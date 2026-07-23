Znika największy problem chińskich aut. BYD inwestuje w Polsce

BYD przyspiesza ekspansję w Polsce. Rusza wielki magazyn części

Dostępność części zamiennych to wciąż największy znak zapytania w przypadku samochodów z Chin. Trzeba jednak wyraźnie rozdzielić marki raczkujące, które dopiero szukają swojego miejsca na rynku, od graczy o ugruntowanej pozycji. Do tej drugiej ligi bez wątpienia należy BYD – koncern, który właśnie przeszedł od słów do czynów i otworzył w Polsce swoje pierwsze centrum logistyczne.

Obiekt powstał w Mosznie-Parceli (gmina Brwinów) tuż pod Warszawą. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy – bliskość kluczowych węzłów komunikacyjnych i stolicy ma zapewnić ekspresową dystrybucję podzespołów na teren całego kraju.

Dostępność części na poziomie 95% i nocne dostawy

Na start magazyn zajmuje 3000 m², ale to dopiero początek. Im więcej aut BYD trafi na polskie drogi, tym bardziej rozbuduje się całe zaplecze.

BYD deklaruje, że nowe centrum logistyczne zapewni dostępność oryginalnych części zamiennych na poziomie co najmniej 95%. Kluczowy dla kierowców będzie również system dostaw nocnych. Zgodnie z założeniami zamówione przez dealerów komponenty mają trafiać do serwisów do godziny 8:00 następnego dnia roboczego.

Polska kluczowym rynkiem dla giganta

– Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków BYD w Europie, a rosnąca sprzedaż naszych samochodów oznacza konieczność szybkiego rozwoju zaplecza posprzedażowego – tłumaczy Michał Bowsza, country manager BYD oraz DENZA w Polsce.

– Uruchomienie pierwszego centrum logistycznego części zamiennych to kolejny etap budowy naszej lokalnej infrastruktury. Dzięki tej inwestycji możemy jeszcze lepiej wspierać sieć dilerską, zapewniać wysoką dostępność oryginalnych podzespołów i oferować klientom obsługę na najwyższym poziomie – podkreśla.