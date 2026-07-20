Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 20 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Sprawdziłem nowe cenniki na stacjach. Podwyżki na stacjach nabrały przyspieszenia

Benzyna 95 i olej napędowy drożeją skokowo. Analitycy e-petrol.pl zauważają, że tak radykalne podwyżki na polskich stacjach to rykoszet reakcji rynku na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie doszło do wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych.

Efekt? W poniedziałek rano kierowców wita nowa rzeczywistość, która wyprzedziła dotychczasowe prognozy. Cenniki na dystrybutorach dostały turboprzyspieszenia. Sprawdziłem rano, jak stacje paliw dyktują nam warunki.

Orlen i spółka odleciały z cenami. Wielka piątka trzyma kierowców w garści

Moje zdjęcia pylonów największych sieci potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, Shell, BP i Amic całkowicie odleciały z cenami benzyny 95, diesla i LPG. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

Benzyna 95: Kosztuje już 7,29 zł/l – tak rekordowej stawki żądają dzisiaj Orlen, Shell, BP, Circle K oraz Amic. To wygląda, jakby ta "wielka piątka" umówiła się na jedną, sztywną cenę. Sieć Avia jeszcze utrzymuje 7,19 zł/l , ale sytuacja na rynku hurtowym mocno docisnęła nawet stacje przy marketach: Auchan podniósł cenę "95-ki" z promocyjnej stawki 6,80 zł/l do 7,08 zł/l . Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po 7,05 zł/l.

– tak rekordowej stawki żądają dzisiaj Orlen, Shell, BP, Circle K oraz Amic. To wygląda, jakby ta umówiła się na jedną, sztywną cenę. Sieć jeszcze utrzymuje , ale sytuacja na rynku hurtowym mocno docisnęła nawet stacje przy marketach: podniósł cenę "95-ki" z promocyjnej stawki 6,80 zł/l do . sprzedaje najpopularniejsze paliwo po Diesel (ON): Litr oleju napędowego zdrożał średnio o ponad 20 groszy. Auchan podniósł cenę z 7,15 zł/l do 7,38 zł/l. Nieznacznie drożej ON oferuje Avia – po 7,39 zł/l. Carrefour ma stawkę 7,45 zł/l. Na najpopularniejszych stacjach powtarza się schemat "ustalonego" cennika: 7,49 zł/l chcą od kierowców Orlen, Circle K, BP oraz Amic. Rekordowo drogi diesel sprzedaje dziś Shell, gdzie litr kosztuje już 7,54 zł.

zdrożał średnio o ponad 20 groszy. Auchan podniósł cenę z 7,15 zł/l do 7,38 zł/l. Nieznacznie drożej ON oferuje Avia – po 7,39 zł/l. Carrefour ma stawkę 7,45 zł/l. Na najpopularniejszych stacjach powtarza się schemat "ustalonego" cennika: 7,49 zł/l chcą od kierowców Orlen, Circle K, BP oraz Amic. LPG: Za gaz zapłacisz obecnie od 3,34 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacji Circle K) do 3,44 zł/l (najdrożej tradycyjnie na stacjach sieci Orlen).

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Shell / Tomasz Sewastianowicz

Paliwo premium w cenie zwykłego. Okazja na stacjach BP potrwa tylko kilka godzin

Podczas mojego porannego objazdu zauważyłem korzystną anomalię, znaną jeszcze z czasów obowiązywania pakietu osłonowego CPN. Na stacjach sieci BP zwykły diesel oraz uszlachetniona odmiana ON Ultimate kosztują dzisiaj tyle samo – po 7,49 zł/l.

W tak dynamicznej sytuacji rynkowej taka okazja może potrwać zaledwie kilka godzin. Warto wykorzystać ten moment na zalanie paliwa premium bez żadnej dopłaty.

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Rzeczywistość szybsza niż tabelki. Kiedy tankowanie po 8 zł za litr?

Analitycy biura Reflex zauważają, że przy utrzymaniu się wysokich cen ropy i paliw gotowych na światowych giełdach, od poniedziałku musimy liczyć się z kolejną falą podwyżek. Według ich prognoz olej napędowy może podrożeć nawet do poziomu 7,80-7,90 zł/l, natomiast ceny benzyny 95 wzrosną w okolice 7,30 zł/l.

Zderzenie oficjalnych prognoz na najbliższe dni z realnymi stawkami, które już teraz zastałem na stacjach, czarno na białym pokazuje skalę zaskoczenia:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl (na najbliższe dni) Nowa prognoza biura Reflex (po poniedziałku) Realne ceny na stacjach (stan z poranka) Benzyna 95 7,09-7,22 zł/l 7,30 zł/l (wzrost o 21 gr) 7,05-7,29 zł/l (najtaniej: Carrefour, Auchan, najdrożej: Orlen, Shell, BP, Circle K, Amic) Olej napędowy (ON) 7,51-7,65 zł/l 7,90 zł/l (wzrost o 57 gr) 7,38-7,54 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: Shell) Autogaz (LPG) 3,16-3,24 zł/l 3,17 zł/l (bez zmian) 3,34-3,44 zł/l (najtaniej: Circle K, najdrożej: Orlen)

Stacja paliw Avia / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Teoria kontra nowe ceny na stacjach. Nawet LPG droższe, niż zakładali analitycy

Mój poranny objazd dowodzi jednego: rynkowa rzeczywistość ucieka oficjalnym przewidywaniom analityków w ekspresowym tempie. Stacje Orlen, Circle K, Shell, BP i Amic prowadzą w tym cenowym wyścigu – benzyna 95 (7,29 zł/l) już teraz przebiła maksymalny pułap szacowany przez e-petrol.pl (7,22 zł/l).

Jeszcze większe zawirowania dotyczą kierowców aut z instalacją LPG. Podczas gdy eksperci zza biurka prognozowali uspokojenie sytuacji i średnie ceny autogazu w okolicach 3,16-3,24 zł/l, rzeczywiste stawki na pylonach choćby Orlenu to już 3,44 zł/l. To blisko 20 groszy drożej, niż zakłada górna granica analiz.

Stacja paliw Auchan / Tomasz Sewastianowicz

Kiedy powróci pakiet CPN? Szef resortu finansów wskazuje na gigantyczny deficyt

Rozpędzone podwyżki wywołują coraz głośniejsze pytania o powrót programu ochronnego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Głos w tej sprawie zabrał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef resortu wskazał, że rząd bardzo wnikliwie analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie oraz dostępność surowca na rynkach, jednak od razu ostudził emocje, zwracając uwagę na wysoki deficyt budżetowy Polski.

– Dokładnie analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, co dzieje się z cenami ropy, co dzieje się w samej Cieśninie Ormuz. Też analizujemy marże rafineryjne, dostępność produktów. W szczególności wiemy, że w niektórych regionach świata, regionach Europy występują problemy z dostępnością diesla, więc ta sytuacja będzie nadal analizowana – zadeklarował Domański.

Minister zauważył jednocześnie, że w tej chwili cena za baryłkę ropy wynosi ok. 80 dolarów, podczas gdy w czasie obowiązywania pakietu osłonowego CPN surowiec kosztował ponad 100 dolarów za baryłkę.

– Trzeba też jasno powiedzieć, że Polska ma w tej chwili wysoki deficyt budżetowy, co jest związane z naszymi olbrzymimi nakładami na obronność – zwrócił uwagę minister finansów i gospodarki. Po czerwcu 2026 roku deficyt budżetu państwa wyniósł ponad 123 mld zł.

Kierowcy zostaną na lodzie? Donald Tusk ucina spekulacje

O ile minister finansów dał kierowcom promyk nadziei, o tyle premier Donald Tusk postawił sprawę jasno i nie pozostawił żadnych złudzeń co do powrotu dopłat.

– Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice – oświadczył Tusk i podkreślił, że rząd od samego początku zapowiadał tymczasowy charakter programu CPN.

– My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Donalda Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, popojutrze bombardowania i to bezpośrednio wpływa na ceny paliw na stacjach – zaznaczył premier.

Koniec tarczy CPN. Ile kosztował program ochronny?

Przypomnijmy: rządowy program CPN wygasł z końcem czerwca. Przestały wtedy obowiązywać m.in. przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku VAT na wybrane paliwa oraz mechanizm ceny maksymalnej. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasła obniżona akcyza.

Ministerstwo Finansów oszacowało całkowity koszt funkcjonowania programu CPN na około 4,7 mld zł. Rząd od początku podkreślał, że tarcza miała charakter wyłącznie tymczasowy i stanowiła bezpośrednią odpowiedź na kryzys wywołany napięciami na linii USA-Izrael-Iran.

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz