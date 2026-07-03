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Auto.dziennik.pl numerem 1 w Polsce. Pokonaliśmy największych graczy rynku motoryzacyjnego

55 minut temu
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Auto.dziennik.pl numerem 1 w Polsce. Pokonaliśmy największych graczy rynku motoryzacyjnego
Auto.dziennik.pl numerem 1 w Polsce. Pokonaliśmy największych graczy rynku motoryzacyjnego/dziennik.pl
Mamy powód do dumy! W czerwcu auto.dziennik.pl został liderem wśród serwisów motoryzacyjnych w Polsce, osiągając imponujący wynik 3 020 814 Real Users. Tym samym wyprzedził największe serwisy motoryzacyjne w kraju, m.in. Motoryzację Interii, Auto Świat i Moto.pl. To najlepszy rezultat w kategorii i potwierdzenie rosnącej pozycji serwisu wśród użytkowników zainteresowanych motoryzacją.

Za tym sukcesem stoją konsekwentna praca redakcji, doskonałe wyczucie potrzeb odbiorców oraz strategia oparta na dostarczaniu wartościowych i praktycznych treści. Dzięki Waszemu zaangażowaniu auto.dziennik.pl jest dziś jednym z najważniejszych miejsc w polskim internecie dla osób szukających informacji o samochodach, rynku motoryzacyjnym, przepisach, testach oraz praktycznych poradach dla kierowców.

Auto.dziennik.pl numerem 1 w Polsce. Pokonaliśmy największych graczy rynku motoryzacyjnego

Auto.dziennik.pl łączy aktualne informacje z rynku motoryzacyjnego z praktycznymi poradnikami dla kierowców, treściami dotyczącymi przepisów, eksploatacji samochodów, elektromobilności, nowych modeli i zmian wpływających na codzienne korzystanie z auta. Serwis stawia na szybkie reagowanie na najważniejsze tematy oraz treści użyteczne dla szerokiego grona odbiorców.

Czerwcowy wynik pokazuje, że konsekwentny rozwój serwisu przynosi wymierne efekty i umacnia pozycję auto.dziennik.pl w ścisłej czołówce polskich mediów internetowych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaautomotoryzacja
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