Nowa Cupra Raval wjeżdża do Polski. Cennik to nokaut dla konkurencji

Cupra to najmłodsza marka w koncernie VW, ale radzi sobie doskonale. Liczby mówią same za siebie: w pierwszym półroczu 2026 roku hiszpański producent dostarczył na rynek ponad 170 tys. samochodów, bijąc dotychczasowe rekordy firmy. Kluczową rolę odgrywają tu elektryki – ich dostawy wzrosły o ponad 7%, a w samym drugim kwartale tempo wzrostu przyspieszyło do 18,5%.

Prawdziwym hitem okazuje się jednak najnowsza Cupra Raval. Liczba zamówień dwukrotnie przebiła najśmielsze prognozy, czyniąc z tego modelu najbardziej udaną premierę w historii marki. Skąd ten fenomen?

Tak wygląda Cupra Raval. To hatchback w stylu prototypu

Raval przyciąga wzrok i – co rzadkie w branży – produkcyjna wersja niewiele różni się od odważnego prototypu. Na żywo 4-metrowa sylwetka w matowej zieleni Manganese wydaje się o rozmiar większa, niż jest w rzeczywistości. Samochód osadzono na szeroko rozstawionych, 19-calowych kołach Sulfur, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt.

Agresywnie zaprojektowany przód sprytnie maskuje kamerę i czujniki systemów wsparcia. Wyżej, tuż nad krawędzią maski, umieszczono podświetlane logo marki. Raval na świat patrzy przez charakterystycznie ukształtowane reflektory Matrix LED, które automatycznie dostosowują wiązkę do warunków na drodze. Zanim jednak zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Nowa Cupra Raval - reflektory Matrix LED to charakterystyczny detal hiszpańskiego auta / guillem hernandez

Cupra stawia na fizyczne przyciski. Koniec z irytującymi ekranami

Pierwsze zaskoczenie czeka jeszcze przed wejściem do kabiny – solidne, podświetlane klamki automatycznie wysuwają się z karoserii. To rozwiązanie niespotykane dotąd w żadnym seryjnym modelu Cupry, stworzone z myślą o jak najlepszej aerodynamice. Klamki można też odchylić mechanicznie, a ze względów bezpieczeństwa same wyskakują w razie wypadku lub przymarznięcia.

Wsiadam do środka. Solidny, głuchy dźwięk zamykanych drzwi dobrze świadczy o spasowaniu i wyciszeniu, a głęboko wyprofilowane, kubełkowe fotele Cupra Performance od razu pewnie trzymają ciało.

Nowa Cupra Raval / davidcasas photographer

Szeroki, 12,9-calowy ekran centralny umieszczony na jednej wysokości z cyfrowymi zegarami (10,25 cala) tworzy spójne i czytelne centrum dowodzenia. Kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka.

Całość ma swój własny, wyrazisty styl, niespotykany dotąd w innych modelach hiszpańskiej marki. Od razu czuć, że wnętrze projektował człowiek z pomysłem, a nie algorytm – to nie jest kolejny bezduszny kokpit znany z wielu chińskich aut, gdzie po prostu przykręcono wielki tablet na środku pustej deski.

Nowa Cupra Raval / davidcasas photographer

Co istotne dla wygody obsługi, Cupra nie zrezygnowała z klasyki: za sterowanie audio, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki. Znajdziemy je również w zasięgu palców na spłaszczonej u dołu kierownicy z łopatkami do regulacji siły rekuperacji

Ciekawym smaczkiem jest projektor wbudowany w deskę rozdzielczą, który wyświetla animacje bezpośrednio na panelach drzwi. Czy to cokolwiek daje? W praktyce nic, ale żaden inny samochód w tej klasie nie ma podobnego bajeru – ogromny plus za pomysł i odwagę.

Nowa Cupra Raval / guillem hernandez

Nowa Cupra Raval / guillem hernandez

Rozmiar Ibizy, ale przestronność Formentora. W kabinie miejsca nie zabraknie

Mimo miejskich wymiarów (4 m długości, 1,8 m szerokości i 1,5 m wysokości) Raval zaskakuje przestronnością. Kluczem do sukcesu jest tu rozstaw osi wynoszący aż 2,6 m – czyli dokładnie tyle, ile w znacznie większym Formentorze. W efekcie auto oferuje w środku warunki znane dotąd z wyższego segmentu kompaktów. Przy moich 186 cm wzrostu od razu znalazłem idealną pozycję za kierownicą.

A jak wypadł drugi rząd? Miejsca na nogi oraz nad głową jest tyle, że łatwo zapomnieć, iż to wciąż segment B. Co więcej, dzięki wypchnięciu kół na rogi karoserii, udało się zaprojektować wyjątkowo szeroki otwór drzwiowy. Efekt? Do tyłu wsiada się niezwykle wygodnie, bez zbędnej gimnastyki.

Nowa Cupra Raval

Cupra Raval bardziej praktyczna niż Golf. Bagażnik większy o 60 litrów

Raval oferuje jeden z największych bagażników w swojej klasie – to aż 441 litrów ustawnej przestrzeni. Żeby uzmysłowić sobie tę różnicę: większy przecież Volkswagen Golf mieści 381 litrów. Cupra wygrywa z nim zatem o 60 litrów (to także o 86 litrów więcej niż w Seacie Ibiza i wynik niebezpiecznie bliski znacznie większego Formentora).

Pod podwójną podłogą wygospodarowano głęboki schowek, który bez problemu pomieści np. dwie skrzynki z napojami, a załadunek ułatwia elektrycznie sterowana klapa. Całość uzupełniają solidne haczyki na torby, uchwyty cargo zapobiegające przesuwaniu bagażu oraz lamki LED. Praktycznych skrytek i kieszeni nie brakuje zresztą w całej kabinie.

Cupra Raval / davidcasas photographer

Koniec z bębnami i nawet 226 KM. Co trafi pod maskę Ravala?

Raval bazuje na zmodyfikowanej platformie MEB+, stworzonej z myślą o miejskich elektrykach. Najważniejsza zmiana? W przeciwieństwie do większych aut z tej rodziny, napęd trafia tu na przednią oś. Co więcej, inżynierowie wreszcie zrezygnowali z bębnów na tylnej osi – Raval ma tarcze hamulcowe na wszystkich czterech kołach, czym mocno wyróżnia się na tle reszty koncernu (w większych elektrykach Grupy VW z tyłu są bębny).

Pod względem dynamiki nikt nie powinien narzekać. Cupra Raval wjeżdża w trzech standardowych wariantach mocy: 116 KM, 135 KM oraz 211 KM.

Największe emocje zapewni sportowa wersja VZ (od hiszpańskiego Veloz, czyli szybki). Z silnikiem o mocy 226 KM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,8 sekundy. Na pokładzie tej odmiany znajdziemy m.in. adaptacyjne zawieszenie DCC Sport, elektroniczną szperę, tryb ESC Off oraz procedurę E-Launch, czyli sekwencję oświetlenia i dźwięku imitującą start bolidu Formuły E.

Nowa Cupra Raval / guillem hernandez

Nowa Cupra Raval / guillem hernandez

Dwie baterie do wyboru. Jaki zasięg i czas ładowania?

Możliwości Ravala zależą od wybranego akumulatora. Cupra oferuje dwie zupełnie różne technologie chemiczne ogniw:

Bateria LFP (litowo-żelazowo-fosforanowa) o pojemności 37 kWh netto : Trafia do bazowych odmian o mocy 116 KM i 135 KM. Można ją ładować prądem stałym (DC) z mocą do 88 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. trwa około 23 minut, a maksymalny zasięg wynosi do 300 km (norma WLTP).

(litowo-żelazowo-fosforanowa) o pojemności : Trafia do bazowych odmian o mocy 116 KM i 135 KM. Można ją ładować prądem stałym (DC) z mocą do 88 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. trwa około 23 minut, a maksymalny zasięg wynosi do (norma WLTP). Bateria NMC (niklowo-manganowo-kobaltowa) o pojemności 52 kWh netto: Zarezerwowana dla mocniejszych wariantów (211 KM oraz 226 KM w wersji VZ). Tutaj moc ładowania rośnie do 105 kW – uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmuje niespełna 24 minuty, za to zasięg na jednym ładowaniu sięga aż 450 km.

Nowa Cupra Raval / guillem hernandez

Koniec z zależnością od Chin? Nowe ogniwa PowerCo powstają w Europie

Większy akumulator (52 kWh) to nowość technologiczna koncernu, wykonana w architekturze Cell-to-Pack. Co to oznacza w praktyce? Inżynierowie zrezygnowali z osobnych obudów dla modułów, łącząc ogniwa bezpośrednio w jeden pakiet. Taki zabieg pozwala wyraźnie obniżyć masę, zmniejszyć gabaryty i zredukować koszty. Efekt? Gęstość energii wzrosła o około 10 proc.

Nowe, ustandaryzowane ogniwo PowerCo osiąga gęstość energii na poziomie 660 Wh/l, co stawia je w ścisłej czołówce aut dla masowego odbiorcy. Co ważne, Volkswagen wyraźnie zmniejsza tu zależność od azjatyckich dostawców – produkcja ogniw odbywa się w europejskich gigafabrykach w niemieckim Salzgitter i hiszpańskiej Walencji. Z Europy pochodzą również kluczowe komponenty, w tym materiały katodowe.

Cupra Raval oferuje także dwukierunkowe ładowanie, stając się mobilnym bankiem energii. Samochód potrafi nie tylko pobierać prąd, ale też w razie potrzeby oddać jego nadmiar do domowej instalacji (V2H) lub zasilać zewnętrzne urządzenia (V2L) – na przykład podczas weekendowych wypadów za miasto.

Nowa Cupra Raval / davidcasas photographer

Ile kosztuje Cupra Raval? Ta cena zmiata z planszy, konkurencja ma problem

Nowa Cupra Raval kosztuje od 99 900 zł (akumulator 37 kWh i silnik 116 KM). To tyle co bliźniaczy VW ID. Polo, konkurencyjna Kia EV2 i taniej niż Citroen e-C3 (107 950 zł). Dla porównania: BYD Dolphin to wydatek od 97 700 zł, ale ma tylko 88 KM mocy, a Renault 5 E-Tech startuje od ok. 121 500 zł. Propozycja z Hiszpanii pod względem relacji ceny do parametrów po prostu rozbija bank.

Będzie rynkowy hit? Moim zdaniem: Cupra stworzyła "samochód dla ludu" na miarę naszych czasów

Na rynku zdominowanym przez wielkie, ciężkie SUV-y od dawna brakowało poręcznego, miejskiego samochodu z charakterem. Model Hiszpanów daje kierowcom dokładnie to, na co czekali: świetny design, nowoczesne technologie i bardzo solidny zasięg (450 km w wyższych specyfikacjach). Przy tak agresywnie skalkulowanej cenie, najtańsza elektryczna Cupra może dla wielu stać się pierwszą w pełni realną alternatywą dla tradycyjnych aut spalinowych.

Bazowa, najtańsza odmiana Ravala pojawi się w polskich salonach od września 2026 roku. Dobra wiadomość jest jednak taka, że już teraz można zamawiać znacznie lepiej wyposażone i mocniejsze wersje premierowe.

Nowa Cupra Raval / guillem hernandez

Cztery wersje premierowe na początek. Będziesz miał ciężki wybór

Cupra Raval Plus kosztuje od 113 900 zł i skrywa pod karoserią 135-konny silnik z baterią 37 kWh. Kierowca może liczyć nawet na 300 km zasięgu.

i skrywa pod karoserią 135-konny silnik z baterią 37 kWh. Kierowca może liczyć nawet na 300 km zasięgu. Cupra Raval Dynamic jest wyposażona w silnik o mocy 210 KM i większy akumulator 52 kWh. Taki samochód z zasięgiem ok. 450 km kosztuje od 151 400 zł. Wyposażenie obejmuje m.in. 18-calowe felgi aluminiowe Defier, fotele kubełkowe Dinamica i reflektory Full LED.

jest wyposażona w silnik o mocy 210 KM i większy akumulator 52 kWh. Taki samochód z zasięgiem ok. 450 km kosztuje od Wyposażenie obejmuje m.in. 18-calowe felgi aluminiowe Defier, fotele kubełkowe Dinamica i Bogatsza Cupra Raval Dynamic Plus to już 19-calowe alufelgi Vandal, bardziej zaawansowane reflektory Matrix LED i kubełkowe fotele Dinamica. Ten model można mieć za 176 900 zł .

to już 19-calowe alufelgi Vandal, bardziej zaawansowane reflektory Matrix LED i kubełkowe fotele Dinamica. Ten model można mieć za . Wreszcie najmocniejsza i najszybsza Cupra Raval VZ Extreme z silnikiem 226 KM. Wyposażenie obejmuje m.in. 19-calowe felgi Rebel, fotele Cup-Bucket i reflektory Matrix LED. Cena startuje od 183 700 zł.

Nowa Cupra Raval / guillem hernandez

Cupra Raval