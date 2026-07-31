Nowy GAC Emzoom 1.5 Turbo już w Polsce. To mocny SUV na benzynę

Koncern GAC (czyt. gak), czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z prawdziwych gigantów chińskiego rynku motoryzacyjnego. Początkowa oferta tej marki w Polsce obejmowała wyłącznie modele elektryczne (Hyptec HT i Aion V), które nie brylowały w rankingach sprzedaż. Teraz jednak na rynek wytacza najcięższe działa, które mogą realnie namieszać w statystykach.

Nowy GAC Emzoom to pierwszy samochód spalinowy tej marki dostępny w Europie. Co ważne, Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, na którym debiutuje ten benzynowy SUV. Czego mogą spodziewać się kierowcy? Siedziałem za kierownicą i poznałem szczegóły...

GAC Emzoom na rynku. Dacia Duster i Toyota mają się czego bać?

Emzoom z szerokim grillem i agresywnymi liniami nadwozia na żywo wygląda, jakby został wycięty z jednego kawałka metalu. Samochód ma 4410 mm długości, 1850 mm szerokości, 1600 mm wysokości oraz 145 mm prześwitu.

Przy takich gabarytach na polskim rynku przyjdzie mu rywalizować z niezwykle mocnymi graczami. Wśród jego głównych konkurentów wymienia się takie hity jak: Toyota C-HR, Toyota Corolla Cross czy Dacia Duster.

GAC Emzoom

Zajrzałem do środka. To wnętrze nie wygląda na taniego "chińczyka"

W kabinie od razu rzuca się w oczy duża dbałość o wykończenie. Mięsista kierownica dobrze leży w dłoniach, a dwukolorowe, czarno-niebieskie połączenie skórzanej tapicerki i boczków drzwi potęguje wrażenie obcowania z autem znacznie droższym, niż jest w rzeczywistości. Ciekawym detalem jest również kryształowy przełącznik skrzyni biegów.

Zresztą cały kokpit zaprojektowano tak, by obsługa najważniejszych funkcji wymagała jedynie minimalnego ruchu dłonią. Za klimatyzację i ogrzewanie odpowiadają oddzielne, podświetlane, klasyczne przełączniki. Centralny punkt stanowi pochylony niczym w nowym BMW iX3 ekran multimedialny o przekątnej 14,6 cala.

GAC Emzoom

System działa błyskawicznie, choć rozplanowanie menu z dużymi ikonami wymaga chwili przyzwyczajenia. Liczba opcji i ustawień może zaskoczyć osoby nawykłe do prostszych systemów europejskich czy japońskich. Emzoom oferuje m.in.: sterowanie głosowe, system kamer 360 stopni, asystenta automatycznego parkowania czy panoramiczny szklany dach. Do tego na pokładzie znajdziemy automatyczną klimatyzację z nawiewami na tył, co w tej klasie cenowej wcale nie jest standardem.

GAC Emzoom

Chiński SUV jako auto dla rodziny? Usiadłem z tyłu i byłem zaskoczony

Wrażenia z wnętrza: Przy moim wzroście (186 cm) bez problemu znalazłem wygodną pozycję za kierownicą. Elektrycznie sterowane fotele z szerokim zakresem regulacji gwarantują solidne podparcie kręgosłupa lędźwiowego, co z pewnością docenimy na długich dystansach.

A jak sytuacja wygląda z tyłu? Usiadłem "sam za sobą" i naprawdę trudno uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę – miejsca nad głową również jest pod dostatkiem.

GAC Emzoom

GAC Emzoom

Bagażnik? Szczerze: widziałem większe

Bagażnik jest w sam raz do załatwienia miejskich spraw – zapewnia 341 litrów pojemności. Po złożeniu foteli przestrzeń rośnie do 1271 litrów, oferując płaską podłogę o długości 1,8 m.

Jak wypada na tle konkurencji? Toyota C-HR: 296 – 388 l. Dacia Duster: od 430 l.

GAC Emzoom

8 sekund do setki. Jak ten SUV radzi sobie na drodze?

Pod maską pracuje napęd, który z pewnością przypadnie do gustu polskim kierowcom. Benzynowy, czterocylindrowy silnik 1.5 Turbo generuje 170 KM. Jednostka standardowo współpracuje z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. Taki duet radzi sobie na drodze bardzo sprawnie – przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa równe 8 sekund.

Pod maską 170 KM, a ile to pali? Obietnica 800 km zasięgu robi wrażenie

Zbiornik paliwa ma 47 litrów pojemności, a średnie zużycie paliwa według deklaracji producenta wynosi około 5,9 l/100 km. Teoretycznie oznacza to niemal 800 km zasięgu na jednym tankowaniu. Kierowca może wybierać między trzema trybami jazdy: Eco, Comfort oraz Sport.

Ile kosztuje GAC Emzoom w Polsce?

Podczas gdy w Chinach ceny GAC Emzoom startują od 130 000 juanów (w przeliczeniu około 71 500 zł), na naszym rynku ten benzynowy SUV został wyceniony na 124 900 zł.

Samochód można zakupić w promocyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0% (wpłata własna od 62 450 zł), a do tego pierwsi kupujący mogą liczyć na pełny pakiet ubezpieczenia OC/AC za 1 zł. Dodatkowym argumentem za chińską nowością jest 5-letnia gwarancja producenta.

GAC Emzoom

GAC Emzoom jest oferowany w maksymalnie wyposażonej wersji Luxury. Standard to:

adaptacyjny tempomat ACC,

kamera 360°,

monitorowanie martwego pola,

ostrzeżenie o kolizji czołowej,

system utrzymania pasa ruchu,

rozpoznawanie znaków drogowych i czujniki parkowania.

wentylowane fotele przednie,

6 głośników,

ekran multimedialny 14,6 cala,

komputer pokładowy z wyświetlaczem 7 cali,

ładowarka indukcyjna,

skórzana tapicerka i kierownica.

GAC Emzoom

GAC Emzoom

GAC Emzoom

GAC Emzoom

GAC Emzoom

GAC Emzoom