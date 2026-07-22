Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 8/10 tylko dla orłów

Rozwiąż ten quiz i sprawdź swoją wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Zanim zrobi to policja / Policja

Prawy kierunkowskaz włączasz przed wjazdem na rondo, czy przed jego opuszczeniem? Co wiesz o autostradach i drogach ekspresowych? Czy pieszy zawsze ma pierwszeństwo? Na 7. pytaniu większość odpada. Dobry kierowca powinien zdobyć przynajmniej 8 punktów na 10 możliwych...

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję