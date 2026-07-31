Oto nowy SUV z Europy. Pod maską sprawdzony silnik 2.0

Cupra Terramar - silniki, dane techniczne, cena

Do gamy Cupry pod koniec 2024 roku dołączył Terramar. Średniej wielkości SUV blisko spokrewniony m.in. z Volkswagenem Tiguanem ma 4519 mm długości, 1863 mm szerokości, 1584 mm wysokości, a rozstaw osi to 2681 mm. To kolejny samodzielny model Cupry - nie wywodzi się już z Seata, a należy do innej rodziny. Designerzy mieli pole do popisu - na zaktualizowanej płycie podłogowej MQB stworzyli auto pełne dopieszczonych detali, dopasowane do całej reszty gamy hiszpańskiej Cupry. Widać to m.in. po LED-owych reflektorach z charakterystyczną sygnaturą trójkąta czy listwie świetlnej, z tyłu z podświetlonym logo marki w samym środku. W język stylistyczny wpisują się też opcjonalne felgi o unikalnym, trójramiennym wzorze i matowy lakier.

Jak na krewnego Skody i VW przystało, Cupra Terramar została opracowana z myślą o praktycznym i pojemnym wnętrzu. Długość typowa dla SUV-a klasy C przekłada się tu na mnóstwo miejsca w pierwszym rzędzie siedzeń, wygodną tylną kanapę i solidny, 490-litrowy bagażnik. Jego objętość można ustawiać dzięki przesuwnej tylnej kanapie. Po złożeniu oparć uzyskujemy płaską powierzchnię, choć wymaga to ustawienia podłogi kufra w "górnej" pozycji. Mocowania isofix znajdziemy w drugim rzędzie siedzeń oraz na prawym przednim fotelu. Schowki są tu ukryte - interesy inżynierów i stylistów udało się pogodzić bez dotkliwych kompromisów.

Egzemplarz ze zdjęć to mocno doposażony samochód, ale jak wygląda bazowa Cupra Terramar? Ile kosztuje, jakie ma wyposażenie, i jaki silnik pracuje pod maską? Oto szczegóły - sprawdziliśmy ofertę spalinowego SUV-a z Europy.

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar - silniki

Gama silników składa się obecnie z czterech opcji - wszystkie bez wyjątku mają w standardzie automatyczną, dwusprzęgłową skrzynię DSG. Podobnie jak w Skodzie Kodiaq i Volkswagenie Tiguanie, miejsce tradycyjnej dźwigni zastąpił selektor, umieszczony przy kierownicy. Jednostki napędowe, które trafiły pod maskę SUV-a to same sprawdzone "przeboje" z grupy VW.

Gamę otwiera silnik 1.5 eTSI o mocy 150 KM, współpracujący z układem miękkiej hybrydy. Instalacja 48 V, obejmująca rozrusznik z napędem pasowym oraz akumulator litowo-jonowy, pomaga ograniczyć zużycie paliwa, a przy okazji poprawia płynność działania napędu. Jednostka pracuje w oszczędnym cyklu Millera, wykorzystuje turbosprężarkę o zmiennej geometrii i została wyposażona w system ACT+. Przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc układ dezaktywuje dwa cylindry, dodatkowo zmniejszając spalanie. Terramar z tym silnikiem przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,3 s.

Cupra Terramar

Wyżej w gamie znalazł się silnik 2.0 TSI, standardowo łączony z napędem na cztery koła 4Drive. W podstawowym wariancie rozwija 204 KM, natomiast usportowiona odmiana VZ, której nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa „veloz”, czyli „szybki”, dysponuje mocą 265 KM. Różnicę w osiągach wyraźnie widać w sprincie do setki: słabsza wersja osiąga 100 km/h w 7,1 s, a mocniejsza potrzebuje na to zaledwie 5,9 s.

Hybrydowa Cupra Terramar - dane techniczne

Oferta obejmuje również dwie hybrydy plug-in. W obu przypadkach benzynowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM współpracuje z jednostką elektryczną, tworząc układ rozwijający 204 lub 272 KM. Napęd trafia na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni DSG. Akumulator o pojemności użytkowej 19,7 kWh pozwala przejechać w trybie elektrycznym ponad 100 km, dzięki czemu wiele codziennych tras można pokonywać bez uruchamiania silnika spalinowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa odpowiednio 8,3 s i 7,3 s.

Cupra Terramar

Ładowanie może odbywać się prądem przemiennym z mocą do 11 kW, podczas gdy wcześniej było to 3,6 kW. Terramar e-HYBRID obsługuje również szybkie ładowanie prądem stałym z mocą do 50 kW. Uzupełnianie energii wspiera rekuperacja podczas zwalniania i hamowania, a pokładowy system multimedialny z wbudowaną nawigacją pomaga znaleźć dostępne punkty ładowania.

Cupra Terramar - wyposażenie

Bazowa wersja wyposażenia Cupry Terramar nazywa się po prostu - Terramar. Najtańszy wariant proponuje m.in. automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, czujnik deszczu, podgrzewane przednie fotele, system Media System Plus z 12.9” kolorowym ekranem dotykowym, cyfrowe zegary i 18-calowe felgi aluminiowe. Opcjonalne wyposażenie pogrupowano w gotowe pakiety np. EDGE, wyceniany na 5856 zł dla podstawowej wersji Terramar. W jego skład wchodzą elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika, system bezkluczykowy, trzystrefowa klimatyzacja automatyczna, przyciemniane tylne szyby, aktywny tempomat (ACC), alarm i garść dodatków stylistycznych we wnętrzu.

Cupra Terramar

W gamie oferowana jest też wersja Terramar Advantage Edition - promocyjnie wyceniony wariant z pakietem Edge, 20-calowymi felgami, specjalnym lakierem, reflektorami Matrix LED oraz tapicerką Dinamica.

Osobną wersją jest z kolei Terramar VZ - model dostępny tylko z najmocniejszymi silnikami w gamie. Standardem są tu elementy pakietu Edge, a także 19-calowe felgi i adaptacyjne zawieszenie DCC.

Tyle kosztuje Cupra Terramar - cena

Najtańsza specyfikacja wyceniona została na 174 400 zł - to kwota, która dotyczy zakupu bez promocyjnego finansowania VWFS. W cenniku jest bowiem również podana kwota 184 400 zł i dotyczy ona zakupu z finansowaniem Leasing lub Kredyt Klasyczny. Szerokie możliwości konfiguracji sprawiają, że cena Terramara z łatwością przekracza 200 000 zł, a topowa specyfikacja Terramar VZ 1.5 e-HYBRID 272 KM to wydatek 229 500 zł, nie licząc dodatków, które mogą podnieść kwotę na fakturze do około 250 000 zł.

Tak prezentuje się pełny cennik Cupry Terramar:

Terramar Terramar Advantage Edition Terramar VZ 1.5 eTSI 150 KM DSG 174 400 zł 183 000 zł - 2.0 TSI 204 KM DSG 4Drive 191 100 zł 200 200 zł - VZ 2.0 TSI 265 KM DSG 4Drive - - 215 500 zł 1.5 e-HYBRID 204 KM DSG 196 100 zł 204 700 zł - VZ 1.5 e-HYBRID 272 KM DSG - - 229 500 zł

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar

Cupra Terramar