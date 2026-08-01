Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 4 sierpnia tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie

Sprawdziłem nowe cenniki na stacjach. Piąta fala podwyżek stała się faktem

Ceny paliw w Polsce są równie gorące, co panujące upały. Ostatni tydzień lipca okazał się piątym z rzędu tygodniem podwyżek na stacjach. Wakacyjne wyjazdy stają się coraz droższe. Zdaniem analityków e-petrol.pl dla kierowców szczególnie bolesne może być porównanie aktualnych poziomów cen z notowanymi przed rokiem, kiedy w połowie wakacji benzyna 95 kosztowała 5,85 zł/l, a za diesla płaciliśmy 6,04 zł/l. Co to oznacza w praktyce?

Rynkowa rzeczywistość z hukiem wyprzedziła najnowsze prognozy, a stawki na dystrybutorach przebiły najwyższe poziomy z 2022 roku. Kierowcy w całej Polsce muszą mierzyć się z rekordowymi wzrostami. Sprawdziłem o poranku, jak stacje paliw dyktują nowe warunki.

Benzyna 95 i diesel drożeją bez limitów. Oto ile naprawdę płacimy na Orlenie, MOL, Circle K i BP

Moje zdjęcia pylonów największych sieci potwierdzają, że MOL, Shell i Circle K odleciały z cenami benzyny 95 oraz diesla. Orlen, BP i Amic także wyciskają kierowców jak cytryny. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

Benzyna 95: Kosztuje już 7,79 zł/l – najwyższej ceny żąda dzisiaj węgierski MOL. Także Circle K z ceną 7,77 zł/l jest na najlepszej drodze do przebicia granicy 8 zł. Shell próbuje dorównać w tym wyścigu i uraczył kierowców stawką 7,74 zł/l. Orlen i BP jednogłośnie ustaliły poziom 7,69 zł/l. Niewiele taniej można zatankować na stacji Amic – cena zatrzymała się na 7,66 zł/l. Ratunkiem mogą być stacje przy marketach: Carrefour i Auchan sprzedają najpopularniejsze paliwo odpowiednio po 7,29 zł/l i 7,09 zł/l (taka cena wygląda niemal jak promocja).

Kosztuje już – najwyższej ceny żąda dzisiaj węgierski MOL. Także Circle K z ceną 7,77 zł/l jest na najlepszej drodze do przebicia granicy 8 zł. Shell próbuje dorównać w tym wyścigu i uraczył kierowców stawką 7,74 zł/l. Orlen i BP jednogłośnie ustaliły poziom 7,69 zł/l. Niewiele taniej można zatankować na stacji Amic – cena zatrzymała się na 7,66 zł/l. Ratunkiem mogą być stacje przy marketach: Carrefour i Auchan sprzedają najpopularniejsze paliwo odpowiednio po 7,29 zł/l i 7,09 zł/l (taka cena wygląda niemal jak promocja). Diesel (ON): W przypadku oleju napędowego powoli pojawia się pytanie, kiedy ceny przebiją poziom 9 zł. Najdroższy diesel widziałem dziś na stacji MOL – za 8,44 zł/l. Shell sprzedaje ON za 8,19 zł/l. Niewiele taniej można zatankować na stacji Circle K – 8,17 zł/l. Orlen, BP i Amic umówiły się na cenę 8,14 zł/l. Litr diesla w sieci Auchan zdrożał z 7,88 zł/l do 8,09 zł/l, a Carrefour podniósł cenę z 7,89 zł/l do 7,99 zł/l.

W przypadku oleju napędowego powoli pojawia się pytanie, kiedy ceny przebiją poziom 9 zł. Najdroższy diesel widziałem dziś Shell sprzedaje ON za 8,19 zł/l. Niewiele taniej można zatankować na stacji Circle K – 8,17 zł/l. Orlen, BP i Amic umówiły się na cenę 8,14 zł/l. Litr diesla w sieci Auchan zdrożał z 7,88 zł/l do 8,09 zł/l, a Carrefour podniósł cenę z 7,89 zł/l do 7,99 zł/l. LPG: Za autogaz zapłacimy obecnie od 3,19 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacjach Amic i Carrefour) do 3,29 zł/l (MOL).

Za autogaz zapłacimy obecnie od 3,19 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacjach Amic i Carrefour) do (MOL). Rekordzista drożyzny: Shell przebił wszystkich – litr benzyny V-Power Racing kosztuje na tej stacji aż 9,22 zł/l, a diesel V-Power to już 8,84 zł/l. BP za benzynę 98 Ultimate żąda 8,49 zł/l. Z kolei Circle K diesla miles plus sprzedaje po 8,57 zł/l.

Ceny na stacji paliw MOL / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Benzyna 95 po 8 zł za litr? Życie już wyprzedziło tabelki

Rafał Zywert z biura Reflex w swojej najnowszej analizie wylicza, że diesel jest najdroższy od końca marca, czyli okresu sprzed wprowadzenia pakietu CPN "Ceny Paliw Niżej".

– Średnia krajowa cena benzyny 95 ustanowiła nowy tegoroczny rekord na poziomie 7,51 zł/l. Benzyna 95 jest najdroższa od czerwca 2022 roku, kiedy padł historyczny rekord na poziomie 7,97 zł/l – wskazał analityk.

Także eksperci e-petrol.pl od poniedziałku spodziewają się dalszych wzrostów cen detalicznych. A co realnie dzieje się na stacjach? Zestawienie oficjalnych prognoz ze stawkami, które przed chwilą zastałem przy tankowaniu, czarno na białym pokazuje skalę zaskoczenia:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl (po poniedziałku) Nowa prognoza biura Reflex Realne ceny na stacjach (stan z poranka) Benzyna 95 7,34 – 7,48 zł/l 7,55 zł/l (wzrost o 4 gr) 7,09 – 7,79 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: MOL) Olej napędowy (ON) 8,09 – 8,27 zł/l 8,19 zł/l (wzrost o 16 gr) 7,99 – 8,44 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: MOL) Autogaz (LPG) 3,01 – 3,10 zł/l 3,11 zł/l (bez zmian) 3,19 – 3,29 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: MOL)

Gaz LPG przyspieszy na początku sierpnia. Złe wieści dla kierowców

Mój poranny objazd dowodzi jednego: najnowsze prognozy analityków już można włożyć między bajki, ponieważ rzeczywistość jest zdecydowanie szybsza od raportów. MOL, Circle K i BP prowadzą w tym cenowym wyścigu – benzyna 95 (z cenami sięgającymi 7,79 zł/l) już z dużym zapasem przebiła maksymalny pułap szacowany przez biuro Reflex (7,55 zł/l) oraz e-petrol.pl (7,48 zł/l).

Zawirowania dotyczą także kierowców aut z instalacją LPG. Choć prognozy przewidują stabilizację sytuacji i średnie ceny autogazu w okolicach 3,01–3,10 zł/l, rzeczywiste stawki na stacjach (choćby na stacjach MOL) to już 3,29 zł/l. Jedynie Carrefour ze stawką 3,19 zł/l próbuje jeszcze zachować zdrowy rozsądek. Znośnie, ale zdaniem analityków e-petrol.pl kierunek zmian na rynku hurtowym tego paliwa wskazuje na to, że spadkowa tendencja może się odwrócić już na początku sierpnia.

Ceny na stacji paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw Shell / Tomasz Sewastianowicz

Dlaczego płacimy jak za 140 dolarów? Noblista wskazuje ukrytego winowajcę

Dlaczego ceny na stacjach rosną szybciej niż notowania samego surowca na giełdach? Laureat Nagrody Nobla prof. Paul Krugman zwraca uwagę, że chociaż ropa Brent kosztuje ok. 98 dolarów za baryłkę, to dla końcowego użytkownika realny koszt paliwa odpowiada stawce aż 140 dolarów.

Wszystko przez brak mocy przerobowych w rafineriach na świecie – to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie, blokady kluczowych szlaków morskich oraz skutecznego niszczenia infrastruktury energetycznej Rosji przez Ukrainę. W rezultacie marża rafineryjna poszybowała z 25 do aż 65 dolarów na baryłce, co radykalnie podnosi koszt wyprodukowania każdego litra gotowej benzyny czy diesla, zanim ten w ogóle trafi do cysterny.

Ceny na stacji paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Ceny na stacji paliw Auchan / Tomasz Sewastianowicz

Kiedy powróci pakiet CPN? Tusk odkrył karty, będzie górny limit cen paliw

Jeszcze niedawno premier Donald Tusk studził nastroje kierowców. Jednak rzeczywistość na stacjach okazuje się silniejsza. Szef rządu zapowiedział wprowadzenie osłonowego pakietu CPN z górnym limitem cen paliw na koniec wakacji – czyli w okresie intensywnych powrotów z urlopów.

– Przynajmniej na ten czas, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli na koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Przygotowujemy się do tego, ale to wszystko kosztuje pieniądze – wskazał premier.

Regulowane stawki mają obowiązywać przynajmniej przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie wywoła kolejny skok notowań surowca. Równolegle wiceminister energii Konrad Wojnarowski potwierdził, że resort pracuje nad możliwym, czasowym obniżeniem podatku VAT na paliwa.

Nowa tarcza ma zostać sfinansowana z kieszeni koncernów paliwowych, a nie bezpośrednio z budżetu państwa, który na poprzednią edycję wydał aż 4,7 mld zł. Tusk wykluczył przy tym pomysł obniżania marż wyłącznie Orlenowi. Jego zdaniem uderzyłoby to w polską spółkę i sfinansowało przewagę zagranicznych sieci, takich jak koncerny arabskie czy węgierski MOL.

Ceny na stacji paliw Amic / Tomasz Sewastianowicz