Nowy Volkswagen ID. Cross już w Polsce. Ten cennik to cios w konkurencję

Nowy Volkswagen ID. Cross w wersji Style – z wielkim szklanym dachem, świetlną listwą i ustawiony na 18-calowych kołach – wygląda kapitalnie. Na żywo przekonuje do siebie praktycznością i możliwościami napędu. Przy czym to tylko część argumentów, które mają stanowić o jego przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku.

W Polsce właśnie rusza przedsprzedaż nowego SUV-a z Wolfsburga. Biorąc pod uwagę rozmiary i wyposażenie ID. Cross może być cenowym zaskoczeniem w swojej klasie. Oto szczegóły...

Tak wygląda Volkswagen ID. Cross. To nowy SUV z lewitującym dachem

VW ID. Cross został zaprojektowany w nowym stylu niemieckiej marki nazwanym Pure Positive, który opiera się na trzech filarach: stabilności, sympatycznym wyglądzie i ekscytacji. Za wygląd odpowiada Andreas Mindt – człowiek, który do niedawna projektował dla Bentleya. Efekt?

Nowy Volkswagen ID. Cross

Nowy Volkswagen ID. Cross

Sylwetka o długości prawie 4,2 m dzięki trafnie dobranym proporcjom wydaje się o rozmiar większa niż w rzeczywistości. Projektanci ukryli w nadwoziu mnóstwo stylistycznych smaczków. Pierwszym z brzegu jest wydłużony dach lewitujący nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki odcięciu, które tworzy masywny czarny słupek C z trzema listwami w kolorze karoserii.

ID. Cross na świat patrzy przez charakterystycznie ukształtowane matrycowe reflektory LED IQ.Light połączone listwą świetlną, które automatycznie dostosowują wiązkę światła do warunków na drodze. Zanim jednak zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku.

Nowy Volkswagen ID. Cross

Powrót do klasyki i nowa ergonomia wnętrza. Poznajesz te detale?

Kabina to nowy rozdział w historii VW. ID. Cross od progu wita minimalistyczną formą oraz przyjemnymi w dotyku materiałami. Spłaszczona, wyprofilowana kierownica z podświetlanym logo świetnie leży w dłoniach. Deska rozdzielcza z szerokim ekranem centralnym o przekątnej 32,8 cm (12,9 cala) umieszczonym na jednej wysokości z cyfrowymi zegarami Digital Cockpit Pro (przekątna 26 cm/10,25 cala) tworzy uporządkowane miejsce pracy kierowcy.

Co ważne, Volkswagen ciepło pomyślał o tradycjonalistach. Za pomocą jednego przełącznika cyfrowe wskaźniki zmieniłem w analogowe tarcze nawiązujące wyglądem do pierwszego Golfa. Do tego da się ustawić mapę nawigacji, której grafika przypomina stary kineskop.

Nowy Volkswagen ID. Cross

Zresztą cały kokpit zaprojektowano tak, by do obsługi najważniejszych funkcji wystarczył niewielki ruch dłoni. Za klimatyzację i ogrzewanie odpowiadają wydzielone, podświetlane i klasyczne przełączniki. Podobne, fizyczne przyciski znajdziemy na ramionach kierownicy – wszystko idealnie pod palcem. Między wnęką na smartfon a uchwytami na kubki umieszczono z kolei wygodne pokrętło do obsługi audio.

A co jest w tym wszystkim najlepsze? Moim ulubionym smaczkiem są znane z odtwarzaczy ikonki "pause" i "play" na pedałach. Dodają wnętrzu luzu i podpuszczają, żeby wcisnąć "gaz" i sprawdzić, co się stanie.

Nowy Volkswagen ID. Cross

Nowy Volkswagen ID. Cross

Rozmiar Volkswagena T-Cross, przestronność Golfa. Magia rozstawu osi

ID. Cross udowadnia, że pozory mylą. Mimo typowo miejskich gabarytów (4153 mm długości, 1581 mm wysokości i 1794 mm szerokości), jego prawdziwy sekret tkwi w imponującym rozstawie osi wynoszącym ponad 2,6 m, co stawia go ramię w ramię z Golfem. To właśnie ten parametr sprawia, że wnętrze oferuje przestronność znaną dotychczas z samochodów kompaktowych.

Mam 186 cm wzrostu i bez trudu odnalazłem tu idealną pozycję za kierownicą, a na tylnej kanapie ilość miejsca na nogi i nad głową sprawia, że trudno uwierzyć, iż wciąż znajdujemy się w segmencie B. Co więcej, dzięki wypchnięciu kół na same rogi karoserii, udało się zaprojektować wyjątkowo szeroki otwór drzwi, co przenosi komfort wsiadania i wysiadania na zupełnie nowy poziom. ID. Cross z powodzeniem zaspokoi potrzeby rodziny, także te transportowe.

Nowy Volkswagen ID. Cross - wymiary

Nowy Volkswagen ID. Cross

Volkswagen ID. Cross bardziej praktyczny niż Golf: Dwa bagażniki i mocny hak

Niemiecki SUV oferuje jeden z największych bagażników w swojej klasie. W porównaniu do klasycznego T-Crossa pojemność wzrosła o 20 l do 475 litrów regularnie uformowanej przestrzeni (1345 l po złożeniu tylnej kanapy). Żeby "poczuć" tę różnicę, wystarczy zajrzeć do większego Golfa, który oferuje 381 litrów. Nowy ID. Cross mieści więc o 94 l więcej.

Pod regulowaną na wysokość podłogą wygospodarowano głęboki schowek, który bez problemu ukryje np. dwie skrzynki z napojami. Pakowanie ułatwia elektrycznie sterowana klapa. Pomysłowości dopełniają solidne haczyki, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem czy lampki LED. Skrytki i kieszenie znajdziemy także w kabinie. Kolejne 22 l przestrzeni transportowej oferuje przedni bagażnik pod maską (tzw. frunk). Do tego dochodzi imponująca nośność haka – 75 kg pozwoli na transport dwóch ciężkich rowerów elektrycznych, a uciąg do 1,2 tony umożliwi holowanie przyczepy.

Nowy Volkswagen ID. Cross

Nowy Volkswagen ID. Cross

Dwie baterie do wyboru. Jaki zasięg i czas ładowania?

Nowy Volkswagen korzysta ze zmodyfikowanej platformy MEB+, opracowanej z myślą o miejskich autach elektrycznych. Najważniejsza zmiana konstrukcyjna? Dzięki tej architekturze napęd trafia tutaj na przednią oś (FWD). Co ciekawe, wszystkie koła wyposażono w hamulce tarczowe – inaczej niż w większych elektrykach VW, które z tyłu mają bębny. Do wyboru będą trzy warianty mocy i dwa rodzaje akumulatorów:

Silnik 116 KM , 0-100 km/h w 11 s, akumulator 37 kWh netto (LFP litowo-żelazowo-fosforanowy(, ładowanie 10-80% w 23 min (maks. moc DC: 88 kW), zasięg WLTP do 317 km ;

, 0-100 km/h w 11 s, akumulator 37 kWh netto (LFP litowo-żelazowo-fosforanowy(, ładowanie 10-80% w 23 min (maks. moc DC: 88 kW), ; 135 KM , 0-100 km/h w 9,8 s, akumulator 37 kWh netto, ładowanie 10-80% w 23 min (maks. moc DC: 88 kW), zasięg do 306 km ;

, 0-100 km/h w 9,8 s, akumulator 37 kWh netto, ładowanie 10-80% w 23 min (maks. moc DC: 88 kW), ; 204 KM, 0-100 km/h w 7,1 s, akumulator 52 kWh netto (NMC niklowo-manganowo-kobaltowy), ładowanie 10-80% w 24 min (maks. moc DC: 105 kW), zasięg do 427 km.

Nowy Volkswagen ID. Cross

Nowy Volkswagen ID. Cross

Koniec z zależnością od Chin? Nowe ogniwa PowerCo powstają w Europie

Większy akumulator (52 kWh) to najnowsze osiągnięcie koncernu. Został wykonany w zaawansowanej technologii Cell-to-Pack. Co to oznacza w praktyce? Inżynierowie zrezygnowali z tradycyjnych obudów modułów, łącząc poszczególne ogniwa bezpośrednio w jeden pakiet. Taki zabieg pozwala wyraźnie obniżyć masę, zmniejszyć gabaryty i zredukować koszty. Efekt? Gęstość energii wzrosła o około 10 proc.

Nowe, ustandaryzowane ogniwo PowerCo legitymuje się gęstością na poziomie 660 Wh/l, co stawia je w ścisłej czołówce segmentu aut masowych. Co ważne z punktu widzenia niezależności łańcucha dostaw, Volkswagen mocno stawia na Europę. Produkcja ogniw odbywa się w gigafabryce w niemieckim Salzgitter i w hiszpańskiej Walencji. Z Europy pochodzą również kluczowe komponenty, w tym materiały katodowe.

Nowy VW ID. Cross oferuje dwukierunkowe ładowanie. Samochód staje się tym samym mobilnym bankiem energii – potrafi nie tylko czerpać prąd z sieci, ale też w razie potrzeby oddać jego nadmiar z powrotem do domowej instalacji (V2H) lub zasilać zewnętrzne urządzenia (V2L), na przykład podczas weekendowych wypadów za miasto.

Nowy Volkswagen ID. Cross

Ile kosztuje nowy Volkswagen ID. Cross? Cena niższa od konkurencji

Nowy Volkswagen ID. Cross kosztuje od 124 990 zł (z akumulatorem 37 kWh i silnikiem o mocy 116 KM). VW będzie jednak musiał powalczyć o klienta z koncernową siostrą – Skodą. Bliźniaczy konstrukcyjnie model Epiq kosztuje w promocji od 112 900 zł (katalogowo: 117 500 zł). Niemiecki model w bazowej wersji ma jednak przewagę nad czeskim – to wyższa moc ładowania: do 90 kW zamiast 50 kW, co skraca czas ładowania o 10 minut. Wyposażenie bazowej wersji Trend obejmuje:

system Infotainment z ekranem 13 cali,

czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

App Connect,

reflektory LED,

klimatyzację automatyczną.

Najtańsza odmiana ID. Cross trafi do sprzedaży w pierwszej połowie października 2026 r. Wówczas nowy model Volkswagena skomplikuje życie konkurencji ponieważ wychodzi taniej:

BYD Atto 2 (mimo wolniejszego ładowania) kosztuje katalogowo 129 900 zł.

Ceny Renault 4 E-Tech startują z kolei od poziomu 130 500 zł.

VW w pierwszej kolejności rusza ze sprzedażą topowego wariantu z silnikiem 211 KM i akumulatorem o pojemności 52 kWh netto. Ceny ID. Cross w wersji Trend zaczynają się od 158 290 zł. Taki SUV oferuje:

18-calowe felgi aluminiowe,

adaptacyjny tempomat ACC,

dwustrefową klimatyzację automatyczną Climatronic,

kamerę cofania,

asystenta głosowego IDA,

ładowarkę indukcyjną,

oświetlenie ambientowe.

Na szczycie gamy stoi VW ID. Cross w wersji Style, który kosztuje od 172 190 zł. Ten najlepiej wyposażony SUV dodatkowo zapewnia m.in.:

matrycowe reflektory IQ.LIGHT LED Matrix,

tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami,

system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania Keyless Access,

podgrzewane sportowe fotele przednie,

podgrzewaną kierownicę,

oświetlenie ambientowe w 30 kolorach wraz z listwą ID. Light,

alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem.

Będzie rynkowy hit? Moim zdaniem: VW stworzył "samochód dla ludu" na miarę naszych czasów

Na rynku zdominowanym przez wielkie, ciężkie SUV-y od dawna brakowało poręcznego, miejskiego samochodu z charakterem. Model z Wolfsburga daje kierowcom dokładnie to, na co czekali: świetny design, nowoczesne technologie i bardzo solidny zasięg (ponad 420 km w wyższych specyfikacjach). Przy tak skalkulowanej cenie, nowy elektryczny Volkswagen ID. Cross może dla wielu stać się pierwszą w pełni realną alternatywą dla tradycyjnych aut spalinowych.

Nowy Volkswagen ID. Cross

Nowy Volkswagen ID. Cross – dane techniczne, silnik, przyspieszenie, osiągi

Nowy Volkswagen ID. Cross Wersja Trend Life / Style Life / Style Akumulator 37 kWh netto 37 kWh netto 52 kWh netto Silnik 116 KM 135 KM 204 KM Zasięg (WLTP) 317 km 306 km 427 km Przyspieszenie 0-100 km/h 11 s 9,8 s 7,1 s Moc ładowania DC 88 kW 88 kW 105 kW Czas ładowania DC (10-80%) 23 min 23 min 24 min Moc ładowania AC 11 kW (w tym V2L) 11 kW (w tym V2L) 11 kW (w tym V2L)

Nowy Volkswagen ID. Cross