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Od 25 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
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Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Policja coraz częściej wykorzystuje drony, by skutecznie wyłapywać kierowców ciężarówek łamiących zakazy/Policja
Od 25 lipca kierowcy ruszający w trasę będą mogli odetchnąć. Od godziny 8:00 lewy pas na autostradach i drogach ekspresowych wreszcie uwolni się od ciężarówek. Wszystko za sprawą przepisów, które na czas weekendów zdejmują z dróg najcięższe pojazdy.

Koniec "wyścigów słoni". Przepisy już działają, ale kierowcy wolą ryzyko

Wyprzedzające się ciężarówki to wciąż jeden z największych koszmarów na polskich drogach szybkiego ruchu. Taki manewr potrafi trwać kilka minut i ciągnąć się kilometrami przez minimalną różnicę prędkości. Część kierowców zapomina, że od lipca 2023 roku obowiązuje ich kategoryczny zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku.

Zakaz dotyczy pojazdów kategorii:

  • N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton),
  • N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton).

1000 zł i 15 punktów karnych. Utrata prawa jazdy o krok

Mimo jasnych przepisów "wyścigi słoni" wciąż mają miejsce, co regularnie wyłapują policyjne drony, patrole grupy SPEED i naloty Inspekcji Transportu Drogowego. Kary za łamanie tego zakazu są dotkliwe. Zgodnie z art. 92b Kodeksu wykroczeń, kierowcy grozi:

  • Mandat w wysokości minimum 1000 zł (przy recydywie kwota ta rośnie do 2000 zł),
  • 15 punktów karnych przypisanych do konta.

Dla zawodowego kierowcy oznacza to balansowanie na krawędzi. Jeden taki manewr i chwila nieuwagi mogą skutkować natychmiastową utratą prawa jazdy, a w konsekwencji – utratą pracy.

Tysiące TIR-ów zniknie z dróg. Rusza wakacyjny zakaz

Blokowanie lewego pasa przez ciężarówki zostanie dodatkowo ograniczone przez przepisy, które zaczną obowiązywać w piątek. Weekendowy wyjazd na urlop będzie znacznie spokojniejszy – bez konieczności ciągłego hamowania przed wyjeżdżającymi TIR-ami.

Wakacyjny zakaz ruchu dla ciężarówek rozpocznie się w piątek 24 lipca o godz. 18:00, jednak w pełnym wymiarze zacznie obowiązywać w sobotę 25 lipca od godz. 8:00 i potrwa do niedzieli 26 lipca do godz. 22:00.

Ograniczenia wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i będą obowiązywać w każdy wakacyjny weekend aż do niedzieli 30 sierpnia 2026 roku. Harmonogram jest stały:

  • Piątki: od 18:00 do 22:00,
  • Soboty: od 8:00 do 14:00,
  • Niedziele: od 8:00 do 22:00.
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR

Kto pojedzie mimo zakazu? Na liście wyjątków nie tylko służby

Ograniczenia nie dotyczą wszystkich. Na drogach nadal zobaczymy autobusy oraz pojazdy służb ratunkowych, policji, ITD, straży granicznej czy wojska. Zakaz nie obejmuje również transportów z:

  • żywymi zwierzętami,
  • artykułami szybko psującymi się i żywnością,
  • lekami i środkami medycznymi,
  • przesyłkami pocztowymi (jeśli stanowią znaczną część ładunku).

Z zakazu wyłączone są też ciężarówki wracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu na terenie Polski oraz pojazdy pracujące przy budowie i utrzymaniu dróg

Kary idą w tysiące. Mandat dla kierowcy to dopiero początek

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za ignorowanie wakacyjnych zakazów sypią się kary dla każdej ze stron. Sam kierowca może otrzymać mandat w wysokości od 200 do 500 zł. Znacznie mocniej po kieszeni dostanie jednak przewoźnik – w tym przypadku kara administracyjna wynosi 2000 zł, a osoba zarządzająca transportem w firmie musi liczyć się z grzywną w wysokości 1000 zł.

Policja. Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek
Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach w Polsce?

Pusty lewy pas kusi. Ile można jechać w 2026 roku?

Wizja pustego lewego pasa bez ciężarówek zachęca do mocniejszego wciśnięcia gazu. Warto jednak pamiętać o obowiązujących limitach prędkości dla samochodów osobowych, motocykli i aut dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t:

  • 140 km/h na autostradzie,
  • 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
  • 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

  • do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

  • do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Koniec z kasowaniem punktów za prędkość. Pułapka na kierowców

W 2026 roku taryfikator nie wybacza błędów. Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h to już nie tylko wysoki mandat na miejscu (policjant może wypisać nawet do 5000 zł przy kumulacji wykroczeń), ale przede wszystkim punkty karne, których od czerwca nie da się już skasować na kursach reedukacyjnych. Przy obecnych stawkach wystarczą dwa mocniejsze przyciśnięcia pedału gazu, by pożegnać się z prawem jazdy.

Obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

Przekroczenie prędkości

Mandat

Punkty karne

do 10 km/h

50 zł

1 pkt

11–15 km/h

100 zł

2 pkt

16–20 km/h

200 zł

3 pkt

21–25 km/h

300 zł

5 pkt

26–30 km/h

400 zł

7 pkt

31–40 km/h

800 zł / 1600 zł (recydywa)

9 pkt

41–50 km/h

1000 zł / 2000 zł

11 pkt

51–60 km/h

1500 zł / 3000 zł

13 pkt

61–70 km/h

2000 zł / 4000 zł

14 pkt

ponad 70 km/h

2500 zł / 5000 zł

15 pkt

Wyprzedzanie się ciężarówek
Wyprzedzanie się ciężarówek
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcapolicjazmiana
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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