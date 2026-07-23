Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 23 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie

Benzyna 95 najdroższa od 4 lat. Sprawdziłem nowe cenniki na stacjach

Zapomnij o raportach paliwowych z wczoraj – dziś rano sytuacja na stacjach zmieniła się diametralnie. Kierowcy w całej Polsce muszą mierzyć się z rekordowymi wzrostami cen benzyny i oleju napędowego.

– Ceny na stacjach wystrzeliły i na przestrzeni tygodnia koszty tankowania wzrosły o kilkadziesiąt groszy na litrze paliwa. W efekcie ostatnich podwyżek detaliczna cena 95-oktanowej benzyny jest na najwyższym poziomie od 2022 roku – alarmują eksperci e-petrol.pl. Co to oznacza w praktyce? Rynkowa rzeczywistość wyprzedziła dotychczasowe prognozy, a stawki na dystrybutorach nabrały turboprzyspieszenia. Sprawdziłem rano, jak stacje paliw dyktują nowe warunki.

Wielka piątka dyktuje kierowcom warunki. Orlen, Circle K i spółka odleciały z cenami

Moje zdjęcia pylonów największych sieci potwierdzają jedno: Circle K, Shell, BP, Orlen i Amic całkowicie odleciały z cenami benzyny 95, diesla i LPG. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

Benzyna 95: Kosztuje już 7,49 zł/l – najwyższej ceny żąda dzisiaj Circle K. Shell także dyktuje wysokie stawki (7,45 zł/l). Orlen, BP oraz Amic ustaliły cenę na poziomie 7,44 zł/l. Tańsza od "wielkiej piątki" okazuje się Avia (7,39 zł/l). Sytuacja na rynku hurtowym dokręciła śrubę nawet stacjom przy marketach – Auchan podniósł cenę "95-ki" z 7,08 zł/l do 7,20 zł/l, a Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po 7,25 zł/l (o 20 groszy drożej).

– najwyższej ceny żąda dzisiaj Circle K. Shell także dyktuje wysokie stawki (7,45 zł/l). Orlen, BP oraz Amic ustaliły cenę na poziomie 7,44 zł/l. Tańsza od okazuje się Avia (7,39 zł/l). Sytuacja na rynku hurtowym dokręciła śrubę nawet stacjom przy marketach – Auchan podniósł cenę "95-ki" z 7,08 zł/l do 7,20 zł/l, a Carrefour sprzedaje najpopularniejsze paliwo po 7,25 zł/l (o 20 groszy drożej). Diesel (ON): Orlen, Amic i Circle K podniosły cenę o 40 groszy do rekordowej stawki 7,84 zł/l. Na BP i Shellu litr kosztuje odpowiednio 7,79 zł/l i 7,76 zł/l. Avia ustaliła cenę na poziomie 7,64 zł/l. Litr oleju napędowego w sieci Auchan zdrożał z 7,38 zł/l do 7,55 zł/l, natomiast Carrefour ma stawkę 7,65 zł/l.

Orlen, Amic i Circle K podniosły cenę o 40 groszy do rekordowej stawki Na BP i Shellu litr kosztuje odpowiednio 7,79 zł/l i 7,76 zł/l. Avia ustaliła cenę na poziomie 7,64 zł/l. Litr oleju napędowego w sieci Auchan zdrożał z 7,38 zł/l do 7,55 zł/l, natomiast Carrefour ma stawkę 7,65 zł/l. LPG: Za autogaz zapłacimy obecnie od 3,15 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacji Carrefour) do 3,37 zł/l (najdrożej tradycyjnie na stacjach sieci Orlen).

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Życie wyprzedziło tabelki. Tankowanie po 8 zł za litr to nie jest żart?

Analitycy biura Reflex w swoich wcześniejszych prognozach zapowiadali, że przy utrzymaniu się wysokich cen ropy i paliw gotowych na światowych giełdach musimy liczyć się z kolejną falą podwyżek. Według ich przewidywań olej napędowy miał podrożeć do poziomu 7,80 zł/l, a ceny benzyny 95 miały wzrosnąć w okolice 7,30 zł/l.

Z kolei według najnowszych zapowiedzi ekspertów e-petrol.pl w ostatnich dniach najszybciej rosła cena oleju napędowego. Ich zdaniem po skoku o 45 groszy diesel miał średnio kosztować 7,64 zł/l, a benzyna 95 – po podwyżce o 30 groszy – średnio 7,29 zł/l.

Jak jest faktycznie? Zestawienie oficjalnych prognoz ze stawkami, które przed chwilą zastałem na stacjach, czarno na białym pokazuje skalę zaskoczenia:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl Nowa prognoza biura Reflex Realne ceny na stacjach (stan z poranka) Benzyna 95 7,29 zł/l (wzrost o 30 gr) 7,30 zł/l (wzrost o 21 gr) 7,20-7,49 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: Circle K) Olej napędowy (ON) 7,64 zł/l (wzrost o 45 gr) 7,90 zł/l (wzrost o 57 gr) 7,55-7,84 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: Orlen, Amic, Circle K) Autogaz (LPG) 3,16 – 3,24 zł/l 3,17 zł/l (bez zmian) 3,15-3,37 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: Orlen)

Prognozy do kosza. Nawet LPG jest droższe, niż zakładali analitycy

Mój poranny objazd dowodzi jednego: rynkowa rzeczywistość ucieka oficjalnym przewidywaniom analityków w ekspresowym tempie. Stacja Circle K prowadzi w tym cenowym wyścigu – benzyna 95 (7,49 zł/l) już przebiła maksymalny pułap szacowany przez e-petrol.pl (7,29 zł/l) oraz biuro Reflex (7,30 zł/l).

Zawirowania dotyczą także kierowców aut z instalacją LPG. Podczas gdy eksperci zza biurka prognozowali uspokojenie sytuacji i średnie ceny autogazu w okolicach 3,16–3,24 zł/l, rzeczywiste stawki na pylonach (choćby na Orlenie) to już 3,37 zł/l. To o 13 groszy drożej, niż wynosi górna granica branżowych analiz.

Stacja paliw Shell / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Auchan / Tomasz Sewastianowicz

Gdzie benzyna 95 jest najdroższa, a gdzie najtańsza? Paliwowa mapa Polski

To, ile ostatecznie zostawisz przy kasie, zależy również od regionu Polski, w którym tankujesz. Najnowszy raport analityków e-petrol.pl pokazuje poważne rozbieżności między województwami. Podczas gdy mieszkańcy jednych regionów muszą mierzyć się z podwyżkami, w innych wciąż da się znaleźć oazę względnego spokoju.

Najdroższe paliwa są obecnie na Podkarpaciu (benzyna 95 po 7,37 zł/l), na Mazowszu (olej napędowy po 7,71 zł/l) oraz w woj. zachodniopomorskim, gdzie najwięcej kosztuje litr LPG – 3,26 zł.

(benzyna 95 po 7,37 zł/l), na Mazowszu (olej napędowy po 7,71 zł/l) oraz w woj. zachodniopomorskim, gdzie najwięcej kosztuje litr LPG – 3,26 zł. Najtańsza benzyna 95 i diesel są w Małopolsce – aktualne ceny tych paliw to odpowiednio 7,26 zł/l i 7,55 zł/l. Z kolei autogaz z ceną 2,90 zł/l jest najtańszy w woj. świętokrzyskim.

Kiedy powróci pakiet CPN? Szef resortu finansów wskazuje na gigantyczny deficyt

Rozpędzone podwyżki wywołują coraz głośniejsze pytania o powrót programu ochronnego 'Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Głos w tej sprawie zabrał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef resortu wskazał, że rząd bardzo wnikliwie analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie oraz dostępność surowca na rynkach, jednak od razu ostudził emocje, zwracając uwagę na wysoki deficyt budżetowy Polski.

– Analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie: co dzieje się z cenami ropy oraz w samej Cieśninie Ormuz. Analizujemy też marże rafineryjne i dostępność produktów. W szczególności wiemy, że w niektórych regionach świata i Europy występują problemy z dostępnością diesla, więc ta sytuacja będzie nadal analizowana – zadeklarował Domański.

Minister zauważył jednocześnie, że w tej chwili cena za baryłkę ropy wynosi ok. 80 dolarów, podczas gdy w czasie obowiązywania pakietu osłonowego CPN surowiec kosztował ponad 100 dolarów za baryłkę.

– Trzeba też jasno powiedzieć, że Polska ma w tej chwili wysoki deficyt budżetowy, co jest związane z naszymi olbrzymimi nakładami na obronność – zwrócił uwagę minister finansów i gospodarki. Po czerwcu 2026 roku deficyt budżetu państwa wyniósł ponad 123 mld zł.

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Carrefour / Tomasz Sewastianowicz

Kierowcy zostaną na lodzie? Donald Tusk ucina spekulacje

O ile minister finansów dał kierowcom chociaż promyk nadziei, o tyle premier Donald Tusk postawił sprawę jasno i nie pozostawił żadnych złudzeń co do powrotu dopłat.

– Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice – oświadczył Tusk, podkreślając, że rząd od samego początku zapowiadał tymczasowy charakter programu CPN.

– Nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie i jak będą wyglądały decyzje prezydenta Donalda Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro wojna, pojutrze rozejm, a popojutrze bombardowania – i to bezpośrednio wpływa na ceny paliw na stacjach – zaznaczył premier.

Koniec tarczy CPN. Ile kosztował program ochronny?

Przypomnijmy: rządowy program CPN wygasł z końcem czerwca. Przestały wtedy obowiązywać m.in. przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku VAT na wybrane paliwa oraz mechanizm ceny maksymalnej. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasła obniżona akcyza.

Ministerstwo Finansów oszacowało całkowity koszt funkcjonowania programu CPN na około 4,7 mld zł. Rząd od początku podkreślał, że tarcza miała charakter wyłącznie tymczasowy i stanowiła bezpośrednią odpowiedź na kryzys wywołany napięciami na linii USA-Izrael-Iran.

Stacja paliw Avia / Tomasz Sewastianowicz