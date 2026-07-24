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Tak wygląda nowy król oszczędnej jazdy: spala 3,6 l na 100 km i kosztuje mniej niż rywale

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:04
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Lexus LBX reflektor SUV cena
Lexus LBX jako najtańszy SUV japońskiej marki mocno obniża próg wejścia do świata samochodów premium/Tomasz Sewastianowicz
Lexus LBX jako najtańszy model w gamie japońskiej marki błyskawicznie stał się hitem w Polsce, zdobywając ponad 50% rynku w swoim segmencie. Pod maską pracuje nowa hybryda 1.5, która zaskakuje cichą pracą i rekordowo niskim zużyciem benzyny – wynik spalania okazuje się lepszy niż dane fabryczne. Jednak to nie tylko napęd przyciąga kierowców. Cena zrównała się z popularnymi modelami Toyoty, co wyraźnie zaskoczyło rywali.

Co drugi klient w segmencie wybiera Lexusa LBX. Japońskie hybrydy hitem

Lexus idzie jak burza. W pierwszej połowie 2026 roku japońska marka sprzedała w Europie ponad 41 tysięcy samochodów, z czego aż 96% stanowiły hybrydy i modele elektryczne. Biznes producenta napędzają SUV-y oraz crossovery, a nowym ulubieńcem kierowców został Lexus LBX. W zaledwie pół roku na europejskie drogi wyjechało ponad 13 tysięcy egzemplarzy tego hybrydowego auta produkowanego w Japonii.

W Polsce LBX również trzęsie rynkiem. Z udziałem sięgającym 52% bezapelacyjnie dominuje w segmencie B-SUV Premium. W praktyce oznacza to, że co drugi kierowca szukający auta tej klasy wyjeżdża z salonu właśnie najmniejszym Lexusem. Model sprzedaje się lepiej niż Mini Aceman, Alfa Romeo Junior, DS3 czy Volvo EX30. Skąd to nagłe wzięcie?

Czy to tylko droższa Toyota? Pozory mylą

Lexus LBX zawieszony na 18-calowych kołach, ze zwartą sylwetką przyczajoną nad asfaltem, wygląda elegancko. Jego technicznym bliźniakiem jest co prawda Toyota Yaris Cross – oba auta korzystają z platformy GA-B – ale na potrzeby Lexusa inżynierowie mocno ją zmodyfikowali. Zwiększyli rozstaw osi oraz kół, dzięki czemu auto urosło do prawie 4,2 m długości, a na szerokość przybyło mu aż 6 cm (do 183 cm). Te dodatkowe centymetry dały świetne proporcje z przesuniętą do tyłu kabiną i odczuwalnie bardziej ustawne wnętrze.

Lexus LBX
Lexus LBX

Mały Lexus z wnętrzem z limuzyny? Twój SUV tego nie ma

Dotykam nieruchomej klamki z czujnikiem, a drzwi lekko odskakują – dokładnie tak samo jak w większych i znacznie droższych modelach RX czy NX. Usportowiona wersja Cool od razu wita głębiej wyprofilowanym fotelem, obszytym zamszem Ultrasuede oraz skórą. Nic nie trzeszczy, nawet podczas jazdy po dziurawym asfalcie – próżno tu szukać cięcia kosztów czy pójścia na skróty. Mięsista kierownica leży w dłoniach idealnie, a prawa ręka odruchowo ląduje na wysoko poprowadzonym tunelu środkowym z krótkim lewarkiem – zupełnie jak w samochodach ze sportowym rodowodem.

Lexus LBX
Lexus LBX/MACIEJ LUBCZYNSKI

16 skrótów pod palcem: Cyfrowe sterowanie Lexusem LBX

Przed sobą, zamiast tradycyjnych zegarów, mam 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych danych zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też skonfigurować pod własne upodobania. W centrum deski rozdzielczej wkomponowano 9,8-calowy ekran systemu Lexus Link Connect. Menu działa sprawnie i intuicyjnie, a nawigacja oparta na chmurze na bieżąco analizuje ruch i ostrzega o korkach. Wyświetlacz przekazuje też wyraźny obraz z seryjnej kamery cofania.

Genialnym rozwiązaniem są przyciski na kierownicy – pod ośmioma strzałkami można zaprogramować aż 16 skrótów do najpotrzebniejszych funkcji. O aktualnie wybranym ustawieniu informuje opcjonalny wyświetlacz head-up na szybie, dzięki czemu w ogóle nie trzeba odrywać wzroku od drogi. Co kluczowe, Lexus nie uległ panującej modzie i pozostawił osobny, fizyczny panel do regulacji temperatury i nawiewu – za co inżynierom należą się brawa.

O całą resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge. Wywołany komendą "Hej Lexus" bez problemu rozumie polecenia w języku polskim, nawet gdy z głośników gra muzyka. Sam system multimedialny bezprzewodowo łączy się z Apple CarPlay (Android Auto wymaga podłączenia kablem). Do pełni szczęścia jest audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem. Systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie (over-the-air) bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.

Lexus LBX
Lexus LBX/MACIEJ LUBCZYNSKI
Lexus LBX
Lexus LBX/MACIEJ LUBCZYNSKI

Bagażnik Lexusa LBX: Musisz znać ten jeden minus

Standardowo LBX oferuje 402 litry pojemności. To wystarczy, by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu oparć kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do niemal 1000 litrów. Warto jednak pamiętać o pewnym kompromisie – wybór odmiany z napędem 4x4 (E-Four) oznacza, że przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi kufer kurczy się do 317 litrów.

Lexus LBX
Komora bagażnika ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon oraz narzędzia. Pakowanie ułatwia elektrycznie sterowna klapa
Lexus LBX
Lexus LBX

Lexus LBX nowym królem oszczędzania. Ile pali w rzeczywistości?

Pod maską LBX-a pracuje hybryda nowej generacji, łącząca 1,5-litrowy silnik benzynowy, dwa silniki elektryczne, przekładnię planetarną oraz całkowicie nową, bipolarną baterię niklowo-wodorkową. Akumulator ukryty pod tylną kanapą jest lżejszy i bardziej kompaktowy, ale potrafi przekazać większą moc w znacznie krótszym czasie. Cały układ generuje 136 KM oraz 185 Nm momentu obrotowego.

Podczas przyspieszania napęd zdecydowanie częściej korzysta z energii elektrycznej – silnik spalinowy włącza się znacznie później i rzadziej niż np. w 4. generacji hybrydy Yarisa Cross. Auto zyskało też na zrywności i elastyczności. Największym zaskoczeniem jest jednak apetyt na paliwo. Wynik na poziomie 3,6 l/100 km osiąga się bez specjalnych wysiłków, a przy spokojnej, płynnej jeździe z łatwością da się zejść nawet do 3,3 l/100 km. Biorąc pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, szerokie opony i wagę przekraczającą 1300 kg, to świetny rezultat. Wygląda na to, że mamy do czynienia z nowym królem oszczędzania – zwłaszcza że sam producent deklaruje wyższe zużycie benzyny, w granicach 4,4-4,7 l/100 km.

Lexus LBX
Lexus LBX/Ireneusz Rek

Wyje przy przyspieszaniu? Sprawdziłem kulturalną stronę hybrydy

Napęd dopracowano również pod względem akustycznym – podczas spokojnej jazdy silnik pracuje zaskakująco cicho, a głośniejszy staje się dopiero przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, więc nie ma tu mowy o uciążliwym, przeciągłym wyciu podczas przyspieszania.

Odmiana przednionapędowa na sprint od 0 do 100 km/h potrzebuje 9,2 sekundy. Wynik wprawdzie nie wgniata w fotel, ale dzięki hybrydzie z silnym pierwiastkiem elektrycznym to auto naprawdę da się lubić. Do tego Lexus LBX pewnie trzyma się jezdni i potrafi zapewnić odrobinę frajdy ze sportowej zwinności – to zasługa obniżonego środka ciężkości oraz szerzej rozstawionych kół. W Polsce zdecydowana większość sprzedawanych LBX-ów ma napęd na przód (89% zamówień).

Napęd 4x4 w małym SUV-ie. Jak działa system E-Four?

Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. W odróżnieniu od klasycznych terenówek, nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. System sam decyduje o rozdziale mocy w stosunku 100:0 do 20:80, dołączając tył tylko wtedy, gdy jest to niezbędne (np. na śliskiej nawierzchni lub podczas dynamicznego ruszania). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy (wersja FWD ma belkę skrętną).

Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. Nie ma tu wału napędowego – tylne koła napędza osobny silnik elektryczny. Komputer sam decyduje, kiedy dołączyć tył (np. na śliskiej nawierzchni). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy, co jeszcze poprawia komfort prowadzenia.

Niedrogi, ale wyposażony jak królewskie SUV-y

Lexus LBX dostał nową generację systemów Lexus Safety System+. Kamera na szybie i radar w grillu odpowiadają m.in. za aktywny tempomat, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. Samochód oferuje jeszcze:

  • Elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi pod nadjeżdżający pojazd/rower (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM),
  • System kamer 360 stopni i funkcję Advanced Park (samodzielne parkowanie),
  • Spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC,
  • Remote Park – zdalne parkowanie za pomocą smartfona, nawet gdy kierowca stoi obok auta.
Lexus LBX
Lexus LBX/Ireneusz Rek

Cena zmiata z planszy? Lexus tańszy niż rywale

Najtańszy Lexus LBX kosztuje teraz od 133 000 zł, co oznacza aż 23 400 zł rabatu względem ceny katalogowej. To już pułap cenowy dobrze wyposażonych modeli marek popularnych. Daleko szukać nie trzeba: Toyota Yaris Cross w bogatszej wersji Executive wymaga 132 900 zł – zaledwie o 100 zł mniej.

Jak LBX wypada na tle bezpośredniej konkurencji? Bardzo dobrze. Choć Alfa Romeo Junior (1.2 MHEV o mocy 145 KM) startuje z podobnego pułapu, to Lexus oferuje pełną hybrydę, która w miejskim ruchu zużyje odczuwalnie mniej paliwa niż "miękka hybryda" we włoskim aucie. LBX wypada też korzystniej cenowo niż Mini Countryman i zapewnia odczuwalnie więcej prestiżu oraz bogatsze wyposażenie niż bazowe odmiany DS3 (startujące od 145 900 zł). To właśnie ta relacja ceny do luksusu pozwoliła japońskiemu crossoverowi zdominować polski rynek.

Lexus LBX
Lexus LBX/Ireneusz Rek

Co oferuje bazowy Lexus LBX? Lista wyposażenia obejmuje m.in.:

  • 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,
  • Kierownica wykończona skórą ekologiczną z panelem multimedialnym,
  • Tapicerka z tkaniny,
  • Szyby z filtrem UV,
  • Reflektory przednie Full LED L-Shape,
  • Tylne światła LED,
  • System automatycznych świateł drogowych,
  • Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,
  • Aktywny tempomat z pełnym zakresem prędkości (all-speed ACC).

Bazową odmianę LBX z pakietem Comfort wybiera 16 proc. klientów. Auto kosztuje od 138 100 zł i jest bogatsze o takie element jak m.in.:

  • Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania przód i tył,
  • System inteligentnego kluczyka,
  • Ładowarka indukcyjna,
  • Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy,
  • Podgrzewane fotele przednie,
  • Czujnik deszczu.
Lexus LBX
Lexus LBX

Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja

Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 31 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 157 600 zł (o 27 800 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:

  • 18-calowe alufelgi,
  • 12,3-calowy wirtualny kokpit,
  • Fotele typu Sporty,
  • Tapicerka ze skóry ekologicznej,
  • Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,
  • Podgrzewanie kierownicy,
  • Nawiewy na nogi pasażerów z tyłu,
  • Dodatkowe ogrzewanie,
  • Regulację wysokości fotela pasażera,
  • Inteligentny kluczyk,
  • System nanoe X w klimatyzacji.
Lexus LBX
Lexus LBX

Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 400 zł taniej

Lexus LBX Emotion pakietem Tech z dwukolorowym nadwoziem skusił 16 proc. kupujących. Samochód kosztuje od 161 000 zł (o 28 400 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:

  • 18-calowe felgi z polerowanym wykończeniem,
  • Przyciemniane tylne szyby,
  • Fotele typu Sporty z perforowaną tapicerką ze skóry syntetycznej,
  • 12,3-calowy wirtualny kokpit,
  • Elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.

Lexus LBX Cool kosztuje od 168 700 zł

10 proc. sprzedaży stanowi najbogatsza odmiana Cool z pakietami Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape z AHS) oraz Advanced (m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer 360 stopni, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dotykowe panele na kierownicy).

Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji

Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (16 proc. zamówień) lub całe nadwozie w tym kolorze (15 proc.). Po 10 proc. zamówień to samochody z lakierem Sonic Chrome oraz Sonic Quartz. Wariantów wnętrza z jest osiem. Najczęstszy wybór to czarna, perforowana skóra ekologiczna z czerwonymi przeszyciami (27 proc.). Po 23 proc. zamówionych aut miało czarno-szarą tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede i ściegiem Copper lub fotele obite szarą tkaniną.

Lexus LBX
Lexus LBX

Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa

 

 

TYP NAPĘDU

FWD

AWD

SILNIK

Typ silnika

 

 

 

M15A-FXE

M15A-FXE

Liczba cylindrów i układ

 

 

3-cylindrowy, rzędowy

3-cylindrowy, rzędowy

Mechanizm zaworów

 

 

12-zaworowy DOHC,
napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)

12-zaworowy DOHC,
napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)

Średnica tłoka x skok cylindra

 

 

mm

80,5 x 97,6

80,5 x 97,6

Pojemność

 

 

cm3

1490

1490

Stopień sprężenia

 

 

14.0

14.0

Wtrysk paliwa

 

 

 

EFI

EFI

Układ dolotowy

 

 

 

Wolnossący

Wolnossący

Norma emisji

 

 

EURO6E z OBD

EURO6E z OBD

Typ paliwa

 

 

 

benzyna

benzyna

Rekomendowana liczba oktanów

 

 

95 lub więcej

95 lub więcej

Moc maks.

 

 

kW/obr./min

67/5500

67/5500

Maks. moment obrotowy

 

 

Nm/obr./min

120/3600-4800

120/3600-4800

Zużycie paliwa

WLTP
(cykl mieszany)

Maks.

l/100km

4,7

5,0

Min.

l/100km

4,4

4,6

Emisje CO2

WLTP
(cykl mieszany)

Maks.

g/km

107,45

113,42

Min.

g/km

100,35

104,97

SILNIK ELEKTRYCZNY

Typ

Przedni

 

 

Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi

Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi

Tylny

 

 

 

Indukcyjny silnik asynchroniczny

Moc maks.

Przód

 

kW

69,0

69.0

Tył

 

kW

 

4,7

Maks. moment obrotowy

Przód

 

Nm

185,0

185,0

Tył

 

Nm

 

52,0

BATERIA HYBRYDOWA

Typ baterii

 

 

 

Niklowo-wodorkowa

Niklowo-wodorkowa

Napięcie nominalne

 

 

V

201,6

201,6

Liczba ogniw

 

 

168

168

Napięcie systemowe

 

V

280

280

Pojemność baterii

 

Ah

5,0

5,0

Łączna moc baterii

 

kWh

1,0

1,0

ŁĄCZNA MOC UKŁADU

Moc maksymalna

 

kW

100

100

OSIĄGI

Prędkość maks.

 

 

km/h

170

170

Przyspieszenie

Od 0 do 100 km/h

s

9,2

9,6

Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania

 

 

TYP NAPĘDU

FWD

AWD

PODWOZIE

Przekładnie

Kod modelowy

 

PA11

PA11

Typ

 

 

CVT

CVT

Przełożenie skrzyni biegów

 

3,218

3,218

Silnik trakcyjny (tył)

Całkowity współczynnik redukcji prędkości

 

 

10,487

Typ hamulców

Przód

 

 

Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem

Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem

Tył

 

 

Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem

Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem

Rozmiar hamulców

Przód

 

 

15-calowe tarcze 25V

15-calowe tarcze 25V

 

Średnica / Grubość

mm

282 / 25,0

282 / 25,0

Tył

 

 

15-calowe tarcze

16-calowe tarcze

 

Średnica / Grubość

mm

265 / 10,0

281 / 12,0

Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku

 

Elektryczny – konsola środkowa

Elektryczny – konsola środkowa

Typ zawieszenia

Przód

 

 

Kolumny MacPhersona

Kolumny MacPherson 

Tył

 

 

Belka skrętna

Wielowahaczowe

Od obrotu do obrotu

 

 

 

2,73

2,73

Min. promień skrętu

Od krawężnika do krawężnika

m

5,2

5,2

Od ściany do ściany

m

5,6

5,6

Typ wspomagania kierownicy

 

 

Elektryczne

Elektryczne

Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa

 

 

TYP NAPĘDU

FWD

AWD

NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY

Nadwozie

Długość

 

m

4190

4190

Szerokość

 

m

1825

1825

Wysokość

 

m

1560

1560

Rozstaw osi

 

 

m

2580

2580

Rozstaw kół

Przód

 

m

1570

1570

Tył

 

m

1570

1570

Przestrzeń biodrowa

Przód

 

m

1306,3

1306,3

Tył

 

m

1075,6

1075,6

Wnętrze

Długość

 

m

1820

1820

Szerokość

 

m

1445

1445

Wysokość

 

m

1195

1195

Odległość między rzędami

Od przodu do tyłu

 

m

814,7

814,7

Liczba miejsc

 

osoby

5

5

Zwis

Przód

 

m

870

870

Tył

 

m

740

740

Współczynnik oporu powietrza

 

 

 

0,34

0,34

Prześwit minimalny

 

 

m

170

170

Najniżej umiejscowiony element

 

Przednie zawieszenie

Przednie zawieszenie

Kąt natarcia

 

 stopnie

16,1

16,1

Kąt zjazdu

 

 stopnie

14,5

14,5

Masa własna

Przód

Min.- Maks.

kg

775 - 795

775 - 795

Tył

Min. - Maks.

kg

505 - 555

590 - 620

Łącznie

Min. - Maks.

kg

1280 - 1350

1365 - 1415

Masa całkowita

Przód

 

kg

905

905

Tył

 

kg

850

915

Łącznie

 

kg

1755

1820

Bagażnik

Pojemność (VDA)

Wszystkie fotele rozłożone

l

402

317

 

Maksymalna

l

994

-

Uciąg

Z hamulcem

 

kg

750

750

Bez hamulca

 

kg

650

650

Zbiornik paliwa

 

 

l

36

36

Lexus LBX
Lexus LBX/Ireneusz Rek
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: silnikcenaSUVlexus
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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