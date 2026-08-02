Od 7 sierpnia wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy

Kierowcy w Polsce trafią pod lupę policji. Zacznie się 7 sierpnia
Policja 7 sierpnia, w piątek od samego świtu ruszy z akcją "Prędkość". Działania polskiej drogówki – co potwierdziłem w KGP – są częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy, za której koordynację odpowiada Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego (ROADPOL).
Kierowcy mogą być pewni, że na drogi wyjadą nieoznakowane radiowozy słynnych grup SPEED oraz oznakowane patrole wyposażone w mierniki laserowe z wizualizacją obrazu. Dla wielu zmotoryzowanych oznacza to poważne kłopoty – szczególnie że nowe przepisy dotyczące zatrzymywania praw jazdy zbierają wyjątkowo obfite żniwo.
Rośnie liczba zatrzymanych praw jazdy. Nowe prawo czyści drogi
Wiosną (3 marca) wszedł w życie nowy powód do zatrzymania prawa jazdy "na miejscu". Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym – na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – traci dokument na 3 miesiące (dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w terenie zabudowanym). Oprócz pożegnania się z blankietem, grozi za to mandat w wysokości co najmniej 1500 zł oraz 13 punktów karnych.
Krótko mówiąc: zniknął dawny "wentyl bezpieczeństwa". Przejechanie za znak D-43 (koniec obszaru zabudowanego) przestało chronić przed utratą prawa jazdy. Efekty nowych sankcji dają do myślenia.
Jak usłyszałem w KGP, od początku marca za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych prawo jazdy straciło już ponad 4,2 tys. osób. Prosta matematyka wskazuje, że jeśli tempo kontroli i zachowanie kierowców nie ulegną zmianie, do końca roku liczba ta wzrośnie do około 10,4 tysięcy.
28 700 kierowców straci prawo jazdy. Matematyka nie wybacza
Z kolei za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym policjanci zatrzymali do tej pory ponad 10,5 tys. osób. Czyli dziennie prawo jazdy traciło ponad 50 kierowców. Oznacza to, że do końca roku w tej kategorii przybędzie ponad 18,3 tys. zatrzymanych dokumentów.
Gdy połączymy obie te statystyki, bilans przyprawia o dreszcze: w 2026 prawo jazdy za zbyt szybką jazdę może stracić łącznie ponad 28 700 osób. Dla porównania – w pierwszym półroczu 2025 roku dokument na 3 miesiące za ciężką nogę w terenie zabudowanym straciło ponad 12,2 tys. zmotoryzowanych.
Aż 8 na 10 kierowców w strefie ryzyka. Eksperci ostrzegają
Eksperci ostrzegają, że zaostrzone zasady mogą uderzyć w ogromną większość polskich zmotoryzowanych.
– Wyniki badań europejskiego projektu Baseline, przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego, pokazują, że aż 79 proc. polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
Nadmierna prędkość od lat pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. W zeszłym roku policjanci ujawnili ponad 2,5 mln przypadków przekroczenia prędkości, co stanowi wzrost o prawie 4 proc. rok do roku.
Koniec z łatwym kasowaniem punktów. Kurs w WORD już nie uratuje prawka
Kierowcy z ciężką nogą powinni pamiętać, że od 3 czerwca obowiązują zaostrzone zasady redukcji punktów karnych na kursach w WORD. Obecnie obowiązuje nowy katalog wykroczeń, za które punkty nie mogą być już kasowane podczas dodatkowych szkoleń. Z listy awaryjnego czyszczenia konta definitywnie wypadły niemal wszystkie wykroczenia przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu (pieszym i rowerzystom) oraz przekroczenia prędkości o więcej niż 30 km/h. Oznacza to, że jeśli podczas nadchodzącej akcji policji kierowca wpadnie na zbyt szybkiej jeździe, nie będzie mógł już "odkupić" punktów na wykładach. Zostaną na jego koncie przez 2 lata od daty opłacenia mandatu
Ograniczenia prędkości w Polsce. Łatwo o kosztowny błąd
Obowiązujące limity określa art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t wyglądają one następująco:
- Obszar zabudowany – 50 km/h
- Strefa zamieszkania – 20 km/h
- Poza obszarem zabudowanym (droga jednojezdniowa) – 90 km/h
- Poza obszarem zabudowanym (droga dwujezdniowa) – 100 km/h
- Droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h
- Droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h
- Autostrada – 140 km/h
Taryfikator mandatów w 2026 roku. Ile kosztuje pośpiech?
Konsekwencje finansowe za zbyt szybką jazdę są wyjątkowo dotkliwe. Przekroczenie limitu o ponad 10 km/h wiąże się już z nieuchronnym mandatem. Warto też pamiętać o zasadzie recydywy – jeśli kierowca popełni to samo wykroczenie w ciągu 2 lat od poprzedniego, stawka mandatu od przekroczenia o 31 km/h wzwyż rośnie dwukrotnie:
Przekroczenie prędkości
Mandat
Punkty karne
do 10 km/h
50 zł
1 pkt
11–15 km/h
100 zł
2 pkt
16–20 km/h
200 zł
3 pkt
21–25 km/h
300 zł
5 pkt
26–30 km/h
400 zł
7 pkt
31–40 km/h
800 zł / 1600 zł (recydywa)
9 pkt
41–50 km/h
1000 zł / 2000 zł
11 pkt
51–60 km/h
1500 zł / 3000 zł
13 pkt
61–70 km/h
2000 zł / 4000 zł
14 pkt
ponad 70 km/h
2500 zł / 5000 zł
15 pkt
Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.