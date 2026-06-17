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Ustawiają tempomat na 125 km/h, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:06
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Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Fotoradary i odcinkowe pomiary widzą więcej, niż nam się wydaje. To dlatego nie każde przekroczenie prędkości kończy się mandatem/Tomasz Sewastianowicz
Myślisz, że fotoradar zrobi ci zdjęcie, gdy przekroczysz prędkość o kilometr? W rzeczywistości polskie systemy CANARD są zaprogramowane tak, by wybaczać drobne błędy. To dlatego przy ograniczeniu do 120 km/h wielu kierowców ustawia tempomat na 125 km/h i nigdy nie dostaje wezwania do zapłaty. Wyjaśniamy, gdzie dokładnie przebiega granica, po której mandat staje się nieunikniony.

Magiczna granica 125 km/h w skrócie. Dlaczego mandat nie przychodzi?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego niektórzy kierowcy jadący sprawniej od innych nie otrzymują wezwań do zapłaty. Kluczem są przepisy i technologia:

  • Próg tolerancji: Zgodnie z polskim prawem, systemy automatycznego nadzoru nad ruchem mają ustawiony margines błędu wynoszący 10 km/h. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.
  • Błąd licznika: Większość producentów samochodów kalibruje prędkościomierze tak, by pokazywały o 3-5 km/h więcej niż wynosi rzeczywista prędkość mierzona przez GPS.
  • Przekroczenie o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę.

Dlaczego system "wybacza" niektórym kierowcom?

Kierowcy często zakładają, że każde najmniejsze złamanie przepisów automatycznie oznacza mandat. W praktyce nie jest to aż tak zero-jedynkowe. Systemy używane w Polsce mają ustawione progi, poniżej których po prostu nie rejestrują wykroczenia.

W efekcie zdarza się, że ktoś jedzie nieco szybciej, niż powinien, i nie dostaje żadnej kary. Nie wynika to z wyjątkowego "szczęścia", tylko z faktu, że urządzenie nie uznało tego za wykroczenie w swoim technicznym zakresie działania.

Sieć CANARD widzi wszystko. Jak działają nowoczesne fotoradary?

W Polsce fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości działają w ramach sieci CANARD. To kilkaset urządzeń rozmieszczonych przy drogach, które mierzą prędkość przy pomocy technologii radarowej lub laserowej i automatycznie dokumentują wykroczenia.

Same przyrządy nie reagują jednak na każdą różnicę względem limitu. Kluczowy jest próg aktywacji, który uwzględnia margines błędu pomiaru. W praktyce oznacza to, że niewielkie przekroczenia nie zawsze kończą się zdjęciem.

Najczęstszy błąd kierowców. Myślą, że 10 km/h ich uratuje

Jaka jest zatem realna tolerancja fotoradaru czy odcinkowego pomiaru prędkości względem obowiązującego ograniczenia?

– Ustawiony próg wyzwolenia urządzeń rejestrujących prędkość uwzględnia możliwość błędu kierowcy, który wynosi do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD.

W praktyce oznacza to, że przy limicie 50 km/h jazda z prędkością 58-59 km/h zwykle nie uruchamia jeszcze pomiaru, który skutkowałby mandatem. Dopiero przekroczenie o około 11 km/h i więcej powoduje rejestrację wykroczenia i uruchomienie procedury mandatowej. To nie jest "furtka", tylko sposób ustawienia systemu, który ma uwzględniać możliwy błąd pomiarowy i zmienne warunki drogowe.

Wniosek: Jadąc drogą ekspresową ustawienie przyciskiem tempomatu na 124-125 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h sprawia, że realna prędkość to około 120-121 km/h. Mieścisz się więc nie tylko w ustawowym marginesie błędu, ale poruszasz się niemal idealnie z maksymalnym limitem. To właśnie dlatego mandat nie przychodzi.

Błysk flesza to nie wyrok. Kiedy zdjęcie trafia do kosza?

Kierowcy często kojarzą fotoradar z charakterystycznym błyskiem. Problem w tym, że flesz wcale nie musi zapowiadać kłopotów.

Zdarza się, że urządzenia pracują w trybie testowym lub kalibracyjnym – wówczas wykonują zdjęcia bez żadnych konsekwencji. W takiej sytuacji kierowca może zobaczyć błysk, ale sprawa ostatecznie nie trafia do systemu CANARD.

Jest też druga strona medalu: brak błysku nie oznacza, że nic się nie wydarzyło. Nowoczesne fotoradary często działają w trybie, który nie wymaga widocznego doświetlenia, więc zdjęcie może zostać wykonane całkowicie niezauważalnie dla sprawcy.

Fotoradar vs patrol policji. Dlaczego "suszarka" jest groźniejsza?

O ile fotoradary stacjonarne mają zaprogramowaną tolerancję, to policjanci z przenośnymi miernikami mogą karać nawet za minimalne wykroczenia. Urządzenia te mają margines błędu wynoszący zaledwie 3 km/h (do 100 km/h) lub 3% (powyżej), co daje mundurowym prawo do interwencji niemal przy każdym przekroczeniu.

Jednak funkcjonariusze zazwyczaj zaczynają karać od przekroczenia o ponad 10 km/h, choć nie jest to oficjalna zasada. Warto o tym pamiętać, bo w tym przypadku lepiej nie polegać na pobłażliwości drogówki.

Kierowcy wpadają nieświadomie. Mandat przychodzi, gdy masz już ich kilka

To, że mandat czasem nie przychodzi, nie oznacza, że można na tym polegać. System jest ustawiony tak, żeby ignorować drobne odchylenia, ale przy większym przekroczeniu działa już bez wyjątków. Krótko mówiąc: "zapas" istnieje, ale zdecydowanie nie jest zaproszeniem do łamania przepisów.

Największą pułapką systemów automatycznych nie jest sama wysokość kary, ale czas potrzebny na jej doręczenie. W przeciwieństwie do kontroli drogowej, fotoradar nie zatrzymuje nas na miejscu. Wezwanie z systemu CANARD trafia do skrzynki pocztowej zazwyczaj po kilkunastu dniach, a czasem nawet później.

To usypia czujność. Kierowca, który codziennie dojeżdża do pracy i nieświadomie przekracza prędkość o te krytyczne 11-15 km/h, może "wpadać" codziennie w tym samym miejscu. Zanim pierwsze pismo wygeneruje u niego odruch zdjęcia nogi z gazu, na jego koncie może już czekać seria wykroczeń. W 2026 roku, przy obecnych stawkach, taka nieświadoma seria może kosztować równowartość solidnej pensji.

Taryfikator mandatów 2026 – ile kosztuje pośpiech?

Jeśli jednak przeszarżujesz, kary w 2026 roku są bardzo dotkliwe. Warto pamiętać o tzw. recydywie – jeśli w ciągu 2 lat zostaniesz złapany drugi raz za to samo wykroczenie (od przekroczenia o 31 km/h w górę), zapłacisz podwójną stawkę.

Do tego w myśl najnowszych przepisów obowiązujących od 3 czerwca nie można już redukować punktów karnych za przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h na specjalnych kursach. Te punkty będą blokować konto kierowcy przez pełne 12 miesięcy, a zegar rusza dopiero od momentu opłacenia mandatu, a nie od dnia popełnienia wykroczenia.

Przekroczenie prędkości

Mandat

Punkty karne

do 10 km/h

50 zł

1 pkt

11–15 km/h

100 zł

2 pkt

16–20 km/h

200 zł

3 pkt

21–25 km/h

300 zł

5 pkt

26–30 km/h

400 zł

7 pkt

31–40 km/h

800 zł / 1600 zł (recydywa)

9 pkt

41–50 km/h

1000 zł / 2000 zł

11 pkt

51–60 km/h

1500 zł / 3000 zł

13 pkt

61–70 km/h

2000 zł / 4000 zł

14 pkt

ponad 70 km/h

2500 zł / 5000 zł

15 pkt

Nowy odcinkowy pomiar prędkości
Odcinkowy pomiar prędkości/GITD
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kierowcamandatprędkośćodcinkowy pomiar prędkości
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