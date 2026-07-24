Co drugi klient w segmencie wybiera Lexusa LBX. Japońskie hybrydy hitem

Lexus idzie jak burza. W pierwszej połowie 2026 roku japońska marka sprzedała w Europie ponad 41 tysięcy samochodów, z czego aż 96% stanowiły hybrydy i modele elektryczne. Biznes producenta napędzają SUV-y oraz crossovery, a nowym ulubieńcem kierowców został Lexus LBX. W zaledwie pół roku na europejskie drogi wyjechało ponad 13 tysięcy egzemplarzy tego hybrydowego auta produkowanego w Japonii.

W Polsce LBX również trzęsie rynkiem. Z udziałem sięgającym 52% bezapelacyjnie dominuje w segmencie B-SUV Premium. W praktyce oznacza to, że co drugi kierowca szukający auta tej klasy wyjeżdża z salonu właśnie najmniejszym Lexusem. Model sprzedaje się lepiej niż Mini Aceman, Alfa Romeo Junior, DS3 czy Volvo EX30. Skąd to nagłe wzięcie?

Czy to tylko droższa Toyota? Pozory mylą

Lexus LBX zawieszony na 18-calowych kołach, ze zwartą sylwetką przyczajoną nad asfaltem, wygląda elegancko. Jego technicznym bliźniakiem jest co prawda Toyota Yaris Cross – oba auta korzystają z platformy GA-B – ale na potrzeby Lexusa inżynierowie mocno ją zmodyfikowali. Zwiększyli rozstaw osi oraz kół, dzięki czemu auto urosło do prawie 4,2 m długości, a na szerokość przybyło mu aż 6 cm (do 183 cm). Te dodatkowe centymetry dały świetne proporcje z przesuniętą do tyłu kabiną i odczuwalnie bardziej ustawne wnętrze.

Lexus LBX

Mały Lexus z wnętrzem z limuzyny? Twój SUV tego nie ma

Dotykam nieruchomej klamki z czujnikiem, a drzwi lekko odskakują – dokładnie tak samo jak w większych i znacznie droższych modelach RX czy NX. Usportowiona wersja Cool od razu wita głębiej wyprofilowanym fotelem, obszytym zamszem Ultrasuede oraz skórą. Nic nie trzeszczy, nawet podczas jazdy po dziurawym asfalcie – próżno tu szukać cięcia kosztów czy pójścia na skróty. Mięsista kierownica leży w dłoniach idealnie, a prawa ręka odruchowo ląduje na wysoko poprowadzonym tunelu środkowym z krótkim lewarkiem – zupełnie jak w samochodach ze sportowym rodowodem.

Lexus LBX / MACIEJ LUBCZYNSKI

16 skrótów pod palcem: Cyfrowe sterowanie Lexusem LBX

Przed sobą, zamiast tradycyjnych zegarów, mam 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych danych zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też skonfigurować pod własne upodobania. W centrum deski rozdzielczej wkomponowano 9,8-calowy ekran systemu Lexus Link Connect. Menu działa sprawnie i intuicyjnie, a nawigacja oparta na chmurze na bieżąco analizuje ruch i ostrzega o korkach. Wyświetlacz przekazuje też wyraźny obraz z seryjnej kamery cofania.

Genialnym rozwiązaniem są przyciski na kierownicy – pod ośmioma strzałkami można zaprogramować aż 16 skrótów do najpotrzebniejszych funkcji. O aktualnie wybranym ustawieniu informuje opcjonalny wyświetlacz head-up na szybie, dzięki czemu w ogóle nie trzeba odrywać wzroku od drogi. Co kluczowe, Lexus nie uległ panującej modzie i pozostawił osobny, fizyczny panel do regulacji temperatury i nawiewu – za co inżynierom należą się brawa.

O całą resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge. Wywołany komendą "Hej Lexus" bez problemu rozumie polecenia w języku polskim, nawet gdy z głośników gra muzyka. Sam system multimedialny bezprzewodowo łączy się z Apple CarPlay (Android Auto wymaga podłączenia kablem). Do pełni szczęścia jest audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem. Systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie (over-the-air) bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.

Lexus LBX / MACIEJ LUBCZYNSKI

Lexus LBX / MACIEJ LUBCZYNSKI

Bagażnik Lexusa LBX: Musisz znać ten jeden minus

Standardowo LBX oferuje 402 litry pojemności. To wystarczy, by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu oparć kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do niemal 1000 litrów. Warto jednak pamiętać o pewnym kompromisie – wybór odmiany z napędem 4x4 (E-Four) oznacza, że przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi kufer kurczy się do 317 litrów.

Komora bagażnika ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon oraz narzędzia. Pakowanie ułatwia elektrycznie sterowna klapa

Lexus LBX

Lexus LBX nowym królem oszczędzania. Ile pali w rzeczywistości?

Pod maską LBX-a pracuje hybryda nowej generacji, łącząca 1,5-litrowy silnik benzynowy, dwa silniki elektryczne, przekładnię planetarną oraz całkowicie nową, bipolarną baterię niklowo-wodorkową. Akumulator ukryty pod tylną kanapą jest lżejszy i bardziej kompaktowy, ale potrafi przekazać większą moc w znacznie krótszym czasie. Cały układ generuje 136 KM oraz 185 Nm momentu obrotowego.

Podczas przyspieszania napęd zdecydowanie częściej korzysta z energii elektrycznej – silnik spalinowy włącza się znacznie później i rzadziej niż np. w 4. generacji hybrydy Yarisa Cross. Auto zyskało też na zrywności i elastyczności. Największym zaskoczeniem jest jednak apetyt na paliwo. Wynik na poziomie 3,6 l/100 km osiąga się bez specjalnych wysiłków, a przy spokojnej, płynnej jeździe z łatwością da się zejść nawet do 3,3 l/100 km. Biorąc pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, szerokie opony i wagę przekraczającą 1300 kg, to świetny rezultat. Wygląda na to, że mamy do czynienia z nowym królem oszczędzania – zwłaszcza że sam producent deklaruje wyższe zużycie benzyny, w granicach 4,4-4,7 l/100 km.

Lexus LBX / Ireneusz Rek

Wyje przy przyspieszaniu? Sprawdziłem kulturalną stronę hybrydy

Napęd dopracowano również pod względem akustycznym – podczas spokojnej jazdy silnik pracuje zaskakująco cicho, a głośniejszy staje się dopiero przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, więc nie ma tu mowy o uciążliwym, przeciągłym wyciu podczas przyspieszania.

Odmiana przednionapędowa na sprint od 0 do 100 km/h potrzebuje 9,2 sekundy. Wynik wprawdzie nie wgniata w fotel, ale dzięki hybrydzie z silnym pierwiastkiem elektrycznym to auto naprawdę da się lubić. Do tego Lexus LBX pewnie trzyma się jezdni i potrafi zapewnić odrobinę frajdy ze sportowej zwinności – to zasługa obniżonego środka ciężkości oraz szerzej rozstawionych kół. W Polsce zdecydowana większość sprzedawanych LBX-ów ma napęd na przód (89% zamówień).

Napęd 4x4 w małym SUV-ie. Jak działa system E-Four?

Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. W odróżnieniu od klasycznych terenówek, nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. System sam decyduje o rozdziale mocy w stosunku 100:0 do 20:80, dołączając tył tylko wtedy, gdy jest to niezbędne (np. na śliskiej nawierzchni lub podczas dynamicznego ruszania). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy (wersja FWD ma belkę skrętną).

Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. Nie ma tu wału napędowego – tylne koła napędza osobny silnik elektryczny. Komputer sam decyduje, kiedy dołączyć tył (np. na śliskiej nawierzchni). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy, co jeszcze poprawia komfort prowadzenia.

Niedrogi, ale wyposażony jak królewskie SUV-y

Lexus LBX dostał nową generację systemów Lexus Safety System+. Kamera na szybie i radar w grillu odpowiadają m.in. za aktywny tempomat, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. Samochód oferuje jeszcze:

Elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi pod nadjeżdżający pojazd/rower (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM),

System kamer 360 stopni i funkcję Advanced Park (samodzielne parkowanie),

Spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC,

Remote Park – zdalne parkowanie za pomocą smartfona, nawet gdy kierowca stoi obok auta.

Lexus LBX / Ireneusz Rek

Cena zmiata z planszy? Lexus tańszy niż rywale

Najtańszy Lexus LBX kosztuje teraz od 133 000 zł, co oznacza aż 23 400 zł rabatu względem ceny katalogowej. To już pułap cenowy dobrze wyposażonych modeli marek popularnych. Daleko szukać nie trzeba: Toyota Yaris Cross w bogatszej wersji Executive wymaga 132 900 zł – zaledwie o 100 zł mniej.

Jak LBX wypada na tle bezpośredniej konkurencji? Bardzo dobrze. Choć Alfa Romeo Junior (1.2 MHEV o mocy 145 KM) startuje z podobnego pułapu, to Lexus oferuje pełną hybrydę, która w miejskim ruchu zużyje odczuwalnie mniej paliwa niż "miękka hybryda" we włoskim aucie. LBX wypada też korzystniej cenowo niż Mini Countryman i zapewnia odczuwalnie więcej prestiżu oraz bogatsze wyposażenie niż bazowe odmiany DS3 (startujące od 145 900 zł). To właśnie ta relacja ceny do luksusu pozwoliła japońskiemu crossoverowi zdominować polski rynek.

Lexus LBX / Ireneusz Rek

Co oferuje bazowy Lexus LBX? Lista wyposażenia obejmuje m.in.:

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,

Kierownica wykończona skórą ekologiczną z panelem multimedialnym,

Tapicerka z tkaniny,

Szyby z filtrem UV,

Reflektory przednie Full LED L-Shape,

Tylne światła LED,

System automatycznych świateł drogowych,

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,

Aktywny tempomat z pełnym zakresem prędkości (all-speed ACC).

Bazową odmianę LBX z pakietem Comfort wybiera 16 proc. klientów. Auto kosztuje od 138 100 zł i jest bogatsze o takie element jak m.in.:

Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania przód i tył,

System inteligentnego kluczyka,

Ładowarka indukcyjna,

Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy,

Podgrzewane fotele przednie,

Czujnik deszczu.

Lexus LBX

Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja

Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 31 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 157 600 zł (o 27 800 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:

18-calowe alufelgi,

12,3-calowy wirtualny kokpit,

Fotele typu Sporty,

Tapicerka ze skóry ekologicznej,

Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,

Podgrzewanie kierownicy,

Nawiewy na nogi pasażerów z tyłu,

Dodatkowe ogrzewanie,

Regulację wysokości fotela pasażera,

Inteligentny kluczyk,

System nanoe X w klimatyzacji.

Lexus LBX

Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 400 zł taniej

Lexus LBX Emotion pakietem Tech z dwukolorowym nadwoziem skusił 16 proc. kupujących. Samochód kosztuje od 161 000 zł (o 28 400 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:

18-calowe felgi z polerowanym wykończeniem,

Przyciemniane tylne szyby,

Fotele typu Sporty z perforowaną tapicerką ze skóry syntetycznej,

12,3-calowy wirtualny kokpit,

Elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.

Lexus LBX Cool kosztuje od 168 700 zł

10 proc. sprzedaży stanowi najbogatsza odmiana Cool z pakietami Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape z AHS) oraz Advanced (m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer 360 stopni, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dotykowe panele na kierownicy).

Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji

Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (16 proc. zamówień) lub całe nadwozie w tym kolorze (15 proc.). Po 10 proc. zamówień to samochody z lakierem Sonic Chrome oraz Sonic Quartz. Wariantów wnętrza z jest osiem. Najczęstszy wybór to czarna, perforowana skóra ekologiczna z czerwonymi przeszyciami (27 proc.). Po 23 proc. zamówionych aut miało czarno-szarą tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede i ściegiem Copper lub fotele obite szarą tkaniną.

Lexus LBX

Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa

TYP NAPĘDU FWD AWD SILNIK Typ silnika M15A-FXE M15A-FXE Liczba cylindrów i układ 3-cylindrowy, rzędowy 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC,

napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) 12-zaworowy DOHC,

napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) Średnica tłoka x skok cylindra mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 Pojemność cm3 1490 1490 Stopień sprężenia 14.0 14.0 Wtrysk paliwa EFI EFI Układ dolotowy Wolnossący Wolnossący Norma emisji EURO6E z OBD EURO6E z OBD Typ paliwa benzyna benzyna Rekomendowana liczba oktanów 95 lub więcej 95 lub więcej Moc maks. kW/obr./min 67/5500 67/5500 Maks. moment obrotowy Nm/obr./min 120/3600-4800 120/3600-4800 Zużycie paliwa WLTP

(cykl mieszany) Maks. l/100km 4,7 5,0 Min. l/100km 4,4 4,6 Emisje CO 2 WLTP

(cykl mieszany) Maks. g/km 107,45 113,42 Min. g/km 100,35 104,97 SILNIK ELEKTRYCZNY Typ Przedni Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Tylny Indukcyjny silnik asynchroniczny Moc maks. Przód kW 69,0 69.0 Tył kW 4,7 Maks. moment obrotowy Przód Nm 185,0 185,0 Tył Nm 52,0 BATERIA HYBRYDOWA Typ baterii Niklowo-wodorkowa Niklowo-wodorkowa Napięcie nominalne V 201,6 201,6 Liczba ogniw 168 168 Napięcie systemowe V 280 280 Pojemność baterii Ah 5,0 5,0 Łączna moc baterii kWh 1,0 1,0 ŁĄCZNA MOC UKŁADU Moc maksymalna kW 100 100 OSIĄGI Prędkość maks. km/h 170 170 Przyspieszenie Od 0 do 100 km/h s 9,2 9,6

Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania

TYP NAPĘDU FWD AWD PODWOZIE Przekładnie Kod modelowy PA11 PA11 Typ CVT CVT Przełożenie skrzyni biegów 3,218 3,218 Silnik trakcyjny (tył) Całkowity współczynnik redukcji prędkości 10,487 Typ hamulców Przód Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Tył Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem Rozmiar hamulców Przód 15-calowe tarcze 25V 15-calowe tarcze 25V Średnica / Grubość mm 282 / 25,0 282 / 25,0 Tył 15-calowe tarcze 16-calowe tarcze Średnica / Grubość mm 265 / 10,0 281 / 12,0 Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku Elektryczny – konsola środkowa Elektryczny – konsola środkowa Typ zawieszenia Przód Kolumny MacPhersona Kolumny MacPherson Tył Belka skrętna Wielowahaczowe Od obrotu do obrotu 2,73 2,73 Min. promień skrętu Od krawężnika do krawężnika m 5,2 5,2 Od ściany do ściany m 5,6 5,6 Typ wspomagania kierownicy Elektryczne Elektryczne

Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa

TYP NAPĘDU FWD AWD NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY Nadwozie Długość m 4190 4190 Szerokość m 1825 1825 Wysokość m 1560 1560 Rozstaw osi m 2580 2580 Rozstaw kół Przód m 1570 1570 Tył m 1570 1570 Przestrzeń biodrowa Przód m 1306,3 1306,3 Tył m 1075,6 1075,6 Wnętrze Długość m 1820 1820 Szerokość m 1445 1445 Wysokość m 1195 1195 Odległość między rzędami Od przodu do tyłu m 814,7 814,7 Liczba miejsc osoby 5 5 Zwis Przód m 870 870 Tył m 740 740 Współczynnik oporu powietrza 0,34 0,34 Prześwit minimalny m 170 170 Najniżej umiejscowiony element Przednie zawieszenie Przednie zawieszenie Kąt natarcia stopnie 16,1 16,1 Kąt zjazdu stopnie 14,5 14,5 Masa własna Przód Min.- Maks. kg 775 - 795 775 - 795 Tył Min. - Maks. kg 505 - 555 590 - 620 Łącznie Min. - Maks. kg 1280 - 1350 1365 - 1415 Masa całkowita Przód kg 905 905 Tył kg 850 915 Łącznie kg 1755 1820 Bagażnik Pojemność (VDA) Wszystkie fotele rozłożone l 402 317 Maksymalna l 994 - Uciąg Z hamulcem kg 750 750 Bez hamulca kg 650 650 Zbiornik paliwa l 36 36