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Francuski koncern inwestuje w Polsce. Kluczowe projekty trafią na Śląsk

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
56 minut temu
[aktualizacja 56 minut temu]
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Renault Embleme
Renault Embleme to prototyp francuskiej marki, który wykorzystuje komponenty Valeo. Samochód dostał napęd zasilany energią elektryczną i wodorem/Renault
Francuski koncern Valeo stawia na Polskę. Zakład w Czechowicach-Dziedzicach już nie będzie zwykłą fabryką – gigant zdecydował, że to właśnie na Śląsku powstanie jego kluczowe europejskie centrum badawczo-rozwojowe (R&D). Co to oznacza w praktyce? Najważniejsze projekty z innych krajów trafią do Polski, a praca czeka na ponad 100 inżynierów.

Ponad 100 inżynierów pilnie poszukiwanych. Kogo zatrudni Valeo?

Valeo planuje zatrudnić ponad 100 inżynierów, którzy dołączą do już działającego, 200-osobowego zespołu specjalistów. Poszukiwani są eksperci, którzy będą tworzyć technologię od zera, a nie tylko nadzorować taśmę produkcyjną. Główne rekrutacje obejmują stanowiska:

  • Inżynier konstruktor (znajomość CAD, CATIA, NX)
  • Inżynier ds. testów i walidacji (szczególnie od systemów elektrycznych i wysokich napięć)
  • Inżynier ds. symulacji (CAE/FEM)
  • Kierownik produktu (System Engineers / Technical Product Leads)
  • Inżynier prototypów

Polski mózg operacyjny elektromobilności. Projekt na 5000 m²

Nowy zespół dostanie do dyspozycji zaplecze badawcze o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych. Inżynierowie będą projektować nową generację napędów elektrycznych wysokiego napięcia, inteligentnych siłowników oraz pomp hydraulicznych. Te elementy trafią bezpośrednio do samochodów elektrycznych (BEV) oraz hybryd plug-in (PHEV) największych światowych marek (koncern Stellantis, Grupa Renault czy Hyundai i Kia). Pracę w Czechowicach-Dziedzicach ma dodatkowo usprawnić sztuczna inteligencja.

– Wzmacniamy pozycję Polski na technologicznej mapie Europy. Zakład w Czechowicach-Dziedzicach przechodzi ewolucję, stając się centralnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym grupy Valeo, odpowiedzialnym za kluczowe projekty rozwoju z obszarów elektromobilności – wyjaśnia Marcin Weinkauf, dyrektor projektu R&D, odpowiedzialny za stworzenie Nowego Centrum Technicznego Valeo. – Strategicznym celem naszego nowego centrum jest odbudowanie konkurencyjności w obszarach nowoczesnych napędów elektrycznych i hybrydowych – dodaje.

Krótko mówiąc: europejski gigant zamierza w ten sposób dać odpór chińskim producentom, którzy coraz mocniej zalewają rynki Unii Europejskiej.

Odpór dla Chin i drugie życie silników elektrycznych

Obok wymyślania technologii jutra, czechowicki zakład rozwija swoją drugą ważną specjalizację – fabryczną regenerację części. W ten sposób aż 80% elementów dostaje drugie życie i wraca na rynek z gwarancją sprawności nowego produktu. Taki proces pozwala ograniczyć emisję CO2 nawet o 80% w porównaniu z produkcją od zera.

Do tej pory regenerowano tam głównie rozruszniki i alternatory. Teraz zakład rusza z projektem na skalę europejską: fabryczną regeneracją silników elektrycznych do aut na prąd. Co ważne, cała ta operacja już teraz jest zasilana zieloną energią z paneli fotowoltaicznych, a firma planuje budowę własnej, dużej farmy słonecznej.

Valeo inwestuje w Polsce
Valeo inwestuje w Polsce
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskasilniksamochódFrancja
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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