Czy jesteś dobrym kierowcą? Wynik 7/10 tylko dla orłów, sprawdź się

Tomasz Sewastianowicz dzisiaj, 06:07 [aktualizacja 35 minut temu ]

Przepisy ruchu drogowego masz w małym palcu? Sprawdź się, zanim zrobi to policja / Policja

Co wiesz o autostradach? Umiesz jeździć po rondach? Zasady parkowania masz w małym palcu? Sprawdź się i rozwiąż ten quiz. Już na 4. pytaniu większość rozkłada ręce. Dobry kierowca powinien zdobyć przynajmniej 7 punktów na 10 możliwych...

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję