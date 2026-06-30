Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów

Pieniądze na samochód z PFRON. Kto spełnia rygorystyczne warunki?

Program "Samodzielność – Aktywność – Mobilność", realizowany przez PFRON, to szansa na zdobycie bezzwrotnych środków na zakup auta dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie obejmuje pojazdy skonfigurowane tak, by umożliwić zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bezpośrednio na wózku inwalidzkim, bez konieczności przesiadania się.

Ostateczna kwota wsparcia jest uzależniona od ceny auta oraz jego przeznaczenia. Kto dokładnie może skorzystać z programu?

Zgodnie z wytycznymi PFRON o dofinansowanie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez wózka inwalidzkiego oraz nie potrafi samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu. Niezbędne jest także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie traktowane na równi z nim). Beneficjent musi również złożyć oświadczenie, że nie sprzeda pojazdu przez 5 lat od momentu zakupu.

Oto hit programu PFRON. Dlaczego wszyscy wybierają tę Toyotę?

Jednym z najchętniej wybieranych modeli w programie jest nowa Toyota Proace City Verso z zabudową francuskiej firmy Gruau. Taka modyfikacja występuje w 7-miejscowej wersji nadwozia Long (4,75 m długości) z tylną klapą w wersjach Business i Family. Co ważne, auto spełnia wszystkie wymagania instytucji publicznych i jest w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Teraz japoński producent wprowadził specjalną ofertę dla osób, które zakwalifikowały się do przyznania dofinansowania w programie S-A-M. Auta są dostępne od ręki. Na co można liczyć w salonie?

Toyota PROACE CITY Verso / arnaupuigphoto

Większy komfort. Nowa Proace City Verso zyskała cenną przestrzeń

Kompaktowa Toyota Proace City Verso z zabudową Gruau ma obniżoną podłogę w tylnej części samochodu. Dzięki temu w sekcji transportowej udało się uzyskać więcej miejsca – teraz przedział ma 1410 mm wysokości, a to przekłada się na znacznie większy komfort podróżującego pasażera.

Osoba poruszająca się na wózku jest wprowadzana do wnętrza auta po składanej rampie dostępnej w dwóch wariantach:

Wersja standardowa (jednoczęściowa): ma 1,5 m długości i 736 mm szerokości, a kąt najazdu wynosi 13 stopni.

ma 1,5 m długości i 736 mm szerokości, a kąt najazdu wynosi 13 stopni. Wersja opcjonalna (dwuczęściowa): platforma jest dłuższa (+75 mm) i szersza (+35 mm) – w tym przypadku kąt natarcia jest łagodniejszy i wynosi 12 stopni.

Solidne zawiasy ułatwiają rozkładanie najazdu i gwarantują stabilność. Zabudowa wymagała przeprojektowania tylnego zderzaka, stąd jego środkowa część jest przymocowana bezpośrednio do unoszonych tylnych drzwi.

Różnice w wersjach wyposażenia? Bazowa Toyota Proace City Verso z zabudową Business Gruau w standardzie oferuje dodatkowy uchwyt na słupku B po lewej stronie auta, jednoczęściową rampę najazdową oraz zestaw naprawczy do opon.

Bogatszy zestaw zabudowy w wersji Family Gruau obejmuje:

uchwyt na słupku B,

jednoczęściową rampę najazdową i zestaw naprawczy do opon,

manualnie składany stopień boczny przy prawych drzwiach przesuwnych,

rozkładane siedzenia dla pasażerów w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie.

Program PFRON Samodzielność – Aktywność – Mobilność pozwala starać się o dofinansowanie zakupu samochodów przystosowanych do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością

Nowa Toyota za 39 500 zł. Gwarancja na milion kilometrów to nie pomyłka

Toyota Proace City Verso w wersji Business Gruau jest oferowana z silnikiem wysokoprężnym 1.5 D-4D o mocy 130 KM i 6-biegową skrzynią manualną. Po uwzględnieniu maksymalnego dofinansowania PFRON (85% wartości auta) i aktualnych rabatów producenta, cena takiego samochodu zaczyna się od 39 513 zł.

Alternatywą jest auto w wersji Family Gruau, wyposażone w silnik Diesla 1.5 D-4D o mocy 100 KM lub 130 KM. Niezależnie od wybranej konfiguracji, każda osobowa Toyota z tej oferty jest objęta unikalną 3-letnią gwarancją producenta z limitem aż do 1 000 000 km. Co niezwykle istotne dla kupującego, ochrona ta obejmuje również samą modyfikację i zabudowę od Gruau.

Wirtualny kokpit dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o pojeździe i nawigacji w zasięgu wzroku kierowcy / arnaupuigphoto

Jak dostać dopłatę do auta? Formalności krok po kroku i ważny haczyk

Proces wnioskowania odbywa się w pełni drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). Ważne: wnioski z poprzednich edycji nie są brane pod uwagę – należy wypełnić nowy formularz.

Do dokumentacji trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty (ortopedy, neurologa lub lekarza rehabilitacji medycznej), które zostało wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożeniem wniosku.

– Dokumentem potwierdzającym przyznanie pomocy jest umowa zawarta na 15 miesięcy. W tym czasie wnioskodawca musi sfinalizować zakup pojazdu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony – powiedziała dziennik.pl Matylda Piątkowska, rzecznik prasowy PFRON.

Toyota Proace City Verso / @arnaupuigphoto

Nawet 120 000 zł dotacji. Sprawdź progi cenowe i limity PFRON

Kwota dofinansowania samochodu w programie zależy od ostatecznej wartości pojazdu.

– Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie części kosztów zakupu nowego lub używanego, dostosowanego samochodu osobowego. Wysokość wsparcia stopniowo maleje – ma charakter degresywny – i jest ściśle uzależniona od ceny zakupu pojazdu – dodaje Matylda Piątkowska.

W przypadku wnioskowania o dofinansowanie zakupu auta dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością jako kierowca, można uzyskać do 80% dopłaty przy cenie auta do 150 000 zł. Prosty rachunek pokazuje, że na konto kupującego może wrócić nawet 120 000 zł.

Wysokość dofinansowania dla auta dostosowanego dla kierowcy

Cena samochodu Wysokość dofinansowania do 150 000 zł 80% ceny auta 150 000-250 000 zł 50% od nadwyżki ponad 150 tys. zł 250 000-300 000 zł 30% od nadwyżki ponad 250 tys. zł powyżej 300 000 zł 0%

Przy zakupie auta dostosowanego do transportu pasażera na wózku, PFRON sfinansuje maksymalnie do 110 500 zł (przy cenie bazowej 130 000 zł).

Wysokość dofinansowania dla auta dostosowanego dla pasażera:

Cena samochodu Wysokość dofinansowania do 130 000 zł 85% ceny auta 130 000-200 000 zł 50% od nadwyżki ponad 130 tys. zł 200 000-230 000 zł 30% od nadwyżki ponad 200 tys. zł powyżej 230 000 zł 0%

Toyota PROACE CITY Verso / @arnaupuigphoto