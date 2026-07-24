Co drugi klient w segmencie wybiera Lexusa LBX. Japońskie hybrydy hitem
Lexus idzie jak burza. W pierwszej połowie 2026 roku japońska marka sprzedała w Europie ponad 41 tysięcy samochodów, z czego aż 96% stanowiły hybrydy i modele elektryczne. Biznes producenta napędzają SUV-y oraz crossovery, a nowym ulubieńcem kierowców został Lexus LBX. W zaledwie pół roku na europejskie drogi wyjechało ponad 13 tysięcy egzemplarzy tego hybrydowego auta produkowanego w Japonii.
W Polsce LBX również trzęsie rynkiem. Z udziałem sięgającym 52% bezapelacyjnie dominuje w segmencie B-SUV Premium. W praktyce oznacza to, że co drugi kierowca szukający auta tej klasy wyjeżdża z salonu właśnie najmniejszym Lexusem. Model sprzedaje się lepiej niż Mini Aceman, Alfa Romeo Junior, DS3 czy Volvo EX30. Skąd to nagłe wzięcie?
Czy to tylko droższa Toyota? Pozory mylą
Lexus LBX zawieszony na 18-calowych kołach, ze zwartą sylwetką przyczajoną nad asfaltem, wygląda elegancko. Jego technicznym bliźniakiem jest co prawda Toyota Yaris Cross – oba auta korzystają z platformy GA-B – ale na potrzeby Lexusa inżynierowie mocno ją zmodyfikowali. Zwiększyli rozstaw osi oraz kół, dzięki czemu auto urosło do prawie 4,2 m długości, a na szerokość przybyło mu aż 6 cm (do 183 cm). Te dodatkowe centymetry dały świetne proporcje z przesuniętą do tyłu kabiną i odczuwalnie bardziej ustawne wnętrze.
Mały Lexus z wnętrzem z limuzyny? Twój SUV tego nie ma
Dotykam nieruchomej klamki z czujnikiem, a drzwi lekko odskakują – dokładnie tak samo jak w większych i znacznie droższych modelach RX czy NX. Usportowiona wersja Cool od razu wita głębiej wyprofilowanym fotelem, obszytym zamszem Ultrasuede oraz skórą. Nic nie trzeszczy, nawet podczas jazdy po dziurawym asfalcie – próżno tu szukać cięcia kosztów czy pójścia na skróty. Mięsista kierownica leży w dłoniach idealnie, a prawa ręka odruchowo ląduje na wysoko poprowadzonym tunelu środkowym z krótkim lewarkiem – zupełnie jak w samochodach ze sportowym rodowodem.
16 skrótów pod palcem: Cyfrowe sterowanie Lexusem LBX
Przed sobą, zamiast tradycyjnych zegarów, mam 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych danych zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też skonfigurować pod własne upodobania. W centrum deski rozdzielczej wkomponowano 9,8-calowy ekran systemu Lexus Link Connect. Menu działa sprawnie i intuicyjnie, a nawigacja oparta na chmurze na bieżąco analizuje ruch i ostrzega o korkach. Wyświetlacz przekazuje też wyraźny obraz z seryjnej kamery cofania.
Genialnym rozwiązaniem są przyciski na kierownicy – pod ośmioma strzałkami można zaprogramować aż 16 skrótów do najpotrzebniejszych funkcji. O aktualnie wybranym ustawieniu informuje opcjonalny wyświetlacz head-up na szybie, dzięki czemu w ogóle nie trzeba odrywać wzroku od drogi. Co kluczowe, Lexus nie uległ panującej modzie i pozostawił osobny, fizyczny panel do regulacji temperatury i nawiewu – za co inżynierom należą się brawa.
O całą resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge. Wywołany komendą "Hej Lexus" bez problemu rozumie polecenia w języku polskim, nawet gdy z głośników gra muzyka. Sam system multimedialny bezprzewodowo łączy się z Apple CarPlay (Android Auto wymaga podłączenia kablem). Do pełni szczęścia jest audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem. Systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie (over-the-air) bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.
Bagażnik Lexusa LBX: Musisz znać ten jeden minus
Standardowo LBX oferuje 402 litry pojemności. To wystarczy, by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu oparć kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do niemal 1000 litrów. Warto jednak pamiętać o pewnym kompromisie – wybór odmiany z napędem 4x4 (E-Four) oznacza, że przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi kufer kurczy się do 317 litrów.
Lexus LBX nowym królem oszczędzania. Ile pali w rzeczywistości?
Pod maską LBX-a pracuje hybryda nowej generacji, łącząca 1,5-litrowy silnik benzynowy, dwa silniki elektryczne, przekładnię planetarną oraz całkowicie nową, bipolarną baterię niklowo-wodorkową. Akumulator ukryty pod tylną kanapą jest lżejszy i bardziej kompaktowy, ale potrafi przekazać większą moc w znacznie krótszym czasie. Cały układ generuje 136 KM oraz 185 Nm momentu obrotowego.
Podczas przyspieszania napęd zdecydowanie częściej korzysta z energii elektrycznej – silnik spalinowy włącza się znacznie później i rzadziej niż np. w 4. generacji hybrydy Yarisa Cross. Auto zyskało też na zrywności i elastyczności. Największym zaskoczeniem jest jednak apetyt na paliwo. Wynik na poziomie 3,6 l/100 km osiąga się bez specjalnych wysiłków, a przy spokojnej, płynnej jeździe z łatwością da się zejść nawet do 3,3 l/100 km. Biorąc pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, szerokie opony i wagę przekraczającą 1300 kg, to świetny rezultat. Wygląda na to, że mamy do czynienia z nowym królem oszczędzania – zwłaszcza że sam producent deklaruje wyższe zużycie benzyny, w granicach 4,4-4,7 l/100 km.
Wyje przy przyspieszaniu? Sprawdziłem kulturalną stronę hybrydy
Napęd dopracowano również pod względem akustycznym – podczas spokojnej jazdy silnik pracuje zaskakująco cicho, a głośniejszy staje się dopiero przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, więc nie ma tu mowy o uciążliwym, przeciągłym wyciu podczas przyspieszania.
Odmiana przednionapędowa na sprint od 0 do 100 km/h potrzebuje 9,2 sekundy. Wynik wprawdzie nie wgniata w fotel, ale dzięki hybrydzie z silnym pierwiastkiem elektrycznym to auto naprawdę da się lubić. Do tego Lexus LBX pewnie trzyma się jezdni i potrafi zapewnić odrobinę frajdy ze sportowej zwinności – to zasługa obniżonego środka ciężkości oraz szerzej rozstawionych kół. W Polsce zdecydowana większość sprzedawanych LBX-ów ma napęd na przód (89% zamówień).
Napęd 4x4 w małym SUV-ie. Jak działa system E-Four?
Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. W odróżnieniu od klasycznych terenówek, nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. System sam decyduje o rozdziale mocy w stosunku 100:0 do 20:80, dołączając tył tylko wtedy, gdy jest to niezbędne (np. na śliskiej nawierzchni lub podczas dynamicznego ruszania). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy (wersja FWD ma belkę skrętną).
Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. Nie ma tu wału napędowego – tylne koła napędza osobny silnik elektryczny. Komputer sam decyduje, kiedy dołączyć tył (np. na śliskiej nawierzchni). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy, co jeszcze poprawia komfort prowadzenia.
Niedrogi, ale wyposażony jak królewskie SUV-y
Lexus LBX dostał nową generację systemów Lexus Safety System+. Kamera na szybie i radar w grillu odpowiadają m.in. za aktywny tempomat, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. Samochód oferuje jeszcze:
- Elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi pod nadjeżdżający pojazd/rower (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM),
- System kamer 360 stopni i funkcję Advanced Park (samodzielne parkowanie),
- Spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC,
- Remote Park – zdalne parkowanie za pomocą smartfona, nawet gdy kierowca stoi obok auta.
Cena zmiata z planszy? Lexus tańszy niż rywale
Najtańszy Lexus LBX kosztuje teraz od 133 000 zł, co oznacza aż 23 400 zł rabatu względem ceny katalogowej. To już pułap cenowy dobrze wyposażonych modeli marek popularnych. Daleko szukać nie trzeba: Toyota Yaris Cross w bogatszej wersji Executive wymaga 132 900 zł – zaledwie o 100 zł mniej.
Jak LBX wypada na tle bezpośredniej konkurencji? Bardzo dobrze. Choć Alfa Romeo Junior (1.2 MHEV o mocy 145 KM) startuje z podobnego pułapu, to Lexus oferuje pełną hybrydę, która w miejskim ruchu zużyje odczuwalnie mniej paliwa niż "miękka hybryda" we włoskim aucie. LBX wypada też korzystniej cenowo niż Mini Countryman i zapewnia odczuwalnie więcej prestiżu oraz bogatsze wyposażenie niż bazowe odmiany DS3 (startujące od 145 900 zł). To właśnie ta relacja ceny do luksusu pozwoliła japońskiemu crossoverowi zdominować polski rynek.
Co oferuje bazowy Lexus LBX? Lista wyposażenia obejmuje m.in.:
- 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,
- Kierownica wykończona skórą ekologiczną z panelem multimedialnym,
- Tapicerka z tkaniny,
- Szyby z filtrem UV,
- Reflektory przednie Full LED L-Shape,
- Tylne światła LED,
- System automatycznych świateł drogowych,
- Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,
- Aktywny tempomat z pełnym zakresem prędkości (all-speed ACC).
Bazową odmianę LBX z pakietem Comfort wybiera 16 proc. klientów. Auto kosztuje od 138 100 zł i jest bogatsze o takie element jak m.in.:
- Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania przód i tył,
- System inteligentnego kluczyka,
- Ładowarka indukcyjna,
- Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy,
- Podgrzewane fotele przednie,
- Czujnik deszczu.
Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja
Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 31 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 157 600 zł (o 27 800 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe alufelgi,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Fotele typu Sporty,
- Tapicerka ze skóry ekologicznej,
- Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,
- Podgrzewanie kierownicy,
- Nawiewy na nogi pasażerów z tyłu,
- Dodatkowe ogrzewanie,
- Regulację wysokości fotela pasażera,
- Inteligentny kluczyk,
- System nanoe X w klimatyzacji.
Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 400 zł taniej
Lexus LBX Emotion pakietem Tech z dwukolorowym nadwoziem skusił 16 proc. kupujących. Samochód kosztuje od 161 000 zł (o 28 400 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe felgi z polerowanym wykończeniem,
- Przyciemniane tylne szyby,
- Fotele typu Sporty z perforowaną tapicerką ze skóry syntetycznej,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.
Lexus LBX Cool kosztuje od 168 700 zł
10 proc. sprzedaży stanowi najbogatsza odmiana Cool z pakietami Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape z AHS) oraz Advanced (m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer 360 stopni, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dotykowe panele na kierownicy).
Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji
Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (16 proc. zamówień) lub całe nadwozie w tym kolorze (15 proc.). Po 10 proc. zamówień to samochody z lakierem Sonic Chrome oraz Sonic Quartz. Wariantów wnętrza z jest osiem. Najczęstszy wybór to czarna, perforowana skóra ekologiczna z czerwonymi przeszyciami (27 proc.). Po 23 proc. zamówionych aut miało czarno-szarą tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede i ściegiem Copper lub fotele obite szarą tkaniną.
Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa
TYP NAPĘDU
FWD
AWD
SILNIK
Typ silnika
M15A-FXE
M15A-FXE
Liczba cylindrów i układ
3-cylindrowy, rzędowy
3-cylindrowy, rzędowy
Mechanizm zaworów
12-zaworowy DOHC,
12-zaworowy DOHC,
Średnica tłoka x skok cylindra
mm
80,5 x 97,6
80,5 x 97,6
Pojemność
cm3
1490
1490
Stopień sprężenia
14.0
14.0
Wtrysk paliwa
EFI
EFI
Układ dolotowy
Wolnossący
Wolnossący
Norma emisji
EURO6E z OBD
EURO6E z OBD
Typ paliwa
benzyna
benzyna
Rekomendowana liczba oktanów
95 lub więcej
95 lub więcej
Moc maks.
kW/obr./min
67/5500
67/5500
Maks. moment obrotowy
Nm/obr./min
120/3600-4800
120/3600-4800
Zużycie paliwa
WLTP
Maks.
l/100km
4,7
5,0
Min.
l/100km
4,4
4,6
Emisje CO2
WLTP
Maks.
g/km
107,45
113,42
Min.
g/km
100,35
104,97
SILNIK ELEKTRYCZNY
Typ
Przedni
Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
Tylny
Indukcyjny silnik asynchroniczny
Moc maks.
Przód
kW
69,0
69.0
Tył
kW
4,7
Maks. moment obrotowy
Przód
Nm
185,0
185,0
Tył
Nm
52,0
BATERIA HYBRYDOWA
Typ baterii
Niklowo-wodorkowa
Niklowo-wodorkowa
Napięcie nominalne
V
201,6
201,6
Liczba ogniw
168
168
Napięcie systemowe
V
280
280
Pojemność baterii
Ah
5,0
5,0
Łączna moc baterii
kWh
1,0
1,0
ŁĄCZNA MOC UKŁADU
Moc maksymalna
kW
100
100
OSIĄGI
Prędkość maks.
km/h
170
170
Przyspieszenie
Od 0 do 100 km/h
s
9,2
9,6
Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania
TYP NAPĘDU
FWD
AWD
PODWOZIE
Przekładnie
Kod modelowy
PA11
PA11
Typ
CVT
CVT
Przełożenie skrzyni biegów
3,218
3,218
Silnik trakcyjny (tył)
Całkowity współczynnik redukcji prędkości
10,487
Typ hamulców
Przód
Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
Tył
Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
Rozmiar hamulców
Przód
15-calowe tarcze 25V
15-calowe tarcze 25V
Średnica / Grubość
mm
282 / 25,0
282 / 25,0
Tył
15-calowe tarcze
16-calowe tarcze
Średnica / Grubość
mm
265 / 10,0
281 / 12,0
Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku
Elektryczny – konsola środkowa
Elektryczny – konsola środkowa
Typ zawieszenia
Przód
Kolumny MacPhersona
Kolumny MacPherson
Tył
Belka skrętna
Wielowahaczowe
Od obrotu do obrotu
2,73
2,73
Min. promień skrętu
Od krawężnika do krawężnika
m
5,2
5,2
Od ściany do ściany
m
5,6
5,6
Typ wspomagania kierownicy
Elektryczne
Elektryczne
Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa
TYP NAPĘDU
FWD
AWD
NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY
Nadwozie
Długość
m
4190
4190
Szerokość
m
1825
1825
Wysokość
m
1560
1560
Rozstaw osi
m
2580
2580
Rozstaw kół
Przód
m
1570
1570
Tył
m
1570
1570
Przestrzeń biodrowa
Przód
m
1306,3
1306,3
Tył
m
1075,6
1075,6
Wnętrze
Długość
m
1820
1820
Szerokość
m
1445
1445
Wysokość
m
1195
1195
Odległość między rzędami
Od przodu do tyłu
m
814,7
814,7
Liczba miejsc
osoby
5
5
Zwis
Przód
m
870
870
Tył
m
740
740
Współczynnik oporu powietrza
0,34
0,34
Prześwit minimalny
m
170
170
Najniżej umiejscowiony element
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie
Kąt natarcia
stopnie
16,1
16,1
Kąt zjazdu
stopnie
14,5
14,5
Masa własna
Przód
Min.- Maks.
kg
775 - 795
775 - 795
Tył
Min. - Maks.
kg
505 - 555
590 - 620
Łącznie
Min. - Maks.
kg
1280 - 1350
1365 - 1415
Masa całkowita
Przód
kg
905
905
Tył
kg
850
915
Łącznie
kg
1755
1820
Bagażnik
Pojemność (VDA)
Wszystkie fotele rozłożone
l
402
317
Maksymalna
l
994
-
Uciąg
Z hamulcem
kg
750
750
Bez hamulca
kg
650
650
Zbiornik paliwa
l
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Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.