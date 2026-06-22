Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Ma silnik 2.8/204 KM. Gwarancja na 1 milion km

Dziewiąta generacja legendy. Nowa Toyota Hilux rzuca wyzwanie konkurencji

Toyota Hilux to synonim pikapa. Ten samochód zdobył sławę nie tylko przez niemal 60 lat służby w naprawdę ekstremalnych warunkach, ale także dzięki opinii auta wręcz niezniszczalnego. Nawet ekipa "Top Gear" nie była w stanie go zepsuć. Hilux zawsze najlepiej czuł się poza utwardzonymi szlakami, umazany błotem po lusterka lub gnając przez pustynię.

Nie dziwi więc, że od 1968 roku na całym świecie Toyota sprzedała ponad 20 mln sztuk ośmiu generacji. W Polsce Hilux należy do najpopularniejszych modeli tej klasy. Japończycy wiedzą jednak, że rynkowa przewaga nie jest dana raz na zawsze, dlatego w salonach debiutuje właśnie zupełnie nowa, 9. generacja. Po testach już wiem, że po raz pierwszy w historii kierowcy staną przed tak poważnym dylematem przy wyborze napędu. Ale po kolei…

Kanciasty styl i rewolucja w nadwoziu. W Polsce tylko jedna wersja

Nowa Toyota Hilux to udany mariaż tradycji z nowoczesnością. Samochód zbudowano na zmodyfikowanej ramie z grubszymi podłużnicami bocznymi. Choć auto zachowało dotychczasowe gabaryty (5,3 m długości oraz 3,1 m rozstawu osi), jego sylwetka stała się znacznie bardziej masywna i kanciasta. Nowy styl podkreślają wąskie reflektory LED oraz klasyczny, duży napis TOYOTA na przednim pasie, który zastąpił tradycyjne logo.

Nowa Toyota Hilux

Przednie reflektory umieszczono tak wysoko, jak to możliwe, by chronić je przed uszkodzeniami podczas jazdy w terenie. Co ważne w aucie użytkowym, wiele elementów nadwozia zaprojektowano tak, by w razie szkody dało się je łatwo i tanio wymienić. W przeciwieństwie do odmiany z dieslem 2.8, model w 100% elektryczny zyskał gładki, aerodynamiczny przód z wlotami powietrza zamiast klasycznego grilla. We wszystkich wersjach standardem jest teraz przeprojektowany próg boczny oraz tylny zderzak ze zintegrowanym stopniem ułatwiającym dostęp do paki. Nowy Hilux na polskim rynku oferowany jest wyłącznie z podwójną kabiną. A co kryje się za drzwiami?

Nowa Toyota Hilux

Nowa Toyota Hilux

Jakość lepsza niż w RAV4. Wnętrze w nowym stylu i wysoka użyteczność

Wnętrze jest solidne i podporządkowane użyteczności. Projektanci mocno wzorowali się na układzie znanym z nowej Toyoty Land Cruiser. Efekt? Wyraźny skok jakościowy materiałów wykończeniowych, które w topowych wersjach Invincible oraz Executive sprawiają lepsze wrażenie niż w typowo osobowym modelu RAV4.

Wszystkie najważniejsze przełączniki są w zasięgu ręki kierowcy. Te od funkcji off-roadowych zebrane w jednym miejscu mają różne kształty, dla łatwej obsługi bez odrywania wzroku od drogi. Jak przystało na samochód stworzony do roboty w terenie uchwyty, pokrętła, przyciski i dźwignie są na tyle duże, by korzystać z nich w rękawicach. W wersji elektrycznej do wyboru kierunku jazdy służy joystick shift-by-wire.

Nowa Toyota Hilux

Nowa Toyota Hilux / @arnaupuigphoto

Miejsce pracy kierowcy zdominowały dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala: jeden pełni funkcję cyfrowych zegarów, drugi obsługuje multimedia. Sam system operacyjny działa błyskawicznie, ma intuicyjne menu z dużymi polami dotykowymi i pozwala na korzystanie z nawigacji w chmurze oraz asystenta głosowego. Na pokładzie znajdziemy też ładowarkę indukcyjną i komplet portów USB. Z kokpitu zniknął za to kultowy, cyfrowy zegarek przypominający wyświetlacz ze starego kalkulatora – Japończykom wreszcie musiały skończyć się zapasy magazynowe z lat 90.

Nowa Toyota Hilux

Nowa Toyota Hilux

Koniec hamulców bębnowych i nowe, elektryczne wspomaganie

Nowy Hilux jako pierwszy w historii modelu otrzymał elektryczne wspomaganie układu kierowniczego w miejsce hydrauliki. Ta zmiana całkowicie wyeliminowała nieprzyjemne drgania i odbicia na kierownicy podczas pokonywania dużych nierówności. Manewrowanie tak potężnym autem na parkingu stało się też o wiele lżejsze.

Przejście na elektryczne wspomaganie to także postęp w dziedzinie bezpieczeństwa. Inżynierowie mogli wprowadzić zaawansowany pakiet Toyota Safety Sense, w tym asystenta utrzymania pasa ruchu. Kolejną rewolucją jest rezygnacja z hamulców bębnowych na tylnej osi – teraz standardem są tam wydajne tarcze, a od wersji Active kierowca otrzymuje także elektryczny hamulec postojowy.

Nowa Toyota Hilux

Kamery prześwietlą podłoże pod autem. Hilux sam rozpozna teren

W terenie nieocenionym wsparciem okazuje się system Multi-Terrain Monitor. Zestaw kamer w czasie rzeczywistym i w wysokiej rozdzielczości przekazuje na ekran obraz wokół auta oraz bezpośrednio pod nim, pokazując precyzyjne położenie kół. Dla dokładniejszej oceny przeszkody obraz można w każdej chwili przybliżyć.

Z kolei układ Multi-Terrain Select automatycznie dopasowuje pracę napędu, hamulców oraz układu kierowniczego do nawierzchni. W trybie Auto komputer sam analizuje podłoże. W wersji spalinowej można z niego korzystać także po załączeniu reduktora (w trybach H4 oraz L4). Pokrętło na konsoli pozwala jeszcze wybrać profil: Rock (Skały), Mogul (muldy – co ciekawe, funkcja ta debiutuje w elektryku), Sand (Piach), Mud (Błoto), Dirt (Szuter) oraz Deep Snow (Kopny Śnieg).

Nowa Toyota Hilux

Nowa Toyota Hilux / @arnaupuigphoto

Silnik Diesla 2.8 dostał wsparcie z prądu. Koniec z turbodziurą

Toyota Hilux z silnikiem Diesla 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V o mocy 204 KM (500 Nm) będzie najpopularniejszym wariantem. W tej wersji zamiast typowego alternatora mamy "rozrusznik-alternator" napędzany systemem paskowym od silnika spalinowego, który ładuje baterię litowo-jonową 48V ukrytą pod tylnymi siedzeniami. Przy czym bateria 48V zasila również 12-woltowy układ za pomocą konwertera DC-DC. Bateria – podobnie jak w tradycyjnych hybrydach Toyoty – jest ładowana podczas zwalniania. Przy pełnym magazynie elektronów układ wspomaga silnik Diesla i zatyka turbodziurę zastrzykiem do 16 KM mocy i 65 Nm momentu obrotowego. Kierowca odczuje to lepszym przyspieszeniu czy płynnej jeździe.

Co kluczowe, technologia hybrydowa nie ograniczyła walorów użytkowych pickupa. Hilux niezmiennie oferuje do 1000 kg ładowności i potrafi pociągnąć przyczepę z hamulcem o masie do 3500 kg. Sam generator prądu zamontowano na tyle wysoko, że auto bez problemu radzi sobie z brodzeniem w wodzie o głębokości do 700 mm.

Nowa Toyota Hilux

Elektryczny Hilux nie boi się wody. Zasięg i możliwości na prąd

Zupełną nowością w gamie jest wariant w 100% elektryczny. Auto wyposażono w akumulator o pojemności 59,2 kWh oraz dwa silniki (układ e-Axle na przedniej i tylnej osi), które realizują stały napęd na cztery koła. Łączna moc systemowa to 196 KM, a moment obrotowy sięga 205 Nm z przodu oraz 268,6 Nm z tyłu.

Elektryczny Hilux przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 10 sekund i oferuje około 240 km zasięgu na jednym ładowaniu. Wersja na prąd ma jednak nieco skromniejsze parametry użytkowe: jej ładowność to 750 kg, a maksymalna masa ciągniętej przyczepy wynosi 1600 kg. Specjalne osłony chronią architekturę elektryczną przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią, dzięki czemu zdolność brodzenia pozostała na identycznym poziomie jak w dieslu (700 mm).

Nowa Toyota Hilux

Nowa Toyota Hilux

Wodór na horyzoncie. Wodorowa Toyota Hilux wejdzie na rynek

Toyota na każdym kroku podkreśla, że jej zdaniem droga do bezemisyjnej, zrównoważonej motoryzacji nie opiera się wyłącznie na bateryjnym napędzie elektrycznym. Dowodem na to jest Hilux zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Za rozwój tej technologii odpowiada brytyjski oddział japońskiej marki, który stworzył już 10 jeżdżących prototypów. Seryjna, wodorowa Toyota Hilux ma trafić do sprzedaży w 2028 roku.

Nowa Toyota Hilux

Nowa Toyota Hilux

Ponad 600 km zasięgu i tankowanie w kilka minut. Hilux na wodór to nie bajka

Nowa Toyota Hilux z silnikiem Diesla 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V w najtańszej wersji Live kosztuje od 169 900 zł netto. Model z napędem elektrycznym wymaga od 229 900 zł netto. Wyposażenie wersji spalinowej to m.in.:

inteligentny kluczyk,

klimatyzację manualną,

światła do jazdy dziennej LED,

7-calowy wyświetlacz na tablicy wskaźników i system multimedialny Toyota Touch3 z 9-calowym dotykowym ekranem,

bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto,

przednie i tylne czujniki parkowania,

kamera cofania,

pakiet systemów Toyota T-MATE to m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny, system monitorowania martwego pola w lusterkach oraz asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu.

Który napęd wybrać? Problem jest czysto teoretyczny, bo oba warianty celują w zupełnie innego użytkownika. Diesel sprzeda się zawsze i wszędzie. W przypadku elektryka nawet Toyota nie nastawia się na masową sprzedaż i szacuje, że Hilux na prąd będzie stanowił 5 proc. sprzedaży w Polsce. Samochód trafi głównie do obsługi lotnisk oraz służb, takich jak straż graniczna czy leśna.

Pierwsze elektryki pojawią się na drogach jeszcze w tym miesiącu. Na diesla trzeba będzie poczekać do sierpnia. Myślę jednak, że perspektywa zaoszczędzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych z nawiązką wynagrodzi te kilka dodatkowych tygodni cierpliwości.

Nowa Toyota Hilux

Toyota Hilux Active z silnikiem Diesla 2.8 D-4D od 193 900 zł

Lepiej wyposażona Toyota Hilux w wersji Active kosztuje od 193 900 zł netto. W tej odmianie samochód zyskuje:

światła przeciwmgielne w technologii LED,

spryskiwacze reflektorów,

17-calowe felgi stalowe z oponami 265/65 R17,

dwustrefową klimatyzację,

podgrzewane fotele przednie i kierownicę,

funkcję samopoziomowania,

stopnie boczne ułatwiające wsiadanie,

stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej,

system multimedialny Toyota Smart Connect z dotykowym ekranem o przekątnej 12,3 cala,

system wspomagający zjazd ze wzniesienia,

układ awaryjnego zatrzymania pojazdu,

system Multi-Terrain Select, zmieniający charakterystykę pracy napędu w zależności od pokonywanego terenu.

Tak wygląda Toyota Hilux w wersji Executive

Hilux w wersji Executive zyskuje elegancki wygląd. Auto z silnikiem 2.8/204 KM kosztuje od 204 900 zł netto (model elektryczny 243 900 zł netto). Lista wyposażenia obejmuje:

18-calowe felgi aluminiowe,

chłodzony schowek,

fotele obite czarną tapicerkę z połączenia skóry naturalnej i syntetycznej,

fotel kierowcy jest elektrycznie regulowany,

system czterech kamer (Multi-Terrain Monitor) monitorujących obraz wokół pojazdu,

monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni.

Nowa Toyota Hilux

Toyota Hilux Invincible jest najbardziej efektowna. Cena?

Nowa Toyota Hilux Invincible kosztuje od 220 900 zł netto i wygląda najlepiej z dostępnych wersji. Pickup wyróżnia się z zewnątrz czarnym logo TOYOTA na tylnej klapie, srebrną listwą w przednim zderzaku, czarnym orurowaniem kapotażowym, manualną roletą przestrzeni ładunkowej oraz naklejkami INVINCIBLE na burtach. Skórzaną tapicerkę z perforacją można zamówić w kolorze czarnym lub szarym. Standard to 9-głośnikowy system Premium Audio JBL. Skrajne fotele tylnej kanapy są podgrzewane.

Nowa Toyota Hilux z gwarancją nawet na 1 milion km

Auto z mocnym silnikiem Diesla jest objęte trzyletnią gwarancją (lub do 100 000 km). W przypadku wersji elektrycznej japoński producent jest tak pewien zastosowanych rozwiązań, że przewiduje "Gwarancję Pro" na 3 lata lub 1 milion kilometrów.

Nowa Toyota Hilux

Nowa Toyota Hilux diesel 2.8 czy elektryk? Różnice, dane techniczne, silniki, wymiary, osiągi

Silnik 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Typ 4-cylindrowy, rzędowy Synchroniczny silnik elektryczny z magnesami trwałymi Rodzaj paliwa Diesel Elektryczny (akumulator) Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC - Pojemność skokowa (cm³) 2755 - Średnica x skok tłoka (mm) 92,0 x 103,6 - Stopień sprężania (:1) 15,6 - Moc maks. (DIN KM) / kW @ obr./min (204) 150 @ 3000 – 3400 - Maks. moment obrotowy (Nm @ obr./min) 500 @ 1600 – 2800 - Łączna moc układu (DIN KM / kW) 204 / 150 196 / 144 Moment obrotowy silnika przedniego (Nm) - 205,5 Moment obrotowy silnika tylnego (Nm) - 268,6

Napęd 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Typ akumulatora Litowo-jonowy Litowo-jonowy Chemia akumulatora – NMC Liczba ogniw – 80 Pojemność akumulatora brutto (kWh) 4,3 (Ah) 59,2 (kWh) Pojemność akumulatora netto (kWh) – 54 Maks. moc silnika-generatora MG (kW) 8,5 – Lokalizacja akumulatora Pod tylnymi siedzeniami W ramie pojazdu

Skrzynia biegów 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Typ 6-biegowa automatyczna (6AT) - Przełożenie 1. biegu 3,600 -

Napęd 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Typ 4WD (napęd na cztery koła) Stały napęd na wszystkie koła (AWD)

Osiągi 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Prędkość maksymalna (km/h) 176 140

Hamulce 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Typ Wentylowana tarcza Wentylowana tarcza Przód Zacisk stały 4-tłoczkowy Zacisk stały 4-tłoczkowy Tył Zacisk pływający 1-tłoczkowy* Zacisk pływający 1-tłoczkowy Rozmiar tarczy (przód/tył) 17 cali 17 cali

Zawieszenie 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Przód Podwójne wahacze Podwójne wahacze Tył Sztywna oś na resorach piórowych Oś De Dion z resorami piórowymi

Układ kierowniczy 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Typ przekładni kierowniczej Zębatkowa Zębatkowa Typ wspomagania EPS (elektryczne) EPS (elektryczne) Min. promień skrętu (m) 6,3 6,4

Zasięg (km) 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Cykl WLTP – mieszany - 255 – 257 Cykl WLTP – miejski - do 380

Zużycie paliwa – cykl WLTP 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Pojemność zbiornika paliwa (l) 80 - Emisja CO₂ – WLTP cykl mieszany (g/km) 254 – 262 - Zużycie paliwa – WLTP cykl mieszany (l/100 km) 9,7 – 10 -

Wymiary zewnętrzne (mm) 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Długość całkowita 5320 5320 Szerokość całkowita 1855 – 1885 1855 Wysokość całkowita 1865 1845 Rozstaw osi 3085 3085 Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) 1540 / 1550 – 1555 1540 / 1550 Zwis przedni / tylny 990 / 1245 990 / 1245 Prześwit 309 – 310 212 Kąt natarcia (stopnie) 29 29 Kąt zejścia (stopnie) 24 24 Rozmiar opon 265/65R17 (Live) / 265/65R17 (Active) / 265/60R18 (Executive/Invincible) 265/65R17

Wymiary wewnętrzne kabiny (mm) 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Długość 1676 1676 Szerokość 1438 1438 Wysokość 1165 1165

Skrzynia ładunkowa (mm) 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Długość 1555 1555 Szerokość 1540 1540 Głębokość 480 480

Masa (kg) 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V BEV Masa własna min. 2175 – 2205 (LHD/RHD) 2420 – 2455 Masa własna maks. 2345 – 2375 (LHD) / 2355 – 2375 (RHD) 2620 – 2625 Dopuszczalna masa całkowita (kg) 3210 – 3250 3135 – 3165 Ładowność (kg) 1025 – 1065 710 – 715 Maks. masa holowanej przyczepy z hamulcem (kg) 3500 1600 Maks. masa holowanej przyczepy bez hamulca (kg) 750 750