Czarny piątek na stacjach paliw. Po 17 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Podwyżki na stacjach nabrały turboprzyspieszenia. Sprawdziłem cenniki

Rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie, które nieustannie winduje notowania ropy, dla kierowców w Polsce oznacza jedno: powrót droższego tankowania. Sytuację pogarsza fakt, że od początku lipca nie chroni nas już rządowy pakiet osłonowy CPN – podkreślają analitycy e-petrol.pl.

Ceny na stacjach rosną z dnia na dzień, a eksperci ostrzegają, że to może być dopiero początek złych wiadomości. Koszty tankowania nabrały turboprzyspieszenia. Sprawdziłem, jak stacje paliw dyktują nowe warunki.

Orlen odleciał z cenami. Tyle benzyna 98 kosztuje na Orlenie, BP, Amic i Auchan

Zdjęcia pylonów największych sieci, które zrobiłem dziś rano, potwierdzają jedno: Orlen, Circle K i MOL odleciały z cenami benzyny 95, diesla i autogazu. Także BP i Amic bez skrupułów wywindowały stawki powyżej psychologicznych barier. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

Benzyna 95: Kosztuje już nawet 7,19 zł/l – i to właśnie takiej stawki żąda dzisiaj Orlen, Circle K i MOL . Nieco mniej, bo 7,09 zł/l, liczą sobie AMIC oraz BP. Na tym tle wyróżnia się Auchan , który kusi kierowców promocją trwającą do 18 lipca – na stacjach tej francuskiej sieci za litr popularnej "95-ki" zapłacimy 6,80 zł/l.

– i to właśnie takiej stawki żąda dzisiaj . Nieco mniej, bo 7,09 zł/l, liczą sobie AMIC oraz BP. Na tym tle wyróżnia się , który kusi kierowców promocją trwającą do 18 lipca – na stacjach tej francuskiej sieci za Diesel (ON) : Litr oleju napędowego na większości stacji podrożał średnio o 20 groszy. Sytuacja na rynku hurtowym mocno docisnęła nawet stacje przy marketach – Auchan podniósł cenę ON z 6,95 zł/l do 7,15 zł/l. Na najpopularniejszych stacjach stawki wahają się od 7,29 zł/l (na BP oraz AMIC) do rekordowych 7,39 zł/l, których od kierowców żąda Orlen, Circle K i MOL.

: Litr oleju napędowego na większości stacji podrożał średnio o 20 groszy. Sytuacja na rynku hurtowym mocno docisnęła nawet stacje przy marketach – Auchan podniósł cenę ON z 6,95 zł/l do 7,15 zł/l. Na najpopularniejszych stacjach stawki wahają się od 7,29 zł/l (na BP oraz AMIC) do rekordowych 7,39 zł/l, których od kierowców żąda Orlen, Circle K i MOL. LPG: Za autogaz zapłacimy obecnie od 3,15 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacji Carrefour) do 3,49 zł/l (najdrożej na Orlenie).

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Auchan / Tomasz Sewastianowicz

Paliwo premium w cenie zwykłego. Okazja na stacjach BP potrwa tylko kilka godzin

Podczas mojego porannego objazdu zauważyłem zaskakującą anomalię, znaną jeszcze z czasów obowiązywania pakietu osłonowego CPN. Na stacjach sieci BP zwykły diesel oraz uszlachetniona odmiana ON Ultimate kosztują dzisiaj dokładnie tyle samo – po 7,29 zł/l.

W tak dynamicznej i niekorzystnej sytuacji rynkowej taka okazja może potrwać zaledwie kilka godzin. Warto wykorzystać ten ostatni moment na zalanie paliwa premium bez żadnej dopłaty.

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw MOL / Tomasz Sewastianowicz

Gdzie benzyna 95 jest najdroższa, a gdzie najtańsza? Paliwowa mapa Polski

To, ile ostatecznie zostawisz przy kasie, zależy również od regionu Polski, w którym tankujesz. Najnowszy raport analityków e-petrol.pl pokazuje rozbieżności między województwami. Podczas gdy mieszkańcy jednych województw zderzyli się z ścianą podwyżek, w innych regionach wciąż da się znaleźć względną oazę spokoju.

Mazowsze na czele drożyzny: To tutaj kierowcy płacą najwięcej. Z danych e-petrol.pl wynika, że średnia cena benzyny 95 w województwie mazowieckim dobiła okrągłych 7 zł za litr, a za diesla płaci się przeciętnie aż 7,22 zł za litr.

To tutaj kierowcy płacą najwięcej. Z danych e-petrol.pl wynika, że średnia cena benzyny 95 w województwie mazowieckim dobiła okrągłych 7 zł za litr, a za diesla płaci się przeciętnie aż 7,22 zł za litr. Zachodniopomorskie "liderem" LPG: Jeśli jeździsz na autogazie, najgłębiej do kieszeni musisz sięgnąć na północno-zachodnim krańcu kraju. W województwie zachodniopomorskim średnia stawka za litr LPG to według raportu aż 3,33 zł.

Jeśli jeździsz na autogazie, najgłębiej do kieszeni musisz sięgnąć na północno-zachodnim krańcu kraju. W województwie zachodniopomorskim średnia stawka za litr LPG to według raportu aż Śląsk i Świętokrzyskie najtańsze: Najmniej za benzynę płacą kierowcy na Śląsku – średnio 6,92 zł za litr (to jeden z nielicznych regionów wciąż poniżej bariery 7 zł). Z kolei w województwie świętokrzyskim e-petrol.pl odnotował najniższe średnie stawki dla diesla (7,14 zł za litr) oraz autogazu (2,93 zł za litr – jedyny region w kraju z ceną poniżej 3 zł).

Rzeczywistość wyprzedziła tabelki. Tak prognozy rozjechały się z cenami na stacjach

Analitycy biura Reflex oraz e-petrol.pl przewidywali na ten tydzień odczuwalne podwyżki – głównie jako efekt wygaśnięcia tarczy CPN i napięć na Bliskim Wschodzie. Jednak to, co zapowiadano w oficjalnych raportach, ma się nijak do tego, co dzisiaj rano zastałem przy dystrybutorach.

Zestawienie prognoz na bieżący tydzień z realnymi stawkami ze stacji (stan na piątek, 17 lipca) czarno na białym pokazuje, jak bardzo rynek hurtowy zaskoczył samych ekspertów:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl Średnia cena według Biura Reflex Realne ceny na stacjach (piątek, 17 lipca) Benzyna 95 6,99 zł/l (wzrost o 21 gr) 6,95 zł/l (wzrost o 10 gr) 6,80 – 7,19 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: Orlen, Circle K i MOL) Olej napędowy (ON) 7,19 zł/l (wzrost o 26 gr) 7,20 zł/l (wzrost o 21 gr) 7,15 – 7,39 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: Orlen, Circle K i MOL) Autogaz (LPG) 3,17 zł/l (spadek o 3 gr) 3,18 zł/l (spadek o 3 gr) 3,15 – 3,49 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: Orlen)

Stacja paliw MOL / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacjach przebiły sufit. Raporty nie nadążają za rynkiem

Mój poranny objazd stacji dowodzi jednego: rynkowa rzeczywistość ucieka oficjalnym prognozom w ekspresowym tempie. Stacje Orlen, Circle K i MOL prowadzą w tym cenowym wyścigu – benzyna 95 (7,19 zł/l) oraz olej napędowy (7,39 zł/l) z przytupem przebiły maksymalne pułapy przewidywane przez e-petrol (odpowiednio 6,99 zł/l i 7,19 zł/l).

Jeszcze większe zawirowania dotyczą kierowców aut z instalacją LPG. Podczas gdy eksperci zza biurka prognozowali uspokojenie sytuacji i spadek średnich cen autogazu w okolice 3,16-3,23 zł/l, realne stawki na pylonach choćby Orlenu to już 3,49 zł/l. To ponad 30 groszy więcej, niż zakładają analizy. Jedynie stacje marketowe (jak Carrefour z ceną 3,15 zł/l) trzymają się jeszcze w granicach zdrowego rozsądku.

Kiedy powróci pakiet CPN? Minister stawia sprawę jasno i wskazuje na Orlen

Eskalacja cenowa budzi uzasadniony niepokój kierowców, stąd coraz głośniejsze pytania o ewentualny powrót programu ochronnego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Głos w tej sprawie zabrał minister energii Miłosz Motyka. Szef resortu zadeklarował, że rząd nie wyklucza reakcji, jeśli sytuacja geopolityczna całkowicie wymknie się spod kontroli.

– Sprawa żadnego programu osłonowego nie jest zamknięta, bo gdyby doszło do radykalnej eskalacji, to myślę, że rekomendowalibyśmy powrót do działań osłonowych – zapowiedział minister Motyka.

Jednocześnie minister bronił dotychczasowej polityki rządu, uderzając w politycznych konkurentów. Przypomniał, że programy osłonowe z poprzednich lat zdały egzamin, mimo czarnych scenariuszy kreślonych przez opozycję.

– Mimo że opozycja mówiła, że nie zadziałają, że zabraknie paliwa na stacjach i że benzyna będzie kosztowała 10 zł, program okazał się skuteczny – stwierdził minister.

Szef resortu zastrzegł jednak, że na ten moment przyjmowanie sztywnego pakietu na kilka miesięcy byłoby przedwczesne. Rząd obawia się sytuacji, w której po ewentualnym uspokojeniu nastrojów na Bliskim Wschodzie sztucznie zamrożony rynek nie mógłby weryfikować się sam. Podobny dystans zachowuje wiceminister Konrad Wojnarowski, który zaznacza, że ewentualny powrót do dopłat lub obniżek podatków wymagałby wcześniejszych konsultacji z Ministerstwem Finansów oraz uczestnikami rynku.

Rząd naciska na koncerny? Minister: Są pozostałe narzędzia

Minister Motyka podkreślił, że celem rządu jest rynkowe doprowadzenie do najniższych cen paliw w Unii Europejskiej – takich, jakimi Polacy mogli się cieszyć przed wybuchem kryzysu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie wskazał na asy w rękawie, które mogą skłonić stacje do obniżek bez konieczności natychmiastowej nowelizacji ustaw.

Chodzi o "pozostałe narzędzia", którymi dysponuje Orlen – jako koncern najmocniej kreujący warunki gry na polskim rynku. Czy to zapowiedź nieoficjalnego nacisku na narodowego giganta, by ten ściął swoje marże i dał odetchnąć kierowcom? Decyzje w tej sprawie, jak zapowiada ministerstwo, mogą zapaść w ciągu najbliższych dni.

Koniec tarczy CPN. Ile kosztował program osłonowy?

Przypomnijmy: rządowy program CPN wygasł z końcem czerwca. Przestały wtedy obowiązywać m.in. przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku VAT na wybrane paliwa oraz mechanizm ceny maksymalnej. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasła obniżona akcyza.

Ministerstwo Finansów oszacowało całkowity koszt funkcjonowania programu CPN na około 4,7 mld zł. Rząd od początku podkreślał, że tarcza miała charakter wyłącznie tymczasowy i stanowiła bezpośrednią odpowiedź na kryzys wywołany napięciami na linii USA-Izrael-Iran.