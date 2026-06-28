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28 czerwca wchodzą zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
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Policja kontroluje kierowcę
Wakacyjny zakaz ruchu samochodów ciężarowych jest zapisany w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury. Policja coraz częściej wykorzystuje drony, by skutecznie wyłapywać kierowców łamiących prawo/dziennik.pl
28 czerwca kierowcy samochodów osobowych będą mogli odetchnąć – w niedzielę od 8:00 lewy pas na autostradach i ekspresówkach będzie wolny od ciężarówek. Za sprawą rządowego rozporządzenia, zmieniają się zasady obowiązujące na polskich drogach.

Przepisy już są, ale kierowcy zapominają. Policja pamięta o "wyścigach słoni"

Wyprzedzające się samochody ciężarowe w Polsce to nadal zmora. Taki manewr może trwać kilka minut i, z uwagi na niewielką różnicę prędkości, ciągnąć się kilometrami. Najwidoczniej część kierowców "dużych" zapomina, że od 1 lipca 2023 roku obowiązuje ich zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku.

W myśl prawa zakaz wyprzedzania się ciężarówek dotyczy pojazdów kategorii N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton) i N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton).

Mandat 1000 zł i 15 punktów: Utrata prawa jazdy o krok

Mimo to "wyścigi słoni" ciągle mają miejsce, czego dowodem są nagrania publikowane w sieci czy akcje organizowane przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego (ITD). Sankcje za złamanie zakazu wyprzedzania przewiduje art. 92b Kodeksu wykroczeń:

  • Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Policjant dopisze do tego 8 punktów karnych. Warto także pamiętać, że naruszenie przez kierującego zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26 może zakończyć się wysoką karą. Kierowca dostanie mandat 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych. W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów, co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy.

28 czerwca wakacyjny zakaz: Tysiące ciężarówek znikną z dróg

Dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych jest taka, że blokowanie ruchu przez TIR-y dodatkowo ukrócą przepisy, które w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury zaczną obowiązywać w niedzielę 28 czerwca od 8:00 do 22:00. W efekcie, jadąc w tym czasie w dłuższą trasę czy na urlop, nie trzeba będzie już ich wyprzedzać.

Wakacyjny zakaz ruchu będzie obowiązywać w każdy weekend aż do 30 sierpnia 2026 roku (niedziela). To oznacza, że tysiące kierowców aut ciężarowych o DMC powyżej 12 ton nie będzie mogło wtedy wyjechać na trasy.

Wyprzedzanie się ciężarówek
Wyprzedzanie się ciężarówek

Kto pojedzie mimo zakazu? Oto długa lista wyjątków

Zakaz ruchu nie dotyczy m.in. autobusów oraz niektórych ciężarówek – np. biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy usuwaniu awarii. Lista obejmuje pojazdy policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami.

Ograniczenia nie obowiązują także pojazdów używanych:

  • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
  • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
  • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
  • do przewozu żywych zwierząt,
  • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
  • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
  • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągniki rolnicze. Z większym natężeniem ruchu kierowcy powinni liczyć się w pobliżu granic. Przepisy nie dotyczą:

  • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;
  • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Złamiesz zakaz i dostaniesz 2000 zł kary

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t DMC, kierowcy grozi mandat od 200 zł do 500 zł. Przewoźnik musi liczyć się z karą w wysokości 2000 zł. Z kolei na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona grzywna – 1000 zł.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t DMC kierowcy grozi mandat od 200 zł do 500 zł. Przewoźnik musi z kolei liczyć się z karą w wysokości 2000 zł. Na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie może natomiast zostać nałożona grzywna w wysokości 1000 zł.

Pusty lewy pas kusi kierowców. Maksymalne limity prędkości

Wizja pustego lewego pasa może kusić, by mocniej docisnąć gaz. Warto jednak zachować czujność, bo Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

  • do 140 km/h na autostradzie,
  • do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
  • do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

  • do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

  • do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR

Koniec z kasowaniem punktów karnych. Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

Konsekwencje w 2026 roku są bardzo dotkliwe. Przekroczenie średniej prędkości o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę. W przypadku tzw. recydywy (drugie to samo wykroczenie drogowe popełnione w ciągu 2 lat) stawki mandatów od 31 km/h w górę rosną dwukrotnie. Do tego nowe przepisy, które obowiązują od 3 czerwca, zniosły możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h.

Sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej limit wynosił 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokość mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkości o co najmniej 71 km/h.

Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2026 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

Przekroczenie prędkości

Mandat

Punkty karne

do 10 km/h

50 zł

1 pkt

11–15 km/h

100 zł

2 pkt

16–20 km/h

200 zł

3 pkt

21–25 km/h

300 zł

5 pkt

26–30 km/h

400 zł

7 pkt

31–40 km/h

800 zł / 1600 zł (recydywa)

9 pkt

41–50 km/h

1000 zł / 2000 zł

11 pkt

51–60 km/h

1500 zł / 3000 zł

13 pkt

61–70 km/h

2000 zł / 4000 zł

14 pkt

ponad 70 km/h

2500 zł / 5000 zł

15 pkt

Policja. Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek
Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach w Polsce?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcapolicjawakacje
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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