją
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak wysoki mandat
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowy Mercedes trzęsie rynkiem. Jest elegancki, szybki i wygodny. Jaka cena? »
Zobacz
|
Trudny quiz z historii Polski pokonuje już na starcie. 11/15 to mistrzostwo
Trudny quiz z historii Polski pokonuje już na starcie. 11/15 to mistrzostwo
Young,Caucasian,Woman,Sitting,On,The,Floor,Isolated,On,White
QUIZ z wiedzy. Sporo pytań z geografii i kultury, trochę historii, szczypta literatury. Na ile z 20 pytań odpowiesz?
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak wysoki mandat
500 pięćset złotych plus + zasiłki socjal
500 zł na dziecko bez kryterium dochodowego. Rusza nabór wniosków
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 30 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj