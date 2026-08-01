Dziennik.pl logo

Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 4 sierpnia tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
Ten tekst przeczytasz w 8 minut
Tankowanie paliwa do samochodu
Zdjęcie zrobione dziś rano na jednej ze stacji Orlen. Na początku sierpnia kierowców powita nowa rzeczywistość cenowa. Ile kosztuje benzyna 95, LPG i diesel?/Tomasz Sewastianowicz
8 zł za litr benzyny 95 już zagląda w oczy, a diesel pędzi w kierunku 9 zł – to nowa rzeczywistość, która przywitała mnie dziś przy tankowaniu auta. Ceny paliw biją nowe rekordy. Analitycy biura Reflex i e-petrol.pl nie pozostawiają złudzeń: benzyna i olej napędowy drożeją w tempie sprinterskim, a od poniedziałku stawki znów pójdą w górę. Sprawdziłem o świcie, jak sytuacja wygląda na stacjach Orlen, Shell, BP, Circle K, MOL, Amic, Auchan i Carrefour.

Sprawdziłem nowe cenniki na stacjach. Piąta fala podwyżek stała się faktem

Ceny paliw w Polsce są równie gorące, co panujące upały. Ostatni tydzień lipca okazał się piątym z rzędu tygodniem podwyżek na stacjach. Wakacyjne wyjazdy stają się coraz droższe. Zdaniem analityków e-petrol.pl dla kierowców szczególnie bolesne może być porównanie aktualnych poziomów cen z notowanymi przed rokiem, kiedy w połowie wakacji benzyna 95 kosztowała 5,85 zł/l, a za diesla płaciliśmy 6,04 zł/l. Co to oznacza w praktyce?

Rynkowa rzeczywistość z hukiem wyprzedziła najnowsze prognozy, a stawki na dystrybutorach przebiły najwyższe poziomy z 2022 roku. Kierowcy w całej Polsce muszą mierzyć się z rekordowymi wzrostami. Sprawdziłem o poranku, jak stacje paliw dyktują nowe warunki.

Benzyna 95 i diesel drożeją bez limitów. Oto ile naprawdę płacimy na Orlenie, MOL, Circle K i BP

Moje zdjęcia pylonów największych sieci potwierdzają, że MOL, Shell i Circle K odleciały z cenami benzyny 95 oraz diesla. Orlen, BP i Amic także wyciskają kierowców jak cytryny. Oto jak wyglądają aktualne koszty tankowania na poszczególnych stacjach:

  • Benzyna 95: Kosztuje już 7,79 zł/l – najwyższej ceny żąda dzisiaj węgierski MOL. Także Circle K z ceną 7,77 zł/l jest na najlepszej drodze do przebicia granicy 8 zł. Shell próbuje dorównać w tym wyścigu i uraczył kierowców stawką 7,74 zł/l. Orlen i BP jednogłośnie ustaliły poziom 7,69 zł/l. Niewiele taniej można zatankować na stacji Amic – cena zatrzymała się na 7,66 zł/l. Ratunkiem mogą być stacje przy marketach: Carrefour i Auchan sprzedają najpopularniejsze paliwo odpowiednio po 7,29 zł/l i 7,09 zł/l (taka cena wygląda niemal jak promocja).
  • Diesel (ON): W przypadku oleju napędowego powoli pojawia się pytanie, kiedy ceny przebiją poziom 9 zł. Najdroższy diesel widziałem dziś na stacji MOL – za 8,44 zł/l. Shell sprzedaje ON za 8,19 zł/l. Niewiele taniej można zatankować na stacji Circle K – 8,17 zł/l. Orlen, BP i Amic umówiły się na cenę 8,14 zł/l. Litr diesla w sieci Auchan zdrożał z 7,88 zł/l do 8,09 zł/l, a Carrefour podniósł cenę z 7,89 zł/l do 7,99 zł/l.
  • LPG: Za autogaz zapłacimy obecnie od 3,19 zł/l (najniższa stawka, którą zastałem na stacjach Amic i Carrefour) do 3,29 zł/l (MOL).
  • Rekordzista drożyzny: Shell przebił wszystkich – litr benzyny V-Power Racing kosztuje na tej stacji aż 9,22 zł/l, a diesel V-Power to już 8,84 zł/l. BP za benzynę 98 Ultimate żąda 8,49 zł/l. Z kolei Circle K diesla miles plus sprzedaje po 8,57 zł/l.
Ceny na stacji paliw MOL
Ceny na stacji paliw MOL/Tomasz Sewastianowicz
Ceny na stacji paliw Circle K
Ceny na stacji paliw Circle K/Tomasz Sewastianowicz

Benzyna 95 po 8 zł za litr? Życie już wyprzedziło tabelki

Rafał Zywert z biura Reflex w swojej najnowszej analizie wylicza, że diesel jest najdroższy od końca marca, czyli okresu sprzed wprowadzenia pakietu CPN "Ceny Paliw Niżej".

– Średnia krajowa cena benzyny 95 ustanowiła nowy tegoroczny rekord na poziomie 7,51 zł/l. Benzyna 95 jest najdroższa od czerwca 2022 roku, kiedy padł historyczny rekord na poziomie 7,97 zł/l – wskazał analityk.

Także eksperci e-petrol.pl od poniedziałku spodziewają się dalszych wzrostów cen detalicznych. A co realnie dzieje się na stacjach? Zestawienie oficjalnych prognoz ze stawkami, które przed chwilą zastałem przy tankowaniu, czarno na białym pokazuje skalę zaskoczenia:

Paliwo

Prognoza e-petrol.pl (po poniedziałku)

Nowa prognoza biura Reflex

Realne ceny na stacjach (stan z poranka)

Benzyna 95

7,34 – 7,48 zł/l

7,55 zł/l (wzrost o 4 gr)

7,09 – 7,79 zł/l (najtaniej: Auchan, najdrożej: MOL)

Olej napędowy (ON)

8,09 – 8,27 zł/l

8,19 zł/l (wzrost o 16 gr)

7,99 – 8,44 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: MOL)

Autogaz (LPG)

3,01 – 3,10 zł/l

3,11 zł/l (bez zmian)

3,19 – 3,29 zł/l (najtaniej: Carrefour, najdrożej: MOL)

Gaz LPG przyspieszy na początku sierpnia. Złe wieści dla kierowców

Mój poranny objazd dowodzi jednego: najnowsze prognozy analityków już można włożyć między bajki, ponieważ rzeczywistość jest zdecydowanie szybsza od raportów. MOL, Circle K i BP prowadzą w tym cenowym wyścigu – benzyna 95 (z cenami sięgającymi 7,79 zł/l) już z dużym zapasem przebiła maksymalny pułap szacowany przez biuro Reflex (7,55 zł/l) oraz e-petrol.pl (7,48 zł/l).

Zawirowania dotyczą także kierowców aut z instalacją LPG. Choć prognozy przewidują stabilizację sytuacji i średnie ceny autogazu w okolicach 3,01–3,10 zł/l, rzeczywiste stawki na stacjach (choćby na stacjach MOL) to już 3,29 zł/l. Jedynie Carrefour ze stawką 3,19 zł/l próbuje jeszcze zachować zdrowy rozsądek. Znośnie, ale zdaniem analityków e-petrol.pl kierunek zmian na rynku hurtowym tego paliwa wskazuje na to, że spadkowa tendencja może się odwrócić już na początku sierpnia.

Ceny na stacji paliw BP
Ceny na stacji paliw BP/Tomasz Sewastianowicz
Ceny na stacji paliw Shell
Ceny na stacji paliw Shell/Tomasz Sewastianowicz

Dlaczego płacimy jak za 140 dolarów? Noblista wskazuje ukrytego winowajcę

Dlaczego ceny na stacjach rosną szybciej niż notowania samego surowca na giełdach? Laureat Nagrody Nobla prof. Paul Krugman zwraca uwagę, że chociaż ropa Brent kosztuje ok. 98 dolarów za baryłkę, to dla końcowego użytkownika realny koszt paliwa odpowiada stawce aż 140 dolarów.

Wszystko przez brak mocy przerobowych w rafineriach na świecie – to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie, blokady kluczowych szlaków morskich oraz skutecznego niszczenia infrastruktury energetycznej Rosji przez Ukrainę. W rezultacie marża rafineryjna poszybowała z 25 do aż 65 dolarów na baryłce, co radykalnie podnosi koszt wyprodukowania każdego litra gotowej benzyny czy diesla, zanim ten w ogóle trafi do cysterny.

Ceny na stacji paliw Orlen
Ceny na stacji paliw Orlen/Tomasz Sewastianowicz
Ceny na stacji paliw Auchan
Ceny na stacji paliw Auchan/Tomasz Sewastianowicz

Kiedy powróci pakiet CPN? Tusk odkrył karty, będzie górny limit cen paliw

Jeszcze niedawno premier Donald Tusk studził nastroje kierowców. Jednak rzeczywistość na stacjach okazuje się silniejsza. Szef rządu zapowiedział wprowadzenie osłonowego pakietu CPN z górnym limitem cen paliw na koniec wakacji – czyli w okresie intensywnych powrotów z urlopów.

– Przynajmniej na ten czas, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli na koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Przygotowujemy się do tego, ale to wszystko kosztuje pieniądze – wskazał premier.

Regulowane stawki mają obowiązywać przynajmniej przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie wywoła kolejny skok notowań surowca. Równolegle wiceminister energii Konrad Wojnarowski potwierdził, że resort pracuje nad możliwym, czasowym obniżeniem podatku VAT na paliwa.

Nowa tarcza ma zostać sfinansowana z kieszeni koncernów paliwowych, a nie bezpośrednio z budżetu państwa, który na poprzednią edycję wydał aż 4,7 mld zł. Tusk wykluczył przy tym pomysł obniżania marż wyłącznie Orlenowi. Jego zdaniem uderzyłoby to w polską spółkę i sfinansowało przewagę zagranicznych sieci, takich jak koncerny arabskie czy węgierski MOL.

Ceny na stacji paliw Amic
Ceny na stacji paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz
Ceny na stacji paliw Carrefour
Ceny na stacji paliw Carrefour/Tomasz Sewastianowicz
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: cenalpgpaliwobenzyna
Powiązane
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Policja kontroluje kierowcę
Po niedzieli wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Umundurowany policjant stojący przy samochodzie
Od 31 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił Chery, Omodę, Jaecoo, MG i BYD. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz

Dziennikarz. W branży od czasów, kiedy w poszukiwaniu auta jechało się w niedzielę na giełdę samochodową, a radio z odtwarzaczem kasetowym było luksusem na równi z klimatyzacją. Dziś lubi auta elektryczne, ale ciągle szanuje silnik Diesla – nie tylko w czołgu. Testuje motoryzacyjne nowości i donosi o gorących premierach z prezentacji. Poza motoryzacją śledzi przepisy ruchu drogowego oraz wszystko, co związane z bezpieczeństwem. Uważa, że w pracy liczy się efekt i dopracowanie tematu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPo poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 4 sierpnia tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie »
Zobacz
|
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla rodziny. Ma napęd na tył i 116 KM. Ile kosztuje?
Nowa Skoda Octavia
Najpopularniejsze auto w Polsce mocno staniało. Mamy nowy cennik modelu 2026
BYD Dolphin G DM-i
Nowa hybryda ma 212 KM i pali 4,1 l/100 km. Miejska rakieta, a cena jak sprzed lat
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Czy 02.08.2026 r. to niedziela handlowa i otwarte są wszystkie sklepy a więc zakupy można zrobić w każdym
Niedziela handlowa 02.08.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 2 sierpnia czy tylko Żabka?
Tankowanie paliwa do samochodu
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 4 sierpnia tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj