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Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:55
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Odcinkowy pomiar prędkości
Żółte kamery nie wybaczą błędów. Odcinkowy pomiar prędkości kontroluje kierowców bez przerwy. Czy da się obejść OPP? Jak uniknąć mandatu i punktów karnych?/Tomasz Sewastianowicz
Odcinkowy pomiar prędkości jest bardziej skuteczny od fotoradarów, ponieważ sekunda po sekundzie liczy średnią prędkość z całego dystansu. Jednak wielu kierowców mija żółte kamery OPP z prędkością 125 km/h i nie dostaje wezwań do zapłaty. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak fizyka, regulacje unijne oraz polskie prawo tworzą legalny margines, który chroni przed mandatem.

Kamery już odliczają czas. Gdzie uważać na odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, nieoznakowane radiowozy i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to cztery typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Przy czym za lwią część ujawnionych wykroczeń odpowiadają właśnie urządzenia OPP.

Żółte kamery przyłapały 2025 roku na przekroczeniu limitów ponad 470 tys. zmotoryzowanych. Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) nie zwalnia tempa. Do ponad 100 działających systemów odcinkowego pomiaru prędkości (OPP), które nadzorują przeszło 500 km dróg w Polsce, co chwilę dokłada kolejne kamery w nowych lokalizacjach – nie tylko na ekspresówkach, ale ostatnio coraz częściej na autostradach. Czy to oznacza, że każda próba nadrobienia czasu pod nadzorem OPP zakończy się automatycznym mandatem? Niekoniecznie.

Dlaczego system OPP wyłapuje niemal każdego?

Odcinkowy pomiar prędkości określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca auta, który przekroczył limit, zobaczy szereg danych, takich jak:

  • miejsce, datę i czas pomiaru,
  • długość odcinka pomiarowego,
  • maksymalną dozwoloną prędkość.

Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym jechał samochód. Rozwiązania techniczne umożliwiają rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w nocy. Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem inaczej niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Magiczna granica 125 km/h. Wyjaśniamy, dlaczego mandat wtedy nie przychodzi

Wiele osób zastanawia się, dlaczego niektórzy kierowcy jadący sprawniej od innych nie otrzymują wezwań do zapłaty. Kluczem są przepisy i technologia:

  • Próg tolerancji: Zgodnie z polskim prawem, systemy automatycznego nadzoru nad ruchem mają ustawiony margines błędu wynoszący 10 km/h. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.
  • Błąd licznika: Większość producentów samochodów kalibruje prędkościomierze tak, by pokazywały o 3-5 km/h więcej niż wynosi rzeczywista prędkość mierzona przez GPS.
  • Przekroczenie o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną procedurę mandatową.

Wniosek: Ustawienie przyciskiem tempomatu na 124-125 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h sprawia, że realna prędkość to około 120-121 km/h. Mieścisz się więc nie tylko w ustawowym marginesie błędu, ale poruszasz się niemal idealnie z maksymalnym limitem. To właśnie dlatego mandat nie przychodzi.

Jak bezpiecznie i legalnie przejechać odcinkowy pomiar prędkości?

Wielu kierowców stosuje ryzykowne techniki: najpierw jadą bardzo szybko, a potem drastycznie zwalniają lub stają na poboczu przed końcową bramką. Teoretycznie to zadziała, bo system liczy średnią, ale w praktyce to najkrótsza droga do kłopotów i mandatu za tamowanie ruchu. Jak zrobić to mądrze?

  1. Tempomat to klucz do sukcesu: To najskuteczniejszy sposób na OPP. Jednym przyciskiem ustawiasz wspomniane 125 km/h (lub odpowiednio 105 km/h na "setce") i zdejmujesz nogę z gazu. Auto samo pilnuje średniej, a końcowe kamery mijasz z czystym sumieniem.
  2. Aplikacje jako wsparcie: Mapy Google, Waze czy Yanosik pokazują w czasie rzeczywistym średnią prędkość z odcinka. Jeśli widzisz, że "średnia" jest zbyt wysoka, masz czas na jej delikatną korektę bez gwałtownych manewrów.
  3. Postój na MOP lub stacji: Jeśli wewnątrz mierzonego odcinka znajduje się Miejsce Obsługi Podróżnych, zjazd na kawę czy tankowanie automatycznie wydłuża czas przejazdu i obniża średnią do wartości przepisowych. Trudno jednak uznać stratę 15 minut na stacji za zysk na czasie – prościej od razu jechać płynnie.

Najprostsza rada? Przepisowa jazda na OPP to nie tylko brak mandatu, ale przede wszystkim święty spokój. Na 10-kilometrowym odcinku różnica między jazdą 120 km/h a 140 km/h to zaledwie kilkadziesiąt sekund zysku – gra zupełnie niewarta ryzyka i stresu.

Techniczne granice systemu. Gdzie automatyczny nadzór napotyka bariery?

Ze względu na specyfikę sprzętową sieci CANARD oraz uwarunkowania prawne, istnieją sytuacje, w których automatyczny system napotyka ograniczenia:

  • Kierowcy przekraczający limit o nie więcej niż 10 km/h: Ignorowanie wykroczeń najniższego kalibru wynika wprost z przepisów prawnych oraz wydajności systemów przetwarzania danych.
  • Omijanie bramek wjazdowych lub wyjazdowych: Jeśli wjedziesz na trasę przez węzeł zlokalizowany już za pierwszą bramką pomiarową lub zjedziesz z niej przed bramką końcową, system nie zarejestruje kompletu danych. Bez pary "czas wjazdu – czas wyjazdu" komputer nie ma możliwości obliczenia średniej.
  • Kierowcy samochodów osobowych z przyczepami: Na drogach ekspresowych auto z przyczepą obowiązuje niższy limit prędkości (80 km/h zamiast 120 km/h). Ponieważ jednak kamery OPP identyfikują pojazd na podstawie przedniej tablicy rejestracyjnej, system automatycznie przypisuje mu limit właściwy dla standardowego samochodu osobowego. W efekcie jadąc takim zestawem np. 100 km/h, system nie uzna tego za wykroczenie.
  • Motocykliści: To jedna z najbardziej znanych luk w polskim systemie automatycznego nadzoru nad ruchem. Standardowe kamery OPP w sieci CANARD rejestrują pojazdy wyłącznie od przodu (przede wszystkim po to, by zarejestrować twarz kierującego). Ponieważ motocykle posiadają tablicę rejestracyjną zamontowaną jedynie z tyłu, system nie ma możliwości automatycznego zidentyfikowania numeru jednośladu.

Taryfikator mandatów – ile kosztuje chwila pośpiechu?

Jeśli jednak przeszarżujesz, konsekwencje w 2026 roku są bardzo dotkliwe. Przekroczenie średniej prędkości o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę. W przypadku tzw. recydywy (drugie to samo wykroczenie drogowe popełnione w ciągu 2 lat), stawki mandatów od 31 km/h w górę rosną dwukrotnie.

Przekroczenie prędkości

Mandat

Punkty karne

do 10 km/h

50 zł

1 pkt

11–15 km/h

100 zł

2 pkt

16–20 km/h

200 zł

3 pkt

21–25 km/h

300 zł

5 pkt

26–30 km/h

400 zł

7 pkt

31–40 km/h

800 zł / 1600 zł (recydywa)

9 pkt

41–50 km/h

1000 zł / 2000 zł

11 pkt

51–60 km/h

1500 zł / 3000 zł

13 pkt

61–70 km/h

2000 zł / 4000 zł

14 pkt

ponad 70 km/h

2500 zł / 5000 zł

15 pkt

Odcinkowy pomiar prędkości
Odcinkowy pomiar prędkości
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcamandatodcinkowy pomiar prędkości
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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