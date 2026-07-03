Od 3 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny

Koniec "wyścigów słoni". Przepisy już są, ale kierowcy zapominają

Wyprzedzające się samochody ciężarowe w Polsce to nadal zmora. Taki manewr może trwać kilka minut i, z uwagi na niewielką różnicę prędkości, ciągnąć się kilometrami. Najwidoczniej część kierowców "dużych" zapomina, że od 1 lipca 2023 roku obowiązuje ich zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku.

W myśl prawa zakaz wyprzedzania się ciężarówek dotyczy pojazdów kategorii N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton) i N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton).

1000 zł i 15 punktów karnych. Utrata prawa jazdy o krok

Mimo to "wyścigi słoni" ciągle mają miejsce, czego dowodem są nagrania publikowane w sieci czy akcje organizowane przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego (ITD). Sankcje za złamanie zakazu wyprzedzania przewiduje art. 92b Kodeksu wykroczeń:

Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Policjant dopisze do tego 8 punktów karnych. Warto także pamiętać, że naruszenie przez kierującego zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26 może zakończyć się wysoką karą. Kierowca dostanie mandat 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych. W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów, co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy.

Wyprzedzanie się ciężarówek

Tysiące ciężarówek znikną z dróg. Wakacyjny zakaz od 3 lipca

Dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych jest taka, że blokowanie ruchu przez TIR-y dodatkowo ukrócą przepisy, które zaczną obowiązywać w najbliższy weekend. W efekcie, jadąc w dłuższą trasę czy na urlop, nie trzeba będzie już ich wyprzedzać.

Wakacyjny zakaz ruchu dla ciężarówek wejdzie od 18:00 w piątek 3 lipca i będzie obowiązywać do niedzieli 5 lipca. To oznacza, że tysiące kierowców aut ciężarowych o DMC powyżej 12 ton nie będzie mogło wtedy wyjechać na trasy.

Zakaz ruchu jest zapisany w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury i obowiązuje w każdy wakacyjny weekend aż do 30 sierpnia 2026 roku (niedziela). Tak wygląda harmonogram ograniczeń:

Zakaz ruchu w każdy piątek od godziny 18:00 do 22:00,

W każdą sobotę od godziny 8:00 do 14:00,

W każdą niedzielę od godziny 8:00 do 22:00.

Kto pojedzie mimo zakazu? Długa lista wyjątków

Zakaz ruchu nie dotyczy m.in. autobusów oraz niektórych ciężarówek – np. biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy usuwaniu awarii. Lista obejmuje pojazdy policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami.

Ograniczenia nie obowiązują także pojazdów używanych:

do przewozu lekarstw i środków medycznych,

dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,

do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,

do przewozu żywych zwierząt,

do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągniki rolnicze. Z większym natężeniem ruchu kierowcy powinni liczyć się w pobliżu granic. Przepisy nie dotyczą:

pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;

pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Złamiesz zakaz i dostaniesz 2000 zł kary

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t DMC, kierowcy grozi mandat od 200 zł do 500 zł. Przewoźnik musi liczyć się z karą w wysokości 2000 zł. Z kolei na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona grzywna – 1000 zł.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t DMC kierowcy grozi mandat od 200 zł do 500 zł. Przewoźnik musi z kolei liczyć się z karą w wysokości 2000 zł. Na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie może natomiast zostać nałożona grzywna w wysokości 1000 zł.

Pusty lewy pas kusi. Oto maksymalne limity prędkości

Wizja pustego lewego pasa może kusić, by mocniej docisnąć gaz. Warto jednak zachować czujność, bo Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h na autostradzie,

do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach w Polsce?

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2026? Koniec z kasowaniem punktów karnych

Konsekwencje w 2026 roku są bardzo dotkliwe. Przekroczenie średniej prędkości o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę. W przypadku tzw. recydywy (drugie to samo wykroczenie drogowe popełnione w ciągu 2 lat) stawki mandatów od 31 km/h w górę rosną dwukrotnie. Do tego nowe przepisy, które obowiązują od 3 czerwca, zniosły możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h.

Sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej limit wynosił 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokość mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkości o co najmniej 71 km/h.

Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2026 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

Przekroczenie prędkości Mandat Punkty karne do 10 km/h 50 zł 1 pkt 11–15 km/h 100 zł 2 pkt 16–20 km/h 200 zł 3 pkt 21–25 km/h 300 zł 5 pkt 26–30 km/h 400 zł 7 pkt 31–40 km/h 800 zł / 1600 zł (recydywa) 9 pkt 41–50 km/h 1000 zł / 2000 zł 11 pkt 51–60 km/h 1500 zł / 3000 zł 13 pkt 61–70 km/h 2000 zł / 4000 zł 14 pkt ponad 70 km/h 2500 zł / 5000 zł 15 pkt