Tak wygląda nowa Cupra. Pod maską sprawdzony silnik 2.0

Cupra Terramar - silniki, dane techniczne

4,5-metrowy SUV ze zdjęć to bliźniak modeli takich jak Volkswagen Tiguan i Skoda Kodiaq. Styl Cupry Terramar sprawia, że w te więzy krwi aż uwierzyć - ostro narysowany "nos" z charakterystycznymi reflektorami, potrójna sygnatura świetlna LED-owych lamp, akcenty w kolorze miedzi i lakier Bronze Matt. Styl gra tutaj pierwsze skrzypce? Okazuje się, że to nie do końca tak...

Pod zgrabnym nadwoziem, które maskuje prawdziwe wymiary samochodu, kryje się technologia grupy VW - podzespoły, które znamy z innych modeli koncernu. Dotyczy to nie tylko silników, ale i układu przeniesienia napędu, zawieszenia oraz hybrydowej technologii. W dzisiejszych realiach, być może właśnie to stanowi największą zaletę Cupry. Na rynku mamy bowiem do czynienia z małym trzęsieniem ziemi...

Cupra kontra rywale. Czym przekonuje Terramar?

Chińska ekspansja nie umknęła bowiem uwadze klientów - auta z Państwa Środka kuszą dziś ogromnymi ekranami, bogatym wyposażeniem bez dopłaty i niskimi cenami katalogowymi. W czym tkwi haczyk? Cały samochód, w tym to co w aucie powinno być najważniejsze, rzadko nadąża za wizerunkiem kreowanym przez długą listę efektownych udogodnień.

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

W takim scenariuszu to europejskie marki stanowią bastion tradycyjnych motoryzacyjnych wartości. Mowa m.in. o wysokiej jakości układzie jezdnym zestrojonym pod preferencje Kowalskich, Müllerów czy Rossich. To również sprawdzona technika pod maską, która daje o sobie znać podczas wyprzedzania, ale i przy dystrybutorze - europejskie jednostki napędowe są dziś wybitnie oszczędne, kulturalne i tanie w eksploatacji.

Zagwozdka jest więc naturalna. Z jednym narożniku - świetne wyposażenie i często atrakcyjna cena zakupu. W drugim - samochody nieco bardziej uznanych marek, w których znajdziemy mniej błyskotek, ale więcej technicznych rozwiązań, które poprawiają osiągi i wrażenia z jazdy. Co zatem wybrać?

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar - co to za samochód?

Jedną z nowości, która rywalizuje na zatłoczonym rynku SUV-ów jest Cupra Terramar. SUV mierzy 4519 mm długości, 1863 mm szerokości, 1584 mm wysokości a rozstaw osi to 2681 mm. Projektanci sporo pracy włożyli nie tylko w design, lecz także w dopieszczenie detali. Wspomniane już reflektory LED-owe z charakterystycznymi trójkątami przywodzą na myśl pozostałe nowe modele Cupry, w tym bestsellery takie jak Leon i Formentor.

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

We wnętrzu czekają na nas dobrze wyprofilowane fotele ze zintegrowanym zagłówkiem. W testowanym aucie brakuje jedynie wysuwanego podparcia pod uda - dla najwyższych kierowców siedzisko może być odrobinę zbyt krótkie. W dłoniach znakomicie leży za to sportowa kierownica z łopatkami do zmiany biegów - tradycyjnie już w aucie tej marki prawy przycisk służy do uruchamiania silnika, a lewy aktywuje sportowy tryb CUPRA. Konsola środkowa jest uporządkowana - ekran nie jest tak pokaźny jak w większości chińskich modeli (ma przekątną 12,9 cala), za to kokpit wyposażono w fizyczne przyciski i dotykowe panele do obsługi kluczowych funkcji - możemy więc korzystać z Apple CarPlay i Android Auto i bez zamykania aplikacji zmieniać temperaturę nawiewu, wybierać tryby jazdy czy uruchamiać kluczowe funkcje takie jak ogrzewanie szyb. Zamiast zegarów mamy 10-calowy wirtualny kokpit, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie.

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Nowy SUV rozpycha się na rynku. Jakie silniki?

Największa różnica w porównaniu do chińskich SUV-ów czeka pod maską - w gamie jednostek napędowych znalazły się cztery opcje - wszystkie z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią DSG w standardzie. W porównaniu do mechanizmów stosowanych w chińskich modelach, DSG działa wręcz piorunująco szybko.

Podstawowy silnik o oznaczeniu 1.5 eTSI ma 150 KM i został wyposażony w układ miękkiej hybrydy. 48-woltowy rozrusznik z napędem pasowym i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy pozwalają obniżyć spalanie i poprawiają kulturę pracy. Motor pracuje w oszczędnym cyklu Millera (opóźnione zamknięcie zaworów ssących) i jest wyposażony w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Przyspieszenie do setki? Przy stosunkowo skromnej mocy auto rozpędza się do 100 km/h w 9,3 s.

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Mocniejsza jednostka 2.0 TSI (właśnie taka pracuje pod maską auta ze zdjęć) połączona jest z napędem na cztery koła 4Drive. Podstawowe 2.0 rozwija 204 KM. Mocniejsza wersja VZ (skrót od Veloz, słowa oznaczającego po hiszpańsku szybki) zapewnia 265 KM. Sprint do setki trwa odpowiednio 7,1 i 5,9 s - czyli tyle, ile w chińskich autach o katalogowej mocy ponad 400 KM...

Cupra Terramar zahacza również o terytorium, na którym konstrukcje z Chin są dziś wyjątkowo mocne i szeroko obecne - w gamie hiszpańskiego SUV-a są dwie odmiany hybrydy plug-in. Silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i jednostka elektryczna tworzą system o mocy 204 KM lub 272 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV pojemny akumulator 19,7 kWh (netto) zapewnia ponad 100 km zasięgu. Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW. Energia jest odzyskiwana również podczas hamowania. System infotainment ułatwia wyszukiwanie stacji ładowania.

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Tak jeździ Cupra Terramar - DCC czyni cuda

To właśnie w kwestii prowadzenia i jakości układu jezdnego Chińczycy mają najwięcej lekcji do odrobienia. Terramar pokazuje klasę (i pokrewieństwo z Volkswagenem), bo jest seryjnie wyposażony w sportowe zawieszenie obniżone o 10 mm oraz progresywny układ kierowniczy. Do tego z listy opcji można dołożyć nowy systemem DCC. Wykorzystuje on dwa niezależnie sterowane zawory do oddzielenia etapów odbicia i kompresji zawieszenia, umożliwiając tym samym szybsze i skuteczniejsze tłumienie (wcześniej obie funkcje były kontrolowane przez jeden zawór).

Dodajmy do tego szybki układ kierowniczy i mamy przepis na SUV-a, który jeździ lepiej od wielu kompaktów. Terramar prowadzi się pewnie, jest sztywno zestrojony, ale oferuje przy tym rozsądny komfort jazdy. Nastawy nie są tak kanapowe jak w wielu innych modelach, co spodoba się kierowcom, którzy po prostu lubią prowadzić.

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Ile kosztuje Cupra Terramar? Cena

Ceny Cupry Terramar startują z pułapu 183 100 zł. To nieco więcej niż w przypadku konkurentów takich jak Jaecoo 7 czy BYD Seal U DM-i. W praktyce, dobrze skalkulowane raty w leasingu i wynajmie sprawiają, że Terramar jest równie przystępny, co większość rywali z Państwa Środka. Dla przykładu - w ofercie Leasing Jak Abonament, przy wpłacie własnej 30 % miesięczna rata miesięczna netto wynosi tylko 625 zł. Z wpłatą na poziomie 10% rata wynosi z kolei 1303 zł netto.

W gamie modelowej hiszpańskiego SUV-a pojawiła się też wersja Terramar Advantage Edition, w której standardem są m.in. system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY, automatyczna klimatyzacja trzystrefowa, aktywny tempomat (ACC) czy przednie światła Matrix LED, które notabene w chińskich autach nie występują wcale. Taka Cupra kosztuje w promocyjnej ofercie od 181 700 zł. Najtańszy hybrydowy Terramar z układem o mocy 204 KM wyceniony został z kolei na 216 100 zł.

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI

Cupra Terramar / MACIEJ LUBCZYNSKI