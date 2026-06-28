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Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 30 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:51
[aktualizacja dzisiaj, 06:51]
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Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu. Zbliżenie na dłoń trzymającą pistolet dystrybutora
Ostatnie godziny na tankowanie przed nową rzeczywistością. We wtorek 30 czerwca wejdą w życie nowe ceny benzyny 95 i diesla/Tomasz Sewastianowicz
Analitycy e-petrol.pl i biura Reflex nie pozostawiają złudzeń: nadchodzący tydzień to ostatni moment na tańsze tankowanie. Początek wakacji bez rządowej tarczy osłonowej może przynieść podwyżki na stacjach nawet o złotówkę na litrze. Ile dokładnie zapłacisz za benzynę 95, diesla i LPG? Sprawdziłem, jak wyglądają nowe cenniki i gdzie obecnie zatankujesz najtaniej.

Rządowe limity tylko do poniedziałku. Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K, Amic, MOL i Auchan

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,02 zł/l, a za diesla do 6,17 zł/l. Wyższe ceny to bezpośredni efekt rządowego obwieszczenia resortu klimatu, które obowiązuje do poniedziałku włącznie.

Zdjęcia, które zrobiłem dziś rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, BP, MOL i Amic bez skrupułów wyrównały stawki do maksymalnych limitów. Tak wyglądają ceny tuż przed wtorkową zmianą:

  • Benzyna 95: Na stacji Auchan kosztuje 5,50 zł/l i to najniższa cena w moim zestawieniu – sieć ogłosiła promocję, która potrwa jeszcze tylko dziś, w niedzielę handlową 28 czerwca. Orlen, MOL i BP wyrównały ceny do rządowego limitu 6,02 zł/l. Na stacji Amic zapłacisz 6,01 zł/l, z kolei Circle K delikatnie obniżył stawkę do 5,95 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki mocno się wahają – od 5,95 zł/l (Auchan), przez 6,07 zł/l (Circle K) i 6,13 zł/l (Amic), aż po 6,14 zł/l na Orlenie. Maksymalne 6,17 zł/l zapłacimy na stacjach BP i MOL.
  • LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,65 zł/l (Amic) do 3,67 zł/l (najdrożej jest na Orlenie, BP i Circle K).
Stacja paliw Auchan
Stacja paliw Auchan/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Orlen
Stacja paliw Orlen/Tomasz Sewastianowicz

Paliwo premium w cenie zwykłego. Okazja potrwa jeszcze tylko chwilę

Podczas porannego objazdu stacji zauważyłem ciekawą zależność, którą warto wykorzystać. Na stacjach BP zwykły diesel oraz uszlachetniona odmiana ON Ultimate kosztują dokładnie tyle samo – 6,17 zł/l.

Identyczną sytuację zastałem na stacji MOL, gdzie oba rodzaje oleju napędowego również są sprzedawane w jednej cenie. Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek. Od wtorku wejdą w życie nowe stawki, dlatego to ostatni moment na zalanie paliwa premium bez żadnej dopłaty.

Stacja paliw BP
Stacja paliw BP/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw MOL
Stacja paliw MOL/Tomasz Sewastianowicz

Wielka zmiana od 1 lipca. Eksperci podają nowe ceny paliw

Prawdziwy wstrząs czeka nas w środę 1 lipca. Z końcem czerwca program ochronny "Ceny Paliw Niżej" ostatecznie przejdzie do historii, a stawka podatku VAT na paliwa wzrośnie z obecnych, ulgowych 8% do standardowych 23%.

Analitycy biura Reflex podkreślają, że rynek zdążył już zaabsorbować wcześniejsze zmiany akcyzy, ale powrót pełnego VAT-u kierowcy odczują znacznie mocniej. Nawet gdyby właściciele stacji całkowicie zrezygnowali z własnej marży, podwyżki są nieuniknione.

Jak to przełoży się na konkretne kwoty na pylonach w tym tygodniu? Zestawienie daje pełny obraz:

Rodzaj paliwa

Prognoza e-petrol.pl (do 30.06)

Prognoza BM Reflex (od 29.06 do 03.07)

Benzyna 95

5,90- 6,03 zł/l

6,50 zł/l (wzrost o 59 gr)

Benzyna 98

6,61-6,73 zł/l

7,35 zł/l (wzrost o 73 gr)

Olej napędowy (ON)

6,01-6,13 zł/l

6,70 zł/l (wzrost o 65 gr)

Autogaz (LPG)

3,29-3,36 zł/l

3,29 zł/l (spadek o 9 gr)

Eksperci e-petrol.pl ostrzegają, że po uwzględnieniu nowych warunków rynkowych, bez rządowego limitu, ceny na stacjach wystrzelą. Benzyna 95 może nagle kosztować 6,70-6,80 zł/l, a diesel otrze się o granicę 7 zł za litr.

Stacja paliw Circle K
Stacja paliw Circle K/Tomasz Sewastianowicz

Wiceminister Motyka uspokaja, banki ostrzegają przed inflacją

Wokół powrotu wyższej stawki VAT rozgorzała ostra dyskusja. Co ciekawe, Minister Energii Miłosz Motyka stara się tonować nastroje. Wskazuje, że wygaszenie pakietu ochronnego wcale nie musi oznaczać poważnego skoku cen dla kierowców:

– Zakończenie obowiązywania pakietu nie powinno przełożyć się na gwałtowny wzrost cen paliw. Choć od 1 lipca wzrośnie stawka VAT, to efekt ten powinien zostać zrównoważony przez spadek cen hurtowych na rynkach globalnych – ocenia Miłosz Motyka.

Zupełnie innego zdania są jednak ekonomiści największych banków w Polsce. Wskazują, że wycofanie tarczy akcyzowej przez resort finansów to silny impuls inflacyjny, który odczuje cała gospodarka.

Analitycy PKO BP wyliczają, że skok cen na stacjach o niespełna 30 groszy podbije ogólną inflację CPI o 0,2 punktu procentowego. Jeszcze wyższe stawki widzą eksperci Erste Bank Polska – ich zdaniem cofnięcie tarczy podbije ceny paliw o 4,5%, podwyższając inflację aż o 0,25 pkt proc. Pocieszeniem pozostaje fakt, że proces ten rozłoży się na dwa miesiące i jest chwilowo neutralizowany przez taniejącą na świecie ropę.

Tusk o podwyżkach na stacjach: Za jakiś czas decyzja

Premier Donald Tusk oficjalnie zapowiedział wygaszenie projektu osłonowego, argumentując to wcześniejszymi spadkami cen surowca na giełdach światowych. – Odeszliśmy od akcyzy, za jakiś czas będzie decyzja dotycząca VAT – zapowiedział szef rządu. Obecne zawirowania wokół dziennych limitów Ministerstwa Energii to jednak zaledwie rozgrzewka przed tym, co może nas czekać na stacjach już w najbliższy wtorek i środę.

Od 1 lipca paliwo droższe o złotówkę? Nowe wyliczenia

Z początkiem wakacji kierowcy muszą przygotować się na drugą fazę zmian. Już 1 lipca 2026 roku stawka podatku VAT na paliwa wzrośnie z obecnych "promocyjnych" 8% do standardowych 23%. W ocenie analityków przełoży się to na skokowy wzrost cen: za litr benzyny 95 zapłacimy średnio o 83-85 groszy więcej, a w przypadku diesla podwyżka sięgnie nawet 90-95 groszy na litrze. Dla przeciętnego kierowcy tankującego do pełna bak o pojemności 45 litrów kalkulacja jest prosta – każdy pojedynczy rachunek wzrośnie o blisko 40 zł.

Stacja paliw Amic
Stacja paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz
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Źródło dziennik.pl
Tematy: cenakierowcalpgpaliwo
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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