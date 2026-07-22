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Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 8/10 tylko dla orłów

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 10:51
Policja kontroluje kierowcę
Rozwiąż ten quiz i sprawdź swoją wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Zanim zrobi to policja/Policja
Prawy kierunkowskaz włączasz przed wjazdem na rondo, czy przed jego opuszczeniem? Co wiesz o autostradach i drogach ekspresowych? Czy pieszy zawsze ma pierwszeństwo? Na 7. pytaniu większość odpada. Dobry kierowca powinien zdobyć przynajmniej 8 punktów na 10 możliwych...
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcaprawoquiz
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