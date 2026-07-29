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Czy jesteś dobrym kierowcą? Wynik 7/10 tylko dla orłów, sprawdź się

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:07
[aktualizacja 35 minut temu]
Policja kierowca kontrola quiz
Przepisy ruchu drogowego masz w małym palcu? Sprawdź się, zanim zrobi to policja/Policja
Co wiesz o autostradach? Umiesz jeździć po rondach? Zasady parkowania masz w małym palcu? Sprawdź się i rozwiąż ten quiz. Już na 4. pytaniu większość rozkłada ręce. Dobry kierowca powinien zdobyć przynajmniej 7 punktów na 10 możliwych...
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcaprawoprzepisyquiz
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