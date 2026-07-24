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Najtrudniejszy quiz o autach z PRL. Wynik 8/10 tylko dla znawców

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:12
Fiat 126p
Fiat 126p to najpopularniejszy polski samochód. W tym quizie liczy się jednak znacznie szersza wiedza/Fiat
Myślisz, że o motoryzacji z czasów PRL wiesz wszystko? Zapomnij o Maluchu. Czy wiesz, który model z Żerania miał zmieść z dróg VW Golfa i skąd w FSO 125p wziął się silnik Diesla? Sprawdź, czy wejdziesz do grupy najlepszych...
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLsamochódkierowcafiat
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