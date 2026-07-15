Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 8/10 to mistrz. Na 7. pytaniu większość odpada
dzisiaj, 11:54
[aktualizacja dzisiaj, 11:54]
Za te błędy policjanci nie dają pouczenia. Sprawdź, czy przeszedłbyś kontrolę bez mandatu/Policja
Prawy kierunkowskaz włączasz przed wjazdem na rondo, czy przed jego opuszczeniem? Kiedy można wyprzedzać na przejściu dla pieszych? Co wiesz o autostradach? Umiesz po nich jeździć? Sprawdź się i rozwiąż ten quiz. Na 7. pytaniu większość odpada. Dobry kierowca powinien zdobyć minimum 8 punktów na 10 możliwych.
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Źródło dziennik.pl
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