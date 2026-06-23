Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów karnych

Pułapka 40 km/h. Kierowcy tracą cierpliwość, a przepisy są bezwzględne
Dopuszczalna maksymalna prędkość ciągnika rolniczego na polskich drogach wynosi 40 km/h. Jeszcze wolniej poruszają się pojazdy wolnobieżne, takie jak kombajny – ich prędkość konstrukcyjna nie przekracza 25 km/h.
Dla kierowcy samochodu osobowego taka różnica prędkości to ogromna pokusa, by wyprzedzić poruszającego się żółwim tempem kolosa. Problem pojawia się, gdy na jezdni widnieje linia podwójna ciągła (znak poziomy P-4). Co na to Prawo o ruchu drogowym?
Manewr na podwójnej ciągłej. Przepisy kryją niespodziankę, o której mało kto wie
Wbrew powszechnemu przekonaniu, linia ciągła nie zakazuje samego manewru wyprzedzania, a jedynie najeżdżania na nią i jej przekraczania. Teoretycznie możesz więc wyprzedzić traktor, jeśli zmieścisz się na swoim pasie i nie najedziesz na białą linię P-4.
W praktyce, przy szerokich maszynach rolniczych, jest to niemal niemożliwe bez złamania przepisów lub stworzenia zagrożenia na drodze. Trzeba też pamiętać, że sam manewr musi być wykonany bezpiecznie – z odpowiednią widocznością i zachowaniem bezpiecznego odstępu. Nie wolno również wyprzedzać poboczem.
Znak B-25 zmienia wszystko. Tu nie ma dyskusji
Nawet jeśli szerokość jezdni pozwala na bezpieczne wyprzedzenie traktora bez najeżdżania na linię P-4, kluczowy okazuje się inny element organizacji ruchu. Znak pionowy B-25 (zakaz wyprzedzania) całkowicie zamyka temat.
Zgodnie z przepisami, znak B-25 zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Ponieważ ciągnik rolniczy jest pojazdem silnikowym i wielośladowym, zakaz ten dotyczy go bezwzględnie. W strefie działania znaku B-25 wyprzedzanie traktora jest surowo zabronione, niezależnie od tego, jak szeroka jest droga.
Kosztowny pośpiech: Mandat 1000 zł i aż 15 punktów karnych
Złamanie zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-25 to jedno z najsurowiej karanych wykroczeń w aktualnym taryfikatorze. Kierowca, który zaryzykuje taki manewr, musi liczyć się z konsekwencjami:
- Mandat: 1000 zł (w przypadku recydywy, czyli popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat, kara rośnie do 2000 zł).
- Punkty karne: aż 15 punktów przypisanych do konta kierowcy za jednym razem.
Uwaga: W myśl przepisów, które weszły w życie 3 czerwca, punkty karne za to konkretne wykroczenie nie podlegają już redukcji podczas kursów doszkalających w WORD. Oznacza to, że kierowca zostaje z pełną pulą 15 punktów na koncie, a to już prosta i bardzo szybka droga do utraty prawa jazdy po przekroczeniu limitu 24 punktów.
Gdzie jeszcze? Tu za wyprzedzanie traktora też słono zapłacisz
Ciągła linia i znaki pionowe to nie jedyne ograniczenia. Kodeks drogowy bezwzględnie zabrania wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych (w tym ciągników):
- na skrzyżowaniach (z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym lub tych, na których ruch jest kierowany);
- na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi (z wyjątkiem ruchu kierowanego);
- na przejazdach kolejowych i rowerowych oraz bezpośrednio przed nimi;
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi oraz w okolicach wierzchołków wzniesień.
Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.