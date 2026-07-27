Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Sprawdziłem nowe cenniki na stacjach. Benzyna 95 pobiła wieloletni rekord

Szczyt wakacyjnych wyjazdów to szczyt podwyżek na stacjach paliw. Eksperci biura Reflex wyliczają, że od 1 lipca benzyna 95 podrożała już w sumie o 1,47 zł/l i przebiła najwyższe poziomy z 2022 roku. Kierowcy aut z silnikiem Diesla mają jeszcze gorzej – olej napędowy poszybował aż o 1,75 zł/l.

Efekt? Analitycy e-petrol.pl nie pozostawiają złudzeń: tankowanie na półmetku wakacji będzie coraz poważniejszym obciążeniem dla domowych budżetów. Dzisiejsza, poniedziałkowa rzeczywistość właśnie wyprzedziła nawet najnowsze prognozy. Sprawdziłem o poranku, jak wielkie sieci paliwowe dyktują kierowcom nowe warunki.

Podwyżki bez hamulców. Oto ile naprawdę płacimy na Orlenie, Circle K, BP i Shellu

Moje zdjęcia pylonów potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, Shell, BP i Amic całkowicie pozbyły się skrupułów i wyciskają kierowców jak cytrynę. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

Benzyna 95: Kosztuje już 7,59 zł/l – najwyższej ceny żądają dzisiaj BP, Circle K i Shell. Orlen i Amic ustaliły stawkę na poziomie 7,54 zł/l. Z kolei na stacji Avia zapłacisz przynajmniej 7,49 zł/l. Sytuacja na rynku hurtowym mocno docisnęła nawet stacje przy marketach: Auchan podniósł cenę "95-ki" z promocyjnej stawki 6,90 zł/l do 7,27 zł/l, a Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po 7,29 zł/l.

– najwyższej ceny żądają dzisiaj BP, Circle K i Shell. Orlen i Amic ustaliły stawkę na poziomie 7,54 zł/l. Z kolei na stacji Avia zapłacisz przynajmniej 7,49 zł/l. Sytuacja na rynku hurtowym mocno docisnęła nawet stacje przy marketach: Auchan podniósł cenę "95-ki" z promocyjnej stawki 6,90 zł/l do 7,27 zł/l, a Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po 7,29 zł/l. Diesel (ON): Orlen, BP i Circle K z ceną 7,99 zł/l są dosłownie o włos od przebicia psychologicznej granicy 8 zł. Pozostaje tylko pytanie, który koncern pierwszy odważy się na ten ruch. Niewiele taniej można zatankować na stacjach Shell i Amic – te umówiły się na 7,94 zł/l. Avia oferuje ON po 7,89 zł/l. Litr oleju napędowego w sieci Auchan zdrożał z 7,78 zł/l do 7,88 zł/l, natomiast najtańszy dotąd Carrefour podniósł cenę z 7,65 zł/l do 7,79 zł/l.

są dosłownie o włos od przebicia psychologicznej granicy 8 zł. Pozostaje tylko pytanie, który koncern pierwszy odważy się na ten ruch. Niewiele taniej można zatankować na stacjach Shell i Amic – te umówiły się na 7,94 zł/l. Avia oferuje ON po 7,89 zł/l. Litr oleju napędowego w sieci Auchan zdrożał z 7,78 zł/l do 7,88 zł/l, natomiast najtańszy dotąd Carrefour podniósł cenę z 7,65 zł/l do 7,79 zł/l. LPG: Za autogaz zapłacimy obecnie od 3,19 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacji Carrefour, oznacza wzrost o 4 grosze) do 3,33 zł/l (Orlen tradycyjnie sprzedaje najdrożej).

zapłacimy obecnie od (najniższa stawka, którą zastałem na stacji Carrefour, oznacza wzrost o 4 grosze) do (Orlen tradycyjnie sprzedaje najdrożej). Rekordzista drożyzny: Shell przebił wszystkich – litr benzyny V-Power Racing kosztuje na tej stacji aż 9,07 zł/l. Następny poziom to już 10 zł za litr? Z kolei Circle K benzynę 98 miles plus oraz diesla miles plus sprzedaje w jednej cenie – po 8,39 zł/l.

Cena na stacji paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Cena na stacji paliw Shell / Tomasz Sewastianowicz

Kierowcy wykorzystują lukę na BP. Paliwo premium w cenie zwykłego

Podczas mojego porannego objazdu zauważyłem atrakcyjną dla kierowców anomalię, znaną jeszcze z czasów tarczy CPN. Na stacjach sieci BP zwykły diesel oraz uszlachetniona odmiana ON Ultimate kosztują dzisiaj dokładnie tyle samo – po 7,99 zł/l.

W tak dynamicznej i niekorzystnej sytuacji rynkowej taka okazja może potrwać zaledwie kilka godzin. Warto wykorzystać ten moment na zalanie paliwa premium bez żadnej dopłaty.

Cena na stacji paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Życie szybsze niż tabelki analityków. Benzyna za ponad 9 zł to fakt

Eksperci biura Reflex w swojej najnowszej prognozie wyliczają, że jeśli ropa Brent utrzyma się w pobliżu 98 dolarów za baryłkę, to jeszcze w tym tygodniu należy spodziewać się kolejnej fali podwyżek. Najbardziej ma drożeć olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł/l. Benzyna 95 ma kosztować średnio 7,40-7,45 zł/l.

Także analitycy e-petrol.pl od poniedziałku zapowiadają podwyżki w detalu – najmocniej ma zdrożeć diesel. A co naprawdę dzieje się na stacjach? Zestawienie oficjalnych prognoz z faktycznymi cenami, które przed chwilą zastałem przy tankowaniu, idealnie pokazuje rozjazd analiz zza biurka i rzeczywistości:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl (od poniedziałku) Nowa prognoza biura Reflex Realne ceny na stacjach (stan z poranka 27 lipca) Benzyna 95 7,29-7,42 zł/l 7,45 zł/l (wzrost o 7 gr) 7,27-7,59 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: BP, Circle K i Shell) Olej napędowy (ON) 7,99-8,15 zł/l 8,20 zł/l (wzrost o 40 gr) 7,79-7,99 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: Orlen, BP i Circle K) Autogaz (LPG) 3,06-3,15 zł/l 3,16 zł/l (bez zmian) 3,19-3,33 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: Orlen)

Cena na stacji paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Cena na stacji paliw Auchan / Tomasz Sewastianowicz

Ostatnia nadzieja kierowców pękła. Gaz LPG wyraźnie droższy

Mój poranny objazd dowodzi jednego: rynkowa rzeczywistość błyskawicznie odjeżdża oficjalnym prognozom analityków. Orlen, Circle K i Shell prowadzą w tym cenowym wyścigu – benzyna 95 (7,59 zł/l) już przebiła maksymalny pułap szacowany przez biuro Reflex (7,45 zł/l) oraz e-petrol.pl (7,42 zł/l).

Zawirowania dotyczą także kierowców aut z instalacją LPG. Podczas gdy analitycy przewidują stabilizację sytuacji i średnie ceny autogazu w okolicach 3,06–3,16 zł/l, rzeczywiste stawki na stacjach (choćby na Orlenie) to już 3,33 zł/l. To o 17 groszy drożej, niż wynosi górna granica branżowych analiz. Jedynie Carrefour ze stawką 3,19 zł/l próbuje jeszcze zachować zdrowy rozsądek.

Ukryty koszt na stacjach. Noblista ujawnia, dlaczego płacimy jak za 140 dolarów

Dlaczego ceny na stacjach rosną szybciej niż notowania samego surowca na giełdach? Laureat Nagrody Nobla prof. Paul Krugman zwraca uwagę, że chociaż ropa Brent kosztuje ok. 98 dolarów za baryłkę, to dla końcowego użytkownika realny koszt paliwa odpowiada stawce aż 140 dolarów.

Wszystko przez brak mocy przerobowych w rafineriach na świecie – to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie, blokady kluczowych szlaków morskich oraz skutecznego niszczenia infrastruktury energetycznej Rosji przez Ukrainę. W rezultacie marża rafineryjna poszybowała z 25 do aż 65 dolarów na baryłce, co radykalnie podnosi koszt wyprodukowania każdego litra gotowej benzyny czy diesla, zanim ten w ogóle trafi do cysterny.

Cena na stacji paliw Amic / Tomasz Sewastianowicz

Kiedy powróci pakiet CPN? Zaskakujący sygnał z rządu

Galopujące podwyżki i globalny kryzys rafineryjny wywołują coraz głośniejsze pytania o powrót programu ochronnego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Głos w tej sprawie zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Rząd nie wyklucza powrotu do rozwiązań, które miały ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach – poinformował Szłapka na antenie Polskiego Radia. Jak podkreślił, resorty odpowiedzialne za energię i finanse na bieżąco analizują sytuację na rynku ropy.

– To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Bardzo mocno obciąża budżet państwa – to prawie 1,5 mld zł miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, aby utrzymywać je cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli pojawi się sytuacja krytyczna, będziemy wracać do takiego rozwiązania – zaznaczył rzecznik, dodając, że ewentualny powrót tarczy zależy od rozwoju sytuacji gospodarczej i zmian na światowych rynkach surowców.

Chłodny prysznic od premiera. Tusk ucina marzenia o tanim paliwie

Co ciekawe, wcześniej premier Donald Tusk postawił sprawę jasno i nie pozostawił kierowcom żadnych złudzeń co do powrotu dopłat.

– Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice – oświadczył Tusk, podkreślając, że rząd od samego początku zapowiadał tymczasowy charakter programu CPN.

– Nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie i jak będą wyglądały decyzje prezydenta Donalda Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro wojna, pojutrze rozejm, a popojutrze bombardowania – i to bezpośrednio wpływa na ceny paliw na stacjach – zaznaczył premier.

Dlaczego program CPN musiał się skończyć?

Przypomnijmy: rządowy program CPN wygasł z końcem czerwca. Przestały wtedy obowiązywać m.in. przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku VAT na wybrane paliwa oraz mechanizm ceny maksymalnej. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasła obniżona akcyza.

Ministerstwo Finansów oszacowało całkowity koszt funkcjonowania programu CPN na około 4,7 mld zł. Rząd od początku podkreślał, że tarcza miała charakter wyłącznie tymczasowy i stanowiła bezpośrednią odpowiedź na kryzys wywołany napięciami na linii USA-Izrael-Iran.

Cena na stacji paliw Carrefour / Tomasz Sewastianowicz