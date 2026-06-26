Od dziś benzyna za 5,50 zł. Na tych stacjach wielka obniżka cen. Mamy najnowsze zestawienie

Sprawdziłem: Na tych stacjach benzyna 95 po 5,50 zł. Jak odebrać rabat?

5,50 zł za litr – tyle od dziś kosztuje benzyna 95 na stacjach Auchan. W piątek sieć rozesłała do klientów SMS-y z informacją o promocji i na efekt nie trzeba było długo czekać. Przed dystrybutorami momentalnie ustawiły się kolejki chętnych.

To średnio o 45 groszy na litrze mniej w porównaniu do stawek na stacjach takich koncernów jak Orlen, BP czy Circle K. To także duże zejście z marży względem piątkowej ceny maksymalnej ustalonej przez resort energii (5,95 zł/l). Wielka akcja Auchan potrwa do niedzieli 28 czerwca 2026 roku włącznie. Ponieważ jest to niedziela handlowa, markety i stacje będą otwarte przez cały weekend. Pełną listę stacji znajdziesz na końcu artykułu.

Wielkie sieci ruszają do walki. Rabaty do 40 groszy na litrze. Lista promocji

Jeśli ktoś nie ma w pobliżu stacji Auchan, to i tak nie jest na przegranej pozycji. Z początkiem wakacji koncerny uruchomiły letnie promocje na tankowanie, dzięki którym można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt groszy na litrze.

Gdzie i ile zaoszczędzisz?

Circle K, Shell, BP oraz Orlen: Oferują wakacyjne rabaty sięgające zazwyczaj od 35 do 40 groszy na litrze paliwa.

Oferują wakacyjne rabaty sięgające zazwyczaj Haczyk na stacjach: W większości przypadków zniżki wymagają korzystania z aplikacji lojalnościowych danej sieci lub aktywacji specjalnych kuponów.

W większości przypadków zniżki wymagają korzystania z aplikacji lojalnościowych danej sieci lub aktywacji specjalnych kuponów. Limity promocji: Najbardziej atrakcyjne oferty pozwalają wyraźnie obniżyć rachunek. Przykładowo na Orlenie w trakcie całej wakacyjnej akcji kierowcy mogą zaoszczędzić łącznie do 200 zł.

Czarny piątek w hurcie Orlenu, ceny poszły w górę

Na tym jednak kończą się dobre wiadomości. Weekendowe promocje to jedyna tarcza przed drożyzną, jaka właśnie nadchodzi. W piątek PKN Orlen podniósł hurtowe ceny paliw, całkowicie odwracając czwartkowe spadki.

O ile wzrosły ceny w rafinerii? Z oficjalnych danych koncernu wynika, że w piątek 26 czerwca hurtowe stawki poszły w górę o:

• Benzyna Eurosuper 95: +66 zł na metrze sześciennym. (cena: 5271 zł/m³)

• Benzyna Super Plus 98: +42 zł na metrze sześc. (cena: 5901 zł/m³)

• Olej napędowy Ekodiesel: +44 zł na metrze sześc. (cena: 5414 zł/m³)

Nowe ceny maksymalne od soboty 27 czerwca. Znamy limity ministra

Podwyżki w hurcie natychmiast przełożyły się na oficjalne, rządowe obwieszczenie Ministra Energii opublikowane w Monitorze Polskim. Od soboty 27 czerwca do poniedziałku 29 czerwca włącznie obowiązują nowe, wyższe limity na stacjach:

Benzyna 95: maksymalnie 6,02 zł/l (w piątek: 5,95 zł/l)

(w piątek: 5,95 zł/l) Benzyna 98: maksymalnie 6,70 zł/l (w piątek: 6,65 zł/l)

Diesel (ON): maksymalnie 6,17 zł/l (w piątek: 6,12 zł/l)

Prognozy e-petrol.pl: Stabilny weekend, a od 1 lipca cenowa rewolucja

Według najnowszej prognozy analityków e-petrol.pl, do wtorku 30 czerwca kierowcy mogą spodziewać się stabilizacji. Średnie ceny rynkowe powinny mieścić się w przedziałach:

Benzyna 95: 5,90 – 6,03 zł/l

Benzyna 98: 6,61 – 6,73 zł/l

Diesel (ON): 6,01 – 6,13 zł/l

Autogaz (LPG): 3,29 – 3,36 zł/l (tutaj możliwe są dalsze, delikatne spadki)

Tankowanie paliwa do samochodu / Tomasz Sewastianowicz

Co wydarzy się w środę? Koniec tarczy

Prawdziwy szok może nastąpić jednak 1 lipca. Z końcem czerwca program ochronny "Ceny Paliw Niżej" (CPN) ostatecznie przejdzie do historii. Stawka podatku VAT na paliwa wzrośnie z obecnych ulgowych 8% do standardowych 23%.

Eksperci e-petrol.pl ostrzegają, że po uwzględnieniu nowych warunków rynkowych, bez rządowego limitu, ceny na stacjach wystrzelą. Benzyna 95 może nagle kosztować 6,70–6,80 zł/l, a diesel otrze się o granicę 7,00 zł za litr.

Minister Motyka uspokaja, banki ostrzegają przed inflacją

Wokół powrotu stawki VAT rozgorzała dyskusja polityczno-gospodarcza. Co ciekawe, Minister Energii Miłosz Motyka stara się tonować nastroje i wskazuje, że wygaszenie pakietu ochronnego CPN wcale nie musi oznaczać drastycznego skoku cen dla kierowców:

– Zakończenie obowiązywania pakietu nie powinno przełożyć się na gwałtowny wzrost cen paliw. Choć od 1 lipca wzrośnie stawka VAT, to efekt ten powinien zostać zrównoważony przez spadek cen hurtowych na rynkach globalnych – ocenił Miłosz Motyka.

Zupełnie innego zdania są jednak ekonomiści największych banków komercyjnych w Polsce. Wskazują oni, że pęknięcie tarczy to potężny impuls proinflacyjny, który uderzy w gospodarkę:

Analitycy PKO BP: Wyliczają, że powrót wyższych podatków podbije ogólną inflację CPI w kraju o 0,2 punktu procentowego.

Wyliczają, że powrót wyższych podatków podbije ogólną inflację CPI w kraju o 0,2 punktu procentowego. Eksperci Erste Bank Polska: Widzą jeszcze większe zagrożenie. Ich zdaniem cofnięcie tarczy przełoży się na natychmiastowy wzrost cen paliw o 4,5%, co podwyższy inflację aż o 0,25 pkt proc.

Tusk: Za jakiś czas kolejne decyzje

Sytuacja zmusiła rząd do całkowitego odkrycia kart. Premier Donald Tusk oficjalnie zapowiedział wygaszenie projektu osłonowego, argumentując to wcześniejszymi spadkami cen ropy na giełdach światowych.

Szef rządu postawił jednak sprawę jasno i dał do zrozumienia, że to dopiero początek głębszych zmian w opodatkowaniu paliw: – Odeszliśmy od akcyzy, za jakiś czas będzie decyzja dotycząca VAT – zapowiedział Donald Tusk, przypominając, że program CPN w dużej mierze sfinansowały same koncerny paliwowe poprzez podatek od nadzwyczajnych zysków.

Dla kierowców wniosek na ten weekend jest jeden. Trwające promocje w Auchan oraz wakacyjne rabaty na aplikacje w Orlenie, BP czy Shellu to prawdopodobnie ostatnia okazja w tym roku na tankowanie z "piątką" z przodu. Od soboty limity idą w górę, a od 1 lipca zaczyna się zupełnie nowa, droższa rzeczywistość.

Lista stacji Auchan z tanią benzyną. Sprawdź adresy w swoim mieście

Poniżej znajdziesz pełną listę stacji paliw Auchan, na których można zatankować benzynę 95 za 5,50 zł/l. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i są czynne całą dobę (24/7).