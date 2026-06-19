Francuski koncern inwestuje w Polsce. Kluczowe projekty trafią na Śląsk

Ponad 100 inżynierów pilnie poszukiwanych. Kogo zatrudni Valeo?

Valeo planuje zatrudnić ponad 100 inżynierów, którzy dołączą do już działającego, 200-osobowego zespołu specjalistów. Poszukiwani są eksperci, którzy będą tworzyć technologię od zera, a nie tylko nadzorować taśmę produkcyjną. Główne rekrutacje obejmują stanowiska:

Inżynier konstruktor (znajomość CAD, CATIA, NX)

Inżynier ds. testów i walidacji (szczególnie od systemów elektrycznych i wysokich napięć)

Inżynier ds. symulacji (CAE/FEM)

Kierownik produktu (System Engineers / Technical Product Leads)

Inżynier prototypów

Polski mózg operacyjny elektromobilności. Projekt na 5000 m²

Nowy zespół dostanie do dyspozycji zaplecze badawcze o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych. Inżynierowie będą projektować nową generację napędów elektrycznych wysokiego napięcia, inteligentnych siłowników oraz pomp hydraulicznych. Te elementy trafią bezpośrednio do samochodów elektrycznych (BEV) oraz hybryd plug-in (PHEV) największych światowych marek (koncern Stellantis, Grupa Renault czy Hyundai i Kia). Pracę w Czechowicach-Dziedzicach ma dodatkowo usprawnić sztuczna inteligencja.

– Wzmacniamy pozycję Polski na technologicznej mapie Europy. Zakład w Czechowicach-Dziedzicach przechodzi ewolucję, stając się centralnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym grupy Valeo, odpowiedzialnym za kluczowe projekty rozwoju z obszarów elektromobilności – wyjaśnia Marcin Weinkauf, dyrektor projektu R & D, odpowiedzialny za stworzenie Nowego Centrum Technicznego Valeo. – Strategicznym celem naszego nowego centrum jest odbudowanie konkurencyjności w obszarach nowoczesnych napędów elektrycznych i hybrydowych – dodaje.

Krótko mówiąc: europejski gigant zamierza w ten sposób dać odpór chińskim producentom, którzy coraz mocniej zalewają rynki Unii Europejskiej.

Odpór dla Chin i drugie życie silników elektrycznych

Obok wymyślania technologii jutra, czechowicki zakład rozwija swoją drugą ważną specjalizację – fabryczną regenerację części. W ten sposób aż 80% elementów dostaje drugie życie i wraca na rynek z gwarancją sprawności nowego produktu. Taki proces pozwala ograniczyć emisję CO 2 nawet o 80% w porównaniu z produkcją od zera.

Do tej pory regenerowano tam głównie rozruszniki i alternatory. Teraz zakład rusza z projektem na skalę europejską: fabryczną regeneracją silników elektrycznych do aut na prąd. Co ważne, cała ta operacja już teraz jest zasilana zieloną energią z paneli fotowoltaicznych, a firma planuje budowę własnej, dużej farmy słonecznej.