Nowy GAC Emkoo 2.0 Hybrid już Polsce. To SUV z genami Toyoty

Koncern GAC (czyt. gak), czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z prawdziwych gigantów chińskiego rynku motoryzacyjnego. Początkowa oferta tej marki w Polsce obejmowała wyłącznie modele elektryczne (Hyptec HT i Aion V), które nie brylowały w rankingach sprzedaży. Teraz jednak do salonów wjeżdża samochód z klasyczną, dopracowaną hybrydą i solidnym, wolnossącym 2-litrowym silnikiem benzynowym.

Nowy GAC Emkoo 2.0 Hybrid wkracza do klasy, w której od lat niepodzielnie króluje Toyota RAV4. Ptaszki ćwierkają, że chiński SUV wykorzystuje w swoim napędzie patenty stosowane od ponad trzech dekad przez Japończyków.

Inżynier od Toyoty Camry i transfer technologii

Taki transfer technologii nie powinien dziwić – GAC w ramach spółki joint-venture produkuje w Chinach samochody dla Toyoty. Co więcej, inżynier odpowiedzialny za poprzednią generację Toyoty Camry przeniósł się do Guangzhou. Fakty łączą się same. Czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce? Oto szczegóły.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Awangarda na kołach. Jakie wymiary ma nowy SUV?

Pod względem stylistycznym Emkoo wygląda jak awangardowy prototyp, który uciekł z deski kreślarskiej prosto na ulicę. Mimo odważnych linii to w pełni seryjny samochód, wyposażony w 19-calowe felgi aluminiowe, elektrycznie wysuwane klamki oraz panoramiczny dach z roletą.

Na żywo to kawał rodzinnego SUV-a, który wita się animacją świateł LED. Liczby najlepiej oddają rozmach projektantów: Emkoo mierzy 4680 mm długości, 1901 mm szerokości i 1670 mm wysokości.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Barokowe wyposażenie i kosmiczne wnętrze

W kabinie od razu rzuca się w oczy duża dbałość o wykończenie. Kierowca ma przed sobą 7-calowy wyświetlacz wskaźników, a centrum zarządzania stanowi duży, 10-calowy ekran multimediów.

System działa błyskawicznie, choć rozplanowanie menu z dużymi ikonami wymaga chwili przyzwyczajenia – liczba opcji i ustawień może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do skromniejszych systemów europejskich czy japońskich. Lista standardowego wyposażenia obejmuje m.in.:

adaptacyjny tempomat (ACC),

kamerę 360°,

asystenta utrzymania pasa ruchu,

system rozpoznawania znaków drogowych,

komplet poduszek powietrznych, w tym kurtynowe.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Genialnie wyglądają okrągłe, obrotowe nawiewy i podobnie ukształtowane klamki wewnętrzne. Mięsista kierownica dobrze leży w dłoniach, a dwukolorowa, turkusowo-szara skórzana tapicerka potęguje wrażenie obcowania z autem z wyższej półki. Do pełni szczęścia producent dorzuca wyświetlacz HUD, system audio z sześcioma głośnikami oraz automatyczną klimatyzację z czujnikiem jakości powietrza.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Chiński SUV jako auto dla rodziny? Usiadłem z tyłu i byłem zaskoczony

Mam 186 cm wzrostu i bez problemu znalazłem wygodną pozycję za kierownicą. Elektrycznie sterowane fotele z szerokim zakresem regulacji gwarantują solidne podparcie kręgosłupa lędźwiowego, co z pewnością docenisz na długich dystansach.

A jak sytuacja wygląda z tyłu? Rozstaw osi wynoszący 2750 mm gwarantuje mnóstwo przestrzeni. Usiadłem "sam za sobą" i byłem zaskoczony, że można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę – miejsca nad głową również jest pod dostatkiem.

Jaka pojemność bagażnika? Bez kompromisów

Bagażnik jest po prostu ogromny – w standardowym ustawieniu oferuje aż 638 litrów pojemności. Po złożeniu oparć tylnej kanapy otrzymujemy regularną przestrzeń transportową o imponującej pojemności 1586 litrów.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Silnik 2.0 zamiast 1.5 Turbo. Oto mocna hybryda "starej szkoły"

Emkoo 2.0 Hybrid to pierwsza klasyczna hybryda w polskiej gamie GAC. Układ o łącznej mocy systemowej 234 KM składa się z 4-cylindrowego silnika benzynowego 2.0 pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, silnika elektrycznego, wydajnego akumulatora trakcyjnego oraz automatycznej skrzyni biegów.

Zastosowanie wolnossącego silnika 2.0, w przeciwieństwie do konkurencyjnych chińskich konstrukcji opartych na wysilonych jednostkach 1.5 Turbo, to ukłon w stronę sprawdzonej szkoły inżynierii. Toyota dawno udowodniła, że większy silnik wolnossący w hybrydzie oznacza wyższą kulturę pracy, bezawaryjność i trwałość na lata.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Niskie zużycie paliwa i 1000 km zasięgu

W warunkach miejskich napęd ten pozwala na poruszanie się przez większość czasu wyłącznie na prądzie. Średnie zużycie paliwa ma wynosić zaledwie 4,9 l benzyny na 100 km, co przy pełnym baku przekłada się na zasięg ponad 1040 km. Auto zapewnia przy tym świetne osiągi – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje równe 8 sekund.

Ile kosztuje GAC Emkoo 2.0 Hybrid w Polsce?

Podczas gdy w Chinach ceny Emkoo startują od 119 800 juanów (ok. 67 100 zł), na polskim rynku ten hybrydowy SUV został wyceniony na 144 900 zł.

Samochód można zakupić w promocyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0% (wpłata własna od 72 450 zł). Do tego dają ubezpieczenie OC/AC za 1 zł, metalizowany lakier za 1 zł i opony zimowe za 1 zł. Dodatkowym argumentem za chińską nowością jest 5-letnia gwarancja producenta.

Konkurencja? Dla porównania: Jaecoo 7 Hybrid jest co prawda nieco tańsze (od 139 900 zł), ale oferuje mniej przestronne wnętrze i słabszą hybrydę opartą na silniku 1.5 Turbo.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid / ChenZhuo

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

GAC Emkoo 2.0 Hybrid