Dziennik Gazeta Prawana logo

Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:55
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od 2028 roku rusza obowiązkowa wymiana dokumentów dla 15 mln Polaków/dziennik.pl
Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Obowiązkowa wymiana dokumentów obejmie aż 15 mln kierowców. Choć Ministerstwo Infrastruktury przygotowało już oficjalny harmonogram, to niektórzy będą musieli odwiedzić urząd znacznie szybciej, niż im się wydaje. Do tego wchodzą nowe, wyższe stawki opłat. Kiedy blankiety tracą ważność i ile będzie kosztował nowy plastik? Oto szczegóły wielkiej operacji…

Bezterminowe prawo jazdy zniknie z portfeli. Unia podjęła ostateczną decyzję

To już pewne: bezterminowe prawo jazdy zniknie z portfeli polskich kierowców. Choć dokumenty te nie mają wpisanej daty ważności, to kluczowy jest rocznik ich wydania. Wszystko przez unijną reformę, która dąży do ujednolicenia dokumentów w całej Wspólnocie. Nowe blankiety będą ważne maksymalnie 15 lat. Co to oznacza w praktyce?

Ministerstwo Infrastruktury stawia sprawę jasno. Obowiązek wymiany tzw. bezterminowych praw jazdy obejmie wszystkich kierowców posiadających dokument wydany przed dniem 19 stycznia 2013 roku. Proces wymiany dotyczyć będzie około 15 mln dokumentów – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu.

Wielka wymiana praw jazdy. Sprawdź, kiedy przypada Twój rocznik

Skala operacji jest ogromna, dlatego proces został rozłożony na lata. Wielka akcja wymiany rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2033 roku. Zgodnie z ustawą kluczowy jest art. 124, który wyznacza pięcioletnie okno na dopełnienie formalności. Punkt 4. określa ramy czasowe, w których kierowcy mają obowiązek stawić się w urzędzie:

  • Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra lub wcześniej na wniosek posiadacza.

Rząd chce uniknąć gigantycznych kolejek, dlatego przygotuje specjalny harmonogram. – Dokument określający szczegółowe terminy wymiany zostanie wprowadzony w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zostaną w nim uwzględnione możliwości techniczne PWPW oraz urzędów – uspokaja Szumańska. Jeśli jednak ktoś nie chce czekać na ostatnią chwilę, może już teraz złożyć wniosek "na życzenie".

Ważne: Pilnowanie dat jest kluczowe. Jazda z dokumentem, który stracił ważność, jest traktowana jak prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Grozi za to mandat od 1500 zł, a sprawa może skończyć się w sądzie zakazem prowadzenia pojazdów.

Czy po latach trzeba znowu zdawać egzamin? Resort uspokaja kierowców

Wielu kierowców obawia się, że wymiana dokumentu wiąże się z ponownym egzaminem. Ministerstwo uspokaja: uprawnienia zostają.

Jeżeli uprawnienie np. kategorii B było bezterminowe, również w nowym dokumencie nie zostanie określony termin jego ważności – podkreśla przedstawicielka resortu. Jednak sam "plastik" będzie miał ograniczoną trwałość:

  • do 15 lat – dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T;
  • do 5 lat – dla kategorii C1, C, D (zależnie od orzeczenia lekarskiego).

Po upływie ważności plastiku po prostu składasz wniosek i odbierasz nowy blankiet – bez konieczności ponownych badań lekarskich, o ile nie masz w systemie wpisanych konkretnych ograniczeń zdrowotnych.

Kto w 2026 roku musi wymienić prawo jazdy?

Obowiązkowa akcja 2028-2033 to nie wszystko. Wniosek o nowy dokument musisz złożyć w 2026 roku, gdy:

  • kończy się ważność dokumentu terminowego;
  • wygasa termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy;
  • nastąpiła zmiana danych osobowych (np. nazwiska);
  • dokument został zniszczony lub zgubiony.

Warto wiedzieć: Zmiana adresu zamieszkania nie wymaga wymiany prawa jazdy. Na nowych blankietach nie ma już pola z adresem.

Koniec tanich dokumentów. Tyle zapłacisz w wydziale komunikacji w 2026 roku

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało także nowelizację przepisów, z której wynikają podwyżki opłat w urzędach. Resort zaplanował je na 2026 rok. Ile będzie kosztować wydanie dokumentów po zmianach?

  • Opłata za wydanie prawa jazdy: wzrośnie do 115,50 zł (z obecnych 100 zł).
  • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy: zdrożeje do 40,50 zł.

Do tych kwot należy doliczyć koszty dodatkowe, takie jak wykonanie aktualnego zdjęcia (ok. 50 zł) oraz ewentualne badania lekarskie (200 zł), jeśli są wymagane.

Obowiązkowe badania dla kierowców 65+? Znamy oficjalne stanowisko polskiego rządu

W kuluarach UE głośno było o pomysłach na obowiązkowe badania dla kierowców po 65. roku życia. Jak ta kwestia zostanie rozwiązana w Polsce? Choć Bruksela dała "zielone światło" na takie restrykcje, polski rząd na ten moment nie planuje ich wprowadzania. Ministerstwo nie zamierza zmuszać seniorów do dodatkowych wizyt u lekarza wyłącznie ze względu na wiek.

Policja kontroluje kierowcę
Policja kontroluje kierowcę
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: cenakierowcaprawo jazdyprzepisy
Powiązane
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
BYD ATTO 3 EVO serwis salon części zamienne
Znika największy problem chińskich aut. BYD inwestuje w Polsce
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 8/10 tylko dla orłów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 23 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Geely Starray EM-i
Piekło zamarzło. Ford i Geely dobiły targu. Chińskie auta do produkcji w Europie
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNajtrudniejszy quiz o autach z PRL. Wynik 8/10 tylko dla znawców »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski o III wojnie światowej. Podaje konkretną datę
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Józef Peruga
87-letni Józef Peruga nie zdał matury. "Zostałem znowu skrzywdzony, będę się odwoływał". Jest reakcja OKE
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 23 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj