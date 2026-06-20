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Niemcy pompują 5 miliardów w polskie miasta: To koniec części z Chin i Indii

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:08
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Inwestycja MAN Trucks w Niepołomicach i Starachowicach
Wojskowe podwozia MAN, produkowane we współpracy z Rheinmetall, to jeden z głównych powodów gigantycznej inwestycji w Polsce/MON
Gigantyczna inwestycja MAN Truck & Bus w Polsce staje się faktem. Niemiecki koncern właśnie poinformował o miliardowej umowie z Ministerstwem Finansów i Gospodarki. Cel jest jasny: całkowite uniezależnienie się od dostawców z Chin oraz Indii i technologiczny przełom, który zmieni układ sił w europejskim przemyśle.

Niemiecki MAN Truck & Bus inwestuje w Polsce: miliardy i technologia na stole

To nie będzie zwykły kontrakt gospodarczy. MAN Truck & Bus oficjalnie ogłosił, że 15 lipca podpisze z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim wiążącą deklarację dotyczącą gigantycznej inwestycji.

Gra toczy się jednak o coś znacznie ważniejszego niż tylko nowe hale produkcyjne – chodzi o transfer najnowszej technologii. Co to oznacza w praktyce?

Nowa platforma, samochody przyszłości i 400 miejsc pracy

Odpowiedź tkwi w strategicznych planach koncernu. MAN Truck & Bus wdroży do produkcji w Polsce nową generację samochodów ciężarowych opartych na platformie TRATON Modular System (w tym 16-tonowy elektryczny model eTGM). Dlatego do 2030 roku fabryka w Niepołomicach zostanie rozbudowana m.in. o blacharnię i lakiernię kabin, stając się tzw. pełnym zakładem produkcyjnym.

W efekcie powstanie przynajmniej 400 nowych miejsc pracy. Pod Krakowem ruszy również produkcja 12-tonowego MAN-a eTGL, czyli lekkiego elektrycznego samochodu ciężarowego wykorzystywanego w miastach.

– Przyspieszamy realizację programu MAN2030+. Planowana rozbudowa zakładu w Niepołomicach pozwoli nam wyraźnie zwiększyć konkurencyjność. W dłuższej perspektywie lokalizacja ta ma zostać przygotowana do kompletnej produkcji kolejnej generacji naszych samochodów ciężarowych – zapowiada Alexander Vlaskamp, dyrektor generalny MAN Truck & Bus. Na tym jednak nie koniec...

MAN inwestuje w Polsce w produkcję elektrycznych samochodów ciężarowych
MAN inwestuje w Polsce w produkcję elektrycznych samochodów ciężarowych

Odcięcie od Chin i Indii: Strategiczny sojusz z Rheinmetall

MAN ściśle współpracuje z niemieckim potentatem zbrojeniowym Rheinmetall, dostarczając mu m.in. ciężarówki oraz podwozia pod uzbrojenie i sprzęt wojskowy zamawiany przez Bundeswehrę. Polska armia od 20 lat także korzysta z pojazdów tej marki.

Okazuje się, że nowe przedsięwzięcie w Polsce ma jeden kluczowy cel: całkowite uniezależnienie się od dostaw komponentów z Chin oraz Indii. Fabryki w Niepołomicach i Starachowicach mają docelowo stać się bezpiecznym zapleczem dla nowoczesnych systemów obronnych Europy.

Gigantyczna inwestycja MAN Trucks w Niepołomicach i Starachowicach
Gigantyczna inwestycja MAN Trucks w Niepołomicach i Starachowicach

5 miliardów złotych na stole. Lwia część trafi do Małopolski

Kluczowym elementem planu jest uruchomienie produkcji baterii o dużej pojemności, które są kluczowe dla przyszłości transportu i wojskowości. Kwoty robią wrażenie. MAN planuje przeznaczyć na nowe projekty około 5 miliardów złotych. To zawrotna suma, która stawia polskie zakłady w absolutnej awangardzie europejskiego przemysłu. Wiadomo już, że większość tej kwoty trafi bezpośrednio do Niepołomic.

Najnowocześniejsza fabryka ciężarówek na świecie jest w Polsce

Zakład w podkrakowskich Niepołomicach ruszył w 2007 roku. Tylko w latach 2020–2022 MAN zainwestował tam niemal 200 milionów euro (ponad 850 mln zł), dzięki czemu obecnie należy on do największych pracodawców w regionie Małopolski, zatrudniając około 3500 osób. Co ważne, podkrakowski obiekt to obecnie największa fabryka samochodów ciężarowych MAN-a na świecie. Zdolności produkcyjne na poziomie około 300 pojazdów dziennie plasują go w gronie ścisłych liderów na Starym Kontynencie.

Zaledwie rok temu fabryka przeszła kolejną modernizację wartą 95 milionów euro. Według przedstawicieli spółki jest to w tej chwili najnowocześniejszy tego typu zakład w Europie.

Choć do tej pory były to głównie linie montażowe, nowe inwestycje i transfer technologii całkowicie zmienią rolę Polski w strukturze koncernu. Z tradycyjnej montowni nasz krajowy oddział przekształci się w kluczowego, w pełni samodzielnego producenta.

Gigantyczna inwestycja MAN Trucks w Niepołomicach i Starachowicach
Gigantyczna inwestycja MAN Trucks w Niepołomicach i Starachowicach/Wojciech Krol
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Źródło dziennik.pl
Tematy: NiemcyPolskasamochódinwestycje
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

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