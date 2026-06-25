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Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 25 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 12:35
[aktualizacja dzisiaj, 12:35]
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Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwo premium w cenie zwykłego. Wykorzystałem tę anomalię podczas tankowania, tuż przed czwartkową zmianą limitów/Tomasz Sewastianowicz
Czwartek 25 czerwca przynosi przyspieszenie na rynku paliw. Choć dopiero co weszły w życie czwartkowe limity cenowe, Orlen właśnie odkrył karty i zmienił ceny hurtowe, a Minister Energii opublikował nowe stawki na piątek 26 czerwca. Czy koncerny odpuszczą swoje marże? Ile dokładnie zapłacisz za benzynę 95, diesla i LPG dzisiaj, a ile jutro? Sprawdziłem, jak wyglądają nowe cenniki i gdzie zatankujesz najtaniej.

Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, Circle K, BP, Amic i Auchan. Nowe limity od 25 czerwca

Dziś, czyli w czwartek 25 czerwca, za litr benzyny 95 zapłacisz maksymalnie 5,96 zł/l, a za diesla do 6,11 zł/l. To efekt najnowszego rządowego obwieszczenia, które wygasa o północy.

Zdjęcia, które zrobiłem wczoraj wieczorem, potwierdzają jednak jedno: Orlen, BP, Circle K i Amic bez skrupułów trzymały stawki pod sam sufit wyznaczony przez poprzednie, wyższe wytyczne ministerstwa. Tak wyglądał układ sił na stacjach w przededniu czwartkowej roszady:

  • Benzyna 95: Na stacji Auchan kosztowała 5,68 zł/l – to najniższa stawka w moim zestawieniu, która na tle konkurentów wyglądała wręcz jak promocja. Za to Orlen i BP wyrównały swoje cenniki do ówczesnego maksimum 5,97 zł/l. Amic i Circle K sprzedawały paliwo o grosz taniej (5,93 zł/l).
  • Diesel (ON): Ceny oleju napędowego były mocno zróżnicowane – od 5,89 zł/l (Auchan), przez 6,07 zł/l (Amic, Circle K) i 6,09 zł/l (Orlen), aż do maksymalnych 6,11 zł/l na stacjach BP.
  • LPG: Kierowcy samochodów z instalacją gazową płacili średnio od 3,67 zł/l do 3,69 zł/l (tradycyjnie najdrożej było na Orlenie).

Orlen tnie ceny w hurcie. Znamy maksymalne stawki na piątek 26 czerwca

Sytuacja na rynku zmienia się jednak dynamicznie. W czwartek koncern Orlen opublikował najnowsze cenniki hurtowe, które natychmiast przełożyły się na ruch resortu energii.

Z danych koncernu wynika, że Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 9 zł za metr sześcienny, a benzyny Super Plus 98 o 10 zł za metr sześc. Jednocześnie w górę poszła hurtowa cena oleju napędowego Ekodiesel – o 12 zł za metr sześc.

Te ruchy hurtowe znalazły natychmiastowe odzwierciedlenie w najnowszym obwieszczeniu Ministra Energii opublikowanym w Monitorze Polskim. Wyznacza ono nowe, maksymalne pułapy cen, które będą obowiązywać na stacjach w piątek 26 czerwca:

  • Benzyna 95: maksymalnie 5,95 zł/l (spadek o 1 grosz w porównaniu do czwartku)
  • Benzyna 98: maksymalnie 6,65 zł/l (spadek o 2 grosze)
  • Olej napędowy (ON): maksymalnie 6,12 zł/l (wzrost o 1 grosz)

Efekt? Hurtowe cięcia benzyny przyniosą symboliczną ulgę na piątkowy weekend, jednak drożejący w hurcie diesel automatycznie podniesie na stacjach maksymalną cenę ON o grosz.

Stacja paliw Auchan
Stacja paliw Auchan/Tomasz Sewastianowicz

Paliwo premium w cenie zwykłej benzyny 95. Ostatnie godziny okazji

Podczas mojego objazdu stacji wyłapałem bardzo ciekawą zależność, którą kierowcy mogą próbować wykorzystać również w najbliższych godzinach. Na stacjach Circle K tradycyjna benzyna 95 i uszlachetniona odmiana milesPlus kosztowały niemal tyle samo – odpowiednio 5,96 zł/l oraz 5,97 zł/l. Różnica na litrze wynosiła zaledwie symboliczny grosz. Identyczny mechanizm zastałem przy oleju napędowym, gdzie wersję standardową oraz premium oferowano za 6,07 zł/l i 6,11 zł/l.

Podobną sytuację z dieslem Ultimate (również po 6,11 zł/l) zarejestrowałem na stacji BP. Jeśli stacje paliw nie zaktualizowały jeszcze swoich cenników dla odmian uszlachetnionych, to mogą być ostatnie godziny na zalanie paliwa premium z minimalną dopłatą.

Stacja paliw Circle K
Stacja paliw Circle K/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw BP
Stacja paliw BP/Tomasz Sewastianowicz

Rząd wygasza pakiet ochronny. Analitycy e-petrol.pl: W lipcu cenowa rewolucja

Dlaczego stacje tak kurczowo trzymają się górnych granic i co czeka nas w najbliższych dniach? Analitycy e-petrol.pl zwracają uwagę na kluczowy zwrot na rynkach globalnych. Porozumienie pokojowe USA z Iranem przełożyło się na mocną przecenę na rynku naftowym. Polscy kierowcy nie mają jednak szans na wyraźne spadki w detalu.

Powodem jest strategia rządu, który sukcesywnie wygasza pakiet ochronny "Ceny Paliw Niżej" (CPN). W pierwszym kroku zrezygnowano z obniżonych stawek akcyzy, a już od lipca do łask wrócą wyższe stawki podatku VAT.

Co to oznacza dla kierowców? Z końcem czerwca program CPN przejdzie do historii. Eksperci obliczają, że gdyby odciąć go przy obecnych poziomach cen hurtowych, koszt tankowania benzyny 95 skoczyłby do 6,75 zł/l, z kolei cena za litr diesla wzrosłaby nawet do 7 zł. W ocenie analityków jedyną nadzieją na uniknięcie lipcowego szoku cenowego jest utrzymanie trendu spadkowego na światowych giełdach naftowych.

Koniec roku szkolnego. Tyle naprawdę zapłacisz przy dystrybutorze

Z raportu e-petrol.pl wynika, że przed końcem roku szkolnego, można spodziewać się obniżki na stacjach wynikającej z sytuacji na giełdach – choć nowe limity ministerstwa pokazują, że stacje benzynowe będą twardo walczyć o swoje marże. Cenowe przedziały dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni wyglądają następująco:

Rodzaj paliwa

Przedział cenowy e-petrol.pl

Benzyna 95

5,84-5,97 zł/l

Diesel (ON)

5,99-6,14 zł/l

Autogaz (LPG)

3,38-3,46 zł/l

Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej? Mapa paliwowa z polskich regionów

Napływające z Bliskiego Wschodu optymistyczne sygnały, które skutkują mocną przeceną na rynku ropy, dają kierowcom w Polsce powody do zadowolenia. Zdaniem analityków e-petrol.pl zbliżające się wakacyjne wyjazdy mogą kosztować mniej, niż jeszcze niedawno zakładano.

Najbardziej zauważalną korektę widać w przypadku oleju napędowego, który od ubiegłego tygodnia potaniał aż o 28 groszy do poziomu 6,05 zł/l. O 7 i 9 groszy spadły stawki za benzynę 95 oraz LPG – odpowiednio to 5,90 zł/l oraz 3,38 zł/l.

Z raportu e-petrol.pl wyłania się także paliwowa mapa Polski. W których województwach tankowanie jest najtańsze, a gdzie trzeba płacić drożej? Oto wskazówki:

Tutaj zatankujesz najtaniej: Paliwowym rajem na mapie Polski jest obecnie Górny Śląsk, gdzie litr benzyny 95 kosztuje średnio 5,82 zł. Z kolei kierowcy aut z silnikiem Diesla powinni kierować się do województwa pomorskiego – tam ON kosztuje przeciętnie 5,98 zł. Najtańszy autogaz (LPG) znajdziemy na Warmii i Mazurach z ceną 3,16 zł/l.

Tutaj jest najdrożej: Głębiej do kieszeni muszą sięgnąć kierowcy na Kujawach i Pomorzu – to tam najwięcej kosztuje tankowanie benzyny 95 (5,92 zł/l) oraz oleju napędowego (6,05 zł/l). Identyczna, najwyższa cena diesla obowiązuje również na Dolnym Śląsku. Z kolei w województwie zachodniopomorskim odnotowano najwyższy w kraju koszt zakupu autogazu – litr LPG jest tam oferowany średnio po 3,58 zł.

Stacja paliw Orlen
Stacja paliw Orlen/Tomasz Sewastianowicz

Pęka tarcza CPN. Banki ostrzegają: te podwyżki dotkną każdego

Ekonomiści największych banków w kraju wskazują, że wycofanie tarczy akcyzowej przez resort finansów to silny impuls dla inflacji, który odczuje cała gospodarka.

  • Analitycy PKO BP wyliczają, że skok cen na stacjach o 28-29 groszy podbije ogólną inflację CPI o 0,2 punktu procentowego.
  • Jeszcze wyższe stawki widzą eksperci Erste Bank Polska – ich zdaniem cofnięcie akcyzowej tarczy podbije ceny paliw o 4,5%, podwyższając inflację aż o 0,25 pkt proc.

Pocieszeniem pozostaje fakt, że proces ten rozłoży się na dwa miesiące i jest chwilowo neutralizowany przez taniejącą na świecie ropę.

Tusk i Motyka jednym głosem: To będzie koniec tarczy VAT

Sytuacja rynkowa zmusiła rząd do odkrycia kart. Minister Energii Miłosz Motyka potwierdził, że zapowiadany powrót do wyższych stawek VAT na paliwa przełoży się na wzrost cen o kolejne kilkadziesiąt groszy na litrze. Koniec złudzeń przypieczętował premier Donald Tusk, oficjalnie zapowiadając całkowite wygaszenie projektu osłonowego.

Premier tłumaczy, że decyzja o rezygnacji z dopłat do akcyzy opierała się na giełdowych spadkach cen ropy. Tusk rzucił też nowe światło na kulisy finansowania całego programu: tarcza w dużej mierze sfinansowana zostanie przez koncerny paliwowe, dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Szef rządu postawił jednak sprawę jasno:

– W tej chwili odchodzimy od akcyzy, za jakiś czas będzie decyzja dotycząca VAT zapowiedział Donald Tusk.

Od 1 lipca benzyna i diesel droższe o złotówkę? Wyliczenia nie pozostawiają złudzeń

To oznacza, że kierowcy z początkiem wakacji muszą przygotować się na drugą fazę zmian. Już 1 lipca 2026 roku stawka podatku VAT na paliwa wzrośnie z obecnych "ulgowych" 8% do standardowych 23%.

Zdaniem analityków przełoży się to na skokowy wzrost cen: za litr benzyny 95 zapłacimy średnio o 83-85 groszy więcej, a w przypadku diesla podwyżka sięgnie nawet 90-95 groszy na litrze.

Dla przeciętnego kierowcy tankującego do pełna 45-litrowy bak kalkulacja jest jasna – każdy pojedynczy rachunek wzrośnie o ok. 40 zł. Obecne zawirowania wokół czwartkowych limitów Ministerstwa Energii to zaledwie łagodny wstęp do lipcowego powrotu do rzeczywistości bez ochrony pakietem CPN.

Stacja paliw Amic
Stacja paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz
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Źródło dziennik.pl
Tematy: cenalpgpaliwobenzyna
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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