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Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów karnych

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:04
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Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy podwójnej linii ciągłej
Wyprzedzanie ciągnika rolniczego na podwójnej linii ciągłej to częsta pokusa, która może słono kosztować. Wyjaśniamy, jak zrobić to prawidłowo/Shutterstock
Widzisz przed sobą traktor jadący 40 km/h, a na jezdni jest namalowana podwójna linia ciągła. Większość kierowców w takiej sytuacji od razu zakłada jedno: wyprzedzanie absolutnie zabronione. Problem w tym, że to nie do końca prawda. Przepisy zostawiają tu legalną furtkę, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jeden błąd i na konto wpada aż 15 punktów karnych.

Pułapka 40 km/h. Kierowcy tracą cierpliwość, a przepisy są bezwzględne

Dopuszczalna maksymalna prędkość ciągnika rolniczego na polskich drogach wynosi 40 km/h. Jeszcze wolniej poruszają się pojazdy wolnobieżne, takie jak kombajny – ich prędkość konstrukcyjna nie przekracza 25 km/h.

Dla kierowcy samochodu osobowego taka różnica prędkości to ogromna pokusa, by wyprzedzić poruszającego się żółwim tempem kolosa. Problem pojawia się, gdy na jezdni widnieje linia podwójna ciągła (znak poziomy P-4). Co na to Prawo o ruchu drogowym?

Manewr na podwójnej ciągłej. Przepisy kryją niespodziankę, o której mało kto wie

Wbrew powszechnemu przekonaniu, linia ciągła nie zakazuje samego manewru wyprzedzania, a jedynie najeżdżania na nią i jej przekraczania. Teoretycznie możesz więc wyprzedzić traktor, jeśli zmieścisz się na swoim pasie i nie najedziesz na białą linię P-4.

W praktyce, przy szerokich maszynach rolniczych, jest to niemal niemożliwe bez złamania przepisów lub stworzenia zagrożenia na drodze. Trzeba też pamiętać, że sam manewr musi być wykonany bezpiecznie – z odpowiednią widocznością i zachowaniem bezpiecznego odstępu. Nie wolno również wyprzedzać poboczem.

Znak B-25 zmienia wszystko. Tu nie ma dyskusji

Nawet jeśli szerokość jezdni pozwala na bezpieczne wyprzedzenie traktora bez najeżdżania na linię P-4, kluczowy okazuje się inny element organizacji ruchu. Znak pionowy B-25 (zakaz wyprzedzania) całkowicie zamyka temat.

Zgodnie z przepisami, znak B-25 zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Ponieważ ciągnik rolniczy jest pojazdem silnikowym i wielośladowym, zakaz ten dotyczy go bezwzględnie. W strefie działania znaku B-25 wyprzedzanie traktora jest surowo zabronione, niezależnie od tego, jak szeroka jest droga.

Kosztowny pośpiech: Mandat 1000 zł i aż 15 punktów karnych

Złamanie zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-25 to jedno z najsurowiej karanych wykroczeń w aktualnym taryfikatorze. Kierowca, który zaryzykuje taki manewr, musi liczyć się z konsekwencjami:

  • Mandat: 1000 zł (w przypadku recydywy, czyli popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat, kara rośnie do 2000 zł).
  • Punkty karne: aż 15 punktów przypisanych do konta kierowcy za jednym razem.

Uwaga: W myśl przepisów, które weszły w życie 3 czerwca, punkty karne za to konkretne wykroczenie nie podlegają już redukcji podczas kursów doszkalających w WORD. Oznacza to, że kierowca zostaje z pełną pulą 15 punktów na koncie, a to już prosta i bardzo szybka droga do utraty prawa jazdy po przekroczeniu limitu 24 punktów.

Gdzie jeszcze? Tu za wyprzedzanie traktora też słono zapłacisz

Ciągła linia i znaki pionowe to nie jedyne ograniczenia. Kodeks drogowy bezwzględnie zabrania wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych (w tym ciągników):

  • na skrzyżowaniach (z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym lub tych, na których ruch jest kierowany);
  • na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi (z wyjątkiem ruchu kierowanego);
  • na przejazdach kolejowych i rowerowych oraz bezpośrednio przed nimi;
  • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi oraz w okolicach wierzchołków wzniesień.
Kiedy wyprzedzanie traktora może zakończyć się mandatem i punktami karnymi?
Kiedy wyprzedzanie traktora może zakończyć się mandatem i punktami karnymi?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: samochódkierowcapunkty karnewyprzedzanie
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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