Dziennik Gazeta Prawana logo

Od 18 lipca zmiany dla kierowców. Już nie musisz wyprzedzać

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:02
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
Policja, kontrola drogowa
Rządowe rozporządzenie zmienia zasady obowiązujące na drogach w Polsce/Policja
18 lipca kierowcy, którzy ruszą w trasę będą mogli odetchnąć. Lewy pas na autostradach i drogach ekspresowych wreszcie uwolni się od tysięcy ciężarówek. Wszystko za sprawą rządowego rozporządzenia, które na czas weekendów ściąga z tras najcięższe pojazdy.

Nie trzeba będzie wyprzedzać. Przepisy już działają, ale kierowcy wolą ryzyko

Wyprzedzające się ciężarówki to wciąż jeden z największych koszmarów na polskich drogach szybkiego ruchu. Taki manewr potrafi trwać kilka minut i ciągnąć się kilometrami przez minimalną różnicę prędkości. Część kierowców zapomina, że od lipca 2023 roku obowiązuje ich kategoryczny zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku.

Zakaz dotyczy pojazdów kategorii:

  • N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton),
  • N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton).

15 punktów karnych i mandat 1000 zł. Utrata prawa jazdy o krok

Mimo jasnych przepisów "wyścigi słoni" wciąż mają miejsce, co regularnie wyłapują policyjne drony, patrole grupy SPEED i naloty Inspekcji Transportu Drogowego. Kary za łamanie tego zakazu są dotkliwe. Zgodnie z art. 92b Kodeksu wykroczeń, kierowcy grozi:

  • Mandat w wysokości minimum 1000 zł (przy recydywie kwota ta rośnie do 2000 zł),
  • 15 punktów karnych przypisanych do konta.

Dla zawodowego kierowcy oznacza to balansowanie na krawędzi. Jeden taki manewr i chwila nieuwagi mogą skutkować natychmiastową utratą prawa jazdy, a w konsekwencji – utratą pracy.

Wyprzedzanie się ciężarówek
Wyprzedzanie się ciężarówek

Tysiące TIR-ów zniknie z dróg. Wakacyjny zakaz od 18 lipca

Blokowanie lewego pasa przez ciężarówki zostanie dodatkowo ograniczone przez przepisy, które zaczną obowiązywać od soboty 18 lipca, od godziny 8:00. Wyjazd na urlop będzie znacznie spokojniejszy – bez konieczności ciągłego hamowania przed wyjeżdżającymi TIR-ami. Na swobodę można liczyć także w niedzielę 19 lipca.

Ograniczenia wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i będą obowiązywać w każdy wakacyjny weekend aż do niedzieli 30 sierpnia 2026 roku. Harmonogram jest stały:

  • Soboty: od 8:00 do 14:00,
  • Niedziele: od 8:00 do 22:00.

Na liście wyjątków nie tylko służby. Kto pojedzie mimo zakazu?

Ograniczenia nie dotyczą wszystkich. Na drogach nadal zobaczymy autobusy oraz pojazdy służb ratunkowych, policji, ITD, straży granicznej czy wojska. Zakaz nie obejmuje również transportów z:

  • żywymi zwierzętami,
  • artykułami szybko psującymi się i żywnością,
  • lekami i środkami medycznymi,
  • przesyłkami pocztowymi (jeśli stanowią znaczną część ładunku).

Z zakazu wyłączone są też ciężarówki wracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu na terenie Polski oraz pojazdy pracujące przy budowie i utrzymaniu dróg

Mandat dla kierowcy to dopiero początek. Kary idą w tysiące

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za ignorowanie wakacyjnych zakazów sypią się kary dla każdej ze stron. Sam kierowca może otrzymać mandat w wysokości od 200 do 500 zł. Znacznie mocniej po kieszeni dostanie jednak przewoźnik – w tym przypadku kara administracyjna wynosi 2000 zł, a osoba zarządzająca transportem w firmie musi liczyć się z grzywną w wysokości 1000 zł.

Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR

Pusty lewy pas kusi. Ile można jechać w 2026 roku?

Wizja pustego lewego pasa bez ciężarówek zachęca do mocniejszego wciśnięcia gazu. Warto jednak pamiętać o obowiązujących limitach prędkości dla samochodów osobowych, motocykli i aut dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t:

  • 140 km/h na autostradzie,
  • 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
  • 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

  • do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

  • do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.
Policja. Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek
Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach w Polsce?

Koniec z kasowaniem punktów za prędkość. Pułapka na kierowców

W 2026 roku taryfikator nie wybacza błędów. Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h to już nie tylko wysoki mandat na miejscu (policjant może wypisać nawet do 5000 zł przy kumulacji wykroczeń), ale przede wszystkim punkty karne, których od czerwca nie da się już skasować na kursach reedukacyjnych. Przy obecnych stawkach wystarczą dwa mocniejsze przyciśnięcia pedału gazu, by pożegnać się z prawem jazdy.

Obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

Przekroczenie prędkości

Mandat

Punkty karne

do 10 km/h

50 zł

1 pkt

11–15 km/h

100 zł

2 pkt

16–20 km/h

200 zł

3 pkt

21–25 km/h

300 zł

5 pkt

26–30 km/h

400 zł

7 pkt

31–40 km/h

800 zł / 1600 zł (recydywa)

9 pkt

41–50 km/h

1000 zł / 2000 zł

11 pkt

51–60 km/h

1500 zł / 3000 zł

13 pkt

61–70 km/h

2000 zł / 4000 zł

14 pkt

ponad 70 km/h

2500 zł / 5000 zł

15 pkt

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcaprawozmianawyprzedzanie
Powiązane
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Nowa Skoda Elroq RS
Nowa Skoda trzęsie rynkiem. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Męska dłoń trzymająca pistolet dystrybutora z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny 95 E10 do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 15 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Nowy Volkswagen ID. Cross
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, Chery, BYD i BAIC. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Tankowanie paliwa do samochodu
Czarny piątek na stacjach paliw. Po 17 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Dwie zielone ciężarówki wojskowe w kamuflażu – po prawej ciężarówka Rheinmetall, po lewej pojazd MAN, zaparkowane przed nowoczesnym budynkiem
Niemcy pompują 5 miliardów w Polskę. To koniec części z Chin i Indii
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraVolkswagen odleciał z ceną i stylem. Nowy SUV kosztuje znacznie mniej niż rywale »
Zobacz
|
Dziennikarz Wojciech Reszczyński
Był pierwszym prowadzącym "Teleexpress". Został prawą ręką ks. Rydzyka
Joanna Kulig w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Ameryka też jest pod wrażeniem
Na plaży w Burgas w Bułgarii doszło do tragedii
Liczyli na rekordy, mają puste hotele. Eksperci: To nie euro odstraszyło turystów
Zakupy w niedzielę 19.07.2026: czy to niedziela handlowa i otwarte są wszystkie sklepy czy trzeba iść do Żabki
Niedziela handlowa 19.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 19 lipca czy tylko Żabka?
Quiz dla wychowanych w PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 8/10. Młodsi bez szans na dobry wynik
Quiz dla tych, co żyli w PRL. 93 proc. nie zaliczy 8/10. Pytanie numer 9 da ci popalić
Policja, kontrola drogowa
Od 18 lipca zmiany dla kierowców. Już nie musisz wyprzedzać
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj