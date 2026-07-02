Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale

Nowa Skoda Epiq już w Polsce. Cena to cios w konkurencję

Nowa Skoda Epiq oficjalnie debiutuje na polskim rynku. To nie tylko jedna z najważniejszych premier czeskiej marki w 2026 roku – spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości całego rynku motoryzacyjnego ostatnich lat.

Na żywo samochód przekonuje do siebie praktycznością i możliwościami napędu. Przy czym to tylko część argumentów, które mają stanowić o jego przewadze nad konkurencją z Chin czy resztą rynku. Biorąc pod uwagę rozmiary i wyposażenie Epiq to najtańszy samochód w swojej klasie. Oto szczegóły...

Epiq zaskakuje wyglądem. Skoda zrywa z tradycją

Epiq został w całości stworzony zgodnie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid, dlatego nie przypomina żadnej innej obecnej Skody. Jest autem o niezwykłej urodzie – niewiele różni się od prototypu pokazanego jesienią zeszłego roku. Sylwetka o długości 4,2 m dzięki trafnie dobranym proporcjom wydaje się o rozmiar większa niż w rzeczywistości.

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

Dużo uwagi poświęcono dopracowaniu aerodynamiki – współczynnik oporu powietrza Cd wynosi jedynie 0,275. Samochód stoi na szeroko rozstawionych 18-calowych kołach, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt. Świetny design to zasługa przemyślanych zabiegów. Pierwszym z brzegu jest masywny panel Tech-Deck Face. Tradycyjne żebra grilla zastąpiono ciemnym szkłem, które sprytnie maskuje sensory i radary wspomagające kierowcę. Wyżej, tuż nad krawędzią maski, pojawił się napis SKODA zamiast znanego dotychczas logo ze strzałą.

Epiq na świat patrzy przez lampy LED w kształcie litery T, które dostaną także kolejne modele marki. W debiutującym SUV-ie przewidziano je w dwóch wersjach. Najbardziej zaawansowana odmiana to reflektory LED Matrix z 12 segmentami. System potrafi automatycznie wycinać nadjeżdżające pojazdy z wiązki światła oraz oferuje cztery tryby pracy: miejski, drogowy, autostradowy i na złe warunki pogodowe. Osiem pionowych wlotów powietrza w dolnej części zderzaka to rozwiązanie zaczerpnięte z prototypowego Vision 7S – nie tylko dodaje drapieżności, ale też ma wbudowane aktywne żaluzje, które otwierają się automatycznie, gdy napęd potrzebuje chłodzenia. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

Cyfrowe wnętrze i powrót fizycznych przycisków

Soczysty odgłos trzaśnięcia drzwi i Epiq wita minimalistyczną formą oraz przyjemnymi w dotyku materiałami. Wnętrze ma własny, unikalny styl. Tu Czesi udowadniają, że nowoczesne technologie mogą być naprawdę przyjazne i przydatne na co dzień. Główne miejsce na desce rozdzielczej zajmuje 13-calowy ekran z nowym systemem operacyjnym opartym na Androidzie. Dzięki temu nie trzeba użerać się ze skomplikowanym menu – system z wyszukiwarką Google ma logicznie ułożone, duże kafelki, a działa szybko i płynnie.

Nowa Skoda Epiq / MACIEJ LUBCZYNSKI

Co ważne, niżej umieszczono fizyczne przełączniki służące do regulacji temperatury. Dzięki nim siłę i kierunek nawiewu można zmienić jednym kliknięciem. W zasięgu palców są też wygodne pokrętła na trzyramiennej kierownicy. Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Widać, że projektował to pomysłowy człowiek – nie jest to bezduszny środek chińskich aut z wielkim tabletem przykręconym na środku.

Kabinę przewidziano w trzech wariantach wykończenia. Wersja Studio to tapicerka foteli wykonana w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, Loft wyróżnia się świeższą kolorystyką i nową fakturą materiałów, a topowa odmiana Suite oferuje eleganckie wykończenie w odcieniu Tabora Brown. Warianty Loft i Suite wyposażono dodatkowo w oświetlenie ambientowe, które w połączeniu z ukształtowaniem kokpitu wprowadza bardzo przytulny klimat.

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

Rozmiar Kamiqa, ale przestronność Octavii. Ile masz wzrostu? W kabinie miejsca nie zabraknie

Epiq udowadnia, że pozory mylą. Mimo typowo miejskich gabarytów (4,2 m długości, 1,8 m szerokości i 1,6 m wysokości), jego prawdziwy sekret tkwi w imponującym rozstawie osi wynoszącym 2,6 m, co stawia go ramię w ramię z Octavią. To właśnie ten parametr sprawia, że wnętrze oferuje przestronność znaną dotychczas wyłącznie z samochodów wyższych klas.

Mam 186 cm wzrostu i bez trudu odnalazłem tu idealną pozycję za kierownicą, a ilość miejsca na nogi i nad głową na tylnej kanapie sprawia, że trudno uwierzyć, iż wciąż znajdujemy się w segmencie B. Co więcej, dzięki wypchnięciu kół na same rogi karoserii, udało się zaprojektować wyjątkowo szeroki otwór drzwi, co przenosi komfort wsiadania i wysiadania na zupełnie nowy poziom. Epiq z powodzeniem zaspokoi potrzeby rodziny, także te transportowe.

Nowa Skoda Epiq / MACIEJ LUBCZYNSKI

Nowa Skoda Epiq / MACIEJ LUBCZYNSKI

Skoda Epiq bardziej praktyczna niż Golf: Dwa bagażniki i mocny hak

Czeski SUV oferuje jeden z największych bagażników w swojej klasie – to aż 475 litrów (o 75 l więcej niż dłuższy o 7 cm Kamiq i o 94 l więcej niż VW Golf) oraz 1344 l po złożeniu tylnej kanapy. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Dodatkowe 25 litrów przestrzeni transportowej oferuje opcjonalny przedni bagażnik pod maską (tzw. frunk).

Pomysłowości dopełniają najróżniejsze skrytki we wnętrzu – schowki w drzwiach, podłokietniku środkowym oraz przed pasażerem zapewniają łącznie ponad 28 litrów pojemności. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody.

Epiq debiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever". Na liście znajdziemy m.in. folię ochronną pod klamkami drzwi zapobiegającą zarysowaniom, uchwyty na butelki o pojemności 1,5 litra w przednich drzwiach i 1 litra w tylnych, haczyki na torby w bagażniku, haczyki na ubrania na słupkach B oraz uchwyt Easy Open na kubek w tunelu środkowym. Do tego dochodzi imponująca nośność haka – 75 kg pozwoli na transport dwóch ciężkich rowerów elektrycznych, a uciąg do 1,2 tony umożliwi holowanie przyczepy.

Nowa Skoda Epiq oferuje jeden z największych bagażników w swojej klasie – to aż / Tomasz Sewastianowicz

Dwie baterie do wyboru. Jaki zasięg i czas ładowania?

Nowa Skoda korzysta ze zmodyfikowanej platformy MEB+, opracowanej z myślą o miejskich autach elektrycznych. Dzięki tej architekturze samochód po raz pierwszy został wyposażony w napęd na przednią oś. Do wyboru będą trzy warianty mocy i dwa rodzaje akumulatorów:

Epiq 35: 115 KM , 0-100 km/h w 11 s, akumulator 37 kWh netto, ładowanie 10-80% w 33 min (maks. moc DC: 50 kW), zasięg WLTP do 310 km

, 0-100 km/h w 11 s, akumulator 37 kWh netto, ładowanie 10-80% w 33 min (maks. moc DC: 50 kW), zasięg WLTP do 310 km Epiq 40: 135 KM, 0-100 km/h w 9,8 s, akumulator 37 kWh netto, ładowanie 10-80% w 25 min (maks. moc DC: 90 kW), zasięg do 310 km

Epiq 55: 204 KM, 0-100 km/h w 7,1 s, akumulator 52 kWh netto, ładowanie 10-80% w 24 min (maks. moc DC: 105 kW), zasięg do 435 km.

Koniec z zależnością od Chin? Nowe ogniwa PowerCo powstają w Europie

Większy akumulator (52 kWh) to najnowsze osiągnięcie koncernu. Został wykonany w zaawansowanej technologii Cell-to-Pack. Co to oznacza w praktyce? Inżynierowie zrezygnowali z tradycyjnych obudów modułów, łącząc poszczególne ogniwa bezpośrednio w jeden pakiet. Taki zabieg pozwala wyraźnie obniżyć masę, zmniejszyć gabaryty i zredukować koszty. Efekt? Gęstość energii wzrosła o około 10 proc.

Nowe, ustandaryzowane ogniwo PowerCo legitymuje się gęstością na poziomie 660 Wh/l, co stawia je w ścisłej czołówce segmentu aut masowych. Co ważne z punktu widzenia niezależności łańcucha dostaw, Volkswagen mocno stawia na Europę. Produkcja ogniw odbywa się w gigafabryce w niemieckim Salzgitter i w hiszpańskiej Walencji. Z Europy pochodzą również kluczowe komponenty, w tym materiały katodowe.

Nowa Skoda Epiq oferuje dwukierunkowe ładowanie. Samochód staje się tym samym mobilnym bankiem energii – potrafi nie tylko czerpać prąd z sieci, ale też w razie potrzeby oddać jego nadmiar z powrotem do domowej instalacji (V2H) lub zasilać zewnętrzne urządzenia (V2L), na przykład podczas weekendowych wypadów za miasto. Na papierze wszystko wygląda to dobrze. Jak ten samochód zachowuje się na drodze?

Jak jeździ nowa Skoda Epiq 55? Jest oszczędna i zwinna

211-konna Skoda Epiq 55 niezwykle chętnie nabierała prędkości. Zryw od zera do 100 km/h zajmuje ledwie 7,1 sekundy. Przy czym, żeby poczuć frajdę, wcale nie trzeba jechać szybko – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco mocno wciska w fotel. W zależności od wybranego trybu systemu Driving Mode Select reakcje na gaz mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne.

Podczas moich jazd testowych komputer wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 12,4 kWh/100 km. Niskie zapotrzebowanie na prąd oznacza, że realny zasięg na poziomie około 420-430 km jest jak najbardziej w zasięgu ręki. Epiq oferuje również prowadzenie z wykorzystaniem tylko jednego pedału w trybie B – na ekranie środkowym wystarczy ustawić jeden z poziomów rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Podgrzewanie wstępne akumulatora także podnosi uniwersalność nowego SUV-a.

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

W czasie jazdy Skoda Epiq, uzbrojona w mnóstwo sprawnie działających systemów wsparcia, stawia głównie na komfort. W specyfikacji na rynek polski w wyposażeniu standardowym przewidziany jest system Crossroad Assist, który wykorzystuje nowe radary w przednim zderzaku, aby ostrzegać kierowcę przed pojazdami, rowerzystami i użytkownikami hulajnóg elektrycznych nadjeżdżającymi z boku.

Nowa Skoda jest też porządnie wyciszona od szumów wiatru oraz toczenia opon. Łagodnie pokonuje nierówności – nawet na bardziej zniszczonych fragmentach asfaltu do kabiny nie wpadają niepożądane odgłosy z okolic kół. Na ruchy kierownicą reaguje żywiołowo, prowadzi się zwinnie i stabilnie. To ogromna zasługa niewielkiej masy jak na auto elektryczne (tylko 1,5 tony). Zawieszenie łączy przednią oś typu MacPherson z lekką i oszczędzającą miejsce belką skrętną z tyłu. Co ciekawe, wszystkie koła wyposażono w hamulce tarczowe – inaczej niż w większych elektrykach Skody, które z tyłu mają bębny.

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

Ile kosztuje nowa Skoda Epiq? Ta cena zmiata z planszy, konkurencja ma problem

Nowa Skoda Epiq w premierowej cenie kosztuje od 112 900 zł (akumulator 37 kWh i silnik 115 KM). To taniej niż chiński BYD Atto 2 (113 100 zł w promocji), a Renault 4 E-Tech staruje od 130 500 zł. Propozycja z Czech pod względem relacji ceny do wielkości auta po prostu rozbija bank.

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Na rynku zdominowanym przez wielkie, ciężkie SUV-y od dawna brakowało poręcznego, miejskiego samochodu z charakterem. Model Czechów daje kierowcom dokładnie to, na co czekali: świetny design, nowoczesne technologie i bardzo solidny zasięg (435 km w wyższych specyfikacjach). Przy tak agresywnie skalkulowanej cenie, najtańsza elektryczna Skoda może dla wielu stać się pierwszą w pełni realną alternatywą dla tradycyjnych aut spalinowych.

W pierwszej kolejności Skoda rusza ze sprzedażą topowego wariantu Epiq 55 o dużym zasięgu. W premierowej ofercie jego cena wynosi od 139 600 zł, można też skorzystać atrakcyjnego finansowania: leasingu 100% lub kredytu 0%.

Epiq 55 będzie dostępny także w Leasingu Niskich Rat, z ratą od 1253 zł netto miesięcznie, oraz w Kredycie Niskich Rat, z ratą od 1432 zł brutto miesięcznie (kwoty dla ceny katalogowej 145 600 zł, opłata wstępna 12 500 zł, finansowanie na 36 miesięcy z limitem przebiegu 10 000 km).

Nowa Skoda Epiq za kilkaset złotych - raty hitem

W drugiej połowie września 2026 r. ruszy zbieranie zamówień na pośredni wariant Epiq 40, również dostępny w premierowej ofercie: w szacunkowej cenie od 122 900 zł.

Bazowa, najtańsza odmiana Epiq 35 trafi do sprzedaży w pierwszej połowie października 2026 r. W premierowej ofercie będzie dostępna w cenie od 112 900 zł. W obu przypadkach można skorzystać z leasingu 100% lub kredytu 0%.

Także wersje Epiq 35 oraz Epiq 40 będą oferowane w elastycznym finansowaniu. Epiq 35 w Leasingu Niskich Rat będzie kosztować od 878 zł netto miesięcznie, a w Kredycie Niskich Rat – od 991 zł brutto miesięcznie (kwoty dla ceny katalogowej 117 500 zł, opłata wstępna 12 500 zł, na 36 miesięcy z limitem przebiegu 10 000 km).

Nowa Skoda Epiq 35 40 55 Essence cena premierowa 112 900 zł (katalogowa 117 500 zł) 122 900 zł (katalogowa 127 500 zł) 139 600 zł (katalogowa 146 600 zł) Selection - 132 900 zł (katalogowa 137 500 zł) 149 600 zł (katalogowa 155 600 zł) Sportline - 157 500 zł 175 600 zł

Wyposażenie? Już najtańsza Skoda Epiq Essence oferuje m.in.:

reflektory LED,

automatyczną klimatyzację Climatronic,

ekran Infotainment 13,1 cala,

SmartLink,

adaptacyjny tempomat,

czujniki parkowania z tyłu.

Skoda Epiq Selection to dodatkowo m.in.:

kluczyk cyfrowy Mobile Digital Key,

kamera cofania,

podgrzewane przednie fotele z regulacją i wsparciem odcinka lędźwiowego,

podgrzewaną skórzana kierownica,

przyciemniane szyby Sunset,

dwukierunkowe ładowanie,

czujniki parkowania z przodu,

wybór trybu jazdy Driving Mode Select,

dostęp bezkluczykowy Kessy Advance,

18-calowe obręcze ze stopów lekkich.

Skoda na model Epiq daje 4 lata gwarancji mechanicznej. Akumulator nowego SUV-a jest objęty 8-letnią gwarancją przy przebiegu do 160 000 km.

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Skoda Epiq: dane techniczne, wymiary, masa, silnik

Skoda Epiq 35 Epiq 40 Epiq 55 Maksymalna moc (KM) 115 135 211 Maksymalny moment obrotowy (Nm) 267 267 290 Typ akumulatora LFP LFP NMC Pojemność akumulatora brutto / netto (kWh) 38,5/37 38,5/37 55/51,7 Maks. moc ładowania (AC/DC, kW) 11/50 11/90 11/125 Czas ładowania 10–80% (DC, min) 33 25 24 Długość × szerokość × wysokość / rozstaw osi (mm) 4171 × 1798 × 1620 / 2601 Pojemność bagażnika (litry) 475 / 1344 Masa własna z kierowcą (kg) 1542 1542 1544 Prędkość maksymalna (km/h) 150 150 160 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 11 9,8 7,1 Zużycie energii (WLTP, kWh/100 km) 13 13 13,1 Zasięg (km) 310 310 435

Nowa Skoda Epiq / Tomasz Sewastianowicz

Nowa Skoda Epiq / MACIEJ LUBCZYNSKI

Nowa Skoda Epiq / MACIEJ LUBCZYNSKI